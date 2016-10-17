    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Стратегии торговли опционами
        /
        Канальная стратегия для бинарных опционов

        Эта торговая система отлично подходит начинающим трейдерам, благодаря простоте и достаточному количеству прибыльных сделок.

        Для того, чтобы торговать, не придется загружать дополнительные индикаторы или производить сложные вычисления. Нужно всего лишь иметь понятие о линиях сопротивления и поддержки, уметь наносить их на график.

        Особенности стратегии

        Если мы внимательно изучим котировки популярных торговых активов, то придем к такому выводу: большую часть времени цена находится в состоянии флета, не подвергаясь значительным колебаниям. Она то поднимается, то опускается, двигаясь в неком канале и практически не пересекая его границ.

        Четко выраженный сильный тренд — не длительное, а скорее краткосрочное явление. Для работы нам нужен тот период, когда на рынке относительное затишье, не предвидится никаких важных экономических новостей.

        Определить поддержку и сопротивление можно самому. От виртуальных линий цена несколько раз как бы отталкивается, уходя в противоположном направлении. Через эти точки (близкие к минимумам и максимумам определенного отрезка графика) и рисуем верхнюю и нижнюю границы диапазона.  

        Торговые рекомендации:

        • таймфрейм: 15-мин. - 1 час;
        • Покупаем опциона «Put» в таких случаях: цена коснулась линии сопротивления 3 раза. Ожидаем, пока закроется сигнальная третья свеча и откроется следующая. Важно, чтобы было именно касание уровня,а не его пробой;
        • «Call» приобретаем при противоположных условиях: ждем третьего касания линии поддержки и формирования новой свечи;
        • время экспирации — 3 свечи. Например, при таймфрейме 15 минут он составит 45 минут и т. д.

        Если следующая после сигнальной свеча подтверждает пробой, то есть котировки покинули канал и устремились верх/вниз, вероятнее всего цена продолжит движение в данном направлении, поэтому приобретаем соответствующий опцион. Время экспирации лучше брать более продолжительное, например 4 свечи.

        Идеальный период для торговли по внутридневным канальным стратегиям — утреннее, вечернее или ночное, когда рынок не «штормит». По сути, главное условие для заключения сделок — пребывание котировок в определенном уровнями поддержки и сопротивления диапазоне. Вероятность пробоя при флете — незначительна, поэтому большинство опционов закроется с прибылью, но для этого важно четко придерживаться торговых рекомендаций.

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Костя
        Понятное дело всегда лучше открываться от уровней, фибо тоже хорошо отрабатывает, особенно уровень 38,2
        Денис, а можно с этого места поподробнее... Интересно
        25 мая 2022
        Ответить
        Костя
        Для новичка очень удобная стратегия, там даже знания не особо нужны)
        Серафима, ага) знания везде нужны и важны иначе так можно деградировать у экрана)))
        25 мая 2022
        Ответить
        Костя
        Во флэте торговля хороша от границ, но если тренд начинается. то слив можно получить
        Роман, ))) можно прозевать начало тренда 100%. А во флете поддерживаю - спокойно, ровно и без сюрпризов. Главное травильную стратегию и индикатор выбрать
        Алексей, сюрпризы есть даже во флете) но правильная экспирация их минимизирует...
        25 мая 2022
        Ответить
        25 мая 2022
        Ответить
        Роман
        Во флэте торговля хороша от границ, но если тренд начинается. то слив можно получить
        17 марта 2020
        Ответить
        Серафима
        Для новичка очень удобная стратегия, там даже знания не особо нужны)
        12 февраля 2020
        Ответить
        Becks
        Классно то, что нет индикаторов. и в канале можно зарабатывать, но надо выбирать правильные места на графике
        07 января 2020
        Ответить
        Василий
        Простая стратегия для новичков, с нее удобно начинать, нет подключения индикаторов
        11 мая 2018
        Ответить
        Валентин Семенович
        Стратегия что надо,рабочая,и разобрался я быстро,бац бац,все настроил и поехало
        02 января 2018
        Ответить
        Богдан
        Торгую ночью, 45 минут, экспирацию выбираю 3 свечи и в плюсе в 90%. Если не получается -пробуйте, корректируйте под себя,я тоже дорабатывал
        26 декабря 2017
        Ответить
        Ольга
        Как по мне,эта стратегия действует лучше всего на 15-30 минутах
        28 октября 2017
        Ответить
        Денис
        Понятное дело всегда лучше открываться от уровней, фибо тоже хорошо отрабатывает, особенно уровень 38,2
        17 октября 2016
        Ответить
        Основа! С этого и надо начинать, потом индикаторами уже дорабатывать свою систему, но цена обязательно от уровней должна отходить, а не от воздуха..
        17 октября 2016
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!