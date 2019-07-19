Стратегия бинарных опционов FOREXHUB System

Стратегия для бинарных опционов FOREXHUB System предлагает трейдерам несколько режимов работы с торговыми сигналами, идеально подходящими под разные стили трейдинга. Встроенные фильтры следят за трендом, обеспечивая возможность совершать сделки в направлении основной тенденции.

Эта стратегия демонстрирует четкие сигналы, подходящие как новичкам, так и опытным трейдерам бинарных опционов. Если вас интересует, стоит ли тратить $15 на эту стратегию, как ее лучше применять на практике и почему она привлекает внимание многих трейдеров, рекомендуем дочитать до конца.

Характеристики индикатора для бинарных опционов FOREXHUB System

Установка индикатора для бинарных опционов FOREXHUB System

Индикаторы стратегии FOREXHUB System устанавливается стандартно в платформу Metatrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Файл библиотеки необходимо перенести в папку “Libraries”. Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов FOREXHUB System

FOREXHUB System представляет собой простую и эффективную стратегию, основанную на одном универсальном индикаторе. Создатель этой системы умело скрыл все технические детали, оставив пользователям лишь возможность выбирать режимы работы, устанавливать уровни тейк-профита и стоп-лосса, активировать уведомления о сделках и настраивать внешний вид сигналов.

Сигналы формируются в четырех режимах:

Scalping– для трейдеров, предпочитающих краткосрочные сделки и заработок на небольших изменениях цен. Предполагает много сигналов и наиболее эффективен на младших таймфреймах.

Day Trading– подходит тем, кто предпочитает закрывать сделки в течение одной торговой сессии или дня. Он характеризуется стандартным и сбалансированным подходом к торговле..

Swing– подходит для удержания позиции в течение нескольких дней, основан на самых консервативных сигналах.

Ma_Confluence – сигнал появляется, когда скользящие средние сжимаются в узкий «пучок», что может предвещать разворот рынка.

Кроме того, при формировании точек входа стратегия для бинарных опционов FOREXHUB System может учитывать тренды различной продолжительности, зависящие от выбранного параметра “Trend Type”: Medium Trend и High Trend.

Еще одной интересной настройкой выступает “Range Enable”, благодаря которой на график выводятся зоны флэта, окрашенные в темно-синий цвет.

Завершают параметры стандартные блоки определения размера шрифта и активации торговых уведомлений.

FOREXHUB System визуально напоминает стратегию для бинарных опционов Dynamic Sync, за исключением отсутствия "подвальных" осцилляторов. Как и в Dynamic Sync, в ней также важно учитывать цвет свечи и ее положение относительно скользящих средних при открытии позиции.

Правила торговли по FOREXHUB System

Эта торговая стратегия относится к категории систем следования за трендом. Для ее успешного применения важно понимать, как определять бычий и медвежий тренд, а также правильно распознавать флэт на рынке. Вы можете узнать об этом и многом другом из этих статей на нашем сайте:

Перед тем, как начать торговать по этой стратегии, определите свой собственный стиль торговли: насколько агрессивную стратегию вы хотите использовать? Затем выберите соответствующий режим работы и продолжительность тренда, в направлении которого планируете открывать сделки. Мы предпочитаем активный стиль торговли, поэтому выберем режим “Scalping” и тип тренда “Medium”, а подсветку флэтовых диапазонов отключим.

Покупка опциона Call

Появилась голубая стрелка Buy Цена находится выше всех скользящих средних Горит индикатор BUY в правом нижнем углу Покупаем Call, не дожидаясь закрытия свечи

Покупка опциона Put

Появилась красная стрелка Sell Цена находится ниже всех скользящих средних Горит индикатор SELL в правом нижнем углу Покупаем Put, не дожидаясь закрытия свечи

Рекомендуется выбрать время экспирации 1 свечу. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.

Специфика применения стратегии для бинарных опционов FOREXHUB System

Обратите внимание, что в данной торговой стратегии мы не дожидаемся закрытия свечи для покупки опциона. Дело в том, что торговый сигнал появляется с некоторым опозданием, отображаясь стрелкой уже на предыдущей, закрытой свече. Нам следует покупать опцион незамедлительно после появления сигнала.

Плюсы стратегии FOREXHUB System

Эта система предлагает несколько режимов работы с готовыми сигналами, соответствующими разным стилям торговли. Пользователям больше не нужно тратить время на подбор параметров для скальпинга или свинг-трейдинга – разработчики все сделали за нас. Все, что необходимо – воспользоваться готовыми точками входа, специально подобранными под популярные стили трейдинга, а встроенные фильтры, следящие за трендом старших таймфреймов, помогут совершать сделки в направлении основной тенденции. Стратегия генерирует четкие торговые сигналы, понятные даже новичку. А своевременные сообщения не позволят пропускать торговые возможности.

Минусы стратегии FOREXHUB System

Отсутствует доступ к настройкам индикаторов, на основе которых создаются сигналы. Кроме того, перечень самих индикаторов, используемых в стратегии, не до конца ясен. Учитывая, что стратегия бинарных опционов FOREXHUB System генерирует сигналы различных типов, было бы полезно иметь статистику по каждому из них.

Заключение

Стратегия для бинарных опционов FOREXHUB System представляет собой удобный инструмент для трейдеров, предлагающий несколько режимов работы с готовыми сигналами, адаптированными под разные стили торговли. Это существенно сокращает время, потраченное на подбор параметров, и позволяет сосредоточиться на совершении сделок. Стоимость стратегии всего $15, что кажется значительно ниже ее истинной ценности. Однако перед внедрением в реальную торговлю необходимо тщательно протестировать ее сигналы на демо-счете у надежного брокера, соблюдая правила управления рисками и капиталом.

Хотя FOREXHUB System предлагает простой и понятный подход к торговле бинарными опционами, у нее есть определенные ограничения. Например, отсутствует доступ к настройкам индикаторов, и неясен перечень используемых инструментов для формирования сигналов. Для более полного понимания этой стратегии было бы полезно иметь более подробную информацию о технических аспектах ее функционирования.

Смотрите также: