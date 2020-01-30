Инсайдерская стратегия для бинарных опционов

Заработок с помощью бинарных опционов привлекает как новичков, так и опытных трейдеров, так как заработать до 100% прибыли за считанные минуты можно далеко не везде. Такие перспективы очень завораживают, но, к сожалению, зарабатывать такие огромные проценты к инвестициям за такой срок с помощью бинарных опционов получается не у всех. В интернете на данный момент множество стратегий и индикаторов для малых тайм фреймов и краткосрочного трейдинга, но не все из них могут быть эффективными в определённые моменты времени. Но почти в каждой из них используются индикаторы различных типов. Опытные трейдеры знают, что любую новую стратегию или индикатор для бинарных опционов требуется проверять много раз на демо-счетах либо в тестерах, и поэтому мало кто из «закаленных» трейдеров теряет деньги на стратегиях из сети, а у некоторых даже получается начать получать стабильную прибыль. А вот новичков чаще всего ждет неудача, так как из-за отсутствия опыта они не знают, какие моменты стоит учитывать при торговле, а какие нет. И даже самая максимально «разжеванная» стратегия может принести убытки вместо прибыли.

Если вас интересует, возможно ли начать зарабатывать на бинарных опционах с помощью скальпинга и краткосрочно трейдинга, то ответ будет — да. Но для этого потребуются существенные знания и годы практики. Никто не сможет уже через месяц торговли начать зарабатывать стабильно. Какая бы стратегия не использовалась, «рыночной шум» скорее всего собьет с толку трейдера без опыта, и он потеряет свой депозит. Всегда стоит учитывать, что индикаторы — это компьютерные алгоритмы, которые всего лишь следуют за ценой и не более. Успешно применять их возможно, но вам нужно будет начать понимать, как работают рынки, что такое тренд и почему у торговых активов меняются цены.

Статистика утверждает, что 95% трейдеров теряют свои вложения. Кто-то почти сразу, кто-то медленнее. Несмотря на это, новички продолжают применять сложные торговые стратегии для бинарных опционов, не потратив на изучение основ трейдинга ни минуты, чем продолжают пополнять «копилку» сливающих участников торгов. Разве не будет правильным решением начать торговлю бинарными опционами с чего-то простого?

Далее мы познакомимся с авторской стратегией торговли для бинарных опционов, в которой не используются индикаторы.

Суть инсайдерской стратегии для бинарных опционов

Начинающим трейдерам важно осознать одну простую закономерность – движущей силой финансовых рынков являются торговые объемы, а не макроэкономические или геополитические факторы. Поэтому самый объективный анализ можно получить при использовании объемов. Чем больше будет желающих покупать определенный актив, тем дороже он будет становится. Единственная проблема в том, что реальные объемы можно видеть в специальных полупрофессиональных и профессиональных терминалах, которые являются не бесплатными. Не стоит путать тиковые объемы, которые есть в MetaTrader 4 и 5 с реальными. Такие объемы не стоит использовать, так как они не отражают реальной картины происходящего.

В торговле бинарными опционами в основном используются валютные пары. Рынок Forex не имеет единой торговой площадки и поэтому невозможно вычислить объемы, проходящие при торговле той же EUR/USD, так как в один и тот же момент обмен может происходит в Америке, Китае и Англии в разных банках.

Есть и другие производные инструменты, которые позволяют получать объем. Например, на Чикагской Товарной Бирже торгуются фьючерсы на валюты, объем которых известен в полной мере. Но для нашей стратегии не потребуются фактические объемы, суть этой информации в том, что трейдеры, торгующие фьючерсами, пользуются не только рыночными ордерами, а и лимитными. А как известно, спрос формирует предложение и наоборот. И перед открытием биржи собирается множество заявок, которые часто определяют движение цены актива на этот день. Это важно запомнить для правильного понимания рассматриваемой нами стратегии.

Характеристики инсайдерской стратегии для бинарных опционов

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М15.

Экспирация: 15 минут.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: не требуются.

Торговые инструменты: только валютные пары.

Время торговли: 11:00-11:15 МСК.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Правила торговли с помощью инсайдерской стратегии для бинарных опционов

Данная стратегия торговли отлично подходит для бинарных опционов, и ее правила довольно просты.

Для кого-то это может показаться странным, но работать по данной стратегии для бинарных опционов потребуется всего 15 минут в день на открытии Лондонской торговой сессии. Изучив время торговых сессий, мы можем видеть, что нужная нам сессия начинается в 11:00 по МСК.

Одним из лучших индикаторов в торговле является цена, представленная японскими свечами. И самое главное, что нам не потребуется приобретать доступ к платформам с объёмами. В торговле бинарными опционами не важно, сколько прошла цена. Нам важно лишь правильно предугадать направление.

Итак, для открытия опциона Call нужно, чтобы:

Свеча в 10:45 закрылась вверх.

Для открытия опциона Put нужно, чтобы:

Свеча в 10:45 закрылась вниз.

Когда свеча в 10:45 на 15-минутном графике закрывается вверх, то с вероятностью в 66.6% следующая свеча будет так же закрыта в этом направлении, то есть вверх. Тоже самое правило применяется и для свечей, закрытых вниз. Причина, по которой это происходит, заключается в том, что настроения трейдеров в Англии в большей части представлено в последних свечах перед открытием Лондонской торговой сессии. И поэтому происходит соответствующая реакция.

Обратите внимание, что на картинках, которые будут далее использоваться для примеров, установлено время для свечей перед открытием Лондонской сессии в 9:45. Это потому, что у данного брокера время терминала настроено на другой часовой пояс, по которому открытие Лондонской сессии происходит в 10:00. Для МСК использовать нужно только 10:45! Если вы находитесь в другом часовом поясе, то подбирайте время с помощью таблицы торговых сессий.

Примеры торговли с помощью инсайдерской стратегии для бинарных опционов

Для примера берем валютную пару EUR/USD, так как она входит в тройку самых востребованных валют в Англии.

Открытие опционов Call и Put

20.01.20 - Опцион Put 21.01.20 - Опцион Put 22.01.20 - Опцион Call 23.01.20 - Опцион Call 24.01.20 - Опцион Call

За всю торговую неделю (20-24.01), состоящую из пяти дней, мы получили 3 прибыльных сделки и 2 убыточных, что и является 66.6% в соотношении.

Важное примечание при торговле с помощью инсайдерской стратегии для бинарных опционов

К сожалению, невозможно, чтобы каждая неделя была такой, иначе рынок бы уже перестал существовать и такую стратегию можно было бы считать «Граалем». Будут недели, в которых убыточных сделок будет больше, чем прибыльных, поэтому никогда нельзя забывать о соблюдении рисков и мани-менеджменте. Открывайте опционы с объемом не более 2% от вашего депозита и приобретайте дополнительные знания и опыт, чтобы можно было перестраховать себя в некоторых сделках.

Заключение

Данную инсайдерскую стратегию для бинарных опционов можно использовать как самостоятельную стратегию, которая сэкономит много времени. А можно пользоваться ею дополнительно с вашей стратегией. Однако помните, что любые стратегии нужно в начале тестировать на демо-счетах, и только потом переходить на реальный счет. Если вы все еще сомневаетесь в выборе брокера, то можете ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов и выбрать того, кто больше всего вам понравится. А мы желаем вам удачной торговли и профита!

