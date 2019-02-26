        Стратегия для бинарных опционов EMA Crossover

        Торговая стратегия для бинарных опционов EMA основывается на показателях нескольких технических инструментов:

        • Stochastic в модификации Color – выступает как фильтр торговых сигналов, который определяет действительный отскок цены от границ канала;
        • EMA_Cross – обеспечивает торговые сигналы, которые формируются при пересечении экспоненциальных скользящих средних;
        • полосы — формирует канал торговли на основании показателей линий Боллинджера.

        Шаблон стратегии EMA

        Для каких активов подходит стратегия

        Благодаря тому, что данная стратегия для бинарных опционов основывается на комплексных показателей нескольких сигналов, систему можно использовать для торговли любыми активами. Однако рекомендуется работать с EMA только во время американской и европейской сессий, устанавливая таймфрейм не ниже М15 и срок экспирации на одну свечу (15 минут и выше).

        Установка стратегии EMA в MT4

        Программный продукт устанавливается по стандартному алгоритму. После распаковки архива папку MQL4 следует переместить в OpenData Folder, а затем перезагрузить торговый терминал. В конце нужно запустить график подходящей валютной пары и загрузить шаблон данной системы, выставив таймфрейм, согласно приведенным рекомендациям.

        Как открывать сделки по покупку CALL опциона

        Торговать в рамках стратегии EMA достаточно просто. Опционы Call нужно покупать, если одновременно соблюдаются следующие условия:

        • цена опустилась как минимум до нижней канальной линии (либо вовсе пробивает его);
        • на ценовой графике возникла стрелка, направленная вверх;
        • линия индикатора Stochastic стала синей.

        ! Важно, открывать сделку не в момент появления стрелки на графике, а в момент выполнения всех трех условий. Покупка опциона CALL обычно происходит на следующей свече после появления стрелки. 

        Call опционы по стратегии EMA

        Как открывать сделки по покупку PUT опциона

        Сделки с опционом Put открывают при других показателях:

        • цена как минимум коснулась верхней канальной линии;
        • на ценовом графике возникла стрелка, направленная вниз;
        • линия Stochastic поменяла цвет на красный.

        PUT опционы по стратегии EMA

        В заключение

        Данная торговая стратегия больше подходит для работы с бинарными опционами, но некоторые трейдеры применяют эту систему к валютным парам торгуя на Forex. Суть EMA Crossover сводится к тому, что сигналы для бинарных опционов формируют экспоненциальные скользящие средние, а затем показания этого индикатора фильтруются двумя дополнительными техническими инструментами.

        Применяя к валютным парам на Форекс (или к бинарным опционам) эту стратегию важно торговать у надежного брокера, который не дает задержек в котировках и не занижает коэффициенты сделок. Обязательно воспользуйтесь нашим рейтингом брокеров и выберите надежного брокера для торговли на финансовых рынках.

        Скачать шаблон и индикаторы стратегии EMA

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Даниил
        Даниил
        u menya vishlo 55% pribilnih signalov. kak mogno podnyat vinreit?
        разве что фильтры добавлять или убирать что-то, а потом только тестами проверять, по другому никак
        13 февраля 2020
        Afeliya
        u menya vishlo 55% pribilnih signalov. kak mogno podnyat vinreit?
        03 января 2020
        Michael89
        Michael89
        По сути стратегия EMA Crossover – это сигналы одного стрелочного индикатора, фильтруемые двумя другими индикаторами. Но ведь работает!
        22 мая 2019
        Игорь
        Игорь
        Очень хорошая ТС, заслуживает внимания
        07 мая 2019
        Ярослав
        Ярослав
        Таймфрейм ставлю М15, стратегия отлично себя показывает!
        04 мая 2019
        Тимур
        Тимур
        Эта стратегия очень простая, для ее использования не требуется производить сложных расчетов или исследований. Думаю процесс можно полностью автоматизировать
        25 апреля 2019
        Андрей
        Андрей
        Отличная стратегия, показывает хорошие результаты на больших таймфреймах
        14 апреля 2019
        Илья
        Илья
        Хорошая стратегия, у меня ITM больше 75%
        10 апреля 2019
        Xinat
        Я не обращаю внимания на стрелки. Торгую, когда цена пробила полосы BB. У меня получился очень высокий процент ITM - около 80%.
        08 марта 2019
        Kurintyl
        Kurintyl
        Очень хорошая стратегия. На моем опыте дает оптимальные результаты для M15. Пробовал и на форексе, но наилучший результат показала на больших таймфреймах, начиная с H4 и выше.
        06 марта 2019
        Canasl
        Canasl
        Очень хорошая стратегия. На моем опыте дает оптимальные результаты для M15. Пробовал и на форексе, но наилучший результат показала на больших таймфреймах, начиная с H4 и выше.
        28 февраля 2019
        Ответить
