    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Стратегии торговли опционами
        /
        Стратегия на основе тепловой карты валют

        Стратегия для бинарных опционов на основе тепловой карты валют представляет собой таблицу, в которой собрана статистика движения валютных пар за определенный период времени и вся суть торговли сводится к тому, чтобы следовать за трендом или наоборот совершать сделки против него. Но так ли хорошая торговля по тепловой карте валют на бинарных опционах?

        Суть и правила торговли с помощью стратегии на основе тепловой карты валют для бинарных опционов

        Не смотря на появление в сети стратегий, основанных на тепловой карте валют для бинарных опционов, ее сложно назвать эффективной или полезной в торговле бинарными опционами. Все дело в том, что единственное, что показывает такая карта, это отношение текущей свечи к предыдущей на любом тайм фрейме. То есть если в таблице на перекрестие валют наблюдается оттенки зеленого цвета, то это значит, что текущая свеча по этой валютной паре выше предыдущей свечи, а если в таблице на перекрестие валют наблюдается оттенки красного цвета, то это значит, что текущая свеча по этой валютной паре ниже предыдущей свечи:

        Тепловая карта валют для бинарных опционов анализ

        Если говорить о правилах торговли, которые описаны все в тех же статьях в сети, то там почему-то говорится о том, что если у определенной валюты наблюдается ярко-зеленый цвет, то необходимо продавать эту валюту (опцион Put) и при ярко-красном цвете наоборот покупать (опцион Call).

        Но такие правила изначально несут в себе дополнительный риск, так как тогда получается, что торговля будет вестись против тренда, тем более что для сигналов берутся тепловые карты валют от 30 минут и выше. А если учесть, что движение может быть вот таким:

        Тренд на М30

        То не сложно представить, какие убытки можно получить при торговле в обратную сторону на каждой свече, так как цвет на карте будет ярко-зеленым.

        Но и на этом еще не все. Даже если взять за правило покупать опционы по тренду на каждой свече, исходя из цветов на тепловой карте валют, можно попасть на флэт, что тоже не принесет ожидаемой прибыли:

        Флэт на М30

        Из вышесказанного можно сделать вывод, что использовать тепловую карту валют для бинарных опционов есть смысл только по тренду, но для этого необходимо знать и понимать, что такое тренд и как его определять. Если же цель в торговле ставится долгосрочная, то по карте лучше не торговать вовсе.

        Для чего можно использовать тепловую карту валют для бинарных опционов?

        Для чего действительно можно использовать тепловую карту валют для бинарных опционов с пользой, так это для общей информации, и чем выше тайм фрейм, тем качественнее и точнее будет информация.

        Различные сервисы в сети предоставляют тепловые карты с фиксированными временными интервалами, что не всегда удобно. Поэтому можно использовать специальный индикатор тепловой карты, который будет транслировать не только цвета, а и процент изменения валютных пар:

        Тепловая карта валют для бинарных опционов индикатор

        Плюсом этого индикатора для бинарных опционов является то, что он использует валютные пары вашего терминала, а это значит, что не будет расхождений в котировках, которые можно наблюдать при использовании карт с других сервисов.

        Также в индикаторе можно использовать и другие цветовые настройки:

        Тепловая карта валют для бинарных опционов индикаторы

        Помимо этого, в индикаторе можно установить любой таймфрейм для карты, даже минутный:

        Тепловая карта валют для бинарных опционов настройки

        И именно поэтому данный индикатор будет в разы полезнее аналогов, предлагаемых в сети.

        Установка индикатора стратегии на основе тепловой карты валют для бинарных опционов в MT4

        Индикатор всего один и устанавливается он стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Заключение

        Теперь, разобравшись с тем, по какому принципу работает тепловая карта для бинарных опционов, можно сделать вывод, что использовать ее для торговли не стоит, но она может послужить полезным информативным индикатором для анализа рынков.

        Не стоит забывать, что для прибыльной торговли немаловажным является работа через проверенного брокера. Если вы еще не успели найти такого, то можете ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов и выбрать подходящего.

         

        Смотреть на Youtube

        Смотреть на RuTube

        Скачать индикатор и шаблон для стратегии Heat Map

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Мистер график
        Полностью соглашусь, что торговать по тепловой карте валют не реально, а особенно когда говорят что типа открывайте в обратку сделку. 100% слив тогда будет
        03 июня 2020
        Ответить
        Кислый
        Спасибо что объяснили, а то уже думал по ней торговать пробовать, на другом сайте прочитал про атакую стратегию
        03 июня 2020
        Ответить
        Нурлан
        Поэтому и стоит проверять все на демке))
        03 июня 2020
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!