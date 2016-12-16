Стратегия для бинарных опционов «Боливар»: простота и высокая доходность

Опционы благодаря своей прибыльности привлекают все больше инвесторов, желающих заработать. Для успешной деятельности им необходимы специальные знания, позволяющие самостоятельно анализировать рынок, а также эффективная стратегия, стабильно приносящая доход.

Несложная, но достаточно прибыльная торговая система для минутных графиков “Bolivar” помогает увеличить депозит до 80% всего за месяц.

Подготовка к торговле со стратегией по стратегии «Боливар»

Для того, чтобы подготовить рабочую зону, необходимо добавить на график M1 выбранной валютной пары несколько инструментов:

1. Bollinger Bands с такими настройками: период — 73, отклонение — 1,5; применяется к Close;

2. Simple Moving Average: период — 4, применяется к Close;

3. Force Index - осциллятор с настройками: период — 14, применимо к Close, метод — Simple.

Для оптимизации принятия решений и визуально более удобного отображения индикатора Force Index на окошке с его данными необходимо прочертить линию на отметке «0».

График со всем индикаторным комплектом:

Все необходимые нам инструменты являются стандартными и включены в перечень торговой платформы MetaTrader4. Также можно пользоваться различными функциональными специализированными веб-площадками, например, TradingView.

Правила заключения сделок

Итак, платформа настроена, и мы можем перейти к изучению порядка покупки опционов по сигналам стратегии «Боливар».

Покупаем опцион, если:

Bollinger Bands параллельны друг другу или расширяются;

Moving Average пересекла среднюю линию полос Боллинджера снизу вверх;

Force Index демонстрирует рост, превысив нулевую отметку;

Сигнальная свеча расположилась над Moving Average, после ее закрытия покупаем опцион «Call»;

время истечения контракта — 5 минут.

Продаем при совпадении таких условий:

Bollinger Bands параллельны или начинают сужаться;

Moving Average пересекает среднюю линию полос Боллинджера сверху вниз;

Осциллятор Force Index ушел в отрицательную зону;

Сигнальная свеча находится под скользящей средней; выбираем опцион «Put» на открытии новой свечи;

время экспирации — 5 свечей.

Не забывайте придерживаться правил мани-менеджмента: не рискуйте более 1% от размера депозита в одной сделке.

Типичные ошибки новичков

Самые распространенные оплошности, ведущие к убыткам:

трейдеры заключают сделки против доминирующего тренда. Если Bollinger Bands изгибаются вверх — продажи не допустимы. И наоборот, если они снижаются, покупать нельзя;

при отсутствии терпения некоторые торгуют турбо опционами, не дожидаясь четкого сигнала и пытаясь «отыграться». Нежелание придерживаться дисциплины и правил стратегии чревато сливом депозита.

Всегда следуйте заранее разработанному торговому плану, в котором устанавливайте конкретные максимально допустимые суммы прибыли и убытков, при их достижении работу необходимо прекращать.

Полезные рекомендации в торговле

Опытные инвесторы, опробовавшие «Боливар» на реальном счете, остались весьма довольны результатом. Вот несколько советов, которые помогут трейдерам, только открывшим для себя данную стратегию:

ее можно применять на всех торговых активах, но итоги торговли акциями оказались не очень перспективными;

предпочтительные сессии — европейская или американская, они более оживленные;

всегда оставайтесь хладнокровным, не поддавайтесь эмоциям;

минимизируйте риски.

Смотрите также: