        Elite Trader PRO

        Стратегия для бинарных опционов Elite Trader PRO

        Стратегия для бинарных опционов Elite Trader PRO предлагает так полюбившийся многим формат отображения торговых сигналов в виде стрелок. Сразу отметим, что в среде трейдеров нет однозначного мнения по поводу таких индикаторов. Многие их относят к категории рисующих и не советуют использовать. Однако, прежде чем отмахнуться от очередного «стрелочника» давайте рассмотрим поближе результаты его работы. Возможно, в банальный на первый взгляд индикатор заложена именно та сигнальная логика, которой так не хватает вашим сделкам.

        Стратегия Elite Trader PRO продается на сайте разработчика за $27. На нашем сайте вы сможете ее скачать по ссылкам в описании абсолютно бесплатно в ознакомительных целях.

        график elite trader pro

        Характеристики стратегии для бинарных опционов

        • Терминал: MetaTrader4
        • Таймфрейм: M5
        • Экспирация 2 свечи
        • Тип опционов: Call/Put
        • Индикаторы: ElitePRO - E1, ElitePRO – E2, ElitePRO – E3
        • Торговые инструменты: криптовалюты, акции, FX, сырьевые товары, индексы, металлы
        • Время торговли: 8:00-20:00 МСК
        • Pocket Option, Alpari, Binarium

        Установка стратегии бинарных опционов

        Ничего необычного в установке индикаторов стратегии Elite Trader PRO в терминал МТ4 нет. Все стандартно. Распаковываем скачанный с нашего сайта архив и перемещаем файлы из папки Indicators в корневой каталог торгового терминала МТ4 … MQL4Indicators. Найти его можно, открыв в терминале меню Файл-Открыть каталог данных. Шаблоны устанавливаются в папку templates. Подробное видео о том, как устанавливать индикаторы в терминал можно посмотреть на нашем YouTube-канале:

        Настройка индикаторов и обзор стратегии

        За описанием стратегии обратимся к сайту разработчиков, где сказано, что Elite Trader PRO ни много ни мало, а совершенно новая торговая формула, разработанная с целью выявления основных и второстепенных тенденций. В своей основе эта стратегия якобы использует торговые сигналы на основе искусственного интеллекта, помогающие ей точно определять вершины и основания любого финансового инструмента.

        Очень заманчивое описание. Но давайте разберемся, насколько оно соответствует действительности: что на самом деле стоит за работой этого «инновационного» сигнального индикатора?

        Для начала добавим на график M15 пары EURAUD наш высокоинтеллектуальный указатель направления торговли. Для этого применим к графику выбранной валютной пары предварительно сохраненный шаблон ELITE PRO – DAYTRADING. Если мы хотим торговать более агрессивно, надо использовать шаблон ELITE PRO – SCALPING, для долгосрочных сделок подойдет шаблон ELITE PRO – SWINGTRADING. Их отличие только в периоде расчета индикатора.

        После всех проведенных манипуляций по применению шаблона ELITE PRO – DAYTRADING увидим такую картину.

        шаблон в elite trader pro

        На первый взгляд ничего необычного – классический «стрелочник», демонстрирующий моменты для покупки бинарных опционов Call (синяя стрелка вверх) и бинарных опционов Put (черная стрелка вниз). Давайте посмотрим, что рисует эти стрелки.

        Для этого нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-I и видим список индикаторов, добавленных на график. В нашем случае он всего один. Выделяем его и нажимаем кнопку «Свойства», чтобы добраться до параметров.

        настройки в elite trader pro

        Внутри нас в первую очередь интересует вкладка «Входные параметры», т.к. именно здесь расположены переменные, от значения которых зависит поведение индикатора на графике.

        параметры elite trader pro

        Скажем прямо список доступных настроек не впечатляет. Все чем можно управлять – глубиной истории отрисовки ElitePRO (кол-во баров на графике, за которые идет расчет показателей индикатора -Nbars), и включать/выключать алерты по появлению сигнала: AlertOn -звуковой сигнал, PushOn-пуш сообщение, MailOn-письмо на почту.

