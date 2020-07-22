        Trend Lock System v1

        Платная стратегия для бинарных опционов Trend Lock System v1

        Стратегия для бинарных опционов Trend Lock System v1 является платной и стоит €149, но при этом она содержит индикаторы, которые построены на Скользящих Средних и находятся в свободном доступе, а сигнальный индикатор и вовсе «перерисовывает» все сигналы.

        Несмотря на то, что торговая система Trend Lock System v1 является платной, для ознакомления с нашего сайта ее можно скачать БЕСПЛАТНО.

        Характеристики стратегии для бинарных опционов Trend Lock System v1

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: любой.
        • Экспирация: не имеет значения, так как стратегия является неработоспособной.
        • Типы опционов: не имеет значения, так как стратегия является неработоспособной.
        • Индикаторы: #P4L CandleTime, ColorWave-Clock, FNCD, TURBO TREND, zTURBO V2.
        • Торговые инструменты: любые.
        • Время торговли: не имеет значения, так как стратегия является неработоспособной.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов Trend Lock System v1 в MT4

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        При желании можно настроить индикаторы, но как уже говорилось ранее, все они работают по принципу Скользящей Средней, которую можно использовать бесплатно в любом торговом терминале:

         

        Настройки первого индикаторов стратегия Trend Lock System v1

         

        Настройки второго индикаторов стратегия Trend Lock System v1

         

        Также множество подобных индикаторов можно без проблем найти в сети бесплатно.

        Суть и правила торговли с помощью стратегии для бинарных опционов Trend Lock System v1

        Moving Average является проверенным и эффективным индикатором, а при правильном использовании при помощи нее можно проводить анализ и совершать прибыльные сделки. Поэтому стратегия Trend Lock System v1 имеет право на жизнь, но только в том случае, если бы она была бесплатной.

        Чтобы удостовериться, что все индикаторы работают по описанному выше принципу, достаточно установить на график две Скользящие Средние с такими же настройками, как и у индикатора из стратегии:

        Сравнение первого индикатора стратегии Trend Lock System v1

        Как можно видеть, получается точное совпадение по сигналам.

        «Подвальный» индикатор имеет модифицированные настройки, но даже с ними различия между сигналами минимальны:

        Сравнение второго индикатора стратегии Trend Lock System v1

        На изображении выше особое внимание можно обратить на второй сигнал, который полностью идентичен Скользящим Средним на графике. В остальных же случаях имеется простое смещение.

        Также особого внимания в стратегии Trend Lock System v1 заслуживает сигнальный индикатор zTURBO V2, который является классическим «перерисовывающим» индикатором. Удостоверится в этом можно без проблем, «прогнав» индикатор в тестере:

         

        Тест стратегии Trend Lock System v1

         

        Перерисовка сигнала индикатора стратегии Trend Lock System v1

         

        Как можно видеть, сигнал меняет свое положение, и если продолжать тестировать индикатор, то это будет повторяться постоянно. При желании каждый может самостоятельно протестировать индикатор, чтобы в этом убедиться.

        Если говорить о самой торговле, то нет смысла использовать одни лишь Скользящие Средние, так как их стоит дополнять какими-либо фильтрами.

        Заключение

        Как можно видеть, стратегия Trend Lock System v1 является обычной «пустышкой», которая собрана из бесплатных индикаторов и продается под видом высокоэффективной торговой системы. Это лишний раз доказывает то, что каждую стратегию или индикатор необходимо проверять не только на истории или тестере, а и в реальном времени, чтобы убедиться в их работоспособности.

        Также не стоит забывать, что даже если торговля будет вестись по неработающей стратегии, то при грамотных правилах мани-менеджмента и риск-менеджмента всегда будет возможность сберечь большую часть депозита.

        Не менее важен и брокер, через которого ведется торговля. Выбрать проверенного брокера можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Желаем удачной торговли!

        Бесплатно скачать индикаторы и шаблон для стратегии Trend Lock System v1

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Trader
        Прогнал тоже в тестере стрелочник из этой системы trend lock system v1, тупо рисует жестко. а цена пипец конечно у нее. видел сайт этого продажника, у него там все по такой цене и все фигня нерабочая!
        22 июля 2020
        Каролина
        спасибо что подсказываете и нерабочие, но платные продукты, а то так попадешься на такие бабки и все...
        22 июля 2020
        крутой
        мдааааа...а так новичок глянет, с виду же прибыльно, а тут на тебе, такая подстава
        22 июля 2020
