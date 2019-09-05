Стратегия для бинарных опционов 60 Seconds Profit Master

Трейдеры постоянно ищут рабочие стратегии торговли бинарными опционами. Однако, если им удается решить эту задачу, то прибыль от финансовых операций может достигать 85%. Именно такой исход сделок следует ожидать, если воспользоваться стратегией 60 Seconds Profit Master, которая предназначена для торговли турбо-опционами с временем экспирации в 60 секунд. Но чтобы добиться подобных результатов, важно соблюдать несколько условий, часть из которых в первое время может показатель сложной. Но постепенно, торгуя на демо-счете, трейдер научится работать с данной стратегией и начнет извлекать большую прибыль.

Главные особенности стратегии

Данная стратегия применительно к торговле турбо-опционами отличается следующими характеристиками:

период торговли — круглосуточно;

временной интервал — H1

срок действия опциона — 60 секунд;

типа актива — любые пары валют.

Оптимальные условия для торговли турбо-опционами с использованием данной стратегии предлагают брокеры Alpari, Quotex, PocketOption, Binarium.

Инструменты торговли

Торговая стратегия 60 Seconds Profit Master построена на базе трех индикаторов, которые можно установить в торговый терминал MetaTrader 4:

60s Master.v3 – индикатор, сигнализирующий о точке входа стрелкой;

Caixxa_v3 – осциллятор, применяемый для фильтрации ложных сигналов;

THV Coral – улучшенный вариант скользящей средней с периодом 12, которая, меняя цвет, показывает текущее ожидание рынка.

Указанные индикаторы устанавливаются в торговую платформу по стандартному алгоритму.

Условия для открытия сделки на покупку

В рамках рассматриваемой стратегии опцион Call нужно покупать, если на ценовом графике:

стрелка, окрашенная в зеленый, указывает вверх;

желтая линии фильтрующего индикатора ушла от границы канала и пересекла снизу вверх голубую;

линия скользящей средней окрасилась в синий (необязательное условие).

В случае если одновременно соблюдаются приведенные условия необходимо на следующей свече открывать сделку на покупку опциона, выставляя период экспирации в 60 секунд.

Условия для открытия сделки на продажу

Открывать сделку по покупке Put следует, если:

на ценовом графике появилась красная стрелка, указывающая вниз;

желтая линия фильтрующего индикатора пересекла сверху вниз голубую;

скользящая средняя окрасилась в красный (необязательное условие).

При соблюдении приведенных условий нужно на следующей свече выставить ордер на покупку PUT с указанным сроком экспирации.

Дополнительные условия использования стратегии

Чем точнее соблюдаются приведенные правила, тем более вероятно, что стратегия принесет доход. Если желтая линия коснулась или зашла за границы канала, то это указывает, что рынок либо перекуплен, либо перепродан. Крайне не рекомендуется открывать ордер, если не соблюдается данное условие или после появления стрелки сформировалось 5 и более свечей.

Итоги

Данная стратегия отличается высокой эффективностью при условии соблюдения правила торговли. Этот подход можно применять и при торговле в рамках скальпинга на таймфрейме М5 и М15. В таком случае рекомендуется обращать внимание на сигналы от индикатора THV Coral, который показывает текущее направление тренда. Но применительно к рассматриваемой стратегии этот инструмент не дает полезной информации. Ряд трейдеров используют рассмотренные индикаторы на других таймфреймах. Но прежде чем изменять условия торговли, рекомендуется проверить новую стратегию на демо-счете.

Смотрите так же:

Как заработать на бинарных опционах

Калькулятор Мартингейла

Лучшие импульсные индикаторы

Лучшие индикаторы для скальпинга

Бесплатный робот для бинарных опционов