Стратегия для бинарных опционов Trend Meter разработана для популярной платформы TradingView. Она состоит из двух индикаторов: EMA Trend Meter и Stochastic Momentum Index. Первый предназначен для визуализации тренда с помощью цветных элементов, а второй – для определения подходящего момента открытия сделки.
В этом обзоре мы подробно рассмотрим, как оба эти индикатора работают в паре, какие сигналы они генерируют и как их использовать для извлечения прибыли. Вы узнаете правила торговли по стратегии Trend Meter, ее основные преимущества и недостатки, а также получите практические рекомендации по настройке индикаторов. Если вы хотите повысить эффективность своей торговли бинарными опционами, советуем дочитать до конца.
Содержание:
- Характеристики
- Установка
- Обзор и настройки
- Правила торговли по Trend Meter
- Специфика применения
- Заключение
Характеристики стратегии бинарных опционов Trend Meter
- Терминал: TradingView
- Таймфрейм: М1
- Экспирация: 3 свечи
- Типы опционов: Call/Put
- Встроенные индикаторы: EMA Trend Meter [colinmck], Stochastic Momentum Index [surjithctly]
- Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции
- Время торговли: 8:00 - 21:00 МСК
- Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Alpari, Binarium
Установка индикаторов стратегии бинарных опционов Trend Meter
Индикаторы стратегии Trend Meter устанавливаются в платформу TradingView через одноименное меню в верхней части терминала. Нажмите на кнопку “Индикаторы”, откроется панель “Индикаторы, показатели и стратегии”. В ее поисковой строке введите название – EMA Trend Meter. Затем найдите его в списке и кликните по нему, предварительно проверив имя разработчика – colinmck.
После этого аналогичным образом установите второй индикатор – Stochastic Momentum Index от разработчика surjithctly.
Для индикатора Trend Meter установим параметры как указано на скриншоте.
Также заменим параметры и для осциллятора Stochastic Momentum Index.
Обзор и настройки стратегии бинарных опционов Trend Meter
Оба индикатора, EMA Trend Meter и Stochastic Momentum Index, бесплатны и встроены в аналитическую платформу TradingView. Первый из них, Trend Meter, предназначен для анализа тренда и находится в нижней части графика, там, где мы привыкли видеть осцилляторы.
Этот индикатор состоит из трех EMA, взвешенных относительно одной базовой скользящей средней. Цветные квадратики отражают положение каждой EMA: зеленый цвет – EMA направлена вверх, красный — вниз. При этом обратите внимание: три объекта одного цвета, выровненные по вертикали, говорят о том, что цена, скорее всего, будет двигаться в этом направлении.
Второй индикатор, Stochastic Momentum Index, предназначен для определения момента открытия сделки в направлении, указанном индикатором Trend Meter. Помимо этого, он демонстрирует локальную перепроданность и перекупленность, что также помогает трейдерам оценить перспективы заключения сделок от текущих ценовых уровней.
Открывать сделки в направлении тренда следует после пересечения быстрой линией осциллятора своей медленной линии. Подробнее о правилах торговли по стратегии бинарных опционов Trend Meter читайте далее в этом обзоре. Здесь лишь отметим – параметры индикаторов советуем подбирать под ваш актив и таймфрейм.
Правила торговли по Trend Meter
В стратегии бинарных опционов Trend Meter направление тренда определяется синхронным расположением цветных элементов: три зеленых квадрата указывают на бычий тренд, три красных квадрата – на медвежий. Другие комбинации свидетельствуют о возникновении на рынке флэта. В тоже время, пересечение линий осциллятора Stochastic Momentum Index снизу вверх выступает сигналом для покупки опциона Call, а сверху вниз – покупки опциона Put.
Для повышения процента прибыльных сделок можно использовать свечные паттерны и формации Price Action. Подробнее о закономерностях способных улучшить торговлю бинарными опционами вы можете узнать из этой подборки статей на нашем сайте:
- Price Action бинарные опционы
- Индикаторы паттернов для МетаТrader 4
- ТОП-7 закономерностей в бинарных опционах
Открытие опциона Call
- Все три элемента Trend Meter зеленого цвета
- Быстрая линия Stochastic Momentum Index пересекает медленную снизу вверх
- На открытии следующей свечи покупаем Call
Открытие опциона Put
- Все три элемента Trend Meter красного цвета
- Быстрая линия Stochastic Momentum Index пересекает медленную сверху вниз
- На открытии следующей свечи покупаем Put
Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от выбранного актива и результатов тестирования на исторических данных.
Специфика применения стратегии для бинарных опционов Trend Meter
Перед нами классическая система торговли бинарными опционами, основанная на поиске тренда и открытии сделок по его направлению. Эта стратегия отличается высокой точностью сигналов, а при правильно настроенных параметрах индикаторов EMA Trend Meter и Stochastic Momentum Index она позволяет заключать множество прибыльных сделок.
Как и другие стохастические осцилляторы, Stochastic Momentum Index чувствителен к краткосрочным рыночным колебаниям. С одной стороны, это помогает определять экстремальные ценовые уровни, с другой — во время флэта индикатор может генерировать ложные сигналы. Учитывайте это и избегайте торговли на инструментах со слабым трендом.
Плюсы стратегии Trend Meter
Главное преимущество стратегии — торговля по основной тенденции. Stochastic Momentum Index подтверждает сигналы EMA Trend Meter, что повышает надежность торговли. Кроме того, параметры периодов и методов сглаживания для обоих индикаторов легко изменить, что позволяет адаптировать их сигналы к различным рынкам и таймфреймам.
Минусы стратегии Trend Meter
К недостаткам этой стратегии можно отнести то, что в условиях высокой волатильности и бокового движения она может давать ложные сигналы. Кроме того, универсальных настроек, подходящих для всех активов, не существует. Каждый рынок требует индивидуального подхода, поэтому обязательно экспериментируйте с параметрами индикаторов, чтобы найти оптимальные значения для вашего торгового инструмента.
Заключение
Стратегия для бинарных опционов Trend Meter поможет трейдерам уверенно определять направление торговли. Ее основное предназначение — выявление текущей ценовой тенденции. Встроенные инструменты позволяют системе генерировать множество прибыльных сделок, особенно в условиях сильного тренда.
Научившись правильно интерпретировать сигналы Trend Meter, вы упростите процесс торговли бинарными опционами. Однако, несмотря на все преимущества, у системы есть и недостатки, о которых мы подробно рассказали в этом обзоре. Перед началом реальной торговли обязательно протестируйте стратегию на демо-счете, выбрав надежного брокера из нашего рейтинга. Желаем всем успешной торговли!
Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.