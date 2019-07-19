        FOREXHUB System

        Стратегия бинарных опционов FOREXHUB System

        Стратегия для бинарных опционов FOREXHUB System предлагает трейдерам несколько режимов работы с торговыми сигналами, идеально подходящими под разные стили трейдинга. Встроенные фильтры следят за трендом, обеспечивая возможность совершать сделки в направлении основной тенденции.

        Эта стратегия демонстрирует четкие сигналы, подходящие как новичкам, так и опытным трейдерам бинарных опционов. Если вас интересует, стоит ли тратить $15 на эту стратегию, как ее лучше применять на практике и почему она привлекает внимание многих трейдеров, рекомендуем дочитать до конца.

        Содержание:

        график в forexhub system

        Характеристики индикатора для бинарных опционов FOREXHUB System

        • Терминал: MetaTrader 4
        • Таймфрейм: М15
        • Экспирация: 1 свеча
        • Типы опционов: Call/Put
        • Индикаторы: FOREXHUB SYSTEM.ex4
        • Библиотека: ForexHubLib.ex4
        • Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции
        • Время торговли: 8:00 - 21:00 МСК
        • Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Alpari, Binarium

        Установка индикатора для бинарных опционов FOREXHUB System

        Индикаторы стратегии FOREXHUB System устанавливается стандартно в платформу Metatrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Файл библиотеки необходимо перенести в папку “Libraries”. Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

        Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов FOREXHUB System

        FOREXHUB System представляет собой простую и эффективную стратегию, основанную на одном универсальном индикаторе. Создатель этой системы умело скрыл все технические детали, оставив пользователям лишь возможность выбирать режимы работы, устанавливать уровни тейк-профита и стоп-лосса, активировать уведомления о сделках и настраивать внешний вид сигналов.

        настройки в forexhub system

        Сигналы формируются в четырех режимах:

        Scalping– для трейдеров, предпочитающих краткосрочные сделки и заработок на небольших изменениях цен. Предполагает много сигналов и наиболее эффективен на младших таймфреймах.

        Day Trading– подходит тем, кто предпочитает закрывать сделки в течение одной торговой сессии или дня. Он характеризуется стандартным и сбалансированным подходом к торговле..

        Swing– подходит для удержания позиции в течение нескольких дней, основан на самых консервативных сигналах.

        Ma_Confluence – сигнал появляется, когда скользящие средние сжимаются в узкий «пучок», что может предвещать разворот рынка.

        настройки параметра trading style в forexhub system

        Кроме того, при формировании точек входа стратегия для бинарных опционов FOREXHUB System может учитывать тренды различной продолжительности, зависящие от выбранного параметра “Trend Type”: Medium Trend и High Trend.

        настройка параметра trand type в forexhub system

        Еще одной интересной настройкой выступает “Range Enable”, благодаря которой на график выводятся зоны флэта, окрашенные в темно-синий цвет.

        настройка параметра range enable в forexhub system

        Завершают параметры стандартные блоки определения размера шрифта и активации торговых уведомлений.

        настройки уведомлений в forexhub system

        FOREXHUB System визуально напоминает стратегию для бинарных опционов Dynamic Sync, за исключением отсутствия "подвальных" осцилляторов. Как и в Dynamic Sync, в ней также важно учитывать цвет свечи и ее положение относительно скользящих средних при открытии позиции.

        Правила торговли по FOREXHUB System

        Эта торговая стратегия относится к категории систем следования за трендом. Для ее успешного применения важно понимать, как определять бычий и медвежий тренд, а также правильно распознавать флэт на рынке. Вы можете узнать об этом и многом другом из этих статей на нашем сайте:

        Перед тем, как начать торговать по этой стратегии, определите свой собственный стиль торговли: насколько агрессивную стратегию вы хотите использовать? Затем выберите соответствующий режим работы и продолжительность тренда, в направлении которого планируете открывать сделки. Мы предпочитаем активный стиль торговли, поэтому выберем режим “Scalping” и тип тренда “Medium”, а подсветку флэтовых диапазонов отключим.

        выбор режима работы в forexhub system

        Покупка опциона Call

        1. Появилась голубая стрелка Buy
        2. Цена находится выше всех скользящих средних
        3. Горит индикатор BUY в правом нижнем углу
        4. Покупаем Call, не дожидаясь закрытия свечи
        сигнал на покупку опциона call
         

        Покупка опциона Put

        1. Появилась красная стрелка Sell
        2. Цена находится ниже всех скользящих средних
        3. Горит индикатор SELL в правом нижнем углу
        4. Покупаем Put, не дожидаясь закрытия свечи
        сигнал на покупку опциона put
         

        Рекомендуется выбрать время экспирации 1 свечу. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.

        Специфика применения стратегии для бинарных опционов FOREXHUB System

        Обратите внимание, что в данной торговой стратегии мы не дожидаемся закрытия свечи для покупки опциона. Дело в том, что торговый сигнал появляется с некоторым опозданием, отображаясь стрелкой уже на предыдущей, закрытой свече. Нам следует покупать опцион незамедлительно после появления сигнала. 

        Плюсы стратегии FOREXHUB System

        Эта система предлагает несколько режимов работы с готовыми сигналами, соответствующими разным стилям торговли. Пользователям больше не нужно тратить время на подбор параметров для скальпинга или свинг-трейдинга – разработчики все сделали за нас. Все, что необходимо – воспользоваться готовыми точками входа, специально подобранными под популярные стили трейдинга, а встроенные фильтры, следящие за трендом старших таймфреймов, помогут совершать сделки в направлении основной тенденции. Стратегия генерирует четкие торговые сигналы, понятные даже новичку. А своевременные сообщения не позволят пропускать торговые возможности.

        Минусы стратегии FOREXHUB System

        Отсутствует доступ к настройкам индикаторов, на основе которых создаются сигналы. Кроме того, перечень самих индикаторов, используемых в стратегии, не до конца ясен. Учитывая, что стратегия бинарных опционов FOREXHUB System генерирует сигналы различных типов, было бы полезно иметь статистику по каждому из них.

        Заключение

        Стратегия для бинарных опционов FOREXHUB System представляет собой удобный инструмент для трейдеров, предлагающий несколько режимов работы с готовыми сигналами, адаптированными под разные стили торговли. Это существенно сокращает время, потраченное на подбор параметров, и позволяет сосредоточиться на совершении сделок. Стоимость стратегии всего $15, что кажется значительно ниже ее истинной ценности. Однако перед внедрением в реальную торговлю необходимо тщательно протестировать ее сигналы на демо-счете у надежного брокера, соблюдая правила управления рисками и капиталом.

        Хотя FOREXHUB System предлагает простой и понятный подход к торговле бинарными опционами, у нее есть определенные ограничения. Например, отсутствует доступ к настройкам индикаторов, и неясен перечень используемых инструментов для формирования сигналов. Для более полного понимания этой стратегии было бы полезно иметь более подробную информацию о технических аспектах ее функционирования.

        Смотрите также:

        Александр
        Я уже неделю пользуюсь системой FOREXHUB, и она отлично подходит для быстрых сделок. Сигналы чёткие и понятные. Кроме того, она помогает мне следовать за основным трендом.
        Serg,
        Александр,Приветствую. Система хорошая торговал по ней. У меня вопрос, при установке на график у меня нет стрелок, нужно входить в список индикаторов, нажать на индикатор потом общие параметры ОК, и только потом появляются стрелки, но и по ним оповещения нет. У вас также?
        01 декабря 2024
        Mister X
        Who needs Netflix when you have the 'Ma_Confluence' mode predicting plot twists with moving averages?
        11 октября 2024
        Serg
        I’ve been using the FOREXHUB System for a week now, and it’s great for quick trades. Signals are clear and easy to follow. Plus, it helps me stay in line with the main trend.
        11 октября 2024
        Scruffy
        Scruffy
        Love the fact that the FOREXHUB System has built-in filters to follow the trend, it's a lifesaver for those like me who always struggle with trend identification!
        11 октября 2024
        koskos
        индикатор показывает когда поезд уже ушел ситуация отработала и смысла ставить уже нет
        23 сентября 2024
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Статистика конечно бы не помешала, но я не считаю это критичным недостатком. А так вроде ничего стратегия.
        Трейдер БО, Мне просто интересно: зачем она вам?)))
        tirant, Статистика никогда лишней не бывает. Я догадываюсь что одинаковых рыночных условий не бывает, но все же.
        09 сентября 2024
        tirant
        tirant
        Статистика конечно бы не помешала, но я не считаю это критичным недостатком. А так вроде ничего стратегия.
        Трейдер БО, Мне просто интересно: зачем она вам?)))
        29 августа 2024
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Статистика конечно бы не помешала, но я не считаю это критичным недостатком. А так вроде ничего стратегия.
        28 августа 2024
        tirant
        tirant
        Я бы не сказал что отсутствие истории есть большой недостаток. Гифки понравились в статье.
        27 августа 2024
        Артур
        Артур
        У меня получается настройки Day Trading, Medium Trend. Чего уж проще.
        27 августа 2024
        Богдан
        Богдан
        Хорошо когда такие простые настройки. Мне нравятся такие стратегии.
        27 августа 2024
        Option Bull
        Option Bull
        Выглядит конечно красиво, ярко)) но интересно как она ведет себя на реальной торговле, особенно учитывая, что здесь нельзя узнать статистику и посмотреть историюб торговали для каждого из индикаторов.
        Option Bull, также как и в трипл ема я вижу что здесь есть фильтрация тренда, но нет фильтрации сигналов, точнее она есть, но осуществляется один и тем же инструментом.
        Руслан, да, но ведь такая универсальность и оптимизация даже к лучшему, нет нужды в загромождении графика лишними инструментами. Все должно быть наглядно и комфортно, что разработчики заботливо и предусмотрели)
        26 августа 2024
        Руслан
        Руслан
        Выглядит конечно красиво, ярко)) но интересно как она ведет себя на реальной торговле, особенно учитывая, что здесь нельзя узнать статистику и посмотреть историюб торговали для каждого из индикаторов.
        Option Bull, также как и в трипл ема я вижу что здесь есть фильтрация тренда, но нет фильтрации сигналов, точнее она есть, но осуществляется один и тем же инструментом.
        26 августа 2024
        Option Bull
        Option Bull
        Выглядит конечно красиво, ярко)) но интересно как она ведет себя на реальной торговле, особенно учитывая, что здесь нельзя узнать статистику и посмотреть историюб торговали для каждого из индикаторов.
        26 августа 2024
