Канальная стратегия для бинарных опционов

Эта торговая система отлично подходит начинающим трейдерам, благодаря простоте и достаточному количеству прибыльных сделок.

Для того, чтобы торговать, не придется загружать дополнительные индикаторы или производить сложные вычисления. Нужно всего лишь иметь понятие о линиях сопротивления и поддержки, уметь наносить их на график.

Особенности стратегии

Если мы внимательно изучим котировки популярных торговых активов, то придем к такому выводу: большую часть времени цена находится в состоянии флета, не подвергаясь значительным колебаниям. Она то поднимается, то опускается, двигаясь в неком канале и практически не пересекая его границ.

Четко выраженный сильный тренд — не длительное, а скорее краткосрочное явление. Для работы нам нужен тот период, когда на рынке относительное затишье, не предвидится никаких важных экономических новостей.

Определить поддержку и сопротивление можно самому. От виртуальных линий цена несколько раз как бы отталкивается, уходя в противоположном направлении. Через эти точки (близкие к минимумам и максимумам определенного отрезка графика) и рисуем верхнюю и нижнюю границы диапазона.

Торговые рекомендации:

таймфрейм: 15-мин. - 1 час;

Покупаем опциона «Put» в таких случаях: цена коснулась линии сопротивления 3 раза. Ожидаем, пока закроется сигнальная третья свеча и откроется следующая. Важно, чтобы было именно касание уровня,а не его пробой;

«Call» приобретаем при противоположных условиях: ждем третьего касания линии поддержки и формирования новой свечи;

время экспирации — 3 свечи. Например, при таймфрейме 15 минут он составит 45 минут и т. д.

Если следующая после сигнальной свеча подтверждает пробой, то есть котировки покинули канал и устремились верх/вниз, вероятнее всего цена продолжит движение в данном направлении, поэтому приобретаем соответствующий опцион. Время экспирации лучше брать более продолжительное, например 4 свечи.

Идеальный период для торговли по внутридневным канальным стратегиям — утреннее, вечернее или ночное, когда рынок не «штормит». По сути, главное условие для заключения сделок — пребывание котировок в определенном уровнями поддержки и сопротивления диапазоне. Вероятность пробоя при флете — незначительна, поэтому большинство опционов закроется с прибылью, но для этого важно четко придерживаться торговых рекомендаций.

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

