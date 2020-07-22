Платная стратегия для бинарных опционов Trend Lock System v1

Стратегия для бинарных опционов Trend Lock System v1 является платной и стоит €149, но при этом она содержит индикаторы, которые построены на Скользящих Средних и находятся в свободном доступе, а сигнальный индикатор и вовсе «перерисовывает» все сигналы.

Несмотря на то, что торговая система Trend Lock System v1 является платной, для ознакомления с нашего сайта ее можно скачать БЕСПЛАТНО.

Характеристики стратегии для бинарных опционов Trend Lock System v1

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: любой.

Экспирация: не имеет значения, так как стратегия является неработоспособной.

Типы опционов: не имеет значения, так как стратегия является неработоспособной.

Индикаторы: #P4L CandleTime, ColorWave-Clock, FNCD, TURBO TREND, zTURBO V2.

Торговые инструменты: любые.

Время торговли: не имеет значения, так как стратегия является неработоспособной.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов Trend Lock System v1 в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

При желании можно настроить индикаторы, но как уже говорилось ранее, все они работают по принципу Скользящей Средней, которую можно использовать бесплатно в любом торговом терминале:

Также множество подобных индикаторов можно без проблем найти в сети бесплатно.

Суть и правила торговли с помощью стратегии для бинарных опционов Trend Lock System v1

Moving Average является проверенным и эффективным индикатором, а при правильном использовании при помощи нее можно проводить анализ и совершать прибыльные сделки. Поэтому стратегия Trend Lock System v1 имеет право на жизнь, но только в том случае, если бы она была бесплатной.

Чтобы удостовериться, что все индикаторы работают по описанному выше принципу, достаточно установить на график две Скользящие Средние с такими же настройками, как и у индикатора из стратегии:

Как можно видеть, получается точное совпадение по сигналам.

«Подвальный» индикатор имеет модифицированные настройки, но даже с ними различия между сигналами минимальны:

На изображении выше особое внимание можно обратить на второй сигнал, который полностью идентичен Скользящим Средним на графике. В остальных же случаях имеется простое смещение.

Также особого внимания в стратегии Trend Lock System v1 заслуживает сигнальный индикатор zTURBO V2, который является классическим «перерисовывающим» индикатором. Удостоверится в этом можно без проблем, «прогнав» индикатор в тестере:

Как можно видеть, сигнал меняет свое положение, и если продолжать тестировать индикатор, то это будет повторяться постоянно. При желании каждый может самостоятельно протестировать индикатор, чтобы в этом убедиться.

Если говорить о самой торговле, то нет смысла использовать одни лишь Скользящие Средние, так как их стоит дополнять какими-либо фильтрами.

Заключение

Как можно видеть, стратегия Trend Lock System v1 является обычной «пустышкой», которая собрана из бесплатных индикаторов и продается под видом высокоэффективной торговой системы. Это лишний раз доказывает то, что каждую стратегию или индикатор необходимо проверять не только на истории или тестере, а и в реальном времени, чтобы убедиться в их работоспособности.

Также не стоит забывать, что даже если торговля будет вестись по неработающей стратегии, то при грамотных правилах мани-менеджмента и риск-менеджмента всегда будет возможность сберечь большую часть депозита.

Не менее важен и брокер, через которого ведется торговля.

Бесплатно скачать индикаторы и шаблон для стратегии Trend Lock System v1

Скачать

