        POWER alerts

        Простая стратегия для бинарных опционов POWER alerts

        Торговая стратегия POWER ALERTS разработана относительно недавно, но при этом показывает не плохие результаты на истории. Ее главное предназначение – это торговля краткосрочными стандартными PUT и CALL бинарными опционами.

        В основу представленного алгоритма стратегии входят нетрадиционные и традиционное авторские фильтры, и осцилляторы. Одни из них трендовые, другие сигнальные. Стратегия обеспечивает захват всех аспектов рыночных изменений. Эту стратегию необходимо применять в терминале MetaTrader4, при этом все сигналы стратегии вы сможете перенести на другие терминалы, включая Web. Пользователю придется проделывать работу в ручном режиме, поэтому торговля будет интенсивной, особенно в том случае если выбрать низкие таймфремы и небольшие сроки на выполнение.
        Для срока экспирации лучше всего подойдет ТФ*3 это в том случае если вы анализируете рынок М 5 для этого выбираем срок существования опционов до пятнадцати минут.

        Настройки стратегии для бинарных опционов POWER ALERTS

        • Валютные пары: основные валюты.
        • Временной интервал: от M5 до H1.
        • Протяженность опциона: три свечи таймфрейма.
        • Время торгов: не имеет значения.
        • Риск - менеджмент: не более 5% от депозита в одну сделку

        Шаги по установке рабочих инструментов:

        1. Первое, что нужно сделать, это распаковать архив с шаблонами и индикаторами.
        2. Затем скопировать в папку MQL4 – индикаторы.
        3. Копируем шаблоны.
        4. Перезагружаем рабочий терминал.
        5. Открываем ценовой график выбранной валютной пары.
        6. Устанавливаем High-power option на график.
        7. Переходим на то время которое нам нужно от М5 и выше.

        Так выглядит рабочий график стратегии

         Сигналы для торговли по стратегии POWER ALERTS, на первый взгляд простые и даже примитивные. Все сигналы сопровождаются стрелками с указанием направления.
         

        Сигналы стратегии POWER ALERTS на приобретение CALL опционов

        На ценовом графике должна появится желтая стрелочка ВВЕРХ

        На индикаторе RSI (индекс относительной силы) появился белая стрелка с направлением вверх. Желтая линия индикатора Stochastic, должна находится выше линии красного цвета.

        Сигналы на покупку CALL-опционов

        Сигналы стратегии POWER ALERTS на приобретение PUT опционов

        1. На ценовом графике появился указатель красного цвета с направлением вниз.
        2. На индикаторе RSI (индекс относительной силы) высветился белый курсор вниз.
        3. Желтая линия индикатора Stochastic находится ниже линии красного цвета.

        Сигналы на покупку PUT-опционов

        Алгоритм стратегии был разработан для скальперов на рынке Forex, что привело к легкой адаптации стратегии под бинарные опционы. Рекомендуем тестировать все стратегии на демо-счете и оценить реальную прибыльность каждой стратегии без риска потери реальных средств.

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Смотрите также:

        Комментарии

        Maxtrade
        Есть стата у кого-то по этому стратегии??
        20 марта 2020
        Ильяс
        стрелок много, я бы поменял этот индикатор на что-то более простое и не такое частое. в остальном хорошая
        07 февраля 2020
        Алексей Алексеев
        Сначала кажется, что много сигналов стрелок, но если разобратсья и изучить историю с сигналами, то все на свои места станет
        17 января 2020
        Нурлан
        все просто и понятно, спасибо за стратегию!
        17 июня 2018
        Руслан
        Очень даже не плохо для столь молодой стратегии, все продумано, индикатор RSI себя оправдывает
        30 мая 2018
        Влад
        Здравствуйте! На истории стратегия довольно интересная. Единственный вопрос - когда входить в сделку по индикатору RSI в момент появления стрелки и точки либо на следующей свече. Спасибо большое!
        18 апреля 2018
