Стратегия для бинарных опционов Keltner Channels

На каком бы рынке не велась торговля, везде главенствуют спрос и предложение, и задача трейдера состоит в том, чтобы распознать дисбаланс этих сил и использовать это в торговле. Умение интерпретировать такие моменты очень важно, так как это один из залогов прибыльной торговли.

Однако не всегда можно определить такие моменты без вспомогательных средств, которыми являются индикаторы для бинарных опционов. Есть немало стратегий, построенных на различных скользящих средних и подобных индикаторах, и поэтому есть смысл обсудить стратегию для бинарных опционов, основанную на популярном и эффективном индикаторе — Каналы Кельтнера.

Данный индикатор был создан трейдером Честером Кельтнером, и первые сведения об индикаторе появились в его книге.

Сам по себе индикатор основан на Скользящих Средних, и поэтому является простым в освоении. А что самое главное, по сравнению с подобными ему индикаторами он генерирует намного меньше ложных сигналов и поэтому отлично подойдет для торговли опционами.

Описание стратегии для бинарных опционов Keltner Channels

Для того, чтобы пользоваться каким-либо инструментом максимально эффективно, необходимо изучить его составляющие и то, как он работает. Такой подход поможет достичь успешного применения индикатора намного быстрее. И если вспомнить, что Каналы Кельтнера основаны на мувингах, то становится понятно, что рассчитать их построение можно и вручную, что является плюсом.

Параметров у индикатора всего три:

Период MA. Тип MA. Тип цены.

Все, что нам нужно поменять в индикаторе, это период, так как остальные параметры не повлияют кардинально на работу индикатора:

Если вернуться к расчетам индикатора, то основным показателем в этом является средняя линия. Она рассчитывается за определенный промежуток времени и использует значения максимумов и минимумов баров. После этого к ней добавляются границы канала, которые отдалены на значение «2», которое является стандартным:

Каналы Кельтнера использовать в торговле можно несколькими способами:

Торговля внутри канала.

Пробой канала.

Хочется отметить, что второй вариант подразумевает торговлю с повышенными рисками, так как чаще всего такие входы будут против тренда, а вот первый вариант является более простым и подойдет в особенности новичкам.

Особенностью первого варианта является торговля в азиатскую торговую сессию, так как в это время большинство рынков торгуются в узком диапазоне и с пониженной волатильностью.

Правила торговли по стратегии для бинарных опционов Каналы Кельтнера

Смысл торговли по данной стратегии для бинарных опционов сводится к тому, что любой выход за границы канала считается отклонением от стандартного среднего и чаще всего импульс в это время будет слабеть, что будет выражено откатами:

Поэтому для опционов Call нам нужно будет получить пробой нижней границы канала и после закрытия свечи открывать сделку, а для опционов Put мы ждем пробоя верхней границы, после чего также открываем сделку. Экспирация при это составляет одну свечу от текущего тайм фрейма.

И как показано на рисунке выше, рассматривается только первое пробитие границы. Второй пробой использовать в торговле крайне не рекомендуется.

Единственным минусом такой стратегии является то, что работать по ней стоит ночью. После 8:00 утра по МСК торговлю лучше не вести.

Примеры сделок по стратегии для бинарных опционов Keltner Channels

Первый пробой и можно войти в позицию (Call):

Тоже самое с опционом Put. После первого пробоя можно открыть сделку:

Бывают ситуации, когда импульс является очень сильным и отката может сразу и не быть. В таком случае можно использовать систему Мартингейла и открывать сделки на каждой следующей свече, но стоит помнить, что такой способ влечет за собой очень высокие риски и к тому же после сильного импульса рынок может и вовсе развернуться.

Заключение

Данная торговая стратегия является простой и понятной, что позволяет использовать ее новичкам в полной мере. Также ничто не мешает дополнить такую стратегию какими-либо фильтрами, которые позволят вывести использование Каналов Кельтнера на новый уровень.

Главное не забывать, что, протестировав все варианты на демо-счету, можно застраховать себя от лишних потерь. Желаем успешной торговли!

