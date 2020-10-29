Стратегия для бинарных опционов Спагетти

Стратегия для бинарных опционов Spaghetti изначально была создана для торговли на рынке Форекс, но ее без труда получилось приспособить для бинарных опционов, так как она содержит трендовые и гистограммные индикаторы, а также целых 3 шаблона для разных торговых подходов.

Также в стратегии Spaghetti в одном из шаблонов присутствуют уровни, что делает ее еще проще в торговле.

Характеристики стратегии для бинарных опционов Spaghetti

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: M1-D1.

Экспирация: 1 час.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: HullMA.ex4, SpaghettiFX_Fast.ex4, SpaghettiFX_Indicator.ex4, SpaghettiFX_Signal.ex4, SpaghettiFX_Slow.ex4, SpaghettiFX_STM.ex4, SpaghettiFX_Trend.ex4.

Торговые инструменты: любые.

Время торговли: 8:00-18:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов Спагетти в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

В стратегии Спагетти используются авторские индикаторы, которых не мало:

Но почти все они основаны на Скользящих Средних, и настраивать их не обязательно, так как самые эффективные настройки уже собраны в трех шаблонах.

Суть и правила торговли по стратегии для бинарных опционов Spaghetti

Стратегия для бинарных опционов Spaghetti, как уже было сказано ранее, построена на индикаторах, которые основаны на «мувингах», а значит она является трендовой и важно понимать, как работает тренд на рынках и что такое флэт, так как это поможет определять ложные сигналы. В дополнение к этому один из шаблонов стратегии Спагетти является трендовым, и его использование поможет упростить определение направления на данный момент:

Как можно видеть на изображении выше, когда столбики гистограммы на индикаторе Spaghetti FX Trend становятся красными, тренд направлен вниз, а когда зелеными – вверх.

Второй шаблон в стратегии является сигнальным и отличается от предыдущего только цветом столбиков гистограммы:

В данном случае на изображении выше показано, что сделки стоит совершать при появление синих и красных столбиков.

Третий шаблон является универсальным и сочетает в себе все вышеперечисленные индикаторы, которые можно использовать для полноценной и прибыльной торговли. Также в нем присутствует еще один сигнальный индикатор, который отмечает на графике точки для покупки опционов и автоматически строит уровни:

Spaghetti FX Indicator также будет генерировать некоторые сигналы, поэтому стоит разобраться в том, что обозначают его показатели:

Как можно видеть, индикатор транслирует Скользящие Средние, показывая расстояние между «мувингами» и амплитуду, что можно использовать таким образом:

Расстояние. Если расстояние между «мувингами» большое, это говорит о сильном движении (сильном тренде). Если же расстояния почти нет, то можно судить о том, что рынок находится во флэте или сильное движение подходит к концу.

Если расстояние между «мувингами» большое, это говорит о сильном движении (сильном тренде). Если же расстояния почти нет, то можно судить о том, что рынок находится во флэте или сильное движение подходит к концу. Амплитуда. Несет в себе такую же информацию, что и расстояние, но является более чувствительным параметром, который реагирует даже на незначительные коррекции и откаты.

Теперь, понимая, за что отвечает каждый из индикаторов, можно рассмотреть правила торговли по стратегии Спагетти, и опционы Call покупаются, когда:

Есть восходящий тренд (можно определять по амплитуде и расстоянию между «мувингами» или по индикатору тренда, как было описано выше); Есть сигнал в виде пунктирной синей линии на графике; Синяя линия индикатора Spaghetti FX Indicator должна быть над красной.

Опционы Put покупаются, когда:

Есть нисходящий тренд (можно определять по амплитуде и расстоянию между «мувингами» или по индикатору тренда, как было описано выше); Есть сигнал в виде пунктирной красной линии на графике; Синяя линия индикатора Spaghetti FX Indicator должна быть под красной.

Таймфрейм бинарных опционов по данной стратегии равняется 5 минутам, а экспирация – 1 час.

Примеры торговли по стратегии для бинарных опционов Спагетти

Далее будут показаны примеры возможных сделок на графиках М5 и валютных парах EUR/USD, а также включены свечи, чтобы можно было увидеть, как сигналы работают с экспирацией в 1 час.

Открытие опциона Call

Для покупки опциона Call совпали все показания индикаторов, и обратите внимание, что покупается опцион после закрытия свечи, на которой появился сигнал (пунктирная линия):

Открытие опциона Put

Точно такая же ситуация сложилась при покупке опциона Put. В данном случае начинался тренд, что уже было бы видно при появлении сигнала благодаря амплитуде. Сделка открывается также после закрытия сигнальной свечи:

Заключение

В заключение хочется сказать о том, что несмотря на три шаблона, использовать стоит только универсальный шаблон (Spaghetti Universal), так как он включает в себя все индикаторы из стратегии и позволяет сочетать сигналы на одном графике, что делает торговлю максимально удобной.

Одним из условий прибыльной торговли является тестирование всех стратегией и индикаторов для бинарных опционов на демо-счету, а при переходе на реальный счет обязательно стоит соблюдать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента.

Не менее важен в прибыльной торговле и брокер. Подобрать качественного и проверенного брокера можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

