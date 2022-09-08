Стратегия для бинарных опционов GOLDVEIN999 V2.0 была создана еще в 2012 году и является универсальной, так как позволяет торговать как валютными парами, так и металлами, используя для этого три разных шаблона.

В стратегии содержится очень много индикаторов, и сразу хочется отметить, что для новичков правила стратегии могут показаться сложными, несмотря на то, что все сигналы отмечаются на графике текстовыми метками.

Характеристики стратегии GOLDVEIN999 V2.0

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: Н1.

Экспирация: 5 свечей.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: GOLD1_V2.0-GOLD20_V2.0, Goldvein999V2.0.

Торговые инструменты: валютные пары или металлы.

Время торговли: 8:00-18:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикаторов стратегии GOLDVEIN999 V2.0 в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

В стратегии присутствует более двадцати индикаторов и добавлять их вручную, а также настраивать самостоятельно будет очень сложно, поэтому использовать лучше всего шаблон, скачать который можно в конце статьи.

Суть и правила торговли с помощью стратегии GOLDVEIN999 V2.0

Первое, на что хочется обратить внимание, это на индикатор Gold 2.0, который продается на различных сайтах и форумах, хотя он является абсолютно бесплатным и входит в состав стратегии для бинарных опционов GOLDVEIN999 V2.0 под названием GOLD10_V2.0:

Кроме этого, данный индикатор для бинарных опционов является непригодным для торговли, в чем можно убедиться как самостоятельно, так и прочитав статью о данном индикаторе. Неизвестно, для чего он был изначально добавлен в торговую стратегию для бинарных опционов GOLDVEIN999 V2.0, но в сигналах стратегии он не принимает никакого участия.

Также благодаря тому, что в торговой системе GOLDVEIN999 V2.0 присутствует множество трендовых индикаторов, нет необходимости самостоятельно определять тренд на рынке, что является плюсом системы.

Так как в торговой системе GOLDVEIN999 V2.0 очень много индикаторов, будет уместно рассмотреть, за что отвечает каждый из них:

Исключением будут GOLD3_V2.0 и GOLD4_V2.0, которые просто показывают время и текущую цену, GOLD13_V2.0, который показывает дни недели и GOLD10_V2.0, который уже обсуждался выше. Оставшиеся индикаторы означают:

Простые Скользящие Средние (SMA) с пересечением. Гистограммный индикатор перекупленности и перепроданности. Если значение находится выше «+100» или ниже «-100», то можно ожидать флэта или разворота цены. Трендовый индикатор, который основан на MACD, Stochastic Oscillator, RSI, CCI, ADX, MA15, MA50, MA50, Momentum, RVI, Force, Bull, Bear. Сила тренда оценивается от 1 до 10 стрелочек, или от 10% и до 100%, и чем выше значение, тем сильнее тренд. Индикатор тренда и флэта. Значения выше 50% говорят о восходящем тренде и считаются зоной покупки опциона Call, а ниже о нисходящем и зоной покупки опциона Put. Реальное графическое отображение семи свечей, а именно – М1, М5, М15, M30, Н1, Н4 и D1. Индикатор, который отмечает локальные максимумы и минимумы. Еще один индикатор экстремумов, который подходит для анализа именно прошлых данных, так как может «перерисовывать» сигналы. Канальный индикатор, направление линий которого говорит о локальном тренде. Канальный индикатор, который автоматические отмечает каналы на текущем тайм фрейме. Использовать такой канал можно как для торговли на пробой, так и для и торговли на отбой. Индикатор ценовых зон поддержки и сопротивления, на которые можно ориентироваться при совершении сделок. Индикатор силы и слабости валют. Индикатор силы в реальном времени, который колеблется от 0% до 500% и о покупках опционов Call можно говорить, если значение превышает 100%, а о покупках опционов Put можно говорить при значениях ниже -100%. Индикатор RSI с процентным визуальным отображением. Значения выше 50% говорят о силе быков, а ниже – о силе медведей. Показания 10 Скользящих Средних на выбранном тайм фрейме, которые говорят о покупках опционов Call или Put. Показывает наличие одного из трех видов тренда (краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный). Показывает силу сигнала для покупки опциона Call или Put на разных тайм фреймах.

Правила торговли по стратегии подразумевают слежение почти за всеми индикаторами, поэтому проще всего будет разобраться со всеми правилами, изучив примеры торговли, в которых будет показано, когда стоит покупать опционы Call или Put. Важным замечанием является то, что торговля должна вестись на тайм фрейме Н1 и экспирация должна составлять 5 свечей. Помимо показаний всех сигнальных и трендовых индикаторов внимание стоит обращать и на силу валют, и в случае с опционом Call основная валюта должна быть сильной, а второстепенная слабой, а с опционом Put наоборот, базовая валюта должна быть слабой, а второстепенная сильной.

Примеры торговли с помощью стратегии GOLDVEIN999 V2.0

Сложность торговли по стратегии для бинарных опционов GOLDVEIN999 V2.0 заключается в том, что отслеживать приходится очень много сигналов, которые могут появляться постепенно. Но если все же они появляются, то вероятность движения в сторону сигнала довольно высока.

Открытие опциона Call

Пример всех сигналов для покупки опциона Call выделен на графике:

После этого можно совершать сделку с экспирацией в пять свечей.

Еще один пример покупки опциона Call:

Открытие опциона Put

Принцип покупки опционов Put точно такой же, но все сигналы должны быть обратными:

Еще один пример покупки опциона Put:

Заключение

Как можно видеть, сигналов в стратегии GOLDVEIN999 V2.0 очень много, что по началу может запутать, но если присмотреться, то становится понятно, что для сделок нужен или «зеленый» график (все сигналы зеленые) или «красный» (все сигналы красные), и при этом нет необходимости следить за каждым сигналом по отдельности.

Обязательным моментом перед использованием данной стратегии на реальном счету является ее тестирование на демо, чтобы точно можно было понять, подойдет ли она для торговли. Также при ее использовании важно придерживаться правил мани-менеджмента и риск-менеджмента, и не забывать, что для прибыльной торговли необходим проверенный брокер, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

Скачать индикаторы и шаблон для стратегии GOLDVEIN999 V2.0

