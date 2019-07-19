        TRX Pro Scalper

        Стратегия бинарных опционов TRX Pro Scalper

        Стратегия для бинарных опционов TRX Pro Scalper привлекает внимание своей универсальностью и гибкостью. Различные режимы работы позволяют настраивать ее сигналы под разные стили торговли: от краткосрочного скальпинга до свинг-трейдинга. Дополнительным преимуществом является наличие системы оповещений и простота использования.

        Предлагаем вам вместе проанализировать работу этой стратегии. В этом обзоре мы рассмотрим все нюансы торговли по этой системе, описав ее преимущества и недостатки, а также узнаем, насколько она эффективна и стоит ли своих $25. Прочитав обзор, вы узнаете, как эта стратегия поможет улучшить вашу торговлю.

        Содержание:

        график в trx pro scalper

        Характеристики стратегии для бинарных опционов TRX Pro Scalper

        • Терминал: MetaTrader 4
        • Таймфрейм: М1
        • Экспирация: 1 свеча
        • Типы опционов: Call/Put
        • Индикаторы: Average Daily Range.ex4, TRXDash.ex4, TRXProScalper.ex4
        • Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции
        • Время торговли: 8:00 - 21:00 МСК
        • Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Alpari, Binarium

        Установка стратегии для бинарных опционов TRX Pro Scalper

        Индикаторы стратегии TRX Pro Scalper устанавливается стандартно в платформу Metatrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

        Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов TRX Pro Scalper

        Стратегия TRX Pro Scalper состоит из трех индикаторов:

        1. Average Daily Range – средний дневной диапазон (ADR) указывает насколько цена актива изменяется в течение дня. Это среднее значение между самой высокой и низкой ценой за несколько последних дней. Он показывает, насколько цена менялась за предыдущие периоды: день, неделю, месяц, 5 дней и полгода, а также другие данные внутри дня.

        информационная панель индикатора ADR

        1. TRXDash – это информационная панель, на которой отображается код валютной пары, выбранный таймфрейм, цена актива и спред, оставшееся время до закрытия свечи, направление трендов на разных временных интервалах и другая полезная информация.

        информационная панель индикатора TRXDash

        1. TRXProScalper – сигнальный индикатор и дополнительная информационная панель, показывающая силу тренда, тип последнего сигнала, выбранный временной интервал, код валютной пары и название используемого шаблона. Некоторые данные в этой панели дублируются с основной, что вызывает вопросы о ее необходимости.

        информационная панель индикатора TRXPS

        Сигналы на покупку опционов Call выглядят как зеленый ромб под свечой, а для покупки Put – красный ромб над свечой.

        сигналы в trx pro scalper

        Каждый из этих индикаторов имеет множество настроек. Например, в параметрах Average Daily Range можно настроить размер шрифта, цвет и расположение на экране.

        настройки ADR в trx pro scalper

        В настройках TRXDash пользователь выбирает для отображения на графике интересующие его статистические данные, а также их внешний вид.

        настройки TRXDash в trx pro scalper

        В настройках сигнального индикатора TRXProScalper указываются период расчета, расположение панели на экране, размеры стоп-лосса и тейк-профита (если вы торгуете на Форекс), а также включаются алерты.

        настройки в trx pro scalper

        По набору компонентов эта торговая стратегия похожа на индикатор для бинарных опционов Ultimate Trend Signal, о котором мы писали ранее.

        Правила торговли по TRX Pro Scalper

        Стратегия торговли бинарными опционами TRX Pro Scalper генерирует сигналы на открытие позиций как в направлении текущего тренда, так и против него. Чтобы уменьшить количество ложных сигналов, мы добавим фильтр в виде осциллятора RSI с периодом 8 и будем взаимодействовать только с теми сигналами, которые совпадают с пересечением уровня 50.

        подтверждение сигналов в rsi в trx pro scalper

        На рисунке выше мы видим, что сигналы стратегии, совпадающие с пересечением уровня 50 индикатора RSI(8), приносят прибыль, в то время как сигналы без этого фильтра – убытки. Поэтому мы решили исключить их, применяя наше дополнительное правило для входа в позицию.

        Покупка опциона Call

        1. Появился зеленый ромб
        2. Осциллятор RSI пересек уровень 50 вверх
        3. На открытии следующей свечи покупаем Call

        сигнал на покупку call опциона

        Покупка опциона Put

        1. Появился красный ромб
        2. Осциллятор RSI пересек уровень 50 вниз
        3. На открытии следующей свечи покупаем Put

        сигнал на покупку put опциона

        Рекомендуется выбрать время экспирации 1 свечу. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.

        Специфика применения стратегии для бинарных опционов TRX Pro Scalper

        По своему желанию трейдер может настроить эту стратегию под себя, регулируя точность и частоту торговых сигналов. За это отвечает параметр "PeriodValue" в индикаторе TRXProScalper. Также не забывайте изменить период расчета "подвального" осциллятора RSI, если решите использовать наш совет по фильтрации сделок.

        настройка точности сигналов в trx pro scalper

        На этом графике видно, что уменьшение параметра "PeriodValue" с 13 до 5 вызвало сдвиг сигналов во времени и добавление новых сделок.

        Плюсы стратегии TRX Pro Scalper

        Эта стратегия выделяется своей универсальностью. Различные режимы работы позволяют настроить её сигналы под любой стиль торговли: от краткосрочного скальпинга с закрытием сделки после одной свечи до свинг-трейдинга с удержанием позиций на протяжении нескольких часов. Дополнительным плюсом является наличие системы оповещений и простота использования.

        Минусы стратегии TRX Pro Scalper

        Система перегружена лишними информационными индикаторами, которые не влияют на качество сигналов. По сути, все сводится к одному элементу – сигнальному индикатору TRXProScalper. Остальные инструменты добавлены лишь для усиления впечатления о системе в глазах пользователя. Вместо TRXDash и Average Daily Range было бы гораздо полезнее видеть статистику сигналов этой стратегии за определенный период.

        Заключение

        Стратегия для бинарных опционов TRX Pro Scalper предлагает интересный подход к торговле благодаря своей универсальности, позволяющей настраивать сигналы под различные стили трейдинга. Наличие системы оповещений и относительная простота использования делают ее привлекательной для многих трейдеров.

        Однако стоит отметить, что эта стратегия для бинарных опционов не оправдывает свою стоимость в $25. Перед принятием решения о торговле на реальном счете, рекомендуем тщательно проверить настройки и сигналы системы на демо-счете у надежного брокера. Это поможет избежать потенциальных финансовых потерь и более осознанно подойти к использованию данной стратегии. Желаем всем успешной торговли!

        Артур
        Артур
        А мне не мешают эти дополнительные панели. Они просто для понтов.
        07 августа 2024
        Option Bull
        Option Bull
        А логика какая-то именно в применении RSI как фильтра есть тут?
        Option Bull, конечно есть смысл, посмотрите еще раз на картинку
        Руслан, картинку подходящую и подобрать можно специально под любой фильтр. Логика-то какая? Это ж индикатор перекупленности-перепроданности. Там же показатели от 70 и выше или ниже 30 интересовать должны.
        Option Bull, ну да, но нельзя же так узко смотреть на RSI. Пересечение RSI уровня 50 снизу вверх говорит о начале нового бычьего импульса, сверху-вниз - медвежьего.
        Руслан, о, век живи…
        01 августа 2024
        Руслан
        Руслан
        А логика какая-то именно в применении RSI как фильтра есть тут?
        Option Bull, конечно есть смысл, посмотрите еще раз на картинку
        Руслан, картинку подходящую и подобрать можно специально под любой фильтр. Логика-то какая? Это ж индикатор перекупленности-перепроданности. Там же показатели от 70 и выше или ниже 30 интересовать должны.
        Option Bull, ну да, но нельзя же так узко смотреть на RSI. Пересечение RSI уровня 50 снизу вверх говорит о начале нового бычьего импульса, сверху-вниз - медвежьего.
        01 августа 2024
        Лиза Лиза
        Лиза Лиза
        аааааайй))) отлично) жаль что не могу скрины скинуть - СУПЕР! Работает) Блин,... даже не ожидала... на демо счету сегодня, завтра буду пробовать в реале... круто
        01 августа 2024
        Лиза Лиза
        Лиза Лиза
        Лиза Лиза, Не парьтесь. Наверняка если по копаться в настройках можно отключить эти панели. А стратегия да, интересная.
        tirant, отличная идея!!! спасибо... конечно они литшние, если турбо... скачала се
        01 августа 2024
        tirant
        tirant
        Правда скажу честно инфопанели - как в самолёте табло)) я не понимаю как разбираются в этих данных и стрелках пилоты)) у меня был опыт полета рядом с пилотом) это фантастика))) так тут тоже столько информации, цифр для анализа - я НЕ ПОНИМАЮ - зачем??? если М1 и 1 свеча экспирация)) и в правилах торговли только два пункта... Поясните) плиизз может чего-то недогоняю)) я ж блондинка)
        Лиза Лиза, Не парьтесь. Наверняка если по копаться в настройках можно отключить эти панели. А стратегия да, интересная.
        01 августа 2024
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Всего лишь 25 баксов стратегия для турбо. Это очень не плохо. Конечно панели - да. Но ведь можно их убрать?
        01 августа 2024
        Богдан
        Богдан
        Вау! Супер! Для турбоопционов самое то) - очень привлекательно особенно рекомендуемый тайм фрейм и экспирация. М1 и одна свеча период торговли - это же мечта! любого трейдера - не заморачиваться и не ждать, а сразу раз - минута и сделка, два - вторая... Для скальперов просто находка... Заинтригована невероятно... Правда скажу честно инфопанели - как в самолёте табло)) я не понимаю как разбираются в этих данных и стрелках пилоты)) у меня был опыт полета рядом с пилотом) это фантастика))) так тут тоже столько информации, цифр для анализа - я НЕ ПОНИМАЮ - зачем??? если М1 и 1 свеча экспирация)) и в правилах торговли только два пункта... Поясните) плиизз может чего-то недогоняю)) я ж блондинка)
        Лиза Лиза, Это просто дополнительная информация. Кому-то она нужна, а другие без неё нормально торгуют. Если для вас это темный лес, не вы одна такая, не заморачивайтесь.
        01 августа 2024
        Лиза Лиза
        Лиза Лиза
        Вау! Супер! Для турбоопционов самое то) - очень привлекательно особенно рекомендуемый тайм фрейм и экспирация. М1 и одна свеча период торговли - это же мечта! любого трейдера - не заморачиваться и не ждать, а сразу раз - минута и сделка, два - вторая... Для скальперов просто находка... Заинтригована невероятно... Правда скажу честно инфопанели - как в самолёте табло)) я не понимаю как разбираются в этих данных и стрелках пилоты)) у меня был опыт полета рядом с пилотом) это фантастика))) так тут тоже столько информации, цифр для анализа - я НЕ ПОНИМАЮ - зачем??? если М1 и 1 свеча экспирация)) и в правилах торговли только два пункта... Поясните) плиизз может чего-то недогоняю)) я ж блондинка)
        01 августа 2024
