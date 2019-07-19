        Стратегия бинарных опционов Forex Alozard

        Стратегия бинарных опционов Forex Alozard легко определяет как продолжение текущего тренда, так и его разворот. Она помогает выявить начало ценового импульса практически сразу после его возникновения и также эффективно определить его завершение. Эта стратегия бинарных опционов позволяет отслеживать все важные изменения цен, чтобы трейдер не упустил возможность открыть сделку в направлении основной тенденции.

        Торговая система доступна за 40 долларов, но в конце этого обзора вы сможете скачать её для ознакомления абсолютно бесплатно. И хотя 40 долларов – не самая большая сумма сегодня, наверняка никто не захочет потратить ее впустую. Поэтому продолжайте читать, чтобы узнать, как правильно ее применять.

        Содержание:

        график forex alozard

        Характеристики стратегии для бинарных опционов Forex Alozard

        • Терминал: MetaTrader 4
        • Таймфрейм: М15
        • Экспирация: 6 свечей
        • Типы опционов: Call/Put
        • Индикаторы: Alozard HeatMap.ex4, Alozard Indicator.ex4, ProfitableStrategy_16.ex, BK Clock.ex4, FGM.ex4
        • Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции
        • Время торговли: 8:00 - 21:00 МСК
        • Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Alpari, Binarium

        Установка стратегии для бинарных опционов Forex Alozard

        Индикаторы стратегии Forex Alozard устанавливается стандартно в платформу МетаТгаder 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

        Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов Forex Alozard

        Стратегия Forex Alozard состоит из четырех индикаторов, каждый из которых играет определенную роль в этой системе:

        1. Alozard HeatMap – индикатор, расположенный в левом верхнем углу графика, показывающий тепловую карту с процентным изменением курсов валютных пар за определенный период. При этом пары с сильным восходящим трендом отмечены зелёным цветом, а те, у которых наблюдается сильный нисходящий тренд, - красным.

        индикатор heatmap в forex alozard

        Этот инструмент позволяет легко следить за ростом и снижением обменного курса различных валют, проводить анализ данных и разрабатывать стратегии. У него немного настроек, с которыми разберется даже новичок.

        настройки heatmap в forex alozard

        Selected timeframe – выбор временного периода для определения наличия тренда. Может принимать значения от current до 1 Month.

        настройки таймфрейма heatmap в forex alozard

        Если вы открываете сделки на М15, рекомендуем установить этот параметр на “1 Day”. Следующим не менее важным параметром индикатора Heat Map выступает “Indicator Type”. С его помощью можно выбрать один из трех режимов работы тепловой карты.

        типы индикаторов heatmap в forex alozard

        Все они отличаются внешним видом.

        цветовая гамма индикатора в forex alozard

        Последний параметр у этого индикатора “Sort on Value” – вкл./выкл. сортировку валютных пар по величине процентного прироста за выбранный в параметре “Selected timeframe” период.

        0 - по возрастанию (ascend), 1- по убыванию (descend).

        1. Alozard Indicator – главный сигнальный индикатор. Он не меняет свои сигналы и надежно функционирует с любым активом на любом временном интервале. У него два основных параметра, отвечающих за его работу:
        • Average Period – период расчета Alozard Indicator
        • Sensitivity – уровень чувствительности

        настройка сигналов в forex alozard

        Также доступны настройки оповещений (алертов) в виде всплывающего сообщения в торговой платформе MetaTrader 4, письма на электронный почтовый ящики и Push-уведомления.

        1. ProfitableStrategy_16– информационная панель в правой нижней части графика, показывающая локальное время и время в разных регионах мира. С какой целью она была добавлена разработчиками, сказать трудно. Практической пользы, в рамках торговой стратегии, она никакой не несёт.

        настройки profitablestrategy 16 в forex alozard

        1. BK Clock– таймер обратного отсчета времени до закрытия свечи. Из настроек – возможность менять цвет.

        настройки bk_clock в forex alozard

        Правила торговли по Forex Alozard

        Мы рассматриваем классическую торговую стратегию, которая заключается в присоединении к текущему тренду после состоявшегося разворота. Несмотря на заявления авторов о работоспособности этой системы на всех временных интервалах, рекомендуем избегать ее применения на краткосрочных таймфреймах из-за большого количества ложных сигналов. На наш взгляд оптимальным будет выбор от M15 и выше.

