Стратегия для бинарных опционов Flash FX Scalper

Стратегия Flash FX Scalper является одновременно скальперской и трендовой стратегией для бинарных опционов, которая содержит как стандартные Скользящие Средние, так и сигналы в виде стрелочек, а также панель с указанием направления рынка для покупки опционов.

Характеристики стратегии Flash FX Scalper для бинарных опционов

Установка индикаторов стратегии Flash FX Scalper в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Проще всего устанавливать индикаторы для бинарных опционов из стратегии Flash FX Scalper при помощи шаблона, который находится в архиве в конце статьи.

Обзор индикаторов стратегии Flash FX Scalper для бинарных опционов

Стратегия Flash FX Scalper содержит четыре авторских индикатора:

Flash Dots; Flash Entry; Flash Pair Changer; Flash Trend.

Помимо этого, включает в себя несколько «мувингов», но добавлены они были скорее всего для «красоты», так как в торговле они не используются. Поэтому далее рассмотрим работу и применение именно авторских индикаторов.

Индикатор Flash Dots из стратегии для бинарных опционов Flash FX Scalper представляет собой серые точки, которые следуют за ценой и визуально показывают тренд. Используются в стратегии для подтверждения сигналов от других индикаторов. Стандартное точки, как уже говорилось, имеют серый цвет, но при желании цвета можно поменять, к примеру, на красный и зеленый:

Flash Dots с серыми точками (по умолчанию) Flash Dots с красными и зелеными точками

Из настроек в индикаторе есть только цвета:

Следующим индикатором в стратегии Flash FX Scalper идет Flash Entry, который представляет собой стрелочки серого и зеленого цветов. При желании можно поменять серый цвет стрелочек на красный:

Flash Entry – белые и зеленые стрелочки (по умолчанию) Flash Entry – красные и зеленые стрелочки

Индикатор имеет настройки алертов и цветов:

Следующим рассмотрим индикатор Flash Pair Changer, который в стратегии для бинарных опционов Flash FX Scalper отвечает за панель с торговыми активами, окрашенными в белый и зеленый цвета. Суть панели заключается в том, чтобы определять по цвету, какие активы в данный момент направлены вниз, а какие вверх. Зеленый цвет по итогу говорит о восходящем тренде, а белый о нисходящем. Если названия актива нет, то это говорит о том, что цена на данный момент находится во флэте:

В настройках индикатора можно поменять список торговых активов, расположение панели, а также размер шрифта:

Последним индикатором идет Flash Trend, и он отвечает за панель с таймфреймами и цифрами, которые показывают перекупленнось, перепроданность или флэт для каждого таймфрейма. По итогу, белым цветом отмечается таймфрейм с сигналами на снижение цены, зеленым – на повышение цены, а черным отмечается таймфреймы с флэтом (нет сигнала):

Из настроек можно выбрать только расположение:

Далее подробно рассмотрим правила торговли по стратегии Flash FX Scalper для бинарных опционов, чтобы понять, когда покупать опционы Call, а когда – Put.

Правила торговли по стратегии Flash FX Scalper

Так как стратегия Flash FX Scalper является трендовой, обязательно стоит разобраться с тем, как правильно работать по тренду и при его отсутствии. Для этого полезно будет изучить такие темы:

Покупка опционов по стратегии Flash FX Scalper осуществляется только при наличии нескольких сигналов, которые должны коррелировать меду собой (то есть быть одинаковыми). Поэтому для покупки опциона Call необходимо, чтобы:

Цвет торгового актива был зеленый; Цвет таймфрейма был зеленый; Появилась зеленая стрелочка, направленная вверх; Цена была над серыми точками.

Для покупки опциона Put необходимо, чтобы:

Цвет торгового актива был белый; Цвет таймфрейма был белый; Появилась белая стрелочка, направленная вниз; Цена была под серыми точками.

Экспирация во всех случаях используется в 3 свечи.

Также, как уже говорилось ранее, на панели имеются показания и черного цвета, которые говорят о флэте. Поэтому если вы будете наблюдать квадрат черного цвета под таймфреймом или название актива будет черного цвета, то это будет говорить о флэте и о том, что сигналов в данный момент ждать не стоит:

Сигналы по стратегии Flash FX Scalper для бинарных опционов

Рассмотрим примеры сделок на паре USD/CAD и AUD/USD и таймфреймах Н1 и М5.

Опцион Call

Стратегия Flash FX Scalper дала все нужные сигналы для покупки опциона Call. И это зеленые цвета таймфрейма и название валютной пары, а также зеленая стрелочка и цена под точками:

Опцион Put

Точно такая же ситуация и с опционом Put, но наоборот:

Заключение

Стратегия Flash FX Scalper является прибыльной стратегией за счет того, что весь ее принцип основан на работе по тренду, а как известно, почти любая методика сможет приносить прибыль, если ее использовать по тренду, а не против него. Главное не забывать, что для совершения сделки должны совпасть все сигналы, и также очень полезно будет протестировать эту стратегию на демо-счету, и только после этого переходить на реальный счет.

Также важно использовать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, так как они помогут избежать лишних потерь.

