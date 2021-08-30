        Стратегия для бинарных опционов Demiurg

        Стратегия Demiurg – это реверсивная сигнальная стратегия для покупки бинарных опционов. Точка входа формируется исключительно индикатором. В качестве фильтра используются индикаторы уровней поддержки и сопротивления, а также трендовые линии с автоматической отрисовкой на графике.

        Стратегия для бинарных опционов Demiurg

        Характеристики стратегии Demiurg для бинарных опционов

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Таймфреймы: M1, M5.
        • Экспирация: 3-5 минут.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: ITM Total.ex4, IOnosfera_SR.ex4, Fxr_sr_zones.ex4, Sliding-Channels.ex4.
        • Торговые инструменты: валютные пары, криптовалюты, акции, сырьевые товары.
        • Время торговли: круглосуточно.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, Alpari.

        Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов Demiurg в MT4

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        Шаблон для установки стратегии Demiurg скачать бесплатно можно в конце статьи.

        Обзор индикаторов стратегии Demiurg для бинарных опционов

        Стратегия включает в себя индикатор ITM Total, который показывает сигналы для входа в рынок, а также дополнительные индикаторы-фильтры: IOnosfera_SR, Fxr_sr_zones, Sliding-Channels.

        ITM Total: используется для поиска момента покупки бинарных опционов. Индикатор рисует на графике несколько сигналов: белую точку с оповещением (алертом), которая говорит о возможном развороте движения цены, и белую стрелку – второй, подтверждающий сигнал индикатора, после чего стоит приготовится входить в рынок. Сигналы индикатора не перерисовываются.

        Индикатор для бинарных опционов ITM Total

        IOnosfera_SR: дополнительный индикатор, предназначенный для фильтра сигналов индикатора ITM Total. Для фильтрации любого сигнала, в принципе, достаточно чтобы индикатор IOnosfera_SR начал прорисовывать линию поддержки в виде голубых точек, а цена начала отскок от этой линии вверх или вниз.

        Фильтр сигналов индикатора ITM Total. Индикатор IOnosfera_SR

        Fxr_sr_zones: показывает на графике сильные зоны поддержки и сопротивления. Это второй, но не обязательный, фильтр системы. В большинстве случаев достаточно фильтра индикатора IOnosfera_SR. Если же сигнал на покупку появился возле скопления сильных уровней поддержки или сопротивления – он отличается повышенной точностью.

        индикатор для бинарных опционов Fxr_sr_zones

        Sliding-Channels: третий фильтр стратегии в виде трендовых линий. Если линии направлены вверх – стоит рассматривать только сигналы Call, если вниз – сигналы Put.

        Индикатор для бинарных опционов Sliding-Channels

        Правила торговли по стратегии для бинарных опционов Demiurg

        Система позволяет торговать как в агрессивном, так и консервативном стиле: если вы агрессивный трейдер – используйте для фильтра сигналов точки индикатора IOnosfera_SR; если же вы предпочитаете более размеренную торговлю – присмотритесь к уровням поддержки и сопротивления, а также за направлением трендовых линий индикатора Sliding-Channels.

        Основные правила покупки опциона Call (выше):

        1. Индикатор ITM TOTAL сформировал предупредительный сигнал из белых точек.
        2. Индикатор ITM TOTAL нарисовал второй сигнал в виде белой стрелки вверх.
        3. Индикатор IOnosfera_SR начал прорисовывать линию поддержки в виде голубых точек.

        Покупка Call по стратегии для бинарных опционов Demiurg 

        Основные правила покупки опциона Put (ниже):

        1. Индикатор ITM TOTAL сформировал предупредительный сигнал из белых точек.
        2. Индикатор ITM TOTAL нарисовал второй сигнал в виде белой стрелки вниз.
        3. Индикатор IOnosfera_SR начал прорисовывать линию поддержки в виде голубых точек.

        Покупка опциона Put по стратегии для бинарных опционов Demiurg

        Обязательным фильтром является голубая точка индикатора IOnosfera_SR. Если ее нет – сигналы не подтверждаются и лучше воздержаться от входа в рынок.

        Фильтр сигналов стратегии для покупки бинарных опционов Demiurg

        Автор стратегии также рекомендует не торговать на сильных трендах, за полчаса до выхода новостей и в течении получаса после выхода важных новостей.

        Фильтр сигналов стратегии для бинарных опционов Demiurg

        Сигналы по стратегии Demiurg для бинарных опционов

        Как уже упоминалось выше, в стратегии, предлагается использовать несколько индикаторов-фильтров, которые не всегда являются обязательными. Поэтому мы рассмотрим несколько вариантов открытия сделок, – как в агрессивном стиле с подтверждением от одного фильтра, так и консервативном – с использованием данных как минимум двух индикаторов.