        Для тепловой карты, отражающей рейтинг самых сильных и слабых валютных пар, рекомендуем использовать данные за день. Если вы новичок в трейдинге и не знакомы с методами, применяемыми на рынке для получения прибыли, советуем изучить эту подборку статей:

        Схема работы стратегии бинарных опционов Forex Alozard проста:

        1. Сначала нужно выбрать актив для торговли.Чтобы определить валютные пары с наиболее стабильным трендом, обращаемся к тепловой карте. Первые три пары зеленого цвета подходят для покупки Call, а последние три пары красного цвета – для покупки Put.

        информационная панель в forex alozard

        1. Ожидаем сигнала для открытия позиции. Чтобы совершить покупку на Форексе или приобрести Call опцион, ждем, когда график станет зеленым и под свечей появится зеленая звезда. Для продажи (покупка Put опциона) – ожидаем появления красного графика и красной звезды над свечей.

        сигналы в forex alozard

        Тем не менее, следуя принципам торговли по тренду, мы дополнительно добавим на график скользящую среднюю FGM с периодом расчета 21. Она понадобится нам в качестве фильтра. Будем открывать опционы Call в случае, если бар с зеленой звездой находится выше FGM(21) и открывать Put, когда бар с красной звездой находится ниже FGM(21).

        Открытие опциона Call

        1. Убеждаемся, что тренд восходящий – вся свеча находится выше FGM(21)
        2. Свеча становится зеленой и под ней появляется звезда
        3. На открытии следующей свечи покупаем Call
        сигнал на покупку call опциона
         

        Открытие опциона Put

        1. Убеждаемся, что тренд нисходящий – вся свеча находится ниже FGM(21)
        2. Свеча становится красной и над ней появляется звезда
        3. На открытии следующей свечи покупаем Put
        сигнал на покупку put опциона
         

        Рекомендуется выбрать время экспирации 6 свечей. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.

        Специфика применения стратегии для бинарных опционов Forex Alozard

        Советуем использовать эту систему на более длительных временных интервалах, желательно от M15 и выше. При выборе активов для торговли рекомендуем обращать внимание на валютные пары с наиболее выраженным трендом вверх или вниз, согласно информации с тепловой карты. Как известно, идеальной стратегии не существует. У каждой из них есть свои сильные и слабые стороны. И стратегия для бинарных опционов Forex Alozard не исключение.

        Плюсы стратегии Forex Alozard

        Преимущества стратегии Forex Alozard включают в себя индикаторы без перерисовки, которые легко освоить даже новичку. Они предупреждают о новых сигналах, позволяя трейдеру оставаться в курсе событий даже при его отсутствии перед монитором. Эта система подходит для всех временных интервалов, поддерживая различные стили торговли от скальпинга до свинг-трейдинга. Точность сигналов составляет примерно 60-80%, в зависимости от актива. Тепловая карта Heat Map предоставляет информацию о динамике курсов множества валютных пар и помогает найти пары с устойчивым трендом. Визуальный дизайн графика стал более привлекательным.

        Минусы стратегии Forex Alozard

        Иногда сигналы не идеальны. Эта стратегия не подходит для агрессивных трейдеров, так как ее сигналы появляются не очень часто. Если вы предпочитаете скальпинг, вам придется запастись терпением. График может стать сложным для чтения, когда он превращается в набор цветных баров, что затрудняет нахождение цен открытия и закрытия.

        Заключение

        Стратегия для бинарных опционов Forex Alozard – ваш надежный инструмент для выявления нового тренда. С ее помощью можно точно определить зарождение ценового импульса и его завершение. Этот метод выступает одним из ключевых преимуществ этой стратегии.

