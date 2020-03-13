    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Стратегии торговли опционами
        /
        Zig Zag Trading System

        Стратегия для бинарных опционов Zig Zag Trading System

        Стратегия для бинарных опционов Zig Zag Trading System представляет собой смесь разных по типу индикаторов. Несмотря на это, сигналы от данной стратегия получаются довольно прибыльными и могут приносить до 75% прибыли. Опирается данная стратегия на известный многим индикатор — Zig Zag, направление которого будет учитываться при совершении сделок. 

        Характеристики стратегии для бинарных опционов Zig Zag Trading System

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М1-Н1.
        • Экспирация: 3 свечи.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: Heiken Ashi Kuskus, Kuskus Stop, Hist Step MA Stoch.
        • Торговые инструменты: все валютные пары.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикаторов стратегии Zig Zag Trading System в MT4

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Все индикаторы устанавливаются с настройками по умолчанию.

        Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать индикаторы и шаблон для данной стратегии.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Правила торговли с помощью стратегии Zig Zag Trading System

        Как уже упоминалось выше, основой данной стратегии является индикатор Zig Zag. Поэтому сделки будут совершаться по направлению данного индикатора:

        Пример работы с индикатором Zig Zag

        Тоже самое правило работает и для опционов Put. Индикатор должен зафиксироваться на вершине и должно начаться нисходящее движение.

        Примечание: данное объяснение дается потому, что этот индикатор фиксирует свои значения только после определенного движения. Заранее Zig Zag никогда не показывает разворот.

        А теперь рассмотрим правила для входа в сделку. Для открытия опциона Call нужно, чтобы:

        1. Индикатор Zig Zag должен зафиксировать свои значения внизу движения.
        2. Цена должна пересечь индикатор Heiken Ashi Kuskus снизу вверх.
        3. Индикатор Hist Step MA Stoch должен стать зеленым.

        Для открытия опциона Put нужно, чтобы:

        1. Индикатор Zig Zag должен зафиксировать свои значения вверху движения.
        2. Цена должна пересечь индикатор Heiken Ashi Kuskus сверху вниз.
        3. Индикатор Hist Step MA Stoch должен стать красным.

        Примеры торговли с помощью стратегии Zig Zag Trading System

        Правила торговли по данной стратегии абсолютно элементарны и не требуют много опыта в торговле, так как в принятии решений чаще всего будут использоваться всего два индикатора.

        Тайм фрейм можно использовать любой, так как экспирация измеряется количеством свечей от выбранного тайм фрейма. Для примера мы будем использовать график М1 и экспирация соответственно будет длиться 3 минуты.

        Валютная пара — EUR/USD.

        Открытие опциона Call

        Дожидаемся закрытия свечи, которая поменяла цвет индикатора и можно входить в позицию:

        Опцион Call

        Открытие опциона Put

        Все тоже самое и для обратных сделок:

        Опцион Call

        Заключение

        Как можно видеть из примеров, данная стратегия для бинарных опционов имеет понятные правила, которые дадут возможность даже новичкам начать открывать свои первые сделки на финансовых рынках.

        Не стоит забывать, что какая бы не была стратегия, всегда стоит контролировать риски и эмоции, иначе торговля может превратиться из серьезного бизнеса в игру.

        Также для успешной торговли рекомендуется совершать сделки только через проверенного брокера. Если вы еще не успели найти такого, то можете ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов и выбрать понравившегося вам.

        Скачать индикаторы и шаблон для стратегии Zig Zag Trading System

        Скачать

         

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        

        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Алексей
        этот индикатор не подходит для торговли , он постоянно скачет даже после фиксации хотя по описанию делать этого не должен.линия выстраевается, и какое то неопределённое время может рости.
        26 апреля 2020
        Ответить
        ТрейдерБО
        Хайкен Аши наверное все знают. Ну по крайней мере те, кто давно на рынке) еще с форекса их помню)
        13 марта 2020
        Ответить
        Заур
        Хайкен Аши наверное все знают. Ну по крайней мере те, кто давно на рынке) еще с форекса их помню)
        а зиг заг ты значит не помнишь?))) это же тоже старый индюк
        13 марта 2020
        Ответить
        Карим
        зиг заг же рисует, как с ним торговать? в остальном норм, тут и без зиг зага думаю получилась бы торговая стратегия
        13 марта 2020
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!