Стратегия бинарных опционов TRX Pro Scalper

Стратегия для бинарных опционов TRX Pro Scalper привлекает внимание своей универсальностью и гибкостью. Различные режимы работы позволяют настраивать ее сигналы под разные стили торговли: от краткосрочного скальпинга до свинг-трейдинга. Дополнительным преимуществом является наличие системы оповещений и простота использования.

Предлагаем вам вместе проанализировать работу этой стратегии. В этом обзоре мы рассмотрим все нюансы торговли по этой системе, описав ее преимущества и недостатки, а также узнаем, насколько она эффективна и стоит ли своих $25. Прочитав обзор, вы узнаете, как эта стратегия поможет улучшить вашу торговлю.

Характеристики стратегии для бинарных опционов TRX Pro Scalper

Установка стратегии для бинарных опционов TRX Pro Scalper

Индикаторы стратегии TRX Pro Scalper устанавливается стандартно в платформу Metatrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов TRX Pro Scalper

Стратегия TRX Pro Scalper состоит из трех индикаторов:

Average Daily Range – средний дневной диапазон (ADR) указывает насколько цена актива изменяется в течение дня. Это среднее значение между самой высокой и низкой ценой за несколько последних дней. Он показывает, насколько цена менялась за предыдущие периоды: день, неделю, месяц, 5 дней и полгода, а также другие данные внутри дня.

TRXDash – это информационная панель, на которой отображается код валютной пары, выбранный таймфрейм, цена актива и спред, оставшееся время до закрытия свечи, направление трендов на разных временных интервалах и другая полезная информация.

TRXProScalper – сигнальный индикатор и дополнительная информационная панель, показывающая силу тренда, тип последнего сигнала, выбранный временной интервал, код валютной пары и название используемого шаблона. Некоторые данные в этой панели дублируются с основной, что вызывает вопросы о ее необходимости.

Сигналы на покупку опционов Call выглядят как зеленый ромб под свечой, а для покупки Put – красный ромб над свечой.

Каждый из этих индикаторов имеет множество настроек. Например, в параметрах Average Daily Range можно настроить размер шрифта, цвет и расположение на экране.

В настройках TRXDash пользователь выбирает для отображения на графике интересующие его статистические данные, а также их внешний вид.

В настройках сигнального индикатора TRXProScalper указываются период расчета, расположение панели на экране, размеры стоп-лосса и тейк-профита (если вы торгуете на Форекс), а также включаются алерты.

По набору компонентов эта торговая стратегия похожа на индикатор для бинарных опционов Ultimate Trend Signal, о котором мы писали ранее.

Правила торговли по TRX Pro Scalper

Стратегия торговли бинарными опционами TRX Pro Scalper генерирует сигналы на открытие позиций как в направлении текущего тренда, так и против него. Чтобы уменьшить количество ложных сигналов, мы добавим фильтр в виде осциллятора RSI с периодом 8 и будем взаимодействовать только с теми сигналами, которые совпадают с пересечением уровня 50.

На рисунке выше мы видим, что сигналы стратегии, совпадающие с пересечением уровня 50 индикатора RSI(8), приносят прибыль, в то время как сигналы без этого фильтра – убытки. Поэтому мы решили исключить их, применяя наше дополнительное правило для входа в позицию.

Покупка опциона Call

Появился зеленый ромб Осциллятор RSI пересек уровень 50 вверх На открытии следующей свечи покупаем Call

Покупка опциона Put

Появился красный ромб Осциллятор RSI пересек уровень 50 вниз На открытии следующей свечи покупаем Put

Рекомендуется выбрать время экспирации 1 свечу. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.

Специфика применения стратегии для бинарных опционов TRX Pro Scalper

По своему желанию трейдер может настроить эту стратегию под себя, регулируя точность и частоту торговых сигналов. За это отвечает параметр "PeriodValue" в индикаторе TRXProScalper. Также не забывайте изменить период расчета "подвального" осциллятора RSI, если решите использовать наш совет по фильтрации сделок.

На этом графике видно, что уменьшение параметра "PeriodValue" с 13 до 5 вызвало сдвиг сигналов во времени и добавление новых сделок.

Плюсы стратегии TRX Pro Scalper

Эта стратегия выделяется своей универсальностью. Различные режимы работы позволяют настроить её сигналы под любой стиль торговли: от краткосрочного скальпинга с закрытием сделки после одной свечи до свинг-трейдинга с удержанием позиций на протяжении нескольких часов. Дополнительным плюсом является наличие системы оповещений и простота использования.

Минусы стратегии TRX Pro Scalper

Система перегружена лишними информационными индикаторами, которые не влияют на качество сигналов. По сути, все сводится к одному элементу – сигнальному индикатору TRXProScalper. Остальные инструменты добавлены лишь для усиления впечатления о системе в глазах пользователя. Вместо TRXDash и Average Daily Range было бы гораздо полезнее видеть статистику сигналов этой стратегии за определенный период.

Заключение

Стратегия для бинарных опционов TRX Pro Scalper предлагает интересный подход к торговле благодаря своей универсальности, позволяющей настраивать сигналы под различные стили трейдинга. Наличие системы оповещений и относительная простота использования делают ее привлекательной для многих трейдеров.

Однако стоит отметить, что эта стратегия для бинарных опционов не оправдывает свою стоимость в $25. Перед принятием решения о торговле на реальном счете, рекомендуем тщательно проверить настройки и сигналы системы на демо-счете у надежного брокера. Это поможет избежать потенциальных финансовых потерь и более осознанно подойти к использованию данной стратегии. Желаем всем успешной торговли!

