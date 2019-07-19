Стратегия для Pocket Option "Fractal Chaos Bands"

У брокера бинарных опционов Pocket Option современная и многофункциональная торговая платформа с большим количеством профессиональных инструментов для трейдинга. Среди них особое место занимают индикаторы, с многими из которых вы уже успели познакомиться на страницах нашего сайта. Однако, сегодня мы поговорим не просто об очередном инструменте технического анализа, а о полноценной торговой системе, реализованной в виде простого индикатора.

Те, кто знаком с творчеством Билла Вильямса, никогда не забудут его знаменитую систему Profitunity, описанную им в бестселлере “Торговый хаос”. Именно благодаря этой книге на экранах мониторов трейдеров по всему миру появились индикаторы “Alligator” и фракталы. О том, как можно по-новому использовать структуры самоподобия в торговле, создав из них настоящий комбайн по сбору прибыли на рынке бинарных опционов, расскажем в этом обзоре.

Характеристики стратегии для бинарных опционов Fractal Chaos Bands

Терминал: Pocket Option

Таймфрейм: М1

Экспирация: 3 свечи

Типы опционов: Call/Put

Индикаторы: Fractal Chaos Bands, EMA(14)

Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции

Время торговли: 8:00 - 21:00 МСК

Установка и настройки стратегии для бинарных опционов Fractal Chaos Bands

Индикаторы стратегии Fractal Chaos Bands устанавливается в веб-платформу брокера Покет Опшен стандартно. Для этого необходимо открыть панель индикаторов, нажав по пиктограмме с изображением ползунков настройки, после чего откроется панель со списком доступных индикаторов. В этом списке выбираем “Fractal Chaos Bands” и “Moving Average”.

Затем следует установить период расчета каждого индикатора: Fractal Chaos Bands (2) и EMA(14). Для этого нажимаем на пиктограмму с карандашом и устанавливаем наши параметры.

После чего следует установить таймфрейм графика на M1. Сделать это можно нажав по пиктограмме с изображением свечного графика и выбрав соответствующий период. Не забывайте активировать таймер (“Enable Timer”) – очень полезная функция, которая показывает сколько времени осталось до закрытия текущей свечи.

Выбор актива для торговли зависит от ваших предпочтений. В этом обзоре все примеры будем показывать на минутном графике акций американской финансовой корпорации “American Express”. Для тех, кто пока не разобрался с тем, что же из себя представляют фракталы, советуем ознакомиться со статьей “Стратегия применения фракталов в бинарных опционах”, где мы подробно рассматриваем не только их структуру, но и правила использования в трейдинге.

Обзор стратегии для бинарных опционов Fractal Chaos Bands

Стратегия для бинарных опционов Fractal Chaos Bands формирует сигналы к открытию позиций на основе индикатора, разработанного австралийским трейдером Эдвардом Уильямом Дрейссом. В его основе лежит фрактальная теория рынка, предполагающая, что будущее поведение цен во многом зависит от их изменений в прошлом.

Суть этой теории сводится к тому, что, если цена “пробивает” фрактал, состоящий из пяти свечей с самым низким минимумом или самым высоким максимумом в середине, то очень высока вероятность продолжения ценового движения в сторону пробития. При этом под “пробитием” понимается не просто обновление минимума или максимума фрактала, а закрытие свечи за этим уровнем.

Чтобы было проще ориентироваться в огромном разнообразии фракталов, которые сопровождают любое ценовое движение, индикатор Fractal Chaos Bands наносит верхнюю линию на уровень максимума, а нижнюю линию – на минимум последнего сформированного фрактала из пяти свечей.

Главная задача этого индикатора – фильтровать рыночный “шум”, состоящий из незначительных ценовых колебаний и рисовать уровни, облегчая визуальное восприятие ценового движения.

На картинке выше видно, что после того, как свеча закрылась за верхней линией индикатора, как правило, происходит продолжение ценового движения в том же направлении. Тоже самое верно и для нисходящего тренда: после закрытия свечи за нижней линией цены, обычно, продолжают двигаться вниз. Если котировки зажаты между уровнями – на рынке флэт.

Безусловно, встречаются и ложные пробои (куда ж без этого?). Однако, продолжение ценового импульса после пробития происходит гораздо чаще. Не говоря уже о том, что эти “ложняки” можно использовать себе во благо. Как? Расскажем далее в этом обзоре.

