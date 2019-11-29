        Стратегия для бинарных опционов Color MACD Scalper System

        Стратегия для бинарных опционов Color MACD Scalper System основана на модифицированном индикаторе MACD Elder Impulse Max и скальперском индикаторе One Hundred Pips Today Scalper. Подтверждая сигналы друг друга получаем стратегию как для скальпинга, так и для работы по тренду. Стоит отметить, что хотя данная стратегия является скальперской, при работе по тренду она показывает лучший результат.

        Результат, на который можно расчитывать — 60-70% положительных сделок.

        Стратегия Color MACD Scalper System

        Характеристики стратегии для бинарных опционов Color MACD Scalper System

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М1-Н1.
        • Экспирация: 2 свечи.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: MACD Elder Impulse Max, One Hundred Pips Today Scalper.
        • Торговые инструменты: желательно волатильные.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикаторов стратегии Color MACD Scalper System в MT4

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Настройки индикаторов оставляем без изменений.

        Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать индикаторы и шаблон для данной стратегии.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Правила торговли с помощью стратегии Color MACD Scalper System

        Данная стратегия больше заточена под скальпинг, но стоит обратить внимание на то, что:

        1. Стратегия Color MACD Scalper System дает максимальный профит при торговле по тренду. Поэтому если вы хотите добиться максимального процента положительных сделок, то работать стоит только так.
        2. При работе с индикатором MACD Elder Impulse Max визуально понятно, что зеленые столбики гистограммы означают рост цен, а красные — падение. Но есть еще и желтые столбики, которые используются как сигнал к тому, что движение ослабло и может закончиться (это лишь возможный вариант развития событий).

        Рассмотрим на примере:

        Объяснения работы с индикатором

        То есть желтые столбики гистограммы предупреждают нас о том, что скоро возможна смена тренда.

        А теперь перейдем к правилам:

        Для открытия опциона Call нужно, чтобы:

        1. Линия индикатора One Hundred Pips Today Scalper поменялась с красного на желтый.
        2. Столбики гистограммы индикатора MACD Elder Impulse Max поменялись с красных на зеленые.

        Для открытия опциона Put нужно, чтобы:

        1. Линия индикатора One Hundred Pips Today Scalper поменялась с желтого на красный.
        2. Столбики гистограммы индикатора MACD Elder Impulse Max поменялись с зеленых на красные.

        Примеры торговли с помощью стратегии Color MACD Scalper System

        Для примера была взята валютная пара — EUR/GBP.

        Открытие опциона Put

        Как и говорилось выше, самые лучшие результаты можнополучать при торговле по тренду. Сигналов может какое-то время не быть, но зато когда начинается хорошее движение, вы сможете брать хорошие сделки с низким риском.

        Опцион Put

        Открытие опциона Call

        Та же самая ситуация и тут, можно брать скальперские сделки, но лучшим вариантом остается работа по тренду.

        Опцион Call

        Заключение

        Как видно из примеров, при работе по тренду с данной торговой системой для бинарных опционов мы получаем не плохие результат и минимальный риск. Тем более что в торговле очень важно правильно рассчитать риск.

        Следуйте правилам, но не забывайте про то, что для успешной торговли нужен проверенный брокер. Выбрать из множества вы можете с помощью рейтинга брокеров бинарных опционов у нас на сайте. Выбирайте лучшего и начинайте зарабатывать уже в ближайшее время!

        Скачать индикаторы и шаблон для стратегии Color MACD Scalper System

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Трейдун
        кто тестировал, есть результаты интересные или хлам?
        02 декабря 2019
        Перец
        хоть я и перевидал кучу индикаторов,а такой модификации макди не видел еще, спасибо, заберу индюк себе)
        02 декабря 2019
        Алекс
        люблю MACD и все что с ним связано, потому что индюшара универсальная, можно и по тренду, и скальпить, и диверы)) стратегии сразу 5+ ставлю)
        02 декабря 2019
        
