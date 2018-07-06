        Стратегия FGM для бинарных опционов

        Скальпирование – это тактика, популярность которой имеет давнюю историю. Ее применение изначально связано с фондовой биржей, затем подключился рынок Форекс и после этого – бинарные опционы.

        Удобно, когда трейдер видит результат совершаемых им действий уже через 5 минут. Лишнее ожидание – это не то что интересует многих. Например, можно открыть ставку с длительностью экспирации в 1 час. Что произойдет за это время? Рынок в этом случае способен неоднократно поменять свое направление, а это не способствует спокойствию трейдера. В итоге повышается вероятность необдуманных поступков.

        В связи с этим рассмотрим стратегию FGM, способную уменьшить риски, возникающие при скальпировании, и ведущую к получению стабильной прибыли.

        binarium

        Бинарные опционы с позиции скальпинга FGM

        FGM представляет собой адаптированный к бинарным опционам вариант стратегии, используемый на рынке Форекс.

        Предлагаемый трейдинг распространяется на валютные пары, когда длительность экспирации определяется 5 минутами. Для анализа используется минутный график, выстраиваемый с помощью платформы MT4.

        Установка стратегии FGM

        Если у вас есть хоть какой-то опыт трейдинга, то вы должны понимать эффективность обращения к возможностям платформы MT4. При этом надо соблюдать правило, когда операции открываются напрямую у брокера.

        Рассматриваемая стратегия – это набор авторских индикаторов для бинарных опционов, которые требуют непосредственной установки в MT4. В этом процессе нет серьезных сложностей. Все действия сводятся к следующим моментам:

        1. Запустить торговую платформу.
        2. Перейти в меню «Файл» и выбрать «Открыть каталог данных».
        3. Найти папку indicators, которая находится в корневом каталоге, и загрузить в нее скачанные индикаторы.
        4. Повторить п. 3, но применительно к шаблону, понадобится папка templates.

        Внимание! Чтобы отличить файл, определяемый как шаблон, посмотрите на его расширение, которое должно иметь такой вид, как .tpl.

        После установки потребуется перезапуск платформы. Затем понадобится обращение к дополнительному меню, чтобы запустить шаблон FGM.

        шаблон стратегии FGM

        Используемые в стратегии индикаторы

        Если обратиться к графику, то можно увидеть, что предлагаемая стратегия основана на следующих индикаторах:

        1. FGM – отображается посредством трех линий, окрашенных в такие цвета, как синий, голубой и желтый. Эти линии характеризуются с позиции скользящих средних МА, но в то же время к ним нельзя применить настройки.

        Срок существования тренда определяется цветом линии: желтая – длительный, голубая – средний, синяя – короткий. Анализ рынка соотносится с тем, где находится цена по отношению к линиям. Тренд считается восходящим, если цена занимает положение выше линии, и нисходящим – ниже линии. Этот момент следует рассматривать как главный сигнал.

        1. GG-TrendBar – своего рода информер, который не участвует напрямую в формировании сигналов, а выступает в роли помощника. Основная его задача заключается в отображении того, что происходит с трендом при выборе старших таймфреймов. Образование красного квадрата служит сигналом нисходящего тренда, желтого – горизонтального движения цены, а зеленого – восходящего тренда. Настройки данного индикатора отличаются ощутимым разнообразием, но при этом основной момент заключается в установке периода ADX.
        2. ProfitableStrategy_1 – фильтрация тренда с целью исключения ложных сигналов. Включает в себя широкий набор обычных индикаторов, к которым относятся, например, различные осцилляторы вида RSI и CCI. Появление зеленых столбиков свидетельствует о том, что рынок пошел вверх, красных – вниз, а желтых – вбок.

        Что служит сигналом для бинарных опционов для входа в рынок

        Принцип трейдинга в этом случае определяется как простой. Терминал получает торговые сигналы для бинарных опционов, что служит толчком для незамедлительных действий, где под первым понимается открытие позиции у брокера с использованием предоставленной торговой платформой.

