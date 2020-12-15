Cтратегия бинарных опционов на час

Несомненно, есть трейдеры, которые любят торговать турбо-опционами с экспирацией в 60 секунд, но такая торговля подойдет не всем, так как вероятность получения убытков по ней выше, чем при любом другом подходе. Стратегия на 1 час для бинарных опционов под названием Schaff Trend позволяет совершать сделки с экспирацией в 3 часа на графике 1 час.

Используются в стратегии бинарных опционов с таймфреймом 1 час простые индикаторы, некоторые из которых основаны на Скользящих Средних, и простые правила, о которых поговорим далее

Характеристики стратегии бинарных опционов час

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: Н1.

Экспирация: 3 свечи (3 часа).

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: MA_Cross_OC, ForexprofitsupremeFilter, SchaffTrendCycle, TrendSqueezer06.

Торговые инструменты: любые.

Время торговли: 8:00-20:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикаторов стратегии бинарных опционов на час в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Устанавливать стратегию проще всего при помощи шаблона, который можно будет скачать в конце статьи. В нем все индикаторы для стратегии бинарных опционов на час уже настроены для торговли.

Суть стратегии бинарных опционов час

Стратегия для бинарных опционов на час содержит четыре индикатора, которые получится использовать только при помощи терминала MetaTrader 4, так как все индикаторы являются авторскими. Саму же стратегию можно назвать сигнальной, так как в ней присутствуют сигналы в виде стрелочек, которые подтверждаются фильтрами в «подвале».

Каждый из индикаторов при желании можно настроить под себя, и начать можно с сигнального индикатора для бинарных опционов под названием MA Cross OC. Настроить в индикаторе можно сами сигналы и частоту их появления. Для этого нужно задать период быстрой и медленной Скользящей Средней, а также метод:

Изначально настройки данных сигналов для быстрой MA составляют «5» и для медленной – «8», но такие сигналы появляются очень часто, а если на рынке начинается флэт, то будет очень много ложных сигналов даже с фильтрами, которые будут указывать, что сделку необходимо совершать:

Чтобы этого избежать, можно поменять настройки индикатора MA Cross OC на более высокие (например, быстрый «мувинг» равен «17» и медленный – «34»), что по итогу даст такой результат:

На том же участке графика можно видеть намного меньше сигналов, а что самое главное, таким образом можно отсеять потенциальные ложные сигналы, которые часто бывают при использовании Скользящих Средних с пересечением.

Следующим индикатором идет один из фильтров стратегии бинарных опционов на час, который называется Schaff Trend Cycle (STC) и работает он также на алгоритме Скользящих Средних, но построение идет при помощи циклов, поэтому это не просто «мувинги в подвале».

Настройки индикатора можно поменять, но это не обязательно, так как стандаартные настройки работают неплохо:

В торговле данный индикатор используется как фильтр и важным будет, когда индикатор находится в зонах перекупленности или перепроданности (выше уровня «75» и ниже уровня «25»):

Следующий фильтр для сигналов – это индикатор Forex Profit Supreme Filter, который имеет несколько видов настроек, а также алерты:

Сигналы индикатора можно определить по цветам, которых всего два, что делает работу с ним очень простой:

Последний индикатор под названием Trend Squeezer визуально выглядит точно также, но не имеет никаких настроек:

Несколько индикаторов в этой стратегии для бинарных опционов на час основаны на Скользящих Средних, как можно было заметить, и поэтому не стоит использовать для разных индикаторов одинаковые настройки, так как это сделает все сигналы от данных индикаторов нерабочими и смешанными из-за очень похожего алгоритма работы «мувингов».

Правила торговли по стратегии бинарных опционов час

Прежде, чем перейти к полноценным правилам торговли по стратегии для бинарных опционов на 1 час, есть смысл упомянуть про тренд и торговлю по тренду, так как это является важным при торговле как на малых, так и на высоких таймфреймах. В идеале каждому трейдеру бинарными опционами стоит знать, что такое флэт и как его определять, что такое бычий и медвежий тренд и какие бывают фазы тренда. Понимание тренда помогает сделать любую стратегию более эффективной и дает возможность отсеивать потенциально ложные сигналы, так как те сигналы, которые появляются против тренда, стоит всегда игнорировать.

