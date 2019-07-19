    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Стратегии торговли опционами
        /
        Fractal Chaos Bands

        Стратегия для Pocket Option "Fractal Chaos Bands"

        У брокера бинарных опционов Pocket Option современная и многофункциональная торговая платформа с большим количеством профессиональных инструментов для трейдинга. Среди них особое место занимают индикаторы, с многими из которых вы уже успели познакомиться на страницах нашего сайта. Однако, сегодня мы поговорим не просто об очередном инструменте технического анализа, а о полноценной торговой системе, реализованной в виде простого индикатора.

        Те, кто знаком с творчеством Билла Вильямса, никогда не забудут его знаменитую систему Profitunity, описанную им в бестселлере “Торговый хаос”. Именно благодаря этой книге на экранах мониторов трейдеров по всему миру появились индикаторы “Alligator” и фракталы. О том, как можно по-новому использовать структуры самоподобия в торговле, создав из них настоящий комбайн по сбору прибыли на рынке бинарных опционов, расскажем в этом обзоре.

        Содержание:

        график fractal chaos bands

        Характеристики стратегии для бинарных опционов Fractal Chaos Bands

        • Терминал: Pocket Option
        • Таймфрейм: М1
        • Экспирация: 3 свечи
        • Типы опционов: Call/Put
        • Индикаторы: Fractal Chaos Bands, EMA(14)
        • Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции
        • Время торговли: 8:00 - 21:00 МСК

        Установка и настройки стратегии для бинарных опционов Fractal Chaos Bands

        Индикаторы стратегии Fractal Chaos Bands устанавливается в веб-платформу брокера Покет Опшен стандартно. Для этого необходимо открыть панель индикаторов, нажав по пиктограмме с изображением ползунков настройки, после чего откроется панель со списком доступных индикаторов. В этом списке выбираем “Fractal Chaos Bands” и “Moving Average”.

        выбор и установка индикаторов в fractal chaos bands

        Затем следует установить период расчета каждого индикатора: Fractal Chaos Bands (2) и EMA(14). Для этого нажимаем на пиктограмму с карандашом и устанавливаем наши параметры.

        настройка периодов индикаторов в fractal chaos bands

        После чего следует установить таймфрейм графика на M1. Сделать это можно нажав по пиктограмме с изображением свечного графика и выбрав соответствующий период. Не забывайте активировать таймер (“Enable Timer”) – очень полезная функция, которая показывает сколько времени осталось до закрытия текущей свечи.

        выбор таймфрейма в fractal chaos bands

        Выбор актива для торговли зависит от ваших предпочтений. В этом обзоре все примеры будем показывать на минутном графике акций американской финансовой корпорации “American Express”. Для тех, кто пока не разобрался с тем, что же из себя представляют фракталы, советуем ознакомиться со статьей “Стратегия применения фракталов в бинарных опционах”, где мы подробно рассматриваем не только их структуру, но и правила использования в трейдинге.

        Обзор стратегии для бинарных опционов Fractal Chaos Bands

        Стратегия для бинарных опционов Fractal Chaos Bands формирует сигналы к открытию позиций на основе индикатора, разработанного австралийским трейдером Эдвардом Уильямом Дрейссом. В его основе лежит фрактальная теория рынка, предполагающая, что будущее поведение цен во многом зависит от их изменений в прошлом.

        Суть этой теории сводится к тому, что, если цена “пробивает” фрактал, состоящий из пяти свечей с самым низким минимумом или самым высоким максимумом в середине, то очень высока вероятность продолжения ценового движения в сторону пробития. При этом под “пробитием” понимается не просто обновление минимума или максимума фрактала, а закрытие свечи за этим уровнем.

        пробой фрактала в fractal chaos bands

        Чтобы было проще ориентироваться в огромном разнообразии фракталов, которые сопровождают любое ценовое движение, индикатор Fractal Chaos Bands наносит верхнюю линию на уровень максимума, а нижнюю линию – на минимум последнего сформированного фрактала из пяти свечей.

        Главная задача этого индикатора – фильтровать рыночный “шум”, состоящий из незначительных ценовых колебаний и рисовать уровни, облегчая визуальное восприятие ценового движения.

        движение цены в fractal chaos bands

        На картинке выше видно, что после того, как свеча закрылась за верхней линией индикатора, как правило, происходит продолжение ценового движения в том же направлении. Тоже самое верно и для нисходящего тренда: после закрытия свечи за нижней линией цены, обычно, продолжают двигаться вниз. Если котировки зажаты между уровнями – на рынке флэт.

        Безусловно, встречаются и ложные пробои (куда ж без этого?). Однако, продолжение ценового импульса после пробития происходит гораздо чаще. Не говоря уже о том, что эти “ложняки” можно использовать себе во благо. Как? Расскажем далее в этом обзоре.

        Правила торговли по Fractal Chaos Bands

        Стратегия торговли бинарными опционами Fractal Chaos Bands основана на работе одного из инструментов технического анализа и, для полноценного овладения всеми его приемами, одного его явно недостаточно. Тем, кто хочет по-настоящему разобраться с теханализом и погрузиться во все премудрости прибыльной торговли на его основе, советуем изучить подборку статей, специально посвященную этой теме:

        В этом месте, мы, как правило, рекомендуем различные фильтры или набор правил для повышения эффективности описываемых стратегий. Однако, сегодня мы поступим иначе – вместо фильтра добавим простой индикатор – экспоненциальную скользящую среднюю, но не для сокращения убыточных сделок (как это делает любой фильтр), а наоборот с целью увеличить количество потенциально выгодных сделок.

        Таким образом, мы рассмотрим два варианта этой торговой стратегии: основной и продвинутый.