        Кроме того, стратегия бинарных опционов Forex Alozard полностью оправдывает свою небольшую стоимость в $40, а бесплатная версия для ознакомления делает ее доступной для всех трейдеров, независимо от их опыта. Используйте ее индикаторы без перерисовки, чтобы оставаться в курсе событий на рынке даже тогда, когда вас нет за монитором. Начните торговать по этой системе на демо-счете, открытом у брокера с минимальным депозитом. После получения стабильных результатов, соблюдая правила управления риском и капиталом, переходите к торговле на реальном счете. Успехов в вашей торговле!

        Serg
        Honestly, Alozard isn’t the fastest, but it’s stable. The minimal false signals on higher timeframes make this strategy ideal if you’re willing to wait for the right setup. Found it works best on major forex pairs so far. Thoughts?
        25 октября 2024
        Vova007
        Впечатляет, что в Forex Alozard предусмотрены уведомления через MetaTrader, и даже push-сообщения. Теперь хоть можно не прилипать к монитору каждый час.
        25 октября 2024
        Mister X
        I was skeptical about this Alozard strategy at first, but the non-redrawing indicators really impressed me! Following the daily trends and waiting for that star signal to pop—total game-changer. Anyone else finding the M15 timeframe best for signal reliability?
        25 октября 2024
        Scruffy
        Forex Alozard’s trend-tracking strategy is spot on. The heat map feature alone gives such a unique angle for spotting strong market moves, especially with color-coded trends. Any traders here had a chance to try it live?
        25 октября 2024
        Богдан
        Да, 40 баксов не дорого, согласен. И настройки не сложные. Надо пробовать
        09 октября 2024
        Артур
        И для форекса на Н1 подойдет. Отлично.
        09 октября 2024
        Трейдер БО
        Так идеальных сигналов нет. Везде есть какие-то вопросы.
        07 октября 2024
        tirant
        Наглядность мне нравится!!!
        07 октября 2024
        Владимир
        Классная, красивая и судя по гифкам (кстати за них отдельное спасибо, теперь так наглядно стало видно, что и как нужно учитывать)... да судя по гифкам она очень грамотно работает и даёт все необходимые данные для анализа и принятия решений... Очень интересно будет протестировать, обязательно поделюсь результатами.... Добавлю что про минусы её написано, так это касается всех инструментов. И я бы ещё добавил бы, какой-то осциллятор с гистограммой, или пакет / конверт Боллинджерадля фильтрации частых сигналов... Вообщем нужно пробовать, ) спасибо за знакомство Команде WOC респект!!!
        04 октября 2024
        Руслан
        Рейтинг валютных пар это оригинальная и интересная идея) Интересно, можно ли в настройках индикатора HeatMap точно так же выбрать другие активы, вроде той же крипты, акций и т.д. Было бы очень здорово, если бы оказалось что да))
        02 октября 2024
        Руслан
        Хотя и написано, что стратегия подходит для любого таймфрейма, но по большей части её лучше всего использовать на тф начиная с M15, что в обчем-то абсолютно оправданно. Мало того что сигналы на минутных тф далеко не все прибыльные, так за ними еще и попробуй успей))
        Option Bull, потому что это самый оптимальный вариант в трейдинге: с одной стороны не очень долгий, на нем можно запросто обойтись навыками технического анализа, и при этом он дает достаточно количество сигналов, к тому же еще и проверенных)
        02 октября 2024
        Option Bull
        Хотя и написано, что стратегия подходит для любого таймфрейма, но по большей части её лучше всего использовать на тф начиная с M15, что в обчем-то абсолютно оправданно. Мало того что сигналы на минутных тф далеко не все прибыльные, так за ними еще и попробуй успей))
        02 октября 2024
        Mister X
        The call and put rules don’t contain the info about the choice of the asset. It this just an additional optional filter?
        Scruffy, The more I trade the more I believe the more filters the better. Yeap, requires more patience to get the signal but the overall result is worth it. After all the point is to make more money, not deals.
        02 октября 2024
        Scruffy
        The call and put rules don’t contain the info about the choice of the asset. It this just an additional optional filter?
        02 октября 2024
