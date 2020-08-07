Стратегия для бинарных опционов Scalar Trading System основывается на двух авторских индикаторах, один из которых является сигнальным, а другой гистограммным. Индикаторы создавались специально под стратегию, поэтому алгоритм их работы очень похож, а правила настолько просты, что даже новички смогут сразу начать применять эту стратегию.
Характеристики стратегии для бинарных опционов Scalar Trading System
- Терминал: MetaTrader 4.
- Тайм фрейм: M5-D1.
- Экспирация: 3 свечи или больше в зависимости от стиля торговли.
- Типы опционов: Call/Put.
- Индикаторы: Scalar Arrow_fix, Scalar Histogram_fix.
- Торговые инструменты: любые.
- Время торговли: 8:00-18:00.
- Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.
Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов Scalar Trading System в MT4
Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.
Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:
Настройки сигнального индикатора можно поменять по желанию, а также включить дополнительные алерты:
Второй индикатор имеет подобные настройки:
В зависимости от выбранного тайм фрейма автор стратегии Scalar Trading System предлагает использовать определенные параметры настроек:
M5:
- Scalar Arrow (7,33,6) или (22,5,4) или (11,6,4)
- Scalar Histogram (10,3,0.25) или (6,4,0.2)
M15:
- Scalar Arrow (6,33,13) или (6,15,5) или (9,27,9)
- Scalar Histogram (21,16,0.3) или (11,11,0.02)
M30:
- Scalar Arrow (6,21,10)
- Scalar Histogram (4,6,0,25) или (6,3,0.25)
H1:
- Scalar Arrow (5,33,15) или (6,21,15) или (8,33,6)
- Scalar Histogram (6,3,0.25) или (3,3,0.2)
H4:
- Scalar Arrow (5,33,6) или (5,13,9) или (3,33,15)
- Scalar Histogram (12,6,0.4)
Daily:
- Scalar Arrow (5,33,25) или (5,12,11) или (3,33,15)
- Scalar Histogram (13,8,0.5) или (13,8,0.8) или (8,5,0.25)
Поэтому придется самостоятельно настроить индикаторы после установки шаблона, и обратите внимание, что автор не предлагает настроек для М1, а значит данная стратегия не предусмотрена для агрессивного скальпинга.
Суть и правила торговли с помощью стратегии для бинарных опционов Scalar Trading System
Несмотря на то, что в стратегии есть 2 индикатора, которые подтверждают сигналы друг друга и по которым ведется торговля, большая часть сигналов против тренда может приносить убыток, поэтому стоит изучить:
- Что такое тренд и как его определять?
- Как правильно определять фазы тренда?
- Как правильно определять флэт на рынке?
В остальном стратегия имеет простейшие правила торговли, которые будут понятны даже новичкам и для покупки опционов Call («Выше») нужно, чтобы:
- Был восходящий тренд.
- Гистограмма была синего цвета.
- Появился сигнал на графике (синяя стрелочка).
Для опционов Put («Ниже») нужно, чтобы:
- Был нисходящий тренд.
- Гистограмма была розового цвета.
- Появился сигнал на графике (розовая стрелочка).
Пример пользы умения определять тренды и флэты на рынках можно увидеть на изображении ниже:
Как можно видеть, во время флэта даже несмотря на то, что сигналы на покупку опционов Put сходились, многие сделки могли бы принести убыток, и именно поэтому стоит торговать по этой стратегии только по тренду (бычьему или медвежьему).
Как уже говорилось ранее, стратегия имеет встроенные алерты, которые позволяют следить за сигналами:
Примеры торговли с помощью стратегии для бинарных опционов Scalar Trading System
Рассмотрим некоторые возможные сделки на паре AUD/USD и тайм фрейме М5.
Открытие опциона Call
После того, как тренд был определен и движение началось, можно искать сигналы на покупку опционов:
По итогу на данном участке можно было бы совершить 3 прибыльных сделки.
Открытие опциона Put
Точно таким же образом покупаются опционы Put, но для них необходим нисходящий тренд:
Заключение
Стратегия Scalar Trading System вряд ли сможет претендовать на самую лучшую и точную стратегию для бинарных опционов, но при правильном подходе и соблюдении всех правил по ней можно получать сигналы, которые будут приносить прибыль.
Чтобы увеличить шансы на получение прибыли, обязательно стоит использовать грамотные правила мани-менеджмента и риск-менеджмента.
Также не стоит забывать, что брокер играет важную роль в торговле бинарными опционами и поэтому к выбору брокера стоит подходит максимально серьезно. Желаем удачной торговли!