        Основная стратегия Fractal Chaos Bands

        Основной вариант стратегии предполагает открытие сделок на пробое линий индикатора Fractal Chaos Bands: после закрытия свечи за верхней линией покупаем опцион Call, после закрытия за нижней – опцион Put.

        базовая стратегия торговли в fractal chaos bands

        Для графика M1 оптимальный период экспирации – 3 минуты.

        Продвинутая стратегия Fractal Chaos Bands

        В продвинутом варианте стратегии на график добавляется дополнительный индикатор – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 14. И к сигналам, описанным в основной версии, добавляются торговые сигналы на отскок от скользящей средней после ложного пробоя одной из линий индикатора.

        дополнительный индикатор в fractal chaos bands

        На картинке выше видно, что если бы мы открывали опционы Call на свечах, следующих за теми, что обозначены, как отскок от средней – в обоих случаях получили прибыль. Напоминаем: все сделки с экспирацией 3 минуты – 3 свечи на M1.

        дополнительный фильтр сигналов в fractal chaos bands

        Помимо этого EMA(14) выполняет роль дополнительного фильтра по сделкам: покупаем опцион Call по пробитию верхней линии индикатора Fractal Chaos Bands только в случае, если сигнальная свеча закрылась выше скользящей средней, и покупаем опцион Put, когда сигнальная свеча закрылась ниже мувинга.

        На картинке выше видно, что в двух случаях это простое правило фильтрации сделок помогло нам избежать убытков. Далее приведены правила открытия опционов Call и Put по основной стратегии c добавленным фильтром тренда.

        Открытие опциона Call

        1. Свеча закрылась выше верхней границы Fractal Chaos Bands и EMA(14)
        2. На открытии следующей свечи покупаем Call
        сигнал на покупку опциона call
         

        Открытие опциона Put

        1. Свеча закрылась ниже нижней границы Fractal Chaos Bands и EMA(14)
        2. На открытии следующей свечи покупаем Put
        сигнал на покупку опциона put
         

        Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.

        Специфика применения стратегии Fractal Chaos Bands

        Как вы могли заметить, стратегия для бинарных опционов Fractal Chaos Bands неплохо фильтрует рыночный флэт. Однако, для некоторых активов одного только базового индикатора будет недостаточно. В этом случае для снижения количества ложных сигналов рекомендуем открывать сделки в направлении тренда старших таймфреймов (M30, H1), а также воспользоваться одним из индикаторов описанных в этих обзорах:

        Плюсы стратегии Fractal Chaos Bands

        Главное преимущество этой торговой системы – конечно же, ее сигналы, благодаря которым трейдер получает возможность открыть перспективную сделку в самом начале зарождающегося трендового импульса. Трейдерам Форекс эта система поможет занять выгодную позицию в самом начале тренда, в то время как покупатели бинарных опционов оценят ее за возможность открыть опцион с высокой вероятностью закрытия в прибыли. И те, и другие, наверняка, по достоинству оценят точность показаний индикатора Fractal Chaos Bands.

        Минусы стратегии Fractal Chaos Bands

        К недостаткам торговой стратегии можно отнести появление ложных сигналов в условиях затяжного флэта. Учитывая, что эта торговая стратегия относится к категории трендовых, она, как и многие другие подобные системы, имеет такую проблему. Для снижения количества ложных пробоев советуем придерживаться универсального правила: торговать в активные часы работы рынка, а также использовать трендовые фильтры, о которых мы говорили в этом обзоре.

        Заключение

        Стратегия для Pocket Option “Fractal Chaos Bands” может стать надежным помощником в трейдинге бинарными опционами. С ее помощью довольно просто определить не только перспективное направление торговли, но и момент для покупки опционов. Дополнительный фильтр в виде скользящей средней, в сочетании с правилами продвинутой версии, позволяют извлекать прибыль не только из сделок на пробой, но и на отскок по тренду. Умеренное применение системы Мартингейла поможет дополнительно повысить процент прибыльных сделок этой стратегии.

        Перед применением стратегии бинарных опционов “Fractal Chaos Bands” у брокера Покет Опшен на реальном счете, советуем попрактиковаться на демо, а также изучить правила управления капиталом. Желаем всем попутного тренда!

        Попробовать на демо

        PO

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Муратбай Уразниязов
        Спасибо за разбор продвинутой версии с EMA! Вопрос по логике: если мы используем EMA(14) как фильтр и как точку для отскока, не возникает ли конфликт? Например, цена пробила верхнюю полосу, но закрылась ниже EMA — по правилам фильтра сделку не открываем. А по правилам отскока — ждём отскока от этой же EMA и потом покупаем? Как на практике выбрать, какой из двух сценариев сейчас работает?
        23 декабря 2025
        Ответить
        Руслан
        Тут на мой взгляд минус не в том, что с ее помощью нельзя торговать во флэте (будто бы таких стратегий или индикаторов очень много), а в том что здесь нужно внимательно следить за свечами и фигурами. Но если глаз уже наметан и есть немалый опыт в торговле по скальпингу, то я не думаю что это какая-то существенная проблема)
        16 мая 2025
        Ответить
        Руслан
        Впервые слышу про этот фрактальный подход, но теория интересная. Нужно будет подробнее почитать про нее. А по поводу использования скользящей средней для увеличения сигналов тоже интересная задумка, я бы никогда не догадался использовать ее именно в таком ключе. До этого все время думал, что это всего лишь фильтр))
        16 мая 2025
        Ответить
        Daniel
        If it really can recognize the market patterns beforehand, that's a huge advantage over other traders. I really must give it a test run.
        16 мая 2025
        Ответить
        Аnthony
        That's a really interesting principle. I haven't read the book, but now I will, thanks for the hint!
        16 мая 2025
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!