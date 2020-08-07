Стратегия для бинарных опционов Scalar Trading System основывается на двух авторских индикаторах, один из которых является сигнальным, а другой гистограммным. Индикаторы создавались специально под стратегию, поэтому алгоритм их работы очень похож, а правила настолько просты, что даже новички смогут сразу начать применять эту стратегию.

Характеристики стратегии для бинарных опционов Scalar Trading System

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: M5-D1.

Экспирация: 3 свечи или больше в зависимости от стиля торговли.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: Scalar Arrow_fix, Scalar Histogram_fix.

Торговые инструменты: любые.

Время торговли: 8:00-18:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов Scalar Trading System в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Настройки сигнального индикатора можно поменять по желанию, а также включить дополнительные алерты:

Второй индикатор имеет подобные настройки:

В зависимости от выбранного тайм фрейма автор стратегии Scalar Trading System предлагает использовать определенные параметры настроек:

M5:

Scalar Arrow (7,33,6) или (22,5,4) или (11,6,4)

Scalar Histogram (10,3,0.25) или (6,4,0.2)

M15:

Scalar Arrow (6,33,13) или (6,15,5) или (9,27,9)

Scalar Histogram (21,16,0.3) или (11,11,0.02)

M30:

Scalar Arrow (6,21,10)

Scalar Histogram (4,6,0,25) или (6,3,0.25)

H1:

Scalar Arrow (5,33,15) или (6,21,15) или (8,33,6)

Scalar Histogram (6,3,0.25) или (3,3,0.2)

H4:

Scalar Arrow (5,33,6) или (5,13,9) или (3,33,15)

Scalar Histogram (12,6,0.4)

Daily:

Scalar Arrow (5,33,25) или (5,12,11) или (3,33,15)

Scalar Histogram (13,8,0.5) или (13,8,0.8) или (8,5,0.25)

Поэтому придется самостоятельно настроить индикаторы после установки шаблона, и обратите внимание, что автор не предлагает настроек для М1, а значит данная стратегия не предусмотрена для агрессивного скальпинга.

Суть и правила торговли с помощью стратегии для бинарных опционов Scalar Trading System

Несмотря на то, что в стратегии есть 2 индикатора, которые подтверждают сигналы друг друга и по которым ведется торговля, большая часть сигналов против тренда может приносить убыток, поэтому стоит изучить:

В остальном стратегия имеет простейшие правила торговли, которые будут понятны даже новичкам и для покупки опционов Call («Выше») нужно, чтобы:

Был восходящий тренд. Гистограмма была синего цвета. Появился сигнал на графике (синяя стрелочка).

Для опционов Put («Ниже») нужно, чтобы:

Был нисходящий тренд. Гистограмма была розового цвета. Появился сигнал на графике (розовая стрелочка).

Пример пользы умения определять тренды и флэты на рынках можно увидеть на изображении ниже:

Как можно видеть, во время флэта даже несмотря на то, что сигналы на покупку опционов Put сходились, многие сделки могли бы принести убыток, и именно поэтому стоит торговать по этой стратегии только по тренду (бычьему или медвежьему).

Как уже говорилось ранее, стратегия имеет встроенные алерты, которые позволяют следить за сигналами:

Примеры торговли с помощью стратегии для бинарных опционов Scalar Trading System

Рассмотрим некоторые возможные сделки на паре AUD/USD и тайм фрейме М5.

Открытие опциона Call

После того, как тренд был определен и движение началось, можно искать сигналы на покупку опционов:

По итогу на данном участке можно было бы совершить 3 прибыльных сделки.

Открытие опциона Put

Точно таким же образом покупаются опционы Put, но для них необходим нисходящий тренд:

Заключение

Стратегия Scalar Trading System вряд ли сможет претендовать на самую лучшую и точную стратегию для бинарных опционов, но при правильном подходе и соблюдении всех правил по ней можно получать сигналы, которые будут приносить прибыль.

Чтобы увеличить шансы на получение прибыли, обязательно стоит использовать грамотные правила мани-менеджмента и риск-менеджмента.

Также не стоит забывать, что брокер играет важную роль в торговле бинарными опционами и поэтому к выбору брокера стоит подходит максимально серьезно.

Скачать индикаторы и шаблон для стратегии Scalar Trading System

