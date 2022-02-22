    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Стратегии торговли опционами
        /
        FX Dart

        Стратегия для бинарных опционов FX Dart

        Стратегия для бинарных опционов FX Dart является трендовой стратегией, основанной на силе валют и сигналах. В FX Dart используются три индикатора для бинарных опционов, два из которых представлены в виде специальных информационных панелей. Показания на панелях помогают определять условия для покупки опционов, а благодаря легким правилам торговать по ней смогут даже новички после недолгой практики.

        Содержание:

        Стоит отметить, что стратегия FX Dart является платной и продается от $27, но с нашего сайта для ознакомления ее можно скачать бесплатно.

        индикаторы в стратегии дарт

        Характеристики стратегии FX Dart для бинарных опционов

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Таймфреймы: М5.
        • Экспирация: 1 час.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: FXDartAssistant.ex4, FXDartEntry.ex4, FXDartPowerMetter.ex4.
        • Торговые инструменты: валютные пары, акции, криптовалюты, сырьевые товары.
        • Время торговли: 8:00-20:00 МСК.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, Deriv.

        Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов FX Dart System в MT4

        Индикаторы стратегии FX Dart устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 «Файл» и далее «Открыть каталог данных». В открывшемся каталоге нужно перейти в папку «MQL4» и далее в «Indicators», после чего перетащить туда файлы индикаторов. Шаблон устанавливается точно также, но помещается в папку «Templates». Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

        Обзор индикаторов стратегии FX Dart для бинарных опционов

        FX Dart System состоит из трех индикаторов, которые отвечают за:

        1. сигналы;
        2. тренд;
        3. силу валют.

        Настройки сигналов позволяют поменять только количество баров на истории, цвета и алерты:

        настройки сигналов

        Настройки панели с валютными парами также позволяет поменять только визуальную составляющую:

        настройки таблицы с валютами

        Настройки панели силы валют тоже позволяют поменять только цвета и состав активов, а также шкалу максимума и минимума силы:

        настройки силы валют

        На графике сигналы стратегии FX Dart System сопровождаются лентой белого и синего цвета, которые подсказывают, какой сигнал является актуальным на данный момент. Также таким образом можно видеть, какой тренд преобладает на рынке:

        сигналы в стратегии форекс дарт

        Панель с валютными парами позволяет не только быстро переключаться между ними, а и понимать, какой тренд на какой валютной паре преобладает в данный момент. И Белый цвет говорит о нисходящем тренде, а синий о восходящем:

        панель валют

        Панель силы валют отображает силу, основанную на тренде. Чем выше показатель силы, тем сильнее цена растет или падает на данный момент:

        сила валют

        Правила торговли по стратегии для бинарных опционов FX Dart System

        При рассмотрении индикаторов мы много говорили о тренде, и так как вся стратегия основана на нем, то важно знать, как работает тренд на рынках, и что такое:

        1. Фазы тренда;
        2. Бычий и медвежий тренды;
        3. Флэт.

        Говоря о правилах, они являются простыми и будут понятны даже малоопытным трейдерам. Опционы Call покупаются тогда, когда:

        1. На графике появляется синяя стрелочка;
        2. Выбранная валютная пара на панели с активами становится синего цвета;
        3. Сила основной валюты больше 4 пунктов (допускается погрешность не более чем на 0.3 пункта).

        Опционы Put покупаются, когда:

        1. На графике появляется белая стрелочка;
        2. Выбранная валютная пара на панели с активами становится белого цвета;
        3. Сила основной валюты меньше 4 пунктов (допускается погрешность не более чем на 0.3 пункта).

        Экспирации по данной стратегии равняются одному часу, а таймфрейм лучше всего использовать М5 (5 минут).

        Стоит подробнее объяснить последний пункт, так как это правило может запутать некоторых трейдеров. Валютные пары состоят из двух валют. На панели сила измеряется также для одной валюты. В валютной паре мы обращаем внимание на ту валюту, которая стоит первой в названии. Для примера, при торговле парой EUR/USD мы будем обращать внимание на силу EUR, и если она больше четырех пунктов, то это говорит о хорошем росте, и, если меньше – о падении. В паре USD/JPY внимание стоит обращать на USD и смотреть ее показания на панели.

