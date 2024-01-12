Стратегия для бинарных опционов Elite Trader PRO предлагает так полюбившийся многим формат отображения торговых сигналов в виде стрелок. Сразу отметим, что в среде трейдеров нет однозначного мнения по поводу таких индикаторов. Многие их относят к категории рисующих и не советуют использовать. Однако, прежде чем отмахнуться от очередного «стрелочника» давайте рассмотрим поближе результаты его работы. Возможно, в банальный на первый взгляд индикатор заложена именно та сигнальная логика, которой так не хватает вашим сделкам.

Характеристики стратегии для бинарных опционов

Терминал: MetaTrader4

Таймфрейм: M5

Экспирация 2 свечи

Тип опционов: Call/Put

Индикаторы: ElitePRO - E1, ElitePRO – E2, ElitePRO – E3

Торговые инструменты: криптовалюты, акции, FX, сырьевые товары, индексы, металлы

Время торговли: 8:00-20:00 МСК

Pocket Option, Alpari, Binarium

Установка стратегии бинарных опционов

Ничего необычного в установке индикаторов стратегии Elite Trader PRO в терминал МТ4 нет. Все стандартно. Распаковываем скачанный с нашего сайта архив и перемещаем файлы из папки Indicators в корневой каталог торгового терминала МТ4 … MQL4Indicators. Найти его можно, открыв в терминале меню Файл-Открыть каталог данных. Шаблоны устанавливаются в папку templates. Подробное видео о том, как устанавливать индикаторы в терминал можно посмотреть на нашем YouTube-канале:

Настройка индикаторов и обзор стратегии

За описанием стратегии обратимся к сайту разработчиков, где сказано, что Elite Trader PRO ни много ни мало, а совершенно новая торговая формула, разработанная с целью выявления основных и второстепенных тенденций. В своей основе эта стратегия якобы использует торговые сигналы на основе искусственного интеллекта, помогающие ей точно определять вершины и основания любого финансового инструмента.

Очень заманчивое описание. Но давайте разберемся, насколько оно соответствует действительности: что на самом деле стоит за работой этого «инновационного» сигнального индикатора?

Для начала добавим на график M15 пары EURAUD наш высокоинтеллектуальный указатель направления торговли. Для этого применим к графику выбранной валютной пары предварительно сохраненный шаблон ELITE PRO – DAYTRADING. Если мы хотим торговать более агрессивно, надо использовать шаблон ELITE PRO – SCALPING, для долгосрочных сделок подойдет шаблон ELITE PRO – SWINGTRADING. Их отличие только в периоде расчета индикатора.

После всех проведенных манипуляций по применению шаблона ELITE PRO – DAYTRADING увидим такую картину.

На первый взгляд ничего необычного – классический «стрелочник», демонстрирующий моменты для покупки бинарных опционов Call (синяя стрелка вверх) и бинарных опционов Put (черная стрелка вниз). Давайте посмотрим, что рисует эти стрелки.

Для этого нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-I и видим список индикаторов, добавленных на график. В нашем случае он всего один. Выделяем его и нажимаем кнопку «Свойства», чтобы добраться до параметров.

Внутри нас в первую очередь интересует вкладка «Входные параметры», т.к. именно здесь расположены переменные, от значения которых зависит поведение индикатора на графике.

Скажем прямо список доступных настроек не впечатляет. Все чем можно управлять – глубиной истории отрисовки ElitePRO (кол-во баров на графике, за которые идет расчет показателей индикатора -Nbars), и включать/выключать алерты по появлению сигнала: AlertOn -звуковой сигнал, PushOn-пуш сообщение, MailOn-письмо на почту.

Возможно, разработчики действительно сделали ставку на внутреннее содержание и постарались скрыть свой алгоритм от посторонних глаз. Но так ли это?

Если внимательно посмотреть на график, где появляются сигналы по стратегии Elite Trader PRO, легко заметить, что они возникают в зонах пробоя волатильности – участках резкого однонаправленного движения цены.

Очень похоже, что этот индикатор генерирует сигналы о покупке и продаже бинарных опционов на основе пробоя канала Боллинджера в моменты проверки на прочность одной из его границ и последующего начала однонаправленного ценового движения.

Кроме того, его поведение очень напоминает индикатор Супертренд.

Но больше всего сигналы Elite Trader PRO похожи на точки входа от старого индикатора BBands_Stop, сигнализирующего о будущем росте цены актива (покупке бинарных опционов Call), в моменты смены красной линии на зеленую и о будущем снижении цены актива (покупке бинарных опционов Put), когда зеленая линия меняется на красную.

