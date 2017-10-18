        Как торговать дивергенцию в Бинарных Опционах

        Дивергенцию нельзя назвать высокоточным инструментом, на основании которого принимается решение об открытии позиции, но она позволяет провести технический анализ и составить общее впечатление о настоящей ситуации на рынке. Тем более чем шире функционал трейдера, тем лучше. Поэтому способность видеть дивергенцию на графике позволяет делать прогнозы намного качественнее. Кроме этого, одной из особенностей бинарных опционов является их гибкость по отношению к выбору торговой стратегии с использованием инструментов технического анализа.

        Понятие дивергенции

        Если объяснять просто, то дивергенция – это расхождение. В конкретном случае имеется в виду расхождение показаний технических индикаторов и цены актива. Дивергенция говорит о том, что сила тренда ослабевает, что позволяет трейдеру заблаговременно увидеть потенциальный разворот и на основании этой информации принять соответствующие торговые решения. Так как тренд бывает бычьим или медвежьим, то и дивергенция называется аналогично. В каждом из этих случаев трейдер должен найти два экстремума, которые будут совпадать на индикаторе и графике цены.

        При нисходящем тренде вероятно появление бычьей дивергенции. В терминале это отображается следующим образом: на графике два последовательных минимумов будут снижаться, а индикатор будет показывать два последовательно повышающиеся минимумы. Такая формация говорит ни о чем ином, как о возможном окончании нисходящего тренда.

        В случае с медвежьей дивергенцией на графике наблюдается восходящий тренд. Трейдеру должен найти на графике два последовательных повышающихся максимума, а на индикаторе – два понижающихся максимума.

        Чем больше совпадающих экстремумов, тем сильнее сигнал. Если наблюдается три и более идущих подряд пиков/впадин, то это уже довольно важный сигнал. При торговле БО необходимо выбирать правильное время экспирации. Не стоит брать слишком короткий промежуток времени для получения быстрой наживы, так как такой подход не всегда является оправданным.

        Дивергенция является гибким инструментом. С его помощью можно определять не только разворот тенденции, но и ее продолжение. Поэтому использование дивергенции не ограничивается получением сигналов одного типа. Данный инструмент является основой многочисленных разноплановых стратегий.

        Используемые индикаторы

        Выше уже говорилось о том, что определить дивергенцию можно с помощью индикатора. Какой именно использовать определяет сам трейдер. Для этих целей подходит практически любой инструмент, относящийся к категории осцилляторов или трендовый индикаторов. Самыми часто используемыми являются OsMA и MACD (для больших таймфреймов), а также Стохастик и RSI (для малых таймфреймов). Если вы отдаете предпочтение краткосрочной торговле, то лучше отдать предпочтение осцилляторам, значение периодов которых не слишком велико.

        Любой индикатор работает по одному и тому же принципу. Например, при использовании MACD экстремумы, совпадающие с графиком, будут видны на гистограмме. Если мы видим минимумы, то речь идет о бычьей дивергенции.

        Наличие дивергенции определяется и с помощью RSI. Однако стоит помнить, что различные индикаторы могут давать разнящиеся сигналы. Для снижения риска рекомендуется использовать сразу несколько технических индикаторов. Опираясь на показания нескольких инструментов можно составить впечатление и о силе сигнала.

        Примеры использования дивергенции в бинарных опционах

        Очень важно понять принцип выявления дивергенции. Тогда трейдер сможет видеть ее даже без использования дополнительной разметки. На первых парах не стоит стесняться наносить разметку. Для отметки экстремумов используются обычные трендовые линии. Ниже будут представлены примеры, в которых мы определим дивергенцию, основываясь на показаниях Стохастика.

        В самом начале необходимо найти экстремумы на индикаторе. В режиме реального времени это сделать несколько тяжелее, чем на истории. Тут нужно придерживать одного простого правила – принимать во внимание показания индикатора следует лишь после закрытия свечи. Только по закрытым свечам можно диагностировать наличие экстремума.

        Следовательно, принимать решение о покупке опциона можно только после того, как будет закрыта крайняя свеча, а на индикаторе и графике образуются совпадающие экстремумы.

        Важно! Выбирать направление опциона следует не по направлению индикатора, а по ходу движения цены. Время экспирации не должно быть меньше величины фигуры.

        Торговля ведется против тренда, поэтому цене надо дать время для того, чтобы она успела пойти в обратную сторону. Это необходимо учитывать. В некоторых случаях рекомендуется несколько увеличить время экспирации. Такой подход особенно актуален при низкой волатильности рынка.

        Заключение

        Наличие дивергенции не всегда является предшественником смены тренда. Однако этот инструмент является очень важным при выявлении точек разворота. Это можно принимать во внимание и не входить в рынок против сигнала. Лучше всего использовать дивергенцию с другими сигналами. Она можно стать неплохой основой для качественной торговой системы.

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Нурлан
        Только вот дивергенция появляется на рынке далеко не так часто, даже если использовать небольшие интервалы. К примеру, на интервале М5, в среднем можно увидеть одну дивергенцию в день с индикатором MACD
        та ну, намного чаще они появляются, плюс есть индикаторов куча сейчас, которые диверы показывают. при желании модно собрать целую систему на одних лишь дивергенциях
        04 февраля 2020
        Becks
        ну это классика вообще, если понимать как с диверами работать, то будет профит.
        31 января 2020
        Валерий
        20 февраля 2018
        Владимир
        Марина, тут вопрос как раз и не стоит в том, чтобы доверять и ориентироваться Исключительно по ним, даже автор статьи пишет, что при такой стратегии желательно опираться и на другие сигналы. В нашем деле сами знаете-положиться можно только на себя ;-)
        06 декабря 2017
        Елена
        хорошая стратегия, если посидеть и толком разобраться, то можно хорошо заработать
        17 ноября 2017
        Марина
        Дивергенцию можно найти почти во всех трендовых индикаторах таких как ао,масd, блохастик ,осциляторы и даже rsi Сама использовала стандартный макд да rsi-если дивер и образовывался по макди не пропустишь его. Вопрос в другом -стоит ли ориентироваться исключительно по дивергенциям?
        20 октября 2017