        Покупка опциона Call

        На графике AUD/USD есть сигналы (синие стрелочки), на трендовой панели цвет актива синий, а сила валют равняется 6.5, поэтому можно покупать опционы Call на каждом новом сигнале и игнорировать все сигналы для Put:

        покупка call опциона

        Покупка опциона Put

        На графике GBP/USD появились белые стрелочки. На трендовой панели цвет фунта синий, а сила валют равняется 4.2 (что допустимо), поэтому можно покупать опционы Put на каждом новом сигнале:

        покупка put опциона

        Заключение

        Стратегия FX Dart System позволяет покупать опционы, используя понятные правила. Преимуществом можно считать то, что все правила системы построены на тренде и связаны между собой, что делает их еще более эффективными. Несмотря на это, тестируйте стратегию FX Dart на демо-счету, и только после этого переходите на реальный счет.

        Также очень важно использовать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, которые помогают сберечь ваши деньги на депозите, и помимо этого торговать лучше всего через проверенных брокеров, найти которых можно у нас на сайте в рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Скачать бесплатно стратегию FX Dart

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Меня немного напрягает появление в рабочем окне каких-то дополнительных панелей.
        07 августа 2023
        Ответить
        Богдан
        Богдан
        Что значит сила волют? Волатильность?
        25 апреля 2023
        Ответить
        Akezhaa
        подскажите пожалуйста, время экспирации это тот период на который надо совершать сделку? и где можно настроить алерты? они не приходят
        13 февраля 2023
        Ответить
        Irshat
        Почему то не работает оповещение, кто то может подсказать?
        Irshat, какие именно?
        Вячеслав, С появлением стрелки должно быть оповещение, это есть в описание стратегии и в настройках
        29 декабря 2022
        Ответить
        Вячеслав
        Вячеслав
        Почему то не работает оповещение, кто то может подсказать?
        Irshat, какие именно?
        28 декабря 2022
        Ответить
        Irshat
        Почему то не работает оповещение, кто то может подсказать?
        28 декабря 2022
        Ответить
        Вячеслав
        Вячеслав
        Как понять индикатор бесплатно но только для ознакомления ? типо не все функции работают ? и в этом отличие от платного.
        Василий, все работает, но типо по запросу могут удалить
        27 декабря 2022
        Ответить
        Василий
        Как понять индикатор бесплатно но только для ознакомления ? типо не все функции работают ? и в этом отличие от платного.
        26 декабря 2022
        Ответить
        Костя
        Костя
        Сила валюты это что-то новое. Судя по описанию это важный аргумент для открытия сделки. Интересно как он формируется, скорее опирается на объем продаж...
        01 августа 2022
        Ответить
        Олег Т.
        Олег Т.
        Сила валюты это интересно. Сразу три индикатора. Надо протестировать и узнать что за продукт? А сколько времени можно использовать для ознакомления?
        30 июля 2022
        Ответить
        Иван
        индикатор больно знакомые где то точно я их видел при чем тут на сайте. вот эта таблица с валютами точно была где-то непомню где... и получается что она платная а по сути все индюки ворованные
        22 февраля 2022
        Ответить
        Карим
        Карим
        fx dart system понравилась, сигналы выдает неплохие если именно по тренду, как и написали в статье. но вам не надо его самостоятельно определять. просто если сила меньше 4 и в таблице цвет белый то вы просто берете стрелки белые и все. синие не трогаете. также и наоборот для колов.
        22 февраля 2022
        Ответить
        Гриха
        Гриха
        название fx dart напомнило dart wader))) если серьезно, то хорошая стратегия, сила валют индикатор знаю давно он помогает определить тренд и работает неплохо, панель эта тоже подтверждает, если на м5 смотреть то они работают в склейке неплохо. сигналы уже для подтверждения, хотя можно их и поменять на другие, но они хорошо коррелируют с другими индюками
        22 февраля 2022
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!