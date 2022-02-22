Стратегия для бинарных опционов FX Dart является трендовой стратегией, основанной на силе валют и сигналах. В FX Dart используются три индикатора для бинарных опционов, два из которых представлены в виде специальных информационных панелей. Показания на панелях помогают определять условия для покупки опционов, а благодаря легким правилам торговать по ней смогут даже новички после недолгой практики.

Содержание:

Стоит отметить, что стратегия FX Dart является платной и продается от $27, но с нашего сайта для ознакомления ее можно скачать бесплатно.

Характеристики стратегии FX Dart для бинарных опционов

Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов FX Dart System в MT4

Индикаторы стратегии FX Dart устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 «Файл» и далее «Открыть каталог данных». В открывшемся каталоге нужно перейти в папку «MQL4» и далее в «Indicators», после чего перетащить туда файлы индикаторов. Шаблон устанавливается точно также, но помещается в папку «Templates». Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

Обзор индикаторов стратегии FX Dart для бинарных опционов

FX Dart System состоит из трех индикаторов, которые отвечают за:

сигналы; тренд; силу валют.

Настройки сигналов позволяют поменять только количество баров на истории, цвета и алерты:

Настройки панели с валютными парами также позволяет поменять только визуальную составляющую:

Настройки панели силы валют тоже позволяют поменять только цвета и состав активов, а также шкалу максимума и минимума силы:

На графике сигналы стратегии FX Dart System сопровождаются лентой белого и синего цвета, которые подсказывают, какой сигнал является актуальным на данный момент. Также таким образом можно видеть, какой тренд преобладает на рынке:

Панель с валютными парами позволяет не только быстро переключаться между ними, а и понимать, какой тренд на какой валютной паре преобладает в данный момент. И Белый цвет говорит о нисходящем тренде, а синий о восходящем:

Панель силы валют отображает силу, основанную на тренде. Чем выше показатель силы, тем сильнее цена растет или падает на данный момент:

Правила торговли по стратегии для бинарных опционов FX Dart System

При рассмотрении индикаторов мы много говорили о тренде, и так как вся стратегия основана на нем, то важно знать, как работает тренд на рынках, и что такое:

Говоря о правилах, они являются простыми и будут понятны даже малоопытным трейдерам. Опционы Call покупаются тогда, когда:

На графике появляется синяя стрелочка; Выбранная валютная пара на панели с активами становится синего цвета; Сила основной валюты больше 4 пунктов (допускается погрешность не более чем на 0.3 пункта).

Опционы Put покупаются, когда:

На графике появляется белая стрелочка; Выбранная валютная пара на панели с активами становится белого цвета; Сила основной валюты меньше 4 пунктов (допускается погрешность не более чем на 0.3 пункта).

Экспирации по данной стратегии равняются одному часу, а таймфрейм лучше всего использовать М5 (5 минут).

Стоит подробнее объяснить последний пункт, так как это правило может запутать некоторых трейдеров. Валютные пары состоят из двух валют. На панели сила измеряется также для одной валюты. В валютной паре мы обращаем внимание на ту валюту, которая стоит первой в названии. Для примера, при торговле парой EUR/USD мы будем обращать внимание на силу EUR, и если она больше четырех пунктов, то это говорит о хорошем росте, и, если меньше – о падении. В паре USD/JPY внимание стоит обращать на USD и смотреть ее показания на панели.

Покупка опциона Call

На графике AUD/USD есть сигналы (синие стрелочки), на трендовой панели цвет актива синий, а сила валют равняется 6.5, поэтому можно покупать опционы Call на каждом новом сигнале и игнорировать все сигналы для Put:

Покупка опциона Put

На графике GBP/USD появились белые стрелочки. На трендовой панели цвет фунта синий, а сила валют равняется 4.2 (что допустимо), поэтому можно покупать опционы Put на каждом новом сигнале:

Заключение

Стратегия FX Dart System позволяет покупать опционы, используя понятные правила. Преимуществом можно считать то, что все правила системы построены на тренде и связаны между собой, что делает их еще более эффективными. Несмотря на это, тестируйте стратегию FX Dart на демо-счету, и только после этого переходите на реальный счет.

Также очень важно использовать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, которые помогают сберечь ваши деньги на депозите.

