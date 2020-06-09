Стратегия для бинарных опционов Forex Infinity Strategy состоит всего из двух трендовых индикаторов, но дополняя друга, эти индикаторы способны генерировать прибыльные сигналы для торговли. Суть стратегии сводится к торговле по тренду.

Стоит отметить, что данная стратегия изначально создавалась для торговли на рынке Форекс, но ее без проблем получилось адаптировать и для бинарных опционов.

Характеристики стратегии для бинарных опционов Forex Infinity Strategy

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М1-Н1.

Экспирация: 1 свеча или 10 свечей.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: Forex Infinity Trend Signals, FerruFx_Multi_info+_v1.2.

Торговые инструменты: любые.

Время торговли: 8:00-18:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов Forex Infinity Strategy в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Настройки основного индикатора оставляем по умолчанию.

В конце статьи можно будет скачать шаблон и индикаторы для торговли бинарными опционами, а также в дополнение индикаторы для торговли на рынке Форекс по данной стратегии (индикатор спреда и торговая панель для совершения сделок).

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Правила и суть торговли с помощью стратегии для бинарных опционов Forex Infinity Strategy

Данная торговая стратегия является трендовой и более эффективным вариантом будет покупка опционов с экспирацией в 10 свечей, поэтому немаловажным будет понимание того, что такое тренд и как его определять. Сделки с экспирацией 60 секунд также допускаются для этой стратегии, но риск получения убытка в таком случае становится выше.

Также в стратегии есть панель, которая показывает тренд выбранного актива на данный момент:

Для анализа используются трендовые индикаторы, и чем больше показателей «UP», тем сильнее тренд направлен вверх, а чем больше показателей «DOWN», тем сильнее тренд направлен вниз. При торговле стоит обращать внимание на эту панель, но ее показатели являются дополняющими и никак не основными, особенно если торговля ведется с экспирацией в 1 минуту.

Основными правилами в стратегии Forex Infinity Strategy являются сигналы от индикатора Forex Infinity Trend Signals, которые разделяются на синий и красный цвета. Поэтому для покупки опциона Call будет необходимо, чтобы линия индикатора поменяла свой цвета на синий, а для покупки опциона Put стала красной:

Обратите внимание, что направление индикатора не имеет значения. Важным является только цвет.

Также в индикаторе присутствуют алерты, которые оповещают трейдера о смене цвета индикатора:

Примеры торговли с помощью стратегии для бинарных опционов Forex Infinity Strategy

Несмотря на элементарные правила торговли по данной стратегии рассмотрим несколько примеров возможных сделок на валютной паре EUR/JPY и тайм фрейме М1.

Открытие опциона Call

При смене цвета покупается опцион Call с экспирацией, которая зависит от типа трейдинга, где 1 минута — скальпинг, а 10 минут — консервативная торговля:

Открытие опциона Put

Точно также покупается и опцион Put:

Заключение

Стратегия Forex Infinity является очень простой и способна приносить прибыль, особенно если торговля ведется по тренду. Не стоит забывать, что перед использованием ее на реальном счету обязательно стоит протестировать ее на демо.

Также для прибыльной торговли немаловажным является работа через проверенного брокера. Если вы еще не успели найти такого, то можете ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов и выбрать подходящего.

Скачать индикаторы и шаблон для стратегии Forex Infinity Strategy

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.

