    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Полезные статьи о бинарных опционах
        /
        Закроют ли бинарные опционы в России в 2023 году?

        В России запретят бинарные опционы в 2023 году? Где торговать трейдерам из РФ?

        Сегодня нам хотелось бы затронуть такую важную тему как "Когда закроют бинарные опционы в России?", а также подвести краткие итоги прошедшего года.

        Возможно вы в курсе, а возможно нет, но в начале 2021 года пять Forex-брокеров лишились возможности легально работать на территории России из-за отзыва лицензий Центральным Банком. 26 декабря 2018 года брокер опционов Olymp Trade прекратил работу с клиентами из России, ссылаясь на будущие изменения в законе «О рынках ценных бумаг». 1 августа 2019 года с рынка РФ ушел брокер бинарных опционов Binomo. И буквально на днях Форекс-дилер Forex Club заявил о полном прекращении регистраций трейдеров с России, на своем сайте.

        PO

        Такие новости шокировали множество клиентов данных компаний, тем более что Форекс Клуб является одним из самых известных Форекс-брокеров в РФ.

        Олимп Трейд в свою очередь был одним из самых известных брокеров бинарных опционов на момент своего ухода. Но если Форекс-дилеры просто лишились лицензий и продолжили свою работу, компания Olymp Trade полностью ушла с рынка РФ.

        В 2023 году еще не было ни одного крупного и проверенного брокера бинарных опционов, который перестал предоставлять свои услуги на территории РФ в отличие от прошлых лет, когда с рынка ушли Olymp Trade и Binomo.

        Однако были брокеры-мошенники, которые активно вели свою деятельность, но некоторые из них все же закрылись и их сайт перестал работать. К таким мошенническим проектам можно отнести optiontime.com, optitrade24.com, marketoptions.com и многих других.

        Почему Центральный Банк России отозвал лицензии у Форекс-брокеров?

        Скорее всего мало кто удивился, когда узнал об аннулировании лицензий у таких мало известных Форекс-брокеров, как Траст Форекс и Фикс Трейд. Но для большинства было неожиданным, когда Центральный Банк отозвал лицензии у Alpari, FxСlub и Teletrade, которые он же (банк) и выдавал примерно в 2015 году. Центральным Банком было дано официальное заявление, почему были предприняты такие действия: «За неисполнение предписания Банка России».

        Лицензирование брокеров в Российской Федерации было введено для того, чтобы работать с отечественными брокерами было максимально безопасно. Но главное, для чего были выданы лицензии — возврат капитала из офшорной зоны назад в РФ. Для брокеров из преимуществ владения лицензией была возможность официально без ограничений размещать рекламу на любом интернет-ресурсе и не только.

        Ни для кого не секрет, что, если бы было выгоднее работать не из офшорных стран, все бы так и делали. Но перевод всех «мощностей» обратно в РФ ведет за собой большие затраты для брокеров. 99% компаний, если у них есть возможность работать через офшор, будет так делать, так как налоги там в разы ниже.

        И глупо было удивляться, когда Форекс-брокеры открыли в России дочерние компании, на которые и были оформлены новоиспеченные лицензии, а деятельность велась все через те же офшорные фирмы. Конечно, они регистрировали новых трейдеров в РФ, но за все три года во всех компаниях с лицензией было зарегистрировано около 200-300 клиентов.

        Правом пользования рекламой брокеры не пренебрегали, потому что это главный инструмент привлечения капитала, а тут еще и никаких ограничений на ее использование не было. Клиентов же, привлеченных таким образом, регистрировали все равно в офшорных компаниях. Из информации, полученной из отчетов, все пять дилеров получали убытки из-за больших затрат на рекламу и почти не получали прибыли от привлеченных клиентов.

        ЦБ РФ не мог продолжать дальше поддерживать брокеров после такой отчетности. Отразилось ли это на клиентах этих брокерских компаний? - Нет. Ведь все они были зарегистрированы в офшорных фирмах и продолжали пользоваться услугами компании, как и раньше. А что с самими брокерами? Единственная их потеря — возможность беспрепятственно размещать рекламу. Может это конечно и уменьшило приток новых клиентов, но старые никуда не делись. Да и рекламу можно размещать во множестве других мест.

        Почему брокер бинарных опционов Olymp Trade и Binomo ушли с рынка РФ

        олимп трейд закрываетсяОфициальное заявление брокера Олимп Трейд было таким — из-за будущих изменений в законе «О рынке ценных бумаг». Нам эта причина показалась очень натянутой.

        На начало 2019 года Olymp Trade был одним из самых крупных брокеров бинарных опционов в РФ. Огромные рекламные кампании, множество клиентов-трейдеров, и соответственно большой приток прибыли. Даже если бы вносились какие-то кардинальные изменения в законодательство (которые, кстати, так и не были внесены), компании дали бы время для сворачивания деятельности. Из-за изменения законов компании не закрываются в один момент.

