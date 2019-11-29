Стратегия для бинарных опционов Color MACD Scalper System основана на модифицированном индикаторе MACD Elder Impulse Max и скальперском индикаторе One Hundred Pips Today Scalper. Подтверждая сигналы друг друга получаем стратегию как для скальпинга, так и для работы по тренду. Стоит отметить, что хотя данная стратегия является скальперской, при работе по тренду она показывает лучший результат.
Результат, на который можно расчитывать — 60-70% положительных сделок.
Характеристики стратегии для бинарных опционов Color MACD Scalper System
- Терминал: MetaTrader 4.
- Тайм фрейм: М1-Н1.
- Экспирация: 2 свечи.
- Типы опционов: Call/Put.
- Индикаторы: MACD Elder Impulse Max, One Hundred Pips Today Scalper.
- Торговые инструменты: желательно волатильные.
- Время торговли: 9:00-17:00.
- Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.
Установка индикаторов стратегии Color MACD Scalper System в MT4
Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.
Настройки индикаторов оставляем без изменений.
Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать индикаторы и шаблон для данной стратегии.
Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:
Правила торговли с помощью стратегии Color MACD Scalper System
Данная стратегия больше заточена под скальпинг, но стоит обратить внимание на то, что:
- Стратегия Color MACD Scalper System дает максимальный профит при торговле по тренду. Поэтому если вы хотите добиться максимального процента положительных сделок, то работать стоит только так.
- При работе с индикатором MACD Elder Impulse Max визуально понятно, что зеленые столбики гистограммы означают рост цен, а красные — падение. Но есть еще и желтые столбики, которые используются как сигнал к тому, что движение ослабло и может закончиться (это лишь возможный вариант развития событий).
Рассмотрим на примере:
То есть желтые столбики гистограммы предупреждают нас о том, что скоро возможна смена тренда.
А теперь перейдем к правилам:
Для открытия опциона Call нужно, чтобы:
- Линия индикатора One Hundred Pips Today Scalper поменялась с красного на желтый.
- Столбики гистограммы индикатора MACD Elder Impulse Max поменялись с красных на зеленые.
Для открытия опциона Put нужно, чтобы:
- Линия индикатора One Hundred Pips Today Scalper поменялась с желтого на красный.
- Столбики гистограммы индикатора MACD Elder Impulse Max поменялись с зеленых на красные.
Примеры торговли с помощью стратегии Color MACD Scalper System
Для примера была взята валютная пара — EUR/GBP.
Открытие опциона Put
Как и говорилось выше, самые лучшие результаты можнополучать при торговле по тренду. Сигналов может какое-то время не быть, но зато когда начинается хорошее движение, вы сможете брать хорошие сделки с низким риском.
Открытие опциона Call
Та же самая ситуация и тут, можно брать скальперские сделки, но лучшим вариантом остается работа по тренду.
Заключение
Как видно из примеров, при работе по тренду с данной торговой системой для бинарных опционов мы получаем не плохие результат и минимальный риск. Тем более что в торговле очень важно правильно рассчитать риск.
Следуйте правилам, но не забывайте про то, что для успешной торговли нужен проверенный брокер.
Скачать индикаторы и шаблон для стратегии Color MACD Scalper System
Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.
