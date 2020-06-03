Тепловая карта валют для бинарных опционов

Стратегия для бинарных опционов на основе тепловой карты валют представляет собой таблицу, в которой собрана статистика движения валютных пар за определенный период времени и вся суть торговли сводится к тому, чтобы следовать за трендом или наоборот совершать сделки против него. Но так ли хорошая торговля по тепловой карте валют на бинарных опционах?

Суть и правила торговли с помощью стратегии на основе тепловой карты валют для бинарных опционов

Не смотря на появление в сети стратегий, основанных на тепловой карте валют для бинарных опционов, ее сложно назвать эффективной или полезной в торговле бинарными опционами. Все дело в том, что единственное, что показывает такая карта, это отношение текущей свечи к предыдущей на любом тайм фрейме. То есть если в таблице на перекрестие валют наблюдается оттенки зеленого цвета, то это значит, что текущая свеча по этой валютной паре выше предыдущей свечи, а если в таблице на перекрестие валют наблюдается оттенки красного цвета, то это значит, что текущая свеча по этой валютной паре ниже предыдущей свечи:

Если говорить о правилах торговли, которые описаны все в тех же статьях в сети, то там почему-то говорится о том, что если у определенной валюты наблюдается ярко-зеленый цвет, то необходимо продавать эту валюту (опцион Put) и при ярко-красном цвете наоборот покупать (опцион Call).

Но такие правила изначально несут в себе дополнительный риск, так как тогда получается, что торговля будет вестись против тренда, тем более что для сигналов берутся тепловые карты валют от 30 минут и выше. А если учесть, что движение может быть вот таким:

То не сложно представить, какие убытки можно получить при торговле в обратную сторону на каждой свече, так как цвет на карте будет ярко-зеленым.

Но и на этом еще не все. Даже если взять за правило покупать опционы по тренду на каждой свече, исходя из цветов на тепловой карте валют, можно попасть на флэт, что тоже не принесет ожидаемой прибыли:

Из вышесказанного можно сделать вывод, что использовать тепловую карту валют для бинарных опционов есть смысл только по тренду, но для этого необходимо знать и понимать, что такое тренд и как его определять. Если же цель в торговле ставится долгосрочная, то по карте лучше не торговать вовсе.

Для чего можно использовать тепловую карту валют для бинарных опционов?

Для чего действительно можно использовать тепловую карту валют для бинарных опционов с пользой, так это для общей информации, и чем выше тайм фрейм, тем качественнее и точнее будет информация.

Различные сервисы в сети предоставляют тепловые карты с фиксированными временными интервалами, что не всегда удобно. Поэтому можно использовать специальный индикатор тепловой карты, который будет транслировать не только цвета, а и процент изменения валютных пар:

Плюсом этого индикатора для бинарных опционов является то, что он использует валютные пары вашего терминала, а это значит, что не будет расхождений в котировках, которые можно наблюдать при использовании карт с других сервисов.

Также в индикаторе можно использовать и другие цветовые настройки:

Помимо этого, в индикаторе можно установить любой таймфрейм для карты, даже минутный:

И именно поэтому данный индикатор будет в разы полезнее аналогов, предлагаемых в сети.

Установка индикатора стратегии на основе тепловой карты валют для бинарных опционов в MT4

Индикатор всего один и устанавливается он стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Заключение

Теперь, разобравшись с тем, по какому принципу работает тепловая карта для бинарных опционов, можно сделать вывод, что использовать ее для торговли не стоит, но она может послужить полезным информативным индикатором для анализа рынков.

Не стоит забывать, что для прибыльной торговли немаловажным является работа через проверенного брокера. Если вы еще не успели найти такого, то можете ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов и выбрать подходящего.

Смотреть на Youtube Смотреть на RuTube

Скачать индикатор и шаблон для стратегии Heat Map

Скачать

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

