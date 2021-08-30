Стратегия для бинарных опционов Demiurg

Стратегия Demiurg – это реверсивная сигнальная стратегия для покупки бинарных опционов. Точка входа формируется исключительно индикатором. В качестве фильтра используются индикаторы уровней поддержки и сопротивления, а также трендовые линии с автоматической отрисовкой на графике.

Характеристики стратегии Demiurg для бинарных опционов

Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов Demiurg в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Шаблон для установки стратегии Demiurg скачать бесплатно можно в конце статьи.

Обзор индикаторов стратегии Demiurg для бинарных опционов

Стратегия включает в себя индикатор ITM Total, который показывает сигналы для входа в рынок, а также дополнительные индикаторы-фильтры: IOnosfera_SR, Fxr_sr_zones, Sliding-Channels.

ITM Total: используется для поиска момента покупки бинарных опционов. Индикатор рисует на графике несколько сигналов: белую точку с оповещением (алертом), которая говорит о возможном развороте движения цены, и белую стрелку – второй, подтверждающий сигнал индикатора, после чего стоит приготовится входить в рынок. Сигналы индикатора не перерисовываются.

IOnosfera_SR: дополнительный индикатор, предназначенный для фильтра сигналов индикатора ITM Total. Для фильтрации любого сигнала, в принципе, достаточно чтобы индикатор IOnosfera_SR начал прорисовывать линию поддержки в виде голубых точек, а цена начала отскок от этой линии вверх или вниз.

Fxr_sr_zones: показывает на графике сильные зоны поддержки и сопротивления. Это второй, но не обязательный, фильтр системы. В большинстве случаев достаточно фильтра индикатора IOnosfera_SR. Если же сигнал на покупку появился возле скопления сильных уровней поддержки или сопротивления – он отличается повышенной точностью.

Sliding-Channels: третий фильтр стратегии в виде трендовых линий. Если линии направлены вверх – стоит рассматривать только сигналы Call, если вниз – сигналы Put.

Правила торговли по стратегии для бинарных опционов Demiurg

Система позволяет торговать как в агрессивном, так и консервативном стиле: если вы агрессивный трейдер – используйте для фильтра сигналов точки индикатора IOnosfera_SR; если же вы предпочитаете более размеренную торговлю – присмотритесь к уровням поддержки и сопротивления, а также за направлением трендовых линий индикатора Sliding-Channels.

Основные правила покупки опциона Call (выше):

Индикатор ITM TOTAL сформировал предупредительный сигнал из белых точек. Индикатор ITM TOTAL нарисовал второй сигнал в виде белой стрелки вверх. Индикатор IOnosfera_SR начал прорисовывать линию поддержки в виде голубых точек.

Основные правила покупки опциона Put (ниже):

Индикатор ITM TOTAL сформировал предупредительный сигнал из белых точек. Индикатор ITM TOTAL нарисовал второй сигнал в виде белой стрелки вниз. Индикатор IOnosfera_SR начал прорисовывать линию поддержки в виде голубых точек.

Обязательным фильтром является голубая точка индикатора IOnosfera_SR. Если ее нет – сигналы не подтверждаются и лучше воздержаться от входа в рынок.

Автор стратегии также рекомендует не торговать на сильных трендах, за полчаса до выхода новостей и в течении получаса после выхода важных новостей.

Сигналы по стратегии Demiurg для бинарных опционов

Как уже упоминалось выше, в стратегии, предлагается использовать несколько индикаторов-фильтров, которые не всегда являются обязательными. Поэтому мы рассмотрим несколько вариантов открытия сделок, – как в агрессивном стиле с подтверждением от одного фильтра, так и консервативном – с использованием данных как минимум двух индикаторов.

На примере валютной пары EUR/JPY цена оказалась возле зоны сильного уровня сопротивления, что является отличным моментом для отскока цены. Индикаторы сформировали сигналы практически на самой вершине тренда, а сама сделка была невероятно быстрой с экспирацией всего три минуты.

Другой график валютной пары CAD/CHF показывает пример покупки опциона от уровня поддержки. Обратите внимание на то, что сигналы индикатора-фильтра IOnosfera_SR могут немного "запаздывать", но всегда, всегда рекомендуется дождаться именно голубой точки, когда индикатор начнет рисовать новый уровень: под или над свечей.

Для покупки бинарных опционов в более агрессивном стиле рекомендуется использовать таймфрейм M5, а время экспирации составляет всего 1 свечу – 5 минут.

На графике ниже (валютная пара EUR/CHF) – пример использования трендовых линий Sliding-Channels в стратегии Demiurg. Трендовая линия направлена вниз, цена находится возле верхней границы канала, индикаторы нарисовали сигналы для входа. Отличная сделка с минимальным риском.

Посмотрите на график валютной пары EUR/JPY: сигнальная свеча полностью "перекрыла" телом предыдущую свечу, после чего началось снижение цены. В анализе японских свечей это называется «Поглощением» и является сильным разворотным сигналом. Это один из примеров использования элементов технического или графического анализа одновременно с правилами стратегии Demiurg.

Заключение

Стратегия Demiurg – самодостаточный инструмент для покупки бинарных опционов, где нужно всего лишь дождаться сигнала для входа, и затем оценить его надежность при помощи нескольких фильтров. Гибкие правила располагают как до агрессивного, так и до консервативного стиля торговли. Короткая экспирация от трех до пяти минут и торговля на маленьких таймфреймах делают эту стратегию востребованной для всех внутридневных трейдеров.

До начала работы по данной стратегии рекомендуем протестировать ее эффективность на демо-счету. И также выбирайте только лучшего брокера бинарных опционов, детально изучив условия предоставления брокерских услуг в рейтинге брокеров бинарных опционов.

