        Стратегия для бинарных опционов Flash FX Scalper

        Стратегия Flash FX Scalper является одновременно скальперской и трендовой стратегией для бинарных опционов, которая содержит как стандартные Скользящие Средние, так и сигналы в виде стрелочек, а также панель с указанием направления рынка для покупки опционов.

        Стоит отметить, что стратегия Flash FX Scalper является платной и на данный момент стоит $29, но с нашего сайта для ознакомления ее можно скачать бесплатно.

        Стратегия Flash FX Scalper

        Характеристики стратегии Flash FX Scalper для бинарных опционов

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Таймфреймы: любые.
        • Экспирация: 3 свечи.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: FlashDots.ex4, FlashEntry.ex4, FlashPairChanger.ex4, FlashTrend.ex4.
        • Торговые инструменты: валютные пары, акции, сырьевые товары.
        • Время торговли: 8:00-20:00 МСК.
        • Рекомендуемые брокеры: AlpariQuotexPocketOption, Binarium.

        Установка индикаторов стратегии Flash FX Scalper в MT4

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        Проще всего устанавливать индикаторы для бинарных опционов из стратегии Flash FX Scalper при помощи шаблона, который находится в архиве в конце статьи.

        Обзор индикаторов стратегии Flash FX Scalper для бинарных опционов

        Стратегия Flash FX Scalper содержит четыре авторских индикатора:

        1. Flash Dots;
        2. Flash Entry;
        3. Flash Pair Changer;
        4. Flash Trend.

        Помимо этого, включает в себя несколько «мувингов», но добавлены они были скорее всего для «красоты», так как в торговле они не используются. Поэтому далее рассмотрим работу и применение именно авторских индикаторов.

        Индикатор Flash Dots из стратегии для бинарных опционов Flash FX Scalper представляет собой серые точки, которые следуют за ценой и визуально показывают тренд. Используются в стратегии для подтверждения сигналов от других индикаторов. Стандартное точки, как уже говорилось, имеют серый цвет, но при желании цвета можно поменять, к примеру, на красный и зеленый:

        Flash Dots с серыми точками (по умолчанию)
        Flash FX Scalper серые точки
        Flash Dots с красными и зелеными точками
        Flash FX Scalper цветные точки

         

        Из настроек в индикаторе есть только цвета:

        настройки Flash Dots

        Следующим индикатором в стратегии Flash FX Scalper идет Flash Entry, который представляет собой стрелочки серого и зеленого цветов. При желании можно поменять серый цвет стрелочек на красный:

        Flash Entry – белые и зеленые стрелочки (по умолчанию)
        Flash Entry серые стрелки
        Flash Entry – красные и зеленые стрелочки
        Flash Entry цветные стрелки

         

        Индикатор имеет настройки алертов и цветов:

        Flash Entry настройки

        Следующим рассмотрим индикатор Flash Pair Changer, который в стратегии для бинарных опционов Flash FX Scalper отвечает за панель с торговыми активами, окрашенными в белый и зеленый цвета. Суть панели заключается в том, чтобы определять по цвету, какие активы в данный момент направлены вниз, а какие вверх. Зеленый цвет по итогу говорит о восходящем тренде, а белый о нисходящем. Если названия актива нет, то это говорит о том, что цена на данный момент находится во флэте:

        панель Flash Pair Changer

        В настройках индикатора можно поменять список торговых активов, расположение панели, а также размер шрифта:

        настройки Flash Pair Changer

        Последним индикатором идет Flash Trend, и он отвечает за панель с таймфреймами и цифрами, которые показывают перекупленнось, перепроданность или флэт для каждого таймфрейма. По итогу, белым цветом отмечается таймфрейм с сигналами на снижение цены, зеленым – на повышение цены, а черным отмечается таймфреймы с флэтом (нет сигнала):

        панель Flash Trend

        Из настроек можно выбрать только расположение:

        настройки Flash Trend

        Далее подробно рассмотрим правила торговли по стратегии Flash FX Scalper для бинарных опционов, чтобы понять, когда покупать опционы Call, а когда – Put.