        Возможно, разработчики действительно сделали ставку на внутреннее содержание и постарались скрыть свой алгоритм от посторонних глаз. Но так ли это?

        Если внимательно посмотреть на график, где появляются сигналы по стратегии Elite Trader PRO, легко заметить, что они возникают в зонах пробоя волатильности – участках резкого однонаправленного движения цены.

        сигналы elite trader pro

        Очень похоже, что этот индикатор генерирует сигналы о покупке и продаже бинарных опционов на основе пробоя канала Боллинджера в моменты проверки на прочность одной из его границ и последующего начала однонаправленного ценового движения.

        пробой канала в elite trader pro

        Кроме того, его поведение очень напоминает индикатор Супертренд.

        тренд elite trader pro

        Но больше всего сигналы Elite Trader PRO похожи на точки входа от старого индикатора BBands_Stop, сигнализирующего о будущем росте цены актива (покупке бинарных опционов Call), в моменты смены красной линии на зеленую и о будущем снижении цены актива (покупке бинарных опционов Put), когда зеленая линия меняется на красную.

        Чтобы убедиться в этом добавим индикатор BBands_Stop_v1 с периодом Length=55 и разбросом Deviation=2.5 поверх индикатора ElitePRO – E2.

        сравнение elite trader pro

        сигналы в elite trader pro

        Вау! Наши сигналы идеально совпадают с искусственным интеллектом! Кто бы мог подумать?

        Правила торговли по стратегии Elite Trader PRO для бинарных опционов

        В целом, сигналы по стратегии торговли бинарными опционами Elite Trader PRO можно использовать в качестве фильтра тренда. BBands_Stop, лежащий в основе расчета стрелочного индикатора, очень неплохо определяет фазы бычьего и медвежьего рынка, попутно отфильтровывая большую часть флета внутри однонаправленных ценовых движений.

        Однако, для полноценной торговли бинарными опционами потребуется дополнительная фильтрация сигналов. Смысл торговли по этому индикатору заключается в том, чтобы определить начало мощного ценового импульса и открыть позицию в направлении его развития, а раз так, нам нужен инструмент, который поможет отбросить слабые сигналы, не ведущие к началу нового тренда.

        Поскольку речь идет о торговле волатильностью, лучшим инструментом для фильтрации сигналов будет индикатор Standard Deviation с периодом 5, входящий по умолчанию в комплект индикаторов терминала МТ4. Поверх этого индикатора построим простую среднюю скользящую также с периодом 5 и нанесем барьерный уровень 0,0004 (для M15 EURAUD).

        Все сигналы ниже барьерного уровня игнорируются. В работу берутся только сигналы выше этого уровня и при условии Standard Deviation (5) > SMA (5). Обратите внимание, что периоды расчета индикаторов фильтрации будут меняться в зависимости от выбранного финансового инструмента.

        фильтрация сигналов в elite trader pro

        На графике видно, как были отфильтрованы два убыточных сигнала. Первая черная стрелка вниз на покупку бинарного опциона Put была отброшена, т.к. общий уровень волатильности по выбранному инструменту был не высок (барьерный уровень не был превышен), и в случае открытия сделки мы бы ожидаемо получили убыток из-за начавшегося флета.

        Синяя стрелка, сигнализирующая о сделке на покупку бинарного опциона Call, удовлетворяет всем условиям (StDev выше барьерного уровня и выше средней скользящей) – закономерно получаем прибыль.

        Вторая черная стрелка – новый сигнал на покупку опциона Put. Условия фильтрации выполнены на половину (StDev выше барьерного уровня, но ниже средней скользящей) – сделку пропускаем вместе с потенциальным убытком.

        Правила торговли по стратегии Elite Trader PRO

        Покупка опционов Call:

        • На закрытии бара появляется синяя стрелка.
        • Индикатор Standard Deviation (5) выше барьерного уровня.
        • Индикатор Standard Deviation (5) выше SMA (5), построенной по нему.