        Если поискать в интернете информацию о запрете бинарных опционов на территории России, то одной из первых появилась статья на Рамблере от 4 октября 2018 года, в которой рассматривался перевод бинарных опционов в разряд азартных игр Роскомнадзором. Но в итоге этого не произошло. Даже если бинарные опционы в России станут азартными играми по закону, это не повлияет на нашу с вами работу. Онлайн-казино в РФ запрещены законом, но это не мешает им рекламироваться везде, где только можно. А все потому, что эти компании зарегистрированы в уже известных нам с вами офшорных зонах, и у людей, пользующихся услугами онлайн-казино нет проблем с доступом к ним.

        Делая выводы из вышесказанного, можно точно сказать, что никакие изменения в законодательстве не помешали бы продолжать работу брокерам бинарных опционов. Сразу вспоминается ситуация с брокером IQ Option. Это второй брокер, который перестал работать в РФ за последние 10 лет.

        Если Олимп Трейд был самым популярным в 2018 году, то IQ Option был таковым в 2016 году. Этот брокер был первым, кто ввел минимальный депозит в размере $10, не говоря уже об очень удобной торговой платформе. Эта компания так же зарабатывала миллионы, и вдруг резко свернула свою деятельность. Официальная причина — «В связи с законодательной политикой Российской Федерации». Компания работала долгое время, приносила колоссальный доход, а потом вдруг они решают, что им не хватает лицензии ЦБ, которую они бы все равно никак не получили.

        Не вооруженным глазом видно, что ситуации Олимп Трейд и IQ Option схожи.

        Причины могут быть разными, но самое распространённое мнение гласит, что брокера Олимп Трейд (как и IQ Option) просто вынудили уйти. Не ясно, у кого были такие возможности и рычаги давления, но других весомых причин для ухода с такого прибыльного рынка не было.

        Что касается ухода брокера Binomo из России, то 1 августа была закрыта регистрация для клиентов из России. Причину брокер указал такую же, как и предыдущие — все из-за законов РФ. Но те, кто был зарегистрирован и верифицирован до этой даты, могли и дальше пользоваться услугами компании, чего не было с клиентами Olymp Trade, счета которых были закрыты по истечении трех месяцев. 

        Брокеры бинарных опционов, которые появились в России к 2021 году

        К началу 2021 года появилось целых два новых и качественных брокера бинарных опционов, и это брокер Quotex, а также брокер Deriv.

        Брокер бинарных опционов Quotex на данный момент является единственным брокером, который позволяет открывать любые сделки моментально, и помимо этого на платформе Квотекс есть различные индикаторы, инструменты графического анализа и другие полезные функции. Также при пополнении счета у брокера можно использовать промокоды Quotex, а см счет можно пополнить различными удобными методами.

        Брокер Deriv по большей части является обновленной версией брокера Binary.com, но все равно размещается на новом домене и работает отдельно. Брокер бинарных опционов Дерив предоставляет трейдерам множество новых торговых возможностей, включая 17 видов бинарных опционов, экзотические экспирации и свои собственные синтетические торговые активы.

        В 2023 году возможно появятся и другие новые перспективные компании, и если таковые будут, то мы обязательно оповестим вас о них.

        Будут ли бинарные опционы запрещены в России в 2023 году?

        call и put на флаге россиииЗаявлений от представителей власти не поступало. Но если вдруг они решат запретить бинарные опционы или любую другую торговую деятельность в России, на нас с вами это никак не повлияет, потому что все мы будем работать через офшорные компании. Не нужно далеко идти, что увидеть работу онлайн-казино и брокеров, работающих без лицензии.

        Конечно, намного лучше торговать, когда понимаешь, что ты защищен от нарушений брокерами своих обязательств. Но трейдеры из РФ всегда торговали через офшорных брокеров и до сих пор ничего не поменялось. И как показывает опыт, отсутствие лицензии у брокера не всегда значит, что брокер является недобросовестным и не выполняет свои обязательства перед клиентами.

        Поэтому можно не беспокоится по поводу ухода вашего брокера из России в будущем 2023 году. Даже если это произойдет, вы все равно сможете пользоваться его услугами тем или иным способом.

        Заключение

        Как видим, из вышеприведенных фактов, не стоит верить всем пугающим и провокационным материалам, которые появляются в интернете про бинарные опционы. И не стоит бояться уходов брокеров с российского рынка, так как это никак не влияет на работу с ними. Тем более что рынок бинарных опционов очень конкурентный и всегда есть брокеры, из которых можно выбрать максимально подходящего вам. На нашем сайте в рейтинге брокеров бинарных опционов и в рейтинге Форекс-брокеров вы можете подобрать подходящего вам брокера и начать работу уже в ближайшее время, если еще этого не делаете.

        Если у вас есть свои мысли и мнения по поводу того, почему крупные и популярные брокеры уходят с рынка за считанные дни, высказывайте их в комментариях ниже. А мы желаем вам успешно и прибыльно закрыть первое полугодие 2023 года и конечно же успехов во втором полугодии 2023 года!

        PO

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Option Bull
        Жопу себе пускай роскомнадзорнут!
        15 ноября 2022
        Ответить
        Руслан
        Бинарные опционы по-хорошему и так не регулируются, так что не вижу причин для паники.
        