Возвращаясь к правилам торговли по стратегии бинарных опционов на час необходимо, чтобы совпадали все условия, и для покупки опционов Call нужно, чтобы:

Появилась белая стрелочка, направленная вверх; Индикатор Schaff Trend Cycle находился ниже уровня «25» (в зоне перепроданности); Индикатор Forex Profit Supreme Filter был белого цвета; Индикатор Trend Squeezer был белого цвета.

Покупка опционов Put осуществляется, когда:

Появилась красная стрелочка, направленная вниз; Индикатор Schaff Trend Cycle находится выше уровня «75» (в зоне перекупленности); Индикатор Forex Profit Supreme Filter стал красного цвета; Индикатор Trend Squeezer стал красного цвета.

Таймфрейм, экспирация, торговые активы

Так как данная стратегия рассчитана для бинарных опционов на 1 час, то использоваться должен тайммфрейм H1 и экспирация с обеими видами опционов равна 3 свечи (3 часа).

Торговые активы в торговле можно использовать любые, но лучше остановить свое внимание на основных валютных парах, так как они являются более понятными и спокойными торговыми инструментами в отличие от золота или серебра, предсказать движения которых намного сложнее. Простыми примерами лучших валютных пар для стратегии бинарных опционов на 1 час могут послужить EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD и USD/JPY.

Сигналы по стратегии бинарных опционов на час

Теперь рассмотрим примеры торговли по сигналам стратегии для бинарных опционов на час на валютной паре EUR/USD. Использовать будем часовой таймфрейм и экспирацию в три часа (три свечи).

Опцион Call

Обратите внимание, что тренд локально (то есть именно в тот момент на графике Н1) стал восходящим, а значит сигналы, которые соответствуют всем условиям, можно использовать. И по итогу появилась белая стрелочка, направленная вверх, также индикатор Schaff Trend Cycle находился ниже уровня «25» и другие индикаторы Forex Profit Supreme Filter и Trend Squeezer стали белыми:

Также можно отметить и следующий сигнал (после сигнала на изображении), который можно было использовать, но риск был немного выше, так как один из индикаторов уже поменял свой цвет на красный.

Опцион Put

В случае с опционом Put тренд немного поменялся и стал нисходящим, поэтому можно было смело использовать данный сигнал:

И по итогу у нас также появилась стрелочка, направленная вниз, индикатор Schaff Trend Cycle был выше уровня «75», а индикаторы Forex Profit Supreme Filter и Trend Squeezer стали красными.

И обраатите внимание, как сигнлы против тренда являются абсолютно ложными и принесли бы только убыток.

Прибыльность стратегии для бинарных опционов на час

Опытные трейдеры, освоившие торговлю по тренду, смогут «выжать» из данной стратегии не менее 80% прибыльности, так как они помимо выполнения правил имеют большой опыт торговли и заранее видят, где стоит войти в сделку, а где нет.

Новичкам же стоит расчитывать на 65-70% прибыльности, и поэтому в торговле стоит обязательно использовать опционы с доходность не менее 85%, чтобы при не самой выскорой прибыльности стратегии все равно остаться в плюсе.

Также обязательно стоит придерживаться правил мани-менеджмента и риск-менеджмента, так как они позволяют правильно распределять средства во время совершения сделок. И это относится как к профессионалам, так и к новичкам.

Заключение

По итогу хочется сказать о том, что при желании любую стратегию можно переделать под нужный таймфрейм, и после того, как у вас будет больше опыта, вы сможете легко использовать любую стратегию для бинарных опционов на любом таймфрейме или же вообще сможете создать свою.

Если какая-либо стратегия изначально создавалась для рынка Форекс, то ее можно приспособить под бинарные опционы, так как очень много стратегий берутся именно оттуда. Это дает возможность выбирать из множества эффективных и абсолютно разных торговых систем, которые в том числе можно использовать и в торговле бинарными опционами на 1 час.

Не стоит забывать, что прибыльная торговля зависит и от проверенного брокера.