Чтобы убедиться в этом добавим индикатор BBands_Stop_v1 с периодом Length=55 и разбросом Deviation=2.5 поверх индикатора ElitePRO – E2.

Вау! Наши сигналы идеально совпадают с искусственным интеллектом! Кто бы мог подумать?

Правила торговли по стратегии Elite Trader PRO для бинарных опционов

В целом, сигналы по стратегии торговли бинарными опционами Elite Trader PRO можно использовать в качестве фильтра тренда. BBands_Stop, лежащий в основе расчета стрелочного индикатора, очень неплохо определяет фазы бычьего и медвежьего рынка, попутно отфильтровывая большую часть флета внутри однонаправленных ценовых движений.

Однако, для полноценной торговли бинарными опционами потребуется дополнительная фильтрация сигналов. Смысл торговли по этому индикатору заключается в том, чтобы определить начало мощного ценового импульса и открыть позицию в направлении его развития, а раз так, нам нужен инструмент, который поможет отбросить слабые сигналы, не ведущие к началу нового тренда.

Поскольку речь идет о торговле волатильностью, лучшим инструментом для фильтрации сигналов будет индикатор Standard Deviation с периодом 5, входящий по умолчанию в комплект индикаторов терминала МТ4. Поверх этого индикатора построим простую среднюю скользящую также с периодом 5 и нанесем барьерный уровень 0,0004 (для M15 EURAUD).

Все сигналы ниже барьерного уровня игнорируются. В работу берутся только сигналы выше этого уровня и при условии Standard Deviation (5) > SMA (5). Обратите внимание, что периоды расчета индикаторов фильтрации будут меняться в зависимости от выбранного финансового инструмента.

На графике видно, как были отфильтрованы два убыточных сигнала. Первая черная стрелка вниз на покупку бинарного опциона Put была отброшена, т.к. общий уровень волатильности по выбранному инструменту был не высок (барьерный уровень не был превышен), и в случае открытия сделки мы бы ожидаемо получили убыток из-за начавшегося флета.

Синяя стрелка, сигнализирующая о сделке на покупку бинарного опциона Call, удовлетворяет всем условиям (StDev выше барьерного уровня и выше средней скользящей) – закономерно получаем прибыль.

Вторая черная стрелка – новый сигнал на покупку опциона Put. Условия фильтрации выполнены на половину (StDev выше барьерного уровня, но ниже средней скользящей) – сделку пропускаем вместе с потенциальным убытком.

Правила торговли по стратегии Elite Trader PRO

Покупка опционов Call:

На закрытии бара появляется синяя стрелка.

Индикатор Standard Deviation (5) выше барьерного уровня.

Индикатор Standard Deviation (5) выше SMA (5), построенной по нему.

Покупка опционов Put:

На закрытии бара появляется черная стрелка.

Индикатор Standard Deviation (5) выше барьерного уровня.

Индикатор Standard Deviation (5) выше SMA (5), построенной по нему.

Время экспирации – 2 свечи. Наилучшие результаты индикатор показывает на таймфреймах M5-M30.

Обратите внимание – направление пересечения индикатором Standard Deviation своей средней скользящей является не признаком смены направления тренда, а количественной мерой оценки увеличения или затухания волатильности. Поэтому в обоих случаях (для опционов Call и Put) мы ждем пересечения значений Standard Deviation выше своей средней.

Заключение

Сигналы по стратегии бинарных опционов Elite Trader PRO формируются на основе индикатора BBands_Stop_v1, представленного на графике в виде стрелки с разными параметрами периода расчета и разброса значений (Length и Deviation) в зависимости от выбранного режима торговли (Scalping, DayTrading, SwingTrading), что отражено в шаблонах с соответствующим названием.

Для торговли бинарными опционами (и не только) рекомендуется комбинировать сигналы от стрелочного индикатора с положением StDev относительно простой средней скользящей, построенной по его значениям, с барьерным уровнем, определяющим общий фон волатильности в торгуемом инструменте с целью фильтрации зон затяжного флета - участков ложных сигналов на открытие позиций.

Конкретные значения Length и Deviation, а также параметры Standard Deviation и средней надо подбирать под определенный торгуемый инструмент и его таймфрейм. Кроме того, следует поэкспериментировать и с разными периодами экспирации. Наша рекомендация – от 2 до 5 временных интервалов.

Также следует неукоснительно следовать правилам риск-менеджмента и торговать у проверенных брокеров, чтобы избежать проблем, не связанных с торговлей.

Смотрите также:

Психология в трейдинге - что нужно знать новичку?

Как заработать на бинарных опционах

Калькулятор АнтиМартингейла

Как получать прибыль, торгуя на чистых графиках