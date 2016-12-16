    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Стратегии торговли опционами
        /
        Боливар

        Стратегия для бинарных опционов «Боливар»: простота и высокая доходность

        Опционы благодаря своей прибыльности привлекают все больше инвесторов, желающих заработать. Для успешной деятельности им необходимы специальные знания, позволяющие самостоятельно анализировать рынок, а также эффективная стратегия, стабильно приносящая доход.

        Несложная, но достаточно прибыльная торговая система для минутных графиков “Bolivar” помогает увеличить депозит до 80% всего за месяц.

        Подготовка к торговле со стратегией по стратегии «Боливар»

        Для того, чтобы подготовить рабочую зону, необходимо добавить на график M1 выбранной валютной пары несколько инструментов:

        1. Bollinger Bands с такими настройками: период — 73, отклонение — 1,5; применяется к Close;

        2. Simple Moving Average: период — 4, применяется к Close;

        3. Force Index - осциллятор с настройками: период — 14, применимо к Close, метод — Simple.

        Для оптимизации принятия решений и визуально более удобного отображения индикатора Force Index на окошке с его данными необходимо прочертить линию на отметке «0».

        График со всем индикаторным комплектом:

        Все необходимые нам инструменты являются стандартными и включены в перечень торговой платформы MetaTrader4. Также можно пользоваться различными функциональными специализированными веб-площадками, например, TradingView.

        Правила заключения сделок

        Итак, платформа настроена, и мы можем перейти к изучению порядка покупки опционов по сигналам стратегии «Боливар».

        Покупаем опцион, если:

        • Bollinger Bands параллельны друг другу или расширяются;
        • Moving Average пересекла среднюю линию полос Боллинджера снизу вверх;
        • Force Index демонстрирует рост, превысив нулевую отметку;
        • Сигнальная свеча расположилась над Moving Average, после ее закрытия покупаем опцион «Call»;
        • время истечения контракта — 5 минут.

        Продаем при совпадении таких условий:

        • Bollinger Bands параллельны или начинают сужаться;
        • Moving Average пересекает среднюю линию полос Боллинджера сверху вниз;
        • Осциллятор Force Index ушел в отрицательную зону;
        • Сигнальная свеча находится под скользящей средней; выбираем опцион «Put» на открытии новой свечи;
        • время экспирации — 5 свечей.

        Не забывайте придерживаться правил мани-менеджмента: не рискуйте более 1% от размера депозита в одной сделке.

        Типичные ошибки новичков

        Самые распространенные оплошности, ведущие к убыткам:

        • трейдеры заключают сделки против доминирующего тренда. Если Bollinger Bands изгибаются вверх — продажи не допустимы. И наоборот, если они снижаются, покупать нельзя;
        • при отсутствии терпения некоторые торгуют турбо опционами, не дожидаясь четкого сигнала и пытаясь «отыграться». Нежелание придерживаться дисциплины и правил стратегии чревато сливом депозита.

        Всегда следуйте заранее разработанному торговому плану, в котором устанавливайте конкретные максимально допустимые суммы прибыли и убытков, при их достижении работу необходимо прекращать.

        Полезные рекомендации в торговле

        Опытные инвесторы, опробовавшие «Боливар» на реальном счете, остались весьма довольны результатом. Вот несколько советов, которые помогут трейдерам, только открывшим для себя данную стратегию:

        • ее можно применять на всех торговых активах, но итоги торговли акциями оказались не очень перспективными;
        • предпочтительные сессии — европейская или американская, они более оживленные;
        • всегда оставайтесь хладнокровным, не поддавайтесь эмоциям;
        • минимизируйте риски.

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Нурлан
        Нурлан
        хорошая стратегия, а главное простая)
        19 марта 2020
        Ответить
        Евгения
        Как раз для новичков подходит, чтобы не заморачиваться с индикаторами левыми)
        11 февраля 2020
        Ответить
        Looper
        Looper
        крутость стратегии в том, что она со стандартными индюками и качать ничего не надо
        20 января 2020
        Ответить
        Константин
        Я как и многие трейдеры использую для работы полосы боллинджера, результаты торговли по стратегии "Боливар" выходят достаточно удачными.
        02 февраля 2018
        Ответить
        Дмитрий
        Дмитрий
        Установил Bolivar, как бы пятен ход жействий , но как то странно работает индикатор Force,у меня в терминале он практически в горизонтальном положении и присутствует незначительные его колебания. Может нужны какие либо дополнительные настройки?
        28 октября 2017
        Ответить
        Андрей
        Андрей
        ВинОпшн, спасибо за стратегию, когда полностью разобрался — очень понравилась. Очень точная! Жаль видео не записываете, процесс вникания происходил бы быстрее)
        06 января 2017
        Ответить
        Илья
        Илья
        Спасибо за стратегию, буду торговать...
        05 января 2017
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!