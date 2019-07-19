Стратегия для бинарных опционов Trend Meter разработана для популярной платформы TradingView. Она состоит из двух индикаторов: EMA Trend Meter и Stochastic Momentum Index. Первый предназначен для визуализации тренда с помощью цветных элементов, а второй – для определения подходящего момента открытия сделки.

В этом обзоре мы подробно рассмотрим, как оба эти индикатора работают в паре, какие сигналы они генерируют и как их использовать для извлечения прибыли. Вы узнаете правила торговли по стратегии Trend Meter, ее основные преимущества и недостатки, а также получите практические рекомендации по настройке индикаторов. Если вы хотите повысить эффективность своей торговли бинарными опционами, советуем дочитать до конца.

Содержание:

Характеристики стратегии бинарных опционов Trend Meter

Терминал: TradingView

Таймфрейм: М1

Экспирация: 3 свечи

Типы опционов: Call/Put

Встроенные индикаторы: EMA Trend Meter [colinmck], Stochastic Momentum Index [surjithctly]

Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции

Время торговли: 8:00 - 21:00 МСК

Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Alpari, Binarium

Установка индикаторов стратегии бинарных опционов Trend Meter

Индикаторы стратегии Trend Meter устанавливаются в платформу TradingView через одноименное меню в верхней части терминала. Нажмите на кнопку “Индикаторы”, откроется панель “Индикаторы, показатели и стратегии”. В ее поисковой строке введите название – EMA Trend Meter. Затем найдите его в списке и кликните по нему, предварительно проверив имя разработчика – colinmck.

После этого аналогичным образом установите второй индикатор – Stochastic Momentum Index от разработчика surjithctly.

Для индикатора Trend Meter установим параметры как указано на скриншоте.

Также заменим параметры и для осциллятора Stochastic Momentum Index.

Обзор и настройки стратегии бинарных опционов Trend Meter

Оба индикатора, EMA Trend Meter и Stochastic Momentum Index, бесплатны и встроены в аналитическую платформу TradingView. Первый из них, Trend Meter, предназначен для анализа тренда и находится в нижней части графика, там, где мы привыкли видеть осцилляторы.

Этот индикатор состоит из трех EMA, взвешенных относительно одной базовой скользящей средней. Цветные квадратики отражают положение каждой EMA: зеленый цвет – EMA направлена вверх, красный — вниз. При этом обратите внимание: три объекта одного цвета, выровненные по вертикали, говорят о том, что цена, скорее всего, будет двигаться в этом направлении.

Второй индикатор, Stochastic Momentum Index, предназначен для определения момента открытия сделки в направлении, указанном индикатором Trend Meter. Помимо этого, он демонстрирует локальную перепроданность и перекупленность, что также помогает трейдерам оценить перспективы заключения сделок от текущих ценовых уровней.

Открывать сделки в направлении тренда следует после пересечения быстрой линией осциллятора своей медленной линии. Подробнее о правилах торговли по стратегии бинарных опционов Trend Meter читайте далее в этом обзоре. Здесь лишь отметим – параметры индикаторов советуем подбирать под ваш актив и таймфрейм.

Правила торговли по Trend Meter

В стратегии бинарных опционов Trend Meter направление тренда определяется синхронным расположением цветных элементов: три зеленых квадрата указывают на бычий тренд, три красных квадрата – на медвежий. Другие комбинации свидетельствуют о возникновении на рынке флэта. В тоже время, пересечение линий осциллятора Stochastic Momentum Index снизу вверх выступает сигналом для покупки опциона Call, а сверху вниз – покупки опциона Put.

Для повышения процента прибыльных сделок можно использовать свечные паттерны и формации Price Action.

Открытие опциона Call

Все три элемента Trend Meter зеленого цвета Быстрая линия Stochastic Momentum Index пересекает медленную снизу вверх На открытии следующей свечи покупаем Call

Открытие опциона Put

Все три элемента Trend Meter красного цвета Быстрая линия Stochastic Momentum Index пересекает медленную сверху вниз На открытии следующей свечи покупаем Put

Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от выбранного актива и результатов тестирования на исторических данных.

Специфика применения стратегии для бинарных опционов Trend Meter

Перед нами классическая система торговли бинарными опционами, основанная на поиске тренда и открытии сделок по его направлению. Эта стратегия отличается высокой точностью сигналов, а при правильно настроенных параметрах индикаторов EMA Trend Meter и Stochastic Momentum Index она позволяет заключать множество прибыльных сделок.

Как и другие стохастические осцилляторы, Stochastic Momentum Index чувствителен к краткосрочным рыночным колебаниям. С одной стороны, это помогает определять экстремальные ценовые уровни, с другой — во время флэта индикатор может генерировать ложные сигналы. Учитывайте это и избегайте торговли на инструментах со слабым трендом.

Плюсы стратегии Trend Meter

Главное преимущество стратегии — торговля по основной тенденции. Stochastic Momentum Index подтверждает сигналы EMA Trend Meter, что повышает надежность торговли. Кроме того, параметры периодов и методов сглаживания для обоих индикаторов легко изменить, что позволяет адаптировать их сигналы к различным рынкам и таймфреймам.

Минусы стратегии Trend Meter

К недостаткам этой стратегии можно отнести то, что в условиях высокой волатильности и бокового движения она может давать ложные сигналы. Кроме того, универсальных настроек, подходящих для всех активов, не существует. Каждый рынок требует индивидуального подхода, поэтому обязательно экспериментируйте с параметрами индикаторов, чтобы найти оптимальные значения для вашего торгового инструмента.

Заключение

Стратегия для бинарных опционов Trend Meter поможет трейдерам уверенно определять направление торговли. Ее основное предназначение — выявление текущей ценовой тенденции. Встроенные инструменты позволяют системе генерировать множество прибыльных сделок, особенно в условиях сильного тренда.

Научившись правильно интерпретировать сигналы Trend Meter, вы упростите процесс торговли бинарными опционами. Однако, несмотря на все преимущества, у системы есть и недостатки, о которых мы подробно рассказали в этом обзоре. Перед началом реальной торговли обязательно протестируйте стратегию на демо-счете, выбрав надежного брокера из нашего рейтинга. Желаем всем успешной торговли!

