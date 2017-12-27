Простая прибыльная стратегия "Три Свечи"

Действия участников биржевой торговли обусловлены воздействием определенных факторов, как внешних, так и внутренних. На действия трейдеров влияют конкретные паттерны, анализ которых позволяет спрогнозировать будущее движение цены. Однако в этом заключается серьезная проблема: существует достаточно много факторов, воздействие которых меняет направление тренда. И не все они поддаются интерпретации.

В то же время, на торговом графике нередко образуются фигуры, работать с которыми просто. К ним относится паттерн «Три свечи», на основе которого можно выстраивать дальнейшую стратегию поведения.

Особенности стратегии

В рамках стратегии, построенной на базе фигуры «Три свечи», можно использовать любой таймфрейм. При этом рекомендуется использовать мажорные валютные пары, устанавливать время экспирации на одну свечу и вести торговлю в момент, когда открыты американская либо европейская сессии.

Паттерн «Три свечи» формируется в месте, где соединяются два тренда. Внешне он похож на фрактал. Паттерн представляет собой сочетание трех свечей, где максимальная и минимальная цены покупки у средней располагаются ниже аналогичных точек соседних фигур. Кроме того, данный паттерн образуется при условии, если цена закрытия двух последних свечей соответствует текущему направлению тренда. Иными словами, на графике эти две свечи окрашены в белый цвет (если речь идет о покупке).

Паттерн, применяемый с целью совершения покупки, имеет форму впадины. Фигура для продажи напоминает колпак. У последнего паттерна максимальная и минимальная цены средней свечи выше аналогичных точек и двух соседних. Как и в указанным выше случае, если речь идет о продаже, то последние две свечи на графике должны быть окрашены в черный. Это указывает на нисходящий тренд.

Чтобы выявить рассматриваемый паттерн на графике, можно воспользоваться вспомогательным индикатором 3rd Candle. Инструмент показывает, когда появляется необходимая фигура, путем размещения на графике красной либо синей стрелки. Если она направлена вверх, то необходимо открывать сделку на покупку, вниз – продажу.

Рассматриваемая стратегия позволяет проводить операции в течение удобного для трейдера временного промежутка. Максимальные результаты можно добиться, если установить таймфрейм свыше 1 часа. Однако, используя данный паттерн, удается получить хорошую прибыль и на минутном графике. Но в этом случае трейдер столкнется с большим количеством ложных сигналов. Важно не только использовать паттерн, но и соответствующие осциляторы. Последние отсекают большинство ложных сигналов, тем самым предупреждая открытие сделки против тренда.

В рамках данной торговой стратегии используется осциллятор CCI, который на графике представлен в виде линий. Он показывает зоны, попадание в которые свидетельствует о перекупленности актива либо его перепроданности. В первом случае значение превышает 100, во втором – ниже -100. Работая с этим инструментом нужно помнить, что если текущее значение превышает первый показатель, нельзя открывать сделку на покупку; если ниже второго показателя – на продажу.

Торговля с использованием паттерна «Три свечи» ведется только в период коррекции тренда или разворотов текущей тенденции. Поэтому данная стратегия не подходит для новичков. Главное, дождаться подтверждения сигнала, и после этого открывать сделку. В таком случае система функционирует должным образом.

Как торговать

Прежде чем проводить сделку по покупке опциона, необходимо дождаться появления на графике синей стрелки, указывающей вверх. Кроме того, осциллятор CCI на предыдущей свече не должен превышать значения 100.

Покупая опцион Put, нужно дождаться, пока на графике не возникнет красная стрелка, указывающая вниз. Осциллятор на предыдущей свече должен быть выше значения -100.

Экспирация выставляется по одной свече в пределах выбранного временного промежутка. Максимальный размер вклада на каждую сделку не должен превышать 3% текущего депозита.

Примеры работы

Для примера выбрана пара GBP/USD, сделки по которой совершаются на 15-минутном графике. Последний демонстрирует, что сигналы на покупку появляются поздно. А из четырех сделок на продажу успешно завершены только две. Избежать убыточных операций удается за счет осциллятора, указывающего на наличие перекупленности. В данном случае нельзя проводить операции на покупку опциона Call.

Оптимальными с точки зрения доходности являются волатильные пары типа GBP/JPY. На приведенном графике первый сигнал на Put появился в зоне перекупленности, поэтому на него не стоит обращать внимание. Последние 2 сделки с Call и Put завершились успешно.

Стратегия «Три свечи» является сравнительно простой. Ее можно применять для тренировки психологии трейдера. Причиной тому является то, что торговля в рамках данной стратегии ведется в условиях разворота рынка. Однако она может принести хорошую прибыль при работе с бинарными опционами.

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.

