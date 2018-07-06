Стратегия FGM для бинарных опционов

Скальпирование – это тактика, популярность которой имеет давнюю историю. Ее применение изначально связано с фондовой биржей, затем подключился рынок Форекс и после этого – бинарные опционы.

Удобно, когда трейдер видит результат совершаемых им действий уже через 5 минут. Лишнее ожидание – это не то что интересует многих. Например, можно открыть ставку с длительностью экспирации в 1 час. Что произойдет за это время? Рынок в этом случае способен неоднократно поменять свое направление, а это не способствует спокойствию трейдера. В итоге повышается вероятность необдуманных поступков.

В связи с этим рассмотрим стратегию FGM, способную уменьшить риски, возникающие при скальпировании, и ведущую к получению стабильной прибыли.

Бинарные опционы с позиции скальпинга FGM

FGM представляет собой адаптированный к бинарным опционам вариант стратегии, используемый на рынке Форекс.

Предлагаемый трейдинг распространяется на валютные пары, когда длительность экспирации определяется 5 минутами. Для анализа используется минутный график, выстраиваемый с помощью платформы MT4.

Установка стратегии FGM

Если у вас есть хоть какой-то опыт трейдинга, то вы должны понимать эффективность обращения к возможностям платформы MT4. При этом надо соблюдать правило, когда операции открываются напрямую у брокера.

Рассматриваемая стратегия – это набор авторских индикаторов для бинарных опционов, которые требуют непосредственной установки в MT4. В этом процессе нет серьезных сложностей. Все действия сводятся к следующим моментам:

Запустить торговую платформу. Перейти в меню «Файл» и выбрать «Открыть каталог данных». Найти папку indicators, которая находится в корневом каталоге, и загрузить в нее скачанные индикаторы. Повторить п. 3, но применительно к шаблону, понадобится папка templates.

Внимание! Чтобы отличить файл, определяемый как шаблон, посмотрите на его расширение, которое должно иметь такой вид, как .tpl.

После установки потребуется перезапуск платформы. Затем понадобится обращение к дополнительному меню, чтобы запустить шаблон FGM.

Используемые в стратегии индикаторы

Если обратиться к графику, то можно увидеть, что предлагаемая стратегия основана на следующих индикаторах:

FGM – отображается посредством трех линий, окрашенных в такие цвета, как синий, голубой и желтый. Эти линии характеризуются с позиции скользящих средних МА, но в то же время к ним нельзя применить настройки.

Срок существования тренда определяется цветом линии: желтая – длительный, голубая – средний, синяя – короткий. Анализ рынка соотносится с тем, где находится цена по отношению к линиям. Тренд считается восходящим, если цена занимает положение выше линии, и нисходящим – ниже линии. Этот момент следует рассматривать как главный сигнал.

GG-TrendBar – своего рода информер, который не участвует напрямую в формировании сигналов, а выступает в роли помощника. Основная его задача заключается в отображении того, что происходит с трендом при выборе старших таймфреймов. Образование красного квадрата служит сигналом нисходящего тренда, желтого – горизонтального движения цены, а зеленого – восходящего тренда. Настройки данного индикатора отличаются ощутимым разнообразием, но при этом основной момент заключается в установке периода ADX. ProfitableStrategy_1 – фильтрация тренда с целью исключения ложных сигналов. Включает в себя широкий набор обычных индикаторов, к которым относятся, например, различные осцилляторы вида RSI и CCI. Появление зеленых столбиков свидетельствует о том, что рынок пошел вверх, красных – вниз, а желтых – вбок.

Что служит сигналом для бинарных опционов для входа в рынок

Принцип трейдинга в этом случае определяется как простой. Терминал получает торговые сигналы для бинарных опционов, что служит толчком для незамедлительных действий, где под первым понимается открытие позиции у брокера с использованием предоставленной торговой платформой.

Сигнал падающего рынка (Put опцион):

Синяя линия устремилась вниз, и на пути своего падение пересекла желтую линию. Также подтверждением этого сигнала служит момент, когда пересекаются линии синего и голубого цвета, но при одном условии: их стартовая позиция – расположение под желтой линией. ProfitableStrategy приобретает красный цвет.

Закрытие свечи предусматривает незамедлительный вход в торговую платформу и приобретение опциона «Вниз» с 5-минутной экспирацией.

Сигнал восходящего рынка (Call опцион):

Движение снизу-вверх по одному из двух вариантов развития этого события. Синяя линия пересекает или линию желтого цвета, или голубого, но применительно ко второму варианту должно выполняться условие, когда обе линии пересекаются в точке, находящейся над желтой линией. ProfitableStrategy приобретает зеленый цвет.

Закрытие свечи – момент покупки опциона «Вверх», что должно соотноситься со временем экспирации в 5 минут.

Тестирование стратегии для бинарных опционов в реальных условиях

Результаты теста, проведенного во время реальной торговли с обращением к стратегии FGM, отображены на предлагаемом изображении.

На скине видно, насколько прибыльным может быть скальпинг, когда используется рассматриваемая стратегия. Все-таки в плюсе 4 сделки из 5, а это отличный итог.

На старте таких показателей достичь сложно, но по мере приобретения практики придет нужная сноровка и требуемый результат будет обеспечен. Кстати, перечисленные выше сигналы не включают индикатор GG-TrendBar, а он важен, так как следует торговать не только исключительно по сигналам, но и по тренду.

Обычно в соответствующих статьях рассматриваются инструменты, которые отлично работают. В то же время не все начинающие трейдеры могут похвастаться этим. Здесь требуется индивидуальный подход, чтобы такие инструменты создавали нужный результат для конкретного участника бинарных опционов. Надо их тщательно изучить и подогнать под себя.

При этом необходимо соблюдение мани-менеджмента. Капитал требует грамотного управления, чтобы обеспечить стабильную прибыль. Основная масса советов в данном случае сводится к рекомендации ставить не более 2–7 процентов от депозита. По большому счету это правильно, но применительно к стратегии FGM лучше использовать статичную ставку. Для это следует разбить сумму капитала на части такого размера, чтобы они были одинаковыми и не создавали ситуацию, способную нарушить психологический комфорт трейдера.

Приведенные рекомендации имеют общий характер. Каждый участник рынка выбирает свой подход, например, дополнительно может использоваться метод Мартингейла или какой-либо другой. Главное, работайте только с честными брокерами бинарных опционов, если хотите добиться стабильной результативности.

Смотрите также: