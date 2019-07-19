Стратегия бинарных опционов TRX Pro Scalper

Стратегия для бинарных опционов TRX Pro Scalper привлекает внимание своей универсальностью и гибкостью. Различные режимы работы позволяют настраивать ее сигналы под разные стили торговли: от краткосрочного скальпинга до свинг-трейдинга. Дополнительным преимуществом является наличие системы оповещений и простота использования.
Предлагаем вам вместе проанализировать работу этой стратегии. В этом обзоре мы рассмотрим все нюансы торговли по этой системе, описав ее преимущества и недостатки, а также узнаем, насколько она эффективна и стоит ли своих $25. Прочитав обзор, вы узнаете, как эта стратегия поможет улучшить вашу торговлю.
Содержание:
- Характеристики;
- Установка;
- Обзор и настройки;
- Правила торговли по TRX Pro Scalper;
- Специфика применения;
- Заключение;
- Скачать TRX Pro Scalper.
Характеристики стратегии для бинарных опционов TRX Pro Scalper
- Терминал: MetaTrader 4
- Таймфрейм: М1
- Экспирация: 1 свеча
- Типы опционов: Call/Put
- Индикаторы: Average Daily Range.ex4, TRXDash.ex4, TRXProScalper.ex4
- Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции
- Время торговли: 8:00 - 21:00 МСК
- Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Alpari, Binarium
Установка стратегии для бинарных опционов TRX Pro Scalper
Индикаторы стратегии TRX Pro Scalper устанавливается стандартно в платформу Metatrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:
Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов TRX Pro Scalper
Стратегия TRX Pro Scalper состоит из трех индикаторов:
- Average Daily Range – средний дневной диапазон (ADR) указывает насколько цена актива изменяется в течение дня. Это среднее значение между самой высокой и низкой ценой за несколько последних дней. Он показывает, насколько цена менялась за предыдущие периоды: день, неделю, месяц, 5 дней и полгода, а также другие данные внутри дня.
- TRXDash – это информационная панель, на которой отображается код валютной пары, выбранный таймфрейм, цена актива и спред, оставшееся время до закрытия свечи, направление трендов на разных временных интервалах и другая полезная информация.
- TRXProScalper – сигнальный индикатор и дополнительная информационная панель, показывающая силу тренда, тип последнего сигнала, выбранный временной интервал, код валютной пары и название используемого шаблона. Некоторые данные в этой панели дублируются с основной, что вызывает вопросы о ее необходимости.
Сигналы на покупку опционов Call выглядят как зеленый ромб под свечой, а для покупки Put – красный ромб над свечой.
Каждый из этих индикаторов имеет множество настроек. Например, в параметрах Average Daily Range можно настроить размер шрифта, цвет и расположение на экране.
В настройках TRXDash пользователь выбирает для отображения на графике интересующие его статистические данные, а также их внешний вид.
В настройках сигнального индикатора TRXProScalper указываются период расчета, расположение панели на экране, размеры стоп-лосса и тейк-профита (если вы торгуете на Форекс), а также включаются алерты.
По набору компонентов эта торговая стратегия похожа на индикатор для бинарных опционов Ultimate Trend Signal, о котором мы писали ранее.
Правила торговли по TRX Pro Scalper
Стратегия торговли бинарными опционами TRX Pro Scalper генерирует сигналы на открытие позиций как в направлении текущего тренда, так и против него. Чтобы уменьшить количество ложных сигналов, мы добавим фильтр в виде осциллятора RSI с периодом 8 и будем взаимодействовать только с теми сигналами, которые совпадают с пересечением уровня 50.
На рисунке выше мы видим, что сигналы стратегии, совпадающие с пересечением уровня 50 индикатора RSI(8), приносят прибыль, в то время как сигналы без этого фильтра – убытки. Поэтому мы решили исключить их, применяя наше дополнительное правило для входа в позицию.
Покупка опциона Call
- Появился зеленый ромб
- Осциллятор RSI пересек уровень 50 вверх
- На открытии следующей свечи покупаем Call
Покупка опциона Put
- Появился красный ромб
- Осциллятор RSI пересек уровень 50 вниз
- На открытии следующей свечи покупаем Put
Рекомендуется выбрать время экспирации 1 свечу. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.
Специфика применения стратегии для бинарных опционов TRX Pro Scalper
По своему желанию трейдер может настроить эту стратегию под себя, регулируя точность и частоту торговых сигналов. За это отвечает параметр "PeriodValue" в индикаторе TRXProScalper. Также не забывайте изменить период расчета "подвального" осциллятора RSI, если решите использовать наш совет по фильтрации сделок.
На этом графике видно, что уменьшение параметра "PeriodValue" с 13 до 5 вызвало сдвиг сигналов во времени и добавление новых сделок.
Плюсы стратегии TRX Pro Scalper
Эта стратегия выделяется своей универсальностью. Различные режимы работы позволяют настроить её сигналы под любой стиль торговли: от краткосрочного скальпинга с закрытием сделки после одной свечи до свинг-трейдинга с удержанием позиций на протяжении нескольких часов. Дополнительным плюсом является наличие системы оповещений и простота использования.
Минусы стратегии TRX Pro Scalper
Система перегружена лишними информационными индикаторами, которые не влияют на качество сигналов. По сути, все сводится к одному элементу – сигнальному индикатору TRXProScalper. Остальные инструменты добавлены лишь для усиления впечатления о системе в глазах пользователя. Вместо TRXDash и Average Daily Range было бы гораздо полезнее видеть статистику сигналов этой стратегии за определенный период.
Заключение
Стратегия для бинарных опционов TRX Pro Scalper предлагает интересный подход к торговле благодаря своей универсальности, позволяющей настраивать сигналы под различные стили трейдинга. Наличие системы оповещений и относительная простота использования делают ее привлекательной для многих трейдеров.
Однако стоит отметить, что эта стратегия для бинарных опционов не оправдывает свою стоимость в $25. Перед принятием решения о торговле на реальном счете, рекомендуем тщательно проверить настройки и сигналы системы на демо-счете у надежного брокера. Это поможет избежать потенциальных финансовых потерь и более осознанно подойти к использованию данной стратегии. Желаем всем успешной торговли!