        На примере валютной пары EUR/JPY цена оказалась возле зоны сильного уровня сопротивления, что является отличным моментом для отскока цены. Индикаторы сформировали сигналы практически на самой вершине тренда, а сама сделка была невероятно быстрой с экспирацией всего три минуты.

        Покупка опционов EUR/JPY на 1-минутном графике

        Другой график валютной пары CAD/CHF показывает пример покупки опциона от уровня поддержки. Обратите внимание на то, что сигналы индикатора-фильтра IOnosfera_SR могут немного "запаздывать", но всегда, всегда рекомендуется дождаться именно голубой точки, когда индикатор начнет рисовать новый уровень: под или над свечей.

        Покупка опциона Call на валютной паре CAD/CHF

        Для покупки бинарных опционов в более агрессивном стиле рекомендуется использовать таймфрейм M5, а время экспирации составляет всего 1 свечу – 5 минут.

        Покупка опциона Put на валютной паре USD/CHF

        На графике ниже (валютная пара EUR/CHF) – пример использования трендовых линий Sliding-Channels в стратегии Demiurg. Трендовая линия направлена вниз, цена находится возле верхней границы канала, индикаторы нарисовали сигналы для входа. Отличная сделка с минимальным риском.

        Покупка опциона Put от трендовой линии на валютной паре EUR/CHF

        Посмотрите на график валютной пары EUR/JPY: сигнальная свеча полностью "перекрыла" телом предыдущую свечу, после чего началось снижение цены. В анализе японских свечей это называется «Поглощением» и является сильным разворотным сигналом. Это один из примеров использования элементов технического или графического анализа одновременно с правилами стратегии Demiurg.

        Японские свечи и стратегия для бинарных опционов Demiurg

        Заключение

        Стратегия Demiurg – самодостаточный инструмент для покупки бинарных опционов, где нужно всего лишь дождаться сигнала для входа, и затем оценить его надежность при помощи нескольких фильтров. Гибкие правила располагают как до агрессивного, так и до консервативного стиля торговли. Короткая экспирация от трех до пяти минут и торговля на маленьких таймфреймах делают эту стратегию востребованной для всех внутридневных трейдеров.

        До начала работы по данной стратегии рекомендуем протестировать ее эффективность на демо-счету. И также выбирайте только лучшего брокера бинарных опционов, детально изучив условия предоставления брокерских услуг в рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Скачать бесплатно стратегию Demiurg

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Смотрите также:

        Технический анализ в торговле бинарными опционами

        Что делать если брокер не выводит деньги

        Психология в трейдинге - что нужно знать новичку?

        Грааль для бинарных опционов

        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Еще одна трендовая стратегия. Индикаторы самые распространенные: уровни и тренд. Классика.
        Богдан, как правило именно такие простые инструменты и работают.
        tirant, Или не работают, если пользователь не умеет ими пользоваться.)))))
        08 сентября 2023
        tirant
        tirant
        Еще одна трендовая стратегия. Индикаторы самые распространенные: уровни и тренд. Классика.
        Богдан, как правило именно такие простые инструменты и работают.
        07 августа 2023
        Богдан
        Богдан
        Еще одна трендовая стратегия. Индикаторы самые распространенные: уровни и тренд. Классика.
        07 августа 2023
        Артур
        Артур
        В этой стратегии не один, а несколько индикаторов.
        19 июля 2023
        Сергей
        Сергей
        Подскажите новичку как пользоваться уровнями поддержки и сопротивления.
        Если цена идет вверх: Call от уровня поддержки (Support) и Put от уровня сопротивления (Resistance). Если цена идет вниз: Put от уровня поддержки (Support) и Call от уровня сопротивления (Resistance).
        Дмитрий, Спасибо, но ничего не понятно))) Можно поподробнее, пожалуйста.
        30 мая 2022
        Ответить
        Дмитрий
        Дмитрий
        Подскажите новичку как пользоваться уровнями поддержки и сопротивления.
        Если цена идет вверх: Call от уровня поддержки (Support) и Put от уровня сопротивления (Resistance). Если цена идет вниз: Put от уровня поддержки (Support) и Call от уровня сопротивления (Resistance).
        30 августа 2021
        Иван
        Подскажите новичку как пользоваться уровнями поддержки и сопротивления.
        30 августа 2021
        Влад
        Индикатор рисует много каналов. Это нормально?
        Автор стратегии рекомендует обращать внимание на направление толстых трендовых линий. В идеале нужно покупать опционы только в этом направлении. Но по-моему мнению они сильно недооценены и кроме сигналов от индикаторов можно открываться и на пробитии этих линий.
        30 августа 2021
        Евгения Евгения
        Евгения Евгения
        Индикатор рисует много каналов. Это нормально?
        30 августа 2021
        QWERTY
        Стратегия на самом деле очень интересная! Эту систему можно развивать и дополнять безгранично! Я к примеру уже вижу полосы Боллинджера либо другие индикаторы-конверты, и то как они будут фильтровать сигналы системы.
        30 августа 2021
