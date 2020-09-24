Стратегия для бинарных опционов Dema MACD Zones является новым визуальным отображением стандартного технического индикатора MACD, а также включает в себя дополнительные сигналы и свечи в виде Heiken Ashi.

Несмотря на визуальную составляющую стратегия Dema MACD Zones имеет очень простые правила, но при этом обладает довольно точными сигналами при торговле по тренду.

Характеристики стратегии для бинарных опционов Dema MACD Zones

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: M1-D1.

Экспирация: 5 свечей.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: #LURCH_SRv5.mq4, dema macd zones amp alerts 2.ex4, HeikenAshi3.mq4.

Торговые инструменты: любые.

Время торговли: 8:00-18:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов Dema MACD Zones в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Основной индикатор Dema MACD имеет различные настройки, включая стандартные параметры, поэтому его можно настроить под себя, если в торговле уже использовался MACD ранее:

Также настраиваются и алерты, которые упрощают слежение за сигналами от стратегии Dema MACD Zones:

Суть и правила торговли с помощью стратегии для бинарных опционов Dema MACD Zones

В сети стратегия Dema MACD Zones довольно распространена и везде правила торговли по ней говорят лишь о сигналах и зонах, но нигде не упоминается, что самые точные сделки можно совершать при торговле по тренду, и не имеет значения, какой используется таймфрейм бинарных опционов.

Поэтому чтобы торговля по стратегии Dema MACD Zones приносила наилучшие результаты, стоит изучить, как работает тренд на рынках, так как эта информация является фундаментальной в любом виде трейдинга. Умение определять флэт также не будет лишним и позволит не совершать сделки в такие моменты, так как между трендами всегда бывают боковые проторговки.

Говоря о самой стратегии Dema MACD Zones, основана она на всем известном индикаторе MACD, но построение идет не в отдельном окне в виде гистограммы, а на графике в виде красного и зеленого фона, что делает слежение за показаниями индикатора в разы удобнее:

Также фон разделяется на более светлые и более темные цвета, что говорит о росте, падении или нейтральных показаниях индикатора. Соответственно:

Зеленый цвет говорит о росте индикатора.

Темно-зеленый цвет говорит о нейтральном состоянии, но при этом все равно наблюдается рост.

Красный цвет говорит о падении индикатора.

Темно-красный цвет говорит о нейтральном состоянии, но при этом все равно наблюдается падение.

Вне зависимости от того, светлый или темный цвет на данный момент на графике, он все равно подходит для совершения сделок, если есть другие сигналы.

Единственным минусом индикатора Dema MACD является то, что по нему невозможно видеть дивергенции, которые также могут не редко давать подсказку о будущем направлении движения.

Правила торговли по стратегии Dema MACD Zones просты, и опцион Call покупается, когда:

Появляется синяя стрелочка, направленная вверх. Свечи окрашены в синий цвет. Фон зеленый или темно-зеленый.

Опцион Put покупается, когда:

Появляется красная стрелочка, направленная вниз. Свечи окрашены в красный цвет. Фон красный или темно-красный.

Обратите внимание, что как уже говорилось выше, все эти сигналы дают максимальный результат при работе по тренду, что будет показано далее на примерах.

Примеры торговли с помощью стратегии для бинарных опционов Dema MACD Zones

Далее рассмотрим примеры потенциальных сделок по тренду, где будет видно, что если использовать все сигналы подряд, то это точно принесет убыток в будущем в большинстве случаев. Использовать будем пару EUR/USD и тайм фрейм М5.

Открытие опциона Call

Обратите внимание, что растущий тренд уже начал свое развитие, и если первый сигнал еще можно было пропустить, так как был глубокий откат, то второй сигнал стоило использовать для покупки Call с экспирацией в 5 свечей:

И особое внимание стоит обратить на сигналы против тренда, которые, как видно из примера выше, не принесли бы прибыль, хотя их также было несколько.

Открытие опциона Put

Точно такой же прицнип и при торговле с поционами Put. Когда наблюдаается нисходящий тренд и экстремумы были обновлены, можно спокойно использовать сигналы в сторону тренда, и снова обратите внимание, что сигналы против тренда снова не принесли бы прибыли, хотя там были все условия для покупки опциона Call:

Заключение

Как можно видеть из примеров торговли, стратегия для бинарных опционов Dema MACD Zones может приносить прибыль, но на стабильный доход получится выйти только при использовании стратегии по тренду. Также обязательным является тестирование торговли изначально на демо-счету, используя все описанные выше правила.

Также стоит отметить, что убытки будут всегда, и поэтому когда торговля по данной стратегии будет использоваться на реальном счету, обязательно стоит придерживаться правил мани-менеджмента и риск-менеджмента.

Также стоит отметить, что убытки будут всегда, и поэтому когда торговля по данной стратегии будет использоваться на реальном счету, обязательно стоит придерживаться правил мани-менеджмента и риск-менеджмента.

Cкачать стратегию Dema MACD Zones

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.