        Сигнал падающего рынка (Put опцион):

        1. Синяя линия устремилась вниз, и на пути своего падение пересекла желтую линию. Также подтверждением этого сигнала служит момент, когда пересекаются линии синего и голубого цвета, но при одном условии: их стартовая позиция – расположение под желтой линией.
        2. ProfitableStrategy приобретает красный цвет.

        Закрытие свечи предусматривает незамедлительный вход в торговую платформу и приобретение опциона «Вниз» с 5-минутной экспирацией.

        Сигнал восходящего рынка (Call опцион):

        1. Движение снизу-вверх по одному из двух вариантов развития этого события. Синяя линия пересекает или линию желтого цвета, или голубого, но применительно ко второму варианту должно выполняться условие, когда обе линии пересекаются в точке, находящейся над желтой линией.
        2. ProfitableStrategy приобретает зеленый цвет.

        Закрытие свечи – момент покупки опциона «Вверх», что должно соотноситься со временем экспирации в 5 минут.

        опцион CALL в стратегии FGM

        Тестирование стратегии для бинарных опционов в реальных условиях

        Результаты теста, проведенного во время реальной торговли с обращением к стратегии FGM, отображены на предлагаемом изображении.

        результат скальпинга на бинарных опционах

        На скине видно, насколько прибыльным может быть скальпинг, когда используется рассматриваемая стратегия. Все-таки в плюсе 4 сделки из 5, а это отличный итог.

        На старте таких показателей достичь сложно, но по мере приобретения практики придет нужная сноровка и требуемый результат будет обеспечен. Кстати, перечисленные выше сигналы не включают индикатор GG-TrendBar, а он важен, так как следует торговать не только исключительно по сигналам, но и по тренду.

        Обычно в соответствующих статьях рассматриваются инструменты, которые отлично работают. В то же время не все начинающие трейдеры могут похвастаться этим. Здесь требуется индивидуальный подход, чтобы такие инструменты создавали нужный результат для конкретного участника бинарных опционов. Надо их тщательно изучить и подогнать под себя.

        При этом необходимо соблюдение мани-менеджмента. Капитал требует грамотного управления, чтобы обеспечить стабильную прибыль. Основная масса советов в данном случае сводится к рекомендации ставить не более 2–7 процентов от депозита. По большому счету это правильно, но применительно к стратегии FGM лучше использовать статичную ставку. Для это следует разбить сумму капитала на части такого размера, чтобы они были одинаковыми и не создавали ситуацию, способную нарушить психологический комфорт трейдера.

        Приведенные рекомендации имеют общий характер. Каждый участник рынка выбирает свой подход, например, дополнительно может использоваться метод Мартингейла или какой-либо другой. Главное, работайте только с честными брокерами бинарных опционов, если хотите добиться стабильной результативности.

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        binarium

         

        Комментарии

        Генчик
        Стратегий работает, но я добавил еще некоторые индикаторы в нее, без них она как-то вяло выглядела. теперь профит есть, но торгую по ней всего 3 дня.
        02 марта 2020
        Галина Петрова
        На демо получился плюс, перенесу на реал в скором времени, а то на очереди еще пара стратегий. ищу грааль))
        20 февраля 2020
        Казань
        Лично у меня по ней получилось всего 70% прибыльных сигналов, 80 никак не показала, но все равно прибыльная
        18 января 2020
        Sima
        Думаю к этой стратегии еще нужно приноровиться, для новичков не очень как по мне
        01 марта 2019
        СушкаМ
        Отличная штука эта FGM) Я получаю около 80-85% успешных сигналов
        22 февраля 2019
        Николай Пак
        Я тестил эту стратегию, она работает
        15 февраля 2019
        Сэмми956_0
        кто пробовал поделитесь?
        13 февраля 2019