Правила торговли по Fractal Chaos Bands

Стратегия торговли бинарными опционами Fractal Chaos Bands основана на работе одного из инструментов технического анализа и, для полноценного овладения всеми его приемами, одного его явно недостаточно.

В этом месте, мы, как правило, рекомендуем различные фильтры или набор правил для повышения эффективности описываемых стратегий. Однако, сегодня мы поступим иначе – вместо фильтра добавим простой индикатор – экспоненциальную скользящую среднюю, но не для сокращения убыточных сделок (как это делает любой фильтр), а наоборот с целью увеличить количество потенциально выгодных сделок.

Таким образом, мы рассмотрим два варианта этой торговой стратегии: основной и продвинутый.

Основная стратегия Fractal Chaos Bands

Основной вариант стратегии предполагает открытие сделок на пробое линий индикатора Fractal Chaos Bands: после закрытия свечи за верхней линией покупаем опцион Call, после закрытия за нижней – опцион Put.

Для графика M1 оптимальный период экспирации – 3 минуты.

Продвинутая стратегия Fractal Chaos Bands

В продвинутом варианте стратегии на график добавляется дополнительный индикатор – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 14. И к сигналам, описанным в основной версии, добавляются торговые сигналы на отскок от скользящей средней после ложного пробоя одной из линий индикатора.

На картинке выше видно, что если бы мы открывали опционы Call на свечах, следующих за теми, что обозначены, как отскок от средней – в обоих случаях получили прибыль. Напоминаем: все сделки с экспирацией 3 минуты – 3 свечи на M1.

Помимо этого EMA(14) выполняет роль дополнительного фильтра по сделкам: покупаем опцион Call по пробитию верхней линии индикатора Fractal Chaos Bands только в случае, если сигнальная свеча закрылась выше скользящей средней, и покупаем опцион Put, когда сигнальная свеча закрылась ниже мувинга.

На картинке выше видно, что в двух случаях это простое правило фильтрации сделок помогло нам избежать убытков. Далее приведены правила открытия опционов Call и Put по основной стратегии c добавленным фильтром тренда.

Открытие опциона Call

Свеча закрылась выше верхней границы Fractal Chaos Bands и EMA(14) На открытии следующей свечи покупаем Call

Открытие опциона Put

Свеча закрылась ниже нижней границы Fractal Chaos Bands и EMA(14) На открытии следующей свечи покупаем Put

Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.

Специфика применения стратегии Fractal Chaos Bands

Как вы могли заметить, стратегия для бинарных опционов Fractal Chaos Bands неплохо фильтрует рыночный флэт. Однако, для некоторых активов одного только базового индикатора будет недостаточно. В этом случае для снижения количества ложных сигналов рекомендуем открывать сделки в направлении тренда старших таймфреймов (M30, H1).

Плюсы стратегии Fractal Chaos Bands

Главное преимущество этой торговой системы – конечно же, ее сигналы, благодаря которым трейдер получает возможность открыть перспективную сделку в самом начале зарождающегося трендового импульса. Трейдерам Форекс эта система поможет занять выгодную позицию в самом начале тренда, в то время как покупатели бинарных опционов оценят ее за возможность открыть опцион с высокой вероятностью закрытия в прибыли. И те, и другие, наверняка, по достоинству оценят точность показаний индикатора Fractal Chaos Bands.

Минусы стратегии Fractal Chaos Bands

К недостаткам торговой стратегии можно отнести появление ложных сигналов в условиях затяжного флэта. Учитывая, что эта торговая стратегия относится к категории трендовых, она, как и многие другие подобные системы, имеет такую проблему. Для снижения количества ложных пробоев советуем придерживаться универсального правила: торговать в активные часы работы рынка, а также использовать трендовые фильтры, о которых мы говорили в этом обзоре.

Заключение

Стратегия для Pocket Option “Fractal Chaos Bands” может стать надежным помощником в трейдинге бинарными опционами. С ее помощью довольно просто определить не только перспективное направление торговли, но и момент для покупки опционов. Дополнительный фильтр в виде скользящей средней, в сочетании с правилами продвинутой версии, позволяют извлекать прибыль не только из сделок на пробой, но и на отскок по тренду. Умеренное применение системы Мартингейла поможет дополнительно повысить процент прибыльных сделок этой стратегии.

Перед применением стратегии бинарных опционов “Fractal Chaos Bands” у брокера Покет Опшен на реальном счете, советуем попрактиковаться на демо, а также изучить правила управления капиталом. Желаем всем попутного тренда!

Смотрите также: