Стратегия для бинарных опционов Color MACD Scalper System основана на модифицированном индикаторе MACD Elder Impulse Max и скальперском индикаторе One Hundred Pips Today Scalper. Подтверждая сигналы друг друга получаем стратегию как для скальпинга, так и для работы по тренду. Стоит отметить, что хотя данная стратегия является скальперской, при работе по тренду она показывает лучший результат.

Результат, на который можно расчитывать — 60-70% положительных сделок.

Характеристики стратегии для бинарных опционов Color MACD Scalper System

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М1-Н1.

Экспирация: 2 свечи.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: MACD Elder Impulse Max, One Hundred Pips Today Scalper.

Торговые инструменты: желательно волатильные.

Время торговли: 9:00-17:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикаторов стратегии Color MACD Scalper System в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Настройки индикаторов оставляем без изменений.

Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать индикаторы и шаблон для данной стратегии.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Правила торговли с помощью стратегии Color MACD Scalper System

Данная стратегия больше заточена под скальпинг, но стоит обратить внимание на то, что:

Стратегия Color MACD Scalper System дает максимальный профит при торговле по тренду. Поэтому если вы хотите добиться максимального процента положительных сделок, то работать стоит только так. При работе с индикатором MACD Elder Impulse Max визуально понятно, что зеленые столбики гистограммы означают рост цен, а красные — падение. Но есть еще и желтые столбики, которые используются как сигнал к тому, что движение ослабло и может закончиться (это лишь возможный вариант развития событий).

Рассмотрим на примере:

То есть желтые столбики гистограммы предупреждают нас о том, что скоро возможна смена тренда.

А теперь перейдем к правилам:

Для открытия опциона Call нужно, чтобы:

Линия индикатора One Hundred Pips Today Scalper поменялась с красного на желтый. Столбики гистограммы индикатора MACD Elder Impulse Max поменялись с красных на зеленые.

Для открытия опциона Put нужно, чтобы:

Линия индикатора One Hundred Pips Today Scalper поменялась с желтого на красный. Столбики гистограммы индикатора MACD Elder Impulse Max поменялись с зеленых на красные.

Примеры торговли с помощью стратегии Color MACD Scalper System

Для примера была взята валютная пара — EUR/GBP.

Открытие опциона Put

Как и говорилось выше, самые лучшие результаты можнополучать при торговле по тренду. Сигналов может какое-то время не быть, но зато когда начинается хорошее движение, вы сможете брать хорошие сделки с низким риском.

Открытие опциона Call

Та же самая ситуация и тут, можно брать скальперские сделки, но лучшим вариантом остается работа по тренду.

Заключение

Как видно из примеров, при работе по тренду с данной торговой системой для бинарных опционов мы получаем не плохие результат и минимальный риск. Тем более что в торговле очень важно правильно рассчитать риск.

Скачать индикаторы и шаблон для стратегии Color MACD Scalper System

