    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Стратегии торговли опционами
        /
        Nitro Booster

        Стратегия Nitro Booster для бинарных опционов

        Данная статья будет посвящена одной очень любопытной стратегии для бинарных опционов, которая позволит довести процент прибыльных сделок до 80%. При этом нам вообще не придется использовать индикаторы. Нам понадобится лишь небезызвестная Модель Поглощения с небольшими доработками. В большинстве случаев самое ценное можно отыскать в наименьших мелочах.

        Характеристики торговой стратегии Nitro Booster

        Суть стратегии Nitro Booster

        В основе данной системы лежит Модель Поглощения. В ряде источников она именуется Внешним Баром. Также стоит упомянуть, что для совершения торговых операций по Nitro Booster используется доработанная версия данного паттерна.

        В классическом варианте Модель Поглощения – это определенная комбинация двух свечей. Максимальные и минимальные ценовые уровни внешней свечи (вторая по счету) перекрывают эти же значения предыдущей. Именно этот аспект и является сутью "поглощения".

        Правила рассматриваемой стратегии гласят: тело свечи поглощает тело другой свечи, расположенной перед ней. Тело первой свечи должно быть намного меньше, чем ее тень. Также под условия стратегии попадают свечи, не имеющие тел. Правила, справедливые для второй свечи, совершенно противоположные. Тело должно быть очень большим по сравнению с тенями. Тени могут полностью отсутствовать. Данное правило особенно актуально для опорной точки.

        стратегия Nitro booster стратегия Nitro booster

        Если рядом с ценой открытия не формируется тень, то это является признаком значительного ценового импульса. Начальный ценовой уровень внешнего бара должен находиться на уровне тела предыдущей свечи или ее ценовых минимумов/максимумов.

        Данная модель сопровождается сильным импульсом, который является краткосрочным. Именно поэтому предлагается выбирать время экспирации порядка 2-3 свечей. Также данный нюанс отличает рассматриваемую стратегию от всем известной Price Action, где торговля ведется на более продолжительных периодах.

        Еще одно важное условие для стратегии – наличие волатильности. Не рекомендуется совершать торговые операции во время затишья на рынке. Эта же причина является и обоснованием рекомендации использовать в качестве торговых инструментов только основные пары валют, так как они более ликвидны. Большинство валютных пар хорошо показывают себя во время европейской сессии, но некоторыми можно торговать и в американскую сессию.

        Правила совершения сделок

        CALL:

        • Первая свеча имеет маленькое тело относительно размера тени.
        • Последующая свеча возрастающая. Ее тело перекрывает тело первой.
        • Открытие второй свечи находится на уровне с минимумом первой свечи или с ее телом.

        Стратегия Nitro Booster

        PUT:

        • Начальная свеча паттерна имеет короткое тело, но длинную по сравнению с телом тень.
        • Вторая свеча понижающая. Ее тело должно полностью перекрывать тело первой.
        • Цена открытия последующей свечи должна совпадать с ценовым максимумом или ценой закрытия предыдущей свечи.

        Стратегия Nitro Booster

        Если на графике формируется один из указанных паттернов, можно входить в рынок в соответствующем направлении. Рекомендуемая экспирация опциона – 10-15 минут (2-3 свечи соответственно). Данный параметр зависит от волатильности актива в момент покупки опциона. При низкой волатильности советуется брать опцион с более продолжительным сроком истечения.

        Примеры работы по стратегии Nitro Booster

        Для определения времени активных торгов советуется прибегнуть к помощи индикатора торговых сессий. Если планируется торговать валютной парой EURUSD, то лучше всего делать это в период лондонской сессии (10-19 часов по Москве).

        Первое, что должен сделать трейдер – отыскать на графике свечу с телом небольшого размера и относительно большой тенью. Также под эту категорию попадают доджи, а также пин-бары. Следующая образованная свеча должна иметь большое тело, которым она будет перекрывать короткое тело бара, расположенного перед ней. На графике может наблюдаться равенство цен открытия, что является довольно сильным сигналом к развороту. В момент открытия третьей свечи приобретается опцион.

        Заключение

        Сразу может показаться, что данная стратегия очень проста, но на самом деле в ее основе лежать определенные психологические мотивы, которые были описаны в некоторых книгах, раскрывающих суть трейдинга. Если вам удастся их правильно интерпретировать, то с большой долей вероятности вы сможете предугадывать поведение трейдеров лишь на основании информации, предоставляемой рынком. Другими словами, трейдер выступает в роли переводчика с языка котировок на ценовые движения рынка.

        Рекомендуем тестировать все новые стратегии и индикаторы для бинарных опционов без риска потери средтсв основного депозита. Хорошим вариантом будет опробовать их используя без рисковый день торговли на финансовом рынке от Grand Capital.

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Кирилл
        Люблю все что свечное и связано с тех анализом, поэтому зачет ха эту стратегию, работает хорошо в умелых руках))
        17 марта 2020
        Ответить
        Sultan
        Sultan
        Изучаю эту стратегию, но буду использовать на форексе, спасибо за материал!
        08 февраля 2020
        Ответить
        Герман
        Герман
        Основана на свечных формациях, поэтому и классная, работает 99%)
        15 января 2020
        Ответить
        Екатерина
        сложноватто, да и советует её использовать только во время высокой волатильности на рынке
        29 ноября 2017
        Ответить
        Иван
        для меня сложновато,на сатйе есть более простенькие стратегии и в полне рабочие,для новичков самое то
        09 ноября 2017
        Ответить
        Никита
        Никита
        Маловато сигналов,слишком круто мониторить несколько графиков одновременно
        09 октября 2017
        Ответить
        Ирина
        Ирина
        Сложноватая стратегия,кто-то использовал?как она в деле?
        29 сентября 2017
        Ответить
        Лев
        Спасибо за обзор! Давид, сигналов, честно говоря один-два, а графиков надо мониторить штук 30. Как-то так..
        15 июня 2017
        Ответить
        Давид
        Давид
        А сколько сигналов по данной стратегии?
        10 июня 2017
        Ответить
        Татьяна
        Будем пробовать, хотя со свечами у меня все не как у людей )) вижу то чего нет ))
        08 июня 2017
        Ответить
        Ашот
        Ашот
        Нужно будет потестить, что-то новенькое
        08 июня 2017
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!