        сигнал на покупку опциона call

        Покупка опционов Put:

        • На закрытии бара появляется черная стрелка.
        • Индикатор Standard Deviation (5) выше барьерного уровня.
        • Индикатор Standard Deviation (5) выше SMA (5), построенной по нему.

        сигнал на покупку опциона put

        Время экспирации – 2 свечи. Наилучшие результаты индикатор показывает на таймфреймах M5-M30.

        Обратите внимание – направление пересечения индикатором Standard Deviation своей средней скользящей является не признаком смены направления тренда, а количественной мерой оценки увеличения или затухания волатильности. Поэтому в обоих случаях (для опционов Call и Put) мы ждем пересечения значений Standard Deviation выше своей средней.

        Заключение

        Сигналы по стратегии бинарных опционов Elite Trader PRO формируются на основе индикатора BBands_Stop_v1, представленного на графике в виде стрелки с разными параметрами периода расчета и разброса значений (Length и Deviation) в зависимости от выбранного режима торговли (Scalping, DayTrading, SwingTrading), что отражено в шаблонах с соответствующим названием.

        Для торговли бинарными опционами (и не только) рекомендуется комбинировать сигналы от стрелочного индикатора с положением StDev относительно простой средней скользящей, построенной по его значениям, с барьерным уровнем, определяющим общий фон волатильности в торгуемом инструменте с целью фильтрации зон затяжного флета - участков ложных сигналов на открытие позиций.

        Конкретные значения Length и Deviation, а также параметры Standard Deviation и средней надо подбирать под определенный торгуемый инструмент и его таймфрейм. Кроме того, следует поэкспериментировать и с разными периодами экспирации. Наша рекомендация – от 2 до 5 временных интервалов.

        Также следует неукоснительно следовать правилам риск-менеджмента и торговать у проверенных брокеров, чтобы избежать проблем, не связанных с торговлей.

        Богдан
        Большое спасибо! В статье представлен подробный обзор стратегии Elite Trader PRO для бинарных опционов, объясняющий ее установку и работу в MetaTrader 4. Статья разъясняет, что стратегия полагается на индикатор BBands_Stop для генерации сигналов и советует дополнительную фильтрацию с использованием индикатора Standard Deviation для повышения эффективности. Сбалансированный обзор подчеркивает как потенциал, так и ограничения стратегии, акцентируя внимание на необходимости управления рисками. Включение показателей производительности и визуальных материалов могло бы еще больше улучшить статью.
        Bshops, поздравляем! Вы оставили самый лучший комментарий. Пожалуйста, сообщите свои контактные данные в Telegram, чтобы мы могли вручить вам промокод на $10.
        WinOption Admin, комментарий из всех вряд ли лучший, просто банальный пересказ и похвала того, что в статье только кратко))) На мой взгляд комментарий Владимира, действительно ёмкий и полезный для размышлений и развития... хотя админу конечно виднее)
        Олег Т., Доброе слово и кошке приятно.)))
        Артур
        Олег Т., Не советую подвергать сомнению решения божественного админа.))) Это черевато.)))
        tirant, Не думаю что тут все на столько страшно. Пока еще ни одного бана у меня нет. Так что живем.
        tirant
        Олег Т.
        Трейдер БО
        Всего лишь 27$. Для стратегии это копейки.
        По моему и подвальный индюк и стрелки это хорошо. И шаблоны есть.
        Богдан, Вот шаблоны на мой взгляд это хорошо. Не люблю копаться в настройках
        По моему и подвальный индюк и стрелки это хорошо. И шаблоны есть.
        Владимир
        Владимир
        А что может определить искусственный интеллект в торговле бинарными опционами? Давайте подумаем он же искусственный) Абсолютно ИИ не отображает реальной картины на графике актива, только анализирует по своим прописанным алгоритмам какие-то вводные данные прописанные программерами и подгружаемые по ходу) перемешивает и переанализирует старое компилируя новое, даже не создавая. Никогда искусственный интеллект не заменит реального настоящего способного мыслить глубоко и анализировать гибко и творчески. Только реальный человек который взял себя в руки изучил учебный материал по трейдингу и торговле бинарными опционами в частности. Благо на этом сайте материалов больше чем предостаточно. Не зря же в каждом видео в конце написано академия вин option crypto. После этого несколько месяцев проанализировать график на истории потренироваться на демо-щиту изучить все правила Мани и риск-менеджмента. Вот только в таком случае может получиться хороший, толковый, грамотный, уравновешенный и целеустремлённый трейдер. Для которого это будет не просто игра баловство и хобби а настоящей профессии со стабильным заработком А зарабатывать на бинарных опционах можно хорошо и такие трейдеры есть, но их очень мало, потому что для этого нужно сила воли, строжайшая дисциплина и максимальная сконцентрированность на трейдинге. Для этого надо быть в курсе всех новостей Что происходит в этой сфере и в этой области. Для этого нужно изучать новые инструменты стратегии индикаторы знакомятся погружаться в это всё глубже и глубже. Только в таком случае можно добиться успеха. А искусственный интеллект - это игрушка и баловство для ленивых. Это костыли Для мозгов для тех кто думать не хочет и не хочет развиваться самостоятельно. Поэтому друзья на этом сайте кладезь знаний и практики реальной видео куча смотрите изучайте погружайтесь в эту интересную и перспективную профессию и зарабатывайте больше и радуйте себя и своих близких. Всем хорошего профита друзья и заходите сюда почаще я забегаю сюда по утрам когда завтракаю и пью кофе.
        игорь
        Elite Trader Pro: Превосходная платформа для опытных трейдеров Статья "Elite Trader Pro" представляет исключительную платформу, разработанную специально для опытных трейдеров. Вот почему Elite Trader Pro заслуживает высоких оценок: Расширенные инструменты: Elite Trader Pro предлагает широкий спектр передовых торговых инструментов, включая технические индикаторы, ценовые графики и инструменты анализа рынка. Это дает трейдерам возможность принимать обоснованные торговые решения на основе всестороннего анализа. Индивидуальные настройки: Платформа Elite Trader Pro позволяет трейдерам настраивать ее в соответствии со своими индивидуальными торговыми предпочтениями и стилем. Это включает в себя возможность создавать собственные индикаторы и торговые стратегии. Мощная торговая среда: Elite Trader Pro обеспечивает высокопроизводительную торговую среду с быстрым исполнением ордеров и низкими спредами. Это позволяет трейдерам быстро реагировать на рыночные возможности и максимизировать свою прибыль. Исключительная поддержка клиентов: Команда поддержки Elite Trader Pro отзывчива и знающая, что обеспечивает трейдерам уверенность и помощь в случае возникновения каких-либо проблем. Elite Trader Pro - это идеальный выбор для опытных трейдеров, которые ищут комплексную и настраиваемую платформу, которая соответствует их высоким требованиям. Ее передовые инструменты, мощная торговая среда и исключительная поддержка клиентов делают ее незаменимым инструментом для успешной торговли.
        Магомедгаджи
        Я скептически отношусь к подобным разработкам "искусственного интеллекта". Лучше анализировать рынок самому если есть желание и знания, если нет - это не твоё, занимайся тем, в чём разбираешься
        Bshops
        Могли бы вы привести конкретные примеры или кейсы, демонстрирующие эффективность стратегии Elite Trader PRO в различных рыночных условиях, а также предоставить визуальные материалы или графики, чтобы проиллюстрировать, как работают сигналы и фильтры на практике?
        Руслан
        Тююю, очередная пустышка под громким лозунгом "искусственный интеллект", я такое вижу уже далеко не впервые. Будь она действительно основана на ии, то точно бы не стоила $27))
        Руслан, доверчивых и несмышленных трейдеров хватает, лох не мамонт как говорится) а по поводу страртегии, то будь она реально основана на ии, то трейдерам не пришлось бы и торговать по хорошему, система сама бы делала всю работу, пока ты сидишь и прохлаждаешься с пивом))
        Option Bull, тогда это уже был бы полноценный робот а не стратегия, а так имеем что имеем, она даже не стоит своих 27 баксов
        Option Bull
