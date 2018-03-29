Простая стратегия для бинарных опционов POWER alerts

Торговая стратегия POWER ALERTS разработана относительно недавно, но при этом показывает не плохие результаты на истории. Ее главное предназначение – это торговля краткосрочными стандартными PUT и CALL бинарными опционами.
В основу представленного алгоритма стратегии входят нетрадиционные и традиционное авторские фильтры, и осцилляторы. Одни из них трендовые, другие сигнальные. Стратегия обеспечивает захват всех аспектов рыночных изменений. Эту стратегию необходимо применять в терминале MetaTrader4, при этом все сигналы стратегии вы сможете перенести на другие терминалы, включая Web. Пользователю придется проделывать работу в ручном режиме, поэтому торговля будет интенсивной, особенно в том случае если выбрать низкие таймфремы и небольшие сроки на выполнение.
Для срока экспирации лучше всего подойдет ТФ*3 это в том случае если вы анализируете рынок М 5 для этого выбираем срок существования опционов до пятнадцати минут.
Настройки стратегии для бинарных опционов POWER ALERTS
- Валютные пары: основные валюты.
- Временной интервал: от M5 до H1.
- Протяженность опциона: три свечи таймфрейма.
- Время торгов: не имеет значения.
- Риск - менеджмент: не более 5% от депозита в одну сделку
Шаги по установке рабочих инструментов:
- Первое, что нужно сделать, это распаковать архив с шаблонами и индикаторами.
- Затем скопировать в папку MQL4 – индикаторы.
- Копируем шаблоны.
- Перезагружаем рабочий терминал.
- Открываем ценовой график выбранной валютной пары.
- Устанавливаем High-power option на график.
- Переходим на то время которое нам нужно от М5 и выше.
Так выглядит рабочий график стратегии
Сигналы для торговли по стратегии POWER ALERTS, на первый взгляд простые и даже примитивные. Все сигналы сопровождаются стрелками с указанием направления.
Сигналы стратегии POWER ALERTS на приобретение CALL опционов
На ценовом графике должна появится желтая стрелочка ВВЕРХ
На индикаторе RSI (индекс относительной силы) появился белая стрелка с направлением вверх. Желтая линия индикатора Stochastic, должна находится выше линии красного цвета.
Сигналы стратегии POWER ALERTS на приобретение PUT опционов
- На ценовом графике появился указатель красного цвета с направлением вниз.
- На индикаторе RSI (индекс относительной силы) высветился белый курсор вниз.
- Желтая линия индикатора Stochastic находится ниже линии красного цвета.
Алгоритм стратегии был разработан для скальперов на рынке Forex, что привело к легкой адаптации стратегии под бинарные опционы. Рекомендуем тестировать все стратегии на демо-счете и оценить реальную прибыльность каждой стратегии без риска потери реальных средств.
