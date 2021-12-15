Стратегия для бинарных опционов Светофор — это смесь нескольких торговых тактик, которые позволяют видеть возможное направление цены в будущем, а также дают возможность открывать сделки по опционам с помощью агрессивного или консервативного метода.
Также в стратегии используются как трендовые, так и флэтовые индикаторы, что дает дополнительные возможности во время торговли.
Характеристики стратегии для бинарных опционов Светофор
- Терминал: MetaTrader 4.
- Тайм фрейм: М1-Н1.
- Экспирация: 1 свеча (агрессивный метод) и 10 свечей (консервативный).
- Типы опционов: Call/Put.
- Индикаторы: 7-21-55 H2, CCI NUF, GG TrendBar, Semafor 1-2-3 Triangles, SFET V PODVALE, SHI SIGNAL, T3 Color, Trend Signal, Trend Line Channel WC NLR.
- Торговые инструменты: все валютные пары.
- Время торговли: 9:00-17:00.
- Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.
Установка индикаторов стратегии Светофор в MT4
Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.
В стратегии присутствует довольно много индикаторов со множеством настроек, поэтому самым правильным вариантом будет установка стратегии при помощи шаблона, который можно будет скачать в конце статьи.
Правила торговли с помощью стратегии Светофор
Прежде всего важно понимать, что такое тренд и как его определять. После должного понимания можно приступать к работе по стратегии для бинарных опционов Светофор.
Основой данной стратегии является канал, который определяет возможное направление цены в будущем:
Но слепо следовать за данным каналом будет ошибкой, так как ни один индикатор не может предсказывать движение цены в будущем на 100%. Для этого в стратегии есть индикаторы и фильтры, которые помогают увеличить правильность прогноза. Первым из таких индикаторов является GG TrendBar:
Этот индикатор показывает общее направление актива на разных тайм фреймах. И поэтому значение индикатора должно совпадать с направлением канала. Квадратики индикатора делятся на:
- Оранжевый – тренд вниз.
- Желтый – флэт.
- Зеленый – тренд вверх.
Еще одни «драйвером» является индикатор 7-21-55 H2. Несмотря на название, это обычные Скользящие Средние, но в более информативном визуальном оформлении:
Направление этого индикатора также важно, и ориентируясь на него нужно будет совершать сделки.
Остаются еще два индикатора, которые также буду давать сигналы, но эти сигналы берутся в работу только при общих показателях индикаторов, которые были обсуждены выше.
Теперь, собрав все вместе, можно рассмотреть правила для открытия опционов по двум методам — агрессивному и консервативному
Консервативный метод (экспирация 10 свечей)
Для открытия опциона Call по консервативному методу нужно, чтобы:
Общие правила:
- Зелено-желтый канал был направлен вверх.
- Квадратик торгуемого тайм фрейма индикатора GG TrendBar должен быть зеленого цвета.
- Индикатор 7-21-55 H2 (Скользящие Средние) должен быть направлен вверх и быть зеленого цвета.
Правила для сделок:
- Индикатор CCI (гистограмма внизу) должен быть выше уровня «-100».
- Самый нижний индикатор должен быть зеленого цвета.
- Должна появится зеленая звездочка (обязательно ждать закрытия свечи).
Для открытия опциона Put по консервативному методу нужно, чтобы:
Общие правила:
- Зелено-желтый канал был направлен вниз.
- Квадратик торгуемого тайм фрейма индикатора GG TrendBar должен быть оранжевого цвета.
- Индикатор 7-21-55 H2 (Скользящие Средние) должен быть направлен вниз и быть оранжевого цвета.
Правила для сделок:
- Индикатор CCI (гистограмма внизу) должен быть ниже уровня «100».
- Самый нижний индикатор должен быть желтого цвета.
- Должна появится красная звездочка (обязательно ждать закрытия свечи).
Хочется отметить, что консервативный метод менее рискованный, но сигналы по нему довольно редкие и такой стиль торговли подойдет не всем.
Агрессивный метод (экспирация 1 свеча)
Агрессивный метод подразумевает использование всего нескольких правил, и такой метод будет лучше по нескольким причинам:
- Частые сигналы.
- Подходит для новичков.
- Не требует много времени для отслеживания сигналов.
- Можно использовать против основного тренда.
Для открытия опциона Call по агрессивному методу нужно, чтобы:
- Должна появится зеленая звездочка (обязательно ждать закрытия свечи).
- У самого нижнего индикатора хотя бы одна линия стала зеленой.
- Индикатор CCI (гистограмма внизу) должен быть выше уровня «-95».
Для открытия опциона Put по агрессивному методу нужно, чтобы:
- Должна появится красная звездочка (обязательно ждать закрытия свечи).
- У самого нижнего индикатора хотя бы одна линия стала желтой.
- Индикатор CCI (гистограмма внизу) должен быть ниже уровня «95».
Примеры торговли с помощью стратегии Светофор
Для полного понимания правил рассмотрим все на графике. Рассматривать будем примеры агрессивного метода, так как сигналы по консервативному методу довольно редко появляются.
Валютные пары — EUR/JPY и AUD/USD и экспирация — 1 свеча.
Открытие опциона Call
Все условия для опциона Call по агрессивному методу выполнены:
Открытие опциона Put
Тоже самое и с опционом Put:
Заключение
Хочется отметить, что данная стратегия является универсальной и подойдет как для среднесрочной торговли, так и для скальпинга. Но не стоит забывать, что среднесрочная торговля ведется только по тренду, тогда как скальпинг подразумевает и контр-трендовые сделки.
Также важным является тестирование стратегий и индикаторов на демо-счету. Это помогает лучше понять стратегию и избежать ненужных убытков.
Желаем удачной торговли!
Скачать индикаторы и шаблон для стратегии Светофор
Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.
