Стратегия для бинарных опционов EMA Crossover

Торговая стратегия для бинарных опционов EMA основывается на показателях нескольких технических инструментов:

Stochastic в модификации Color – выступает как фильтр торговых сигналов, который определяет действительный отскок цены от границ канала;

EMA_Cross – обеспечивает торговые сигналы, которые формируются при пересечении экспоненциальных скользящих средних;

полосы — формирует канал торговли на основании показателей линий Боллинджера.

Для каких активов подходит стратегия

Благодаря тому, что данная стратегия для бинарных опционов основывается на комплексных показателей нескольких сигналов, систему можно использовать для торговли любыми активами. Однако рекомендуется работать с EMA только во время американской и европейской сессий, устанавливая таймфрейм не ниже М15 и срок экспирации на одну свечу (15 минут и выше).

Установка стратегии EMA в MT4

Программный продукт устанавливается по стандартному алгоритму. После распаковки архива папку MQL4 следует переместить в OpenData Folder, а затем перезагрузить торговый терминал. В конце нужно запустить график подходящей валютной пары и загрузить шаблон данной системы, выставив таймфрейм, согласно приведенным рекомендациям.

Как открывать сделки по покупку CALL опциона

Торговать в рамках стратегии EMA достаточно просто. Опционы Call нужно покупать, если одновременно соблюдаются следующие условия:

цена опустилась как минимум до нижней канальной линии (либо вовсе пробивает его);

на ценовой графике возникла стрелка, направленная вверх;

линия индикатора Stochastic стала синей.

! Важно, открывать сделку не в момент появления стрелки на графике, а в момент выполнения всех трех условий. Покупка опциона CALL обычно происходит на следующей свече после появления стрелки.

Как открывать сделки по покупку PUT опциона

Сделки с опционом Put открывают при других показателях:

цена как минимум коснулась верхней канальной линии;

на ценовом графике возникла стрелка, направленная вниз;

линия Stochastic поменяла цвет на красный.

В заключение

Данная торговая стратегия больше подходит для работы с бинарными опционами, но некоторые трейдеры применяют эту систему к валютным парам торгуя на Forex. Суть EMA Crossover сводится к тому, что сигналы для бинарных опционов формируют экспоненциальные скользящие средние, а затем показания этого индикатора фильтруются двумя дополнительными техническими инструментами.

Применяя к валютным парам на Форекс (или к бинарным опционам) эту стратегию важно торговать у надежного брокера, который не дает задержек в котировках и не занижает коэффициенты сделок.

