Эффективная комплексная стратегия с платными индикаторами

Инвестируя в бинарные опционы, главная задача трейдера — получить доход. Для этого необходимо тщательно изучать ситуацию на рынке и пользоваться только проверенными инструментами для технического анализа.

Существуют сотни торговых стратегий, имеющих разный процент прибыльности. Для того, чтобы вы могли доверять сигналам, индикаторы, на которых базируется выбранная вами методика, не должны перерисовываться. Предлагаемая нами система отлично себя зарекомендовала на динамичном рынке, не меняет сигналы на истории и позволяет стабильно работать в плюс.

Особенности индикаторов

Стратегия без перерисовки основана на авторских разработках, демонстрирует отличные результаты при наличии выразительного тренда.

Для торговли используется комбинация высокоэффективных инструментов, чувствительных к глобальным изменениям тенденций и выступающим качественными фильтрами сигналов:

Buy Sell Forex Secret доступен в качестве платного продукта, на рынке его цена — 87$. Рисует на графике цветные стрелки, являющиеся торговыми рекомендациями: красная - «Put», голубая - «Call». Это основной индикатор, остальные будут его дополнять. Перед тем, как начать заключать сделки, необходимо изменить в настройках период с 31 на 14. Чем больше число, тем реже появляются сигналы;

Xmaster Formula — это точки, формирующие линию. Они меняют цвет, определяя начало нового тренда и его окончание. Индикатор стоит 129$;

Ribbon Trader также коммерческий вариант, за использование разработчики просят 159$. Он отображается под графиком как бары красного и зеленого цветов. Если появились один за другим 4 бара одного цвета — пора действовать. Инструмент базируется на обработке сигналов обычного классического инструмента Momentum.

Рекомендации по открытию сделок

Покупаем опцион, если:

на Buy Sell Forex Secret появилась стрелка голубого цвета;

Ribbon Trader демонстрирует смену тренда — после красных баров появились зеленые;

на Xmaster Formula красные точки перешли в зеленые. Желтая стрелка подтверждает покупку.

Сигнал действителен в течение 3-4 свечей, необходимо дождаться совпадения показаний всех трех инструментов.

Сделка на продажу заключается в таких случаях:

на основном индикаторе Buy Sell Forex Secret — красная стрелка;

Xmaster Formula меняет цвет точек с зеленых на красные. Появляется стрелка, подтверждающая рекомендацию продавать;

Ribbon Trader синхронно становится из зеленого красным.

Аналогично сигналу на покупку, противоположная рекомендация поможет заключить выгодную сделку в течение 3-4 свечей. Важно, чтобы все три инструмента видели динамику изменений рынка одинаково.

Советы трейдеру

Не торгуйте, если ожидается выход важных новостей, которые могут взбудоражить котировки. Дополнительно можно ориентироваться на уровни поддержки и сопротивления, актуальные для старших временных промежутков. Стратегия без перерисовки не принесет ожидаемого эффекта на спокойном «спящем» рынке.

Рекомендации по применению:

таймфрейм, активы — любые;

предпочтительно европейская и американская сессии;

время экспирации — несколько свечей.

