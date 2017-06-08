Стратегия Nitro Booster для бинарных опционов

Данная статья будет посвящена одной очень любопытной стратегии для бинарных опционов, которая позволит довести процент прибыльных сделок до 80%. При этом нам вообще не придется использовать индикаторы. Нам понадобится лишь небезызвестная Модель Поглощения с небольшими доработками. В большинстве случаев самое ценное можно отыскать в наименьших мелочах.

Характеристики торговой стратегии Nitro Booster

Суть стратегии Nitro Booster

В основе данной системы лежит Модель Поглощения. В ряде источников она именуется Внешним Баром. Также стоит упомянуть, что для совершения торговых операций по Nitro Booster используется доработанная версия данного паттерна.

В классическом варианте Модель Поглощения – это определенная комбинация двух свечей. Максимальные и минимальные ценовые уровни внешней свечи (вторая по счету) перекрывают эти же значения предыдущей. Именно этот аспект и является сутью "поглощения".

Правила рассматриваемой стратегии гласят: тело свечи поглощает тело другой свечи, расположенной перед ней. Тело первой свечи должно быть намного меньше, чем ее тень. Также под условия стратегии попадают свечи, не имеющие тел. Правила, справедливые для второй свечи, совершенно противоположные. Тело должно быть очень большим по сравнению с тенями. Тени могут полностью отсутствовать. Данное правило особенно актуально для опорной точки.

Если рядом с ценой открытия не формируется тень, то это является признаком значительного ценового импульса. Начальный ценовой уровень внешнего бара должен находиться на уровне тела предыдущей свечи или ее ценовых минимумов/максимумов.

Данная модель сопровождается сильным импульсом, который является краткосрочным. Именно поэтому предлагается выбирать время экспирации порядка 2-3 свечей. Также данный нюанс отличает рассматриваемую стратегию от всем известной Price Action, где торговля ведется на более продолжительных периодах.

Еще одно важное условие для стратегии – наличие волатильности. Не рекомендуется совершать торговые операции во время затишья на рынке. Эта же причина является и обоснованием рекомендации использовать в качестве торговых инструментов только основные пары валют, так как они более ликвидны. Большинство валютных пар хорошо показывают себя во время европейской сессии, но некоторыми можно торговать и в американскую сессию.

Правила совершения сделок

CALL:

Первая свеча имеет маленькое тело относительно размера тени.

Последующая свеча возрастающая. Ее тело перекрывает тело первой.

Открытие второй свечи находится на уровне с минимумом первой свечи или с ее телом.

PUT:

Начальная свеча паттерна имеет короткое тело, но длинную по сравнению с телом тень.

Вторая свеча понижающая. Ее тело должно полностью перекрывать тело первой.

Цена открытия последующей свечи должна совпадать с ценовым максимумом или ценой закрытия предыдущей свечи.

Если на графике формируется один из указанных паттернов, можно входить в рынок в соответствующем направлении. Рекомендуемая экспирация опциона – 10-15 минут (2-3 свечи соответственно). Данный параметр зависит от волатильности актива в момент покупки опциона. При низкой волатильности советуется брать опцион с более продолжительным сроком истечения.

Примеры работы по стратегии Nitro Booster

Для определения времени активных торгов советуется прибегнуть к помощи индикатора торговых сессий. Если планируется торговать валютной парой EURUSD, то лучше всего делать это в период лондонской сессии (10-19 часов по Москве).

Первое, что должен сделать трейдер – отыскать на графике свечу с телом небольшого размера и относительно большой тенью. Также под эту категорию попадают доджи, а также пин-бары. Следующая образованная свеча должна иметь большое тело, которым она будет перекрывать короткое тело бара, расположенного перед ней. На графике может наблюдаться равенство цен открытия, что является довольно сильным сигналом к развороту. В момент открытия третьей свечи приобретается опцион.

Заключение

Сразу может показаться, что данная стратегия очень проста, но на самом деле в ее основе лежать определенные психологические мотивы, которые были описаны в некоторых книгах, раскрывающих суть трейдинга. Если вам удастся их правильно интерпретировать, то с большой долей вероятности вы сможете предугадывать поведение трейдеров лишь на основании информации, предоставляемой рынком. Другими словами, трейдер выступает в роли переводчика с языка котировок на ценовые движения рынка.

