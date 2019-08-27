Стратегия для бинарных опционов Xtreme Binary Bot

Несмотря на название, Xtreme Binary Bot – это не программа для автоматизированной торговли бинарными опционами, а полноценная стратегия, предназначенная для трейдинга бинарными опционами. Данная система эффективно работает при таймфрейме М5 и сроке экспирации в 5 минут. В рамках этой стратегии задействовано несколько индикаторов, которые не перекрашивают график и дают в течение дня достаточно много сигналов.

Когда совершать сделку на покупку по стратегии Xtreme Binary Bot

Оперируя данной системой, покупать опцион Call рекомендуется при следующих условиях:

на экране появился алерт «UP»;

на графике появилась направленная вверх синяя стрелка;

боковая информационная панель сигнализирует о наличии безопасной сделки;

общий канал движется вверх;

шкала индикатора Xtreme WA окрашена в зеленый цвет.

Когда совершать сделку на продажу по стратегии Xtreme Binary Bot

Опционы Put следует покупать, если:

на экране появился алерт «Down»;

появилась направленная вниз красная стрелка;

боковая информационная панель сигнализирует о безопасной сделке;

общий канал движется вниз;

Шкала индикатора Xtreme WA окрашена в красный цвет.

Данная стратегия изначально использовалась для торговли на рынке Forex, по этому что бы сигналы выдаваемые стратегий приносили прибыль при торговле бинарными опционами, вам понадобиться надежный брокер, который не будет давать задержек в выдаче котировок, а так же давать высокие коэффициенты выплат.

Скачать шаблон и индикаторы стратегии Xtreme Binary Bot

Скачать

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

