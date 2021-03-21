        FOREX VIKING PRO

        Стратегия для бинарных опционов FOREX VIKING PRO

        Стратегия для бинарных опционов FOREX VIKING PRO по словам автора основана на анализе волатильности и ценовых движений торгового актива, после чего выдает сигналы для покупки бинарных опционов с максимальной потенциальной прибылью.

        Стратегия FOREX VIKING PRO является платной и стоит $37, но с нашего сайта для ознакомления ее можно  скачать бесплатно.

        Характеристики стратегии FOREX VIKING PRO для бинарных опционов

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Таймфреймы: любые.
        • Экспирация: 3 свечи (необходимы особые условия для торговли, о которых говорится далее в статье).
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: forexviking.ex4.
        • Торговые инструменты: валютные пары, криптовалюты, акции, сырьевые товары.
        • Время торговли: 8:00-20:00 МСК.
        • Рекомендуемые брокеры: Alpari, QuotexPocketOption, Binarium.

        Установка индикаторов стратегии FOREX VIKING PRO в MT4

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        Проще всего устанавливать индикатор для бинарных опционов из стратегии FOREX VIKING PRO из шаблона, который находится в конце статьи.

        Обзор индикаторов стратегии FOREX VIKING PRO для бинарных опционов

        Все, что можно узнать из информации на сайте автора о стратегии для бинарных опционов FOREX VIKING PRO, это то, что она анализирует ценовое движение и волатильность торговых активов, после чего выдает сигналы на покупку опциона Call или Put. И даже несмотря на то, что в стратегии есть информационная панель с указанием тренда, на сайте об этом почему-то нет никакой информации.

        В стратегии присутствует как минимум три индикатора, но все они «вшиты» в один индикатор под названием FOREX VIKING. В него входят:

        1. Сигналы;
        2. Гистограмма;
        3. Информационная панель.

        По итогу на информационной панели можно видеть текущий тренд и текущий сигнал, а на самом графике также показаны сигналы в виде звезд и гистограмма, которая их генерирует (сигналы появляются на пересечении гистограммой нулевого уровня).

        В момент появления сигнала стратегия FOREX VIKING PRO будет появляться оповещение:

        Настройки индикаторов в стратегии FOREX VIKING PRO являются обширными, и настроить можно:

        • Тайммфрейм;
        • Период тренда;
        • Формулу расчета цены;
        • Алерты;
        • Цвета сигналов, гистограммы и всего прочего.

        Сразу стоит отметить, что чтобы увеличить количество сигналов, необходимо поменять один единственный параметр, и чем меньше значение, тем больше будет генерировать сигналов стратегия FOREX VIKING PRO:

        Стратегия FOREX VIKING PRO является копией другой стратегии?

        Интересным является то, что стратегия для бинарных опционов FOREX VIKING PRO является полным клоном стратегии Forex Decimus:

        Стратегия FOREX VIKING PRO Стратегия Forex Decimus
        Об этом говорят не только визуально похожие графики стратегий, которые показаны выше, а и  полностью идентичные информационные панели:

        Инфо-панель FOREX VIKING PRO Инфо-панель Forex Decimus
        Также об этом говорит и сам принцип работы индикатора, где основной индикатор всего один и в него «вшиты» другие индикаторы.

        По итогу можно сделать вывод, что стратегия FOREX VIKING PRO и стратегия Forex Decimus являются разработками одного и того же автора.

        Правила торговли по стратегии FOREX VIKING PRO

        Правила торговли по стратегии FOREX VIKING PRO очень просты, и для покупки опциона Call необходимо, чтобы:

        1. Был восходящий тренд (показывается на панели);
        2. Появилась звезда синего цвета.

        Для покупки опционов необходимо, чтобы:

        1. Был нисходящий тренд (показывается на панели);
        2. Появилась звезда фиолетового цвета.

        Для лучшего понимания тренда также можно ознакомиться со статьями на эту тему:

        1. Определение и использование бычьего и медвежьего тренда;
        2. Как правильно определять фазы тренда;
        3. Как определять флэт на рынке;

        Экспирация не озвучивается, так как сигналы по стратегии FOREX VIKING PRO для бинарных опционов являются очень слабыми, о чем поговорим далее.

        Сигналы по стратегии FOREX VIKING PRO для бинарных опционов

        Несмотря на то, что на сайте автора стратегии для бинарных опционов FOREX VIKING PRO есть множество изображений с точными сигналами, по факту все совсем не так. И если во второй стратегии автора, которая обсуждалась выше, можно получать прибыльные сигналы при работе по тренду, то в стратегии FOREX VIKING PRO прибыльных сигналов будет очень мало, и одной из проблем становится выбор времени экспирации, так как сигналы в виде звезд появляются уже в самом конце движения:

        Еще один пример сигналов в краткосрочном флэте:

        Как видно из изображений выше, сигналы для опционов Call и Put появляются как раз на разворотах в обратную сторону, хотя в некоторых случаях цена все же идет по итогу в сторону сигнала, но в торговле бинарными опционами использовать это будет сложно, так как для этого необходима очень долгая экспирация. Но такие сигналы можно без проблем использовать для рынка Форекс.

        Если же вы все же хотите попробовать поторговать по данной стратегии именно бинарными опционами, то следует найти брокера бинарных опционов, который позволяет использовать экспирацию не менее суток. К таким брокерам можно отнести брокеров Deriv и Binarium.

        Еще одним из вариантов торговли бинарными опционами может послужить открытие сделок в обратную от сигнала сторону. То есть, когда появляется синяя звезда, то необходимо вместо покупки опциона Call покупать опцион Put, и наоборот в случае с фиолетовыми звездами. В таком случае можно использовать экспирацию в 3 свечи. Если рассмотреть предыдущее изображение, то получатся такие сигналы:

        При использовании сигналов наоборот можно видеть, что три из четырех сигналов оказались бы прибыльными.

        Заключение

        Стратегия FOREX VIKING PRO, как можно видеть, больше подойдет для рынка Форекс, но если использовать ее сигналы «наоборот», то она подойдет и для бинарных опционов. Важно отметить, что прежде, чем переносить эту стратегии на реальный счет, обязательно стоит протестировать ее на демо-счету, так как не известно, какие показатели по ней будут на долгой дистанции. Также не стоит забывать про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, которые помогут уберечь депозит от слива.

        Скачать бесплатно стратегию FOREX VIKING PRO

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Гриха
        спасибо за стратегию в любом случае, главное что скачать можно бесплатно
        думаю что все же просто один и тот же продавец наплодил таких стратегий и продает их. кстати forex viking pro в разы хуже чем децимус
        чуваки, оно дело что они похожи, и сосвсем другео что по ней торговать можно только на долгие дистанции. по второй стратегии можно хотя бы скальп брать или внутри дня. а тут сигналы долгосрочные, для часовых графиков уже прям.
        23 марта 2021
        Ваня Пермаков
        23 марта 2021
        Кирилл Гаевский
        23 марта 2021
