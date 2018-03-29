Простая стратегия для бинарных опционов POWER alerts

Торговая стратегия POWER ALERTS разработана относительно недавно, но при этом показывает не плохие результаты на истории. Ее главное предназначение – это торговля краткосрочными стандартными PUT и CALL бинарными опционами.

В основу представленного алгоритма стратегии входят нетрадиционные и традиционное авторские фильтры, и осцилляторы. Одни из них трендовые, другие сигнальные. Стратегия обеспечивает захват всех аспектов рыночных изменений. Эту стратегию необходимо применять в терминале MetaTrader4, при этом все сигналы стратегии вы сможете перенести на другие терминалы, включая Web. Пользователю придется проделывать работу в ручном режиме, поэтому торговля будет интенсивной, особенно в том случае если выбрать низкие таймфремы и небольшие сроки на выполнение.

Для срока экспирации лучше всего подойдет ТФ*3 это в том случае если вы анализируете рынок М 5 для этого выбираем срок существования опционов до пятнадцати минут.

Настройки стратегии для бинарных опционов POWER ALERTS

Валютные пары: основные валюты.

Временной интервал: от M5 до H1.

Протяженность опциона: три свечи таймфрейма.

Время торгов: не имеет значения.

Риск - менеджмент: не более 5% от депозита в одну сделку

Шаги по установке рабочих инструментов:

Первое, что нужно сделать, это распаковать архив с шаблонами и индикаторами. Затем скопировать в папку MQL4 – индикаторы. Копируем шаблоны. Перезагружаем рабочий терминал. Открываем ценовой график выбранной валютной пары. Устанавливаем High-power option на график. Переходим на то время которое нам нужно от М5 и выше.

Так выглядит рабочий график стратегии

Сигналы для торговли по стратегии POWER ALERTS, на первый взгляд простые и даже примитивные. Все сигналы сопровождаются стрелками с указанием направления.



Сигналы стратегии POWER ALERTS на приобретение CALL опционов

На ценовом графике должна появится желтая стрелочка ВВЕРХ

На индикаторе RSI (индекс относительной силы) появился белая стрелка с направлением вверх. Желтая линия индикатора Stochastic, должна находится выше линии красного цвета.

Сигналы на покупку CALL-опционов

Сигналы стратегии POWER ALERTS на приобретение PUT опционов

На ценовом графике появился указатель красного цвета с направлением вниз. На индикаторе RSI (индекс относительной силы) высветился белый курсор вниз. Желтая линия индикатора Stochastic находится ниже линии красного цвета.

Сигналы на покупку PUT-опционов

Алгоритм стратегии был разработан для скальперов на рынке Forex, что привело к легкой адаптации стратегии под бинарные опционы. Рекомендуем тестировать все стратегии на демо-счете и оценить реальную прибыльность каждой стратегии без риска потери реальных средств.

СКАЧАТЬ ШАБЛОН СТРАТЕГИИ

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