        Правила торговли по стратегии Flash FX Scalper

        Так как стратегия Flash FX Scalper является трендовой, обязательно стоит разобраться с тем, как правильно работать по тренду и при его отсутствии. Для этого полезно будет изучить такие темы:

        1. Определение и использование бычьего и медвежьего тренда;
        2. Как правильно определять фазы тренда;
        3. Как определять флэт на рынке;

        Покупка опционов по стратегии Flash FX Scalper осуществляется только при наличии нескольких сигналов, которые должны коррелировать меду собой (то есть быть одинаковыми). Поэтому для покупки опциона Call необходимо, чтобы:

        1. Цвет торгового актива был зеленый;
        2. Цвет таймфрейма был зеленый;
        3. Появилась зеленая стрелочка, направленная вверх;
        4. Цена была над серыми точками.

        Для покупки опциона Put необходимо, чтобы:

        1. Цвет торгового актива был белый;
        2. Цвет таймфрейма был белый;
        3. Появилась белая стрелочка, направленная вниз;
        4. Цена была под серыми точками.

        Экспирация во всех случаях используется в 3 свечи.

        Также, как уже говорилось ранее, на панели имеются показания и черного цвета, которые говорят о флэте. Поэтому если вы будете наблюдать квадрат черного цвета под таймфреймом или название актива будет черного цвета, то это будет говорить о флэте и о том, что сигналов в данный момент ждать не стоит:

        сигналы для опционов Flash FX Scalper

        Сигналы по стратегии Flash FX Scalper для бинарных опционов

        Рассмотрим примеры сделок на паре USD/CAD и AUD/USD и таймфреймах Н1 и М5.

        Опцион Call

        Стратегия Flash FX Scalper дала все нужные сигналы для покупки опциона Call. И это зеленые цвета таймфрейма и название валютной пары, а также зеленая стрелочка и цена под точками:

        опцион call в Flash FX Scalper

        Опцион Put

        Точно такая же ситуация и с опционом Put, но наоборот:

        опцион put в Flash FX Scalper

        Заключение

        Стратегия Flash FX Scalper является прибыльной стратегией за счет того, что весь ее принцип основан на работе по тренду, а как известно, почти любая методика сможет приносить прибыль, если ее использовать по тренду, а не против него. Главное не забывать, что для совершения сделки должны совпасть все сигналы, и также очень полезно будет протестировать эту стратегию на демо-счету, и только после этого переходить на реальный счет.

        Также важно использовать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, так как они помогут избежать лишних потерь.

        Не стоит забывать и про проверенных брокеров, найти которых можно на нашем сайте в рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Скачать бесплатно стратегию Flash FX Scalper

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

        Смотрите также:

        Книги по трейдингу

        Калькулятор Мартингейла

        Психология в трейдинге - что нужно знать новичку?

        Как заработать на бинарных опционах

        Edward
        Edward
        Ребята а что для этого индюка только линейный график используется? Свечной не подходит? Смотрю просто на всех скринах линейный. Я сам не проверял еще индикатор, но если он для классических японских свеч не подходит это плохо, я и на свечные формации тоже смотрю, хоть свечной анализ, в чистом виде, давно уже не работает но все равно имеет место быть.
        Думаю свечи можно поставить но тогда на графике каша получится, свечи и эти точки подтверждающие тренд будут сливаться. А вообще о каких свечных формациях может идти речь если эта торговая стратегия вообще для графиком M5 и H1, ну ладно на H1 еще можно какой-то паттерн увидеть но это не значит что он отработает, а на M5 вообще сильный шум рыночный там никаких формаций и быть не может, точнее они там есть но не имеют значения никакого. Думаю индикатор хороший, для бинарных опционов и анализа младших ТФ то что нужно.
        29 марта 2021
        Anatoli Struc
        Anatoli Struc
        29 марта 2021
        29 марта 2021
        Ruslan
        Ruslan
        Что за цыфры на индикаторе тренда с панелью? ‰ Перепроданности, перекуплености? Не понимаю что как куда можно эти показатели применить?
        Да это панель перекуплености и перебпроданности, цифры это их значения по каждому из таймфреймов. Белым отмечаются ТФ на понижения, зеленым на повышение а черные это флэт. Информативная кстати панель не у все индикаторы могут такой похвастаться. Внимательно статью нужно читать а не просто пролистывать и смотреть скрины графика с индикатором.
        28 марта 2021
        Андрей
        Что за цыфры на индикаторе тренда с панелью? ‰ Перепроданности, перекуплености? Не понимаю что как куда можно эти показатели применить?
        28 марта 2021
