Стратегия для бинарных опционов Светофор — это смесь нескольких торговых тактик, которые позволяют видеть возможное направление цены в будущем, а также дают возможность открывать сделки по опционам с помощью агрессивного или консервативного метода.

Также в стратегии используются как трендовые, так и флэтовые индикаторы, что дает дополнительные возможности во время торговли.

Характеристики стратегии для бинарных опционов Светофор

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М1-Н1.

Экспирация: 1 свеча (агрессивный метод) и 10 свечей (консервативный).

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: 7-21-55 H2, CCI NUF, GG TrendBar, Semafor 1-2-3 Triangles, SFET V PODVALE, SHI SIGNAL, T3 Color, Trend Signal, Trend Line Channel WC NLR.

Торговые инструменты: все валютные пары.

Время торговли: 9:00-17:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикаторов стратегии Светофор в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

В стратегии присутствует довольно много индикаторов со множеством настроек, поэтому самым правильным вариантом будет установка стратегии при помощи шаблона, который можно будет скачать в конце статьи.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Правила торговли с помощью стратегии Светофор

Прежде всего важно понимать, что такое тренд и как его определять. После должного понимания можно приступать к работе по стратегии для бинарных опционов Светофор.

Основой данной стратегии является канал, который определяет возможное направление цены в будущем:

Но слепо следовать за данным каналом будет ошибкой, так как ни один индикатор не может предсказывать движение цены в будущем на 100%. Для этого в стратегии есть индикаторы и фильтры, которые помогают увеличить правильность прогноза. Первым из таких индикаторов является GG TrendBar:

Этот индикатор показывает общее направление актива на разных тайм фреймах. И поэтому значение индикатора должно совпадать с направлением канала. Квадратики индикатора делятся на:

Оранжевый – тренд вниз. Желтый – флэт. Зеленый – тренд вверх.

Еще одни «драйвером» является индикатор 7-21-55 H2. Несмотря на название, это обычные Скользящие Средние, но в более информативном визуальном оформлении:

Направление этого индикатора также важно, и ориентируясь на него нужно будет совершать сделки.

Остаются еще два индикатора, которые также буду давать сигналы, но эти сигналы берутся в работу только при общих показателях индикаторов, которые были обсуждены выше.

Теперь, собрав все вместе, можно рассмотреть правила для открытия опционов по двум методам — агрессивному и консервативному

Консервативный метод (экспирация 10 свечей)

Для открытия опциона Call по консервативному методу нужно, чтобы:

Общие правила:

Зелено-желтый канал был направлен вверх. Квадратик торгуемого тайм фрейма индикатора GG TrendBar должен быть зеленого цвета. Индикатор 7-21-55 H2 (Скользящие Средние) должен быть направлен вверх и быть зеленого цвета.

Правила для сделок:

Индикатор CCI (гистограмма внизу) должен быть выше уровня «-100». Самый нижний индикатор должен быть зеленого цвета. Должна появится зеленая звездочка (обязательно ждать закрытия свечи).

Для открытия опциона Put по консервативному методу нужно, чтобы:

Общие правила:

Зелено-желтый канал был направлен вниз. Квадратик торгуемого тайм фрейма индикатора GG TrendBar должен быть оранжевого цвета. Индикатор 7-21-55 H2 (Скользящие Средние) должен быть направлен вниз и быть оранжевого цвета.

Правила для сделок:

Индикатор CCI (гистограмма внизу) должен быть ниже уровня «100». Самый нижний индикатор должен быть желтого цвета. Должна появится красная звездочка (обязательно ждать закрытия свечи).

Хочется отметить, что консервативный метод менее рискованный, но сигналы по нему довольно редкие и такой стиль торговли подойдет не всем.

Агрессивный метод (экспирация 1 свеча)

Агрессивный метод подразумевает использование всего нескольких правил, и такой метод будет лучше по нескольким причинам:

Частые сигналы.

Подходит для новичков.

Не требует много времени для отслеживания сигналов.

Можно использовать против основного тренда.

Для открытия опциона Call по агрессивному методу нужно, чтобы:

Должна появится зеленая звездочка (обязательно ждать закрытия свечи). У самого нижнего индикатора хотя бы одна линия стала зеленой. Индикатор CCI (гистограмма внизу) должен быть выше уровня «-95».

Для открытия опциона Put по агрессивному методу нужно, чтобы:

Должна появится красная звездочка (обязательно ждать закрытия свечи). У самого нижнего индикатора хотя бы одна линия стала желтой. Индикатор CCI (гистограмма внизу) должен быть ниже уровня «95».

Примеры торговли с помощью стратегии Светофор

Для полного понимания правил рассмотрим все на графике. Рассматривать будем примеры агрессивного метода, так как сигналы по консервативному методу довольно редко появляются.

Валютные пары — EUR/JPY и AUD/USD и экспирация — 1 свеча.

Открытие опциона Call

Все условия для опциона Call по агрессивному методу выполнены:

Открытие опциона Put

Тоже самое и с опционом Put:

Заключение

Хочется отметить, что данная стратегия является универсальной и подойдет как для среднесрочной торговли, так и для скальпинга. Но не стоит забывать, что среднесрочная торговля ведется только по тренду, тогда как скальпинг подразумевает и контр-трендовые сделки.

Также важным является тестирование стратегий и индикаторов на демо-счету. Это помогает лучше понять стратегию и избежать ненужных убытков.

Желаем удачной торговли!

Скачать индикаторы и шаблон для стратегии Светофор

