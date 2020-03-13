Стратегия для бинарных опционов Zig Zag Trading System представляет собой смесь разных по типу индикаторов. Несмотря на это, сигналы от данной стратегия получаются довольно прибыльными и могут приносить до 75% прибыли. Опирается данная стратегия на известный многим индикатор — Zig Zag, направление которого будет учитываться при совершении сделок.

Характеристики стратегии для бинарных опционов Zig Zag Trading System

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М1-Н1.

Экспирация: 3 свечи.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: Heiken Ashi Kuskus, Kuskus Stop, Hist Step MA Stoch.

Торговые инструменты: все валютные пары.

Время торговли: 9:00-17:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикаторов стратегии Zig Zag Trading System в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Все индикаторы устанавливаются с настройками по умолчанию.

Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать индикаторы и шаблон для данной стратегии.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Правила торговли с помощью стратегии Zig Zag Trading System

Как уже упоминалось выше, основой данной стратегии является индикатор Zig Zag. Поэтому сделки будут совершаться по направлению данного индикатора:

Тоже самое правило работает и для опционов Put. Индикатор должен зафиксироваться на вершине и должно начаться нисходящее движение.

Примечание: данное объяснение дается потому, что этот индикатор фиксирует свои значения только после определенного движения. Заранее Zig Zag никогда не показывает разворот.

А теперь рассмотрим правила для входа в сделку. Для открытия опциона Call нужно, чтобы:

Индикатор Zig Zag должен зафиксировать свои значения внизу движения. Цена должна пересечь индикатор Heiken Ashi Kuskus снизу вверх. Индикатор Hist Step MA Stoch должен стать зеленым.

Для открытия опциона Put нужно, чтобы:

Индикатор Zig Zag должен зафиксировать свои значения вверху движения. Цена должна пересечь индикатор Heiken Ashi Kuskus сверху вниз. Индикатор Hist Step MA Stoch должен стать красным.

Примеры торговли с помощью стратегии Zig Zag Trading System

Правила торговли по данной стратегии абсолютно элементарны и не требуют много опыта в торговле, так как в принятии решений чаще всего будут использоваться всего два индикатора.

Тайм фрейм можно использовать любой, так как экспирация измеряется количеством свечей от выбранного тайм фрейма. Для примера мы будем использовать график М1 и экспирация соответственно будет длиться 3 минуты.

Валютная пара — EUR/USD.

Открытие опциона Call

Дожидаемся закрытия свечи, которая поменяла цвет индикатора и можно входить в позицию:

Открытие опциона Put

Все тоже самое и для обратных сделок:

Заключение

Как можно видеть из примеров, данная стратегия для бинарных опционов имеет понятные правила, которые дадут возможность даже новичкам начать открывать свои первые сделки на финансовых рынках.

Не стоит забывать, что какая бы не была стратегия, всегда стоит контролировать риски и эмоции, иначе торговля может превратиться из серьезного бизнеса в игру.

Также для успешной торговли рекомендуется совершать сделки только через проверенного брокера. Если вы еще не успели найти такого, то можете ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов и выбрать понравившегося вам.

Скачать индикаторы и шаблон для стратегии Zig Zag Trading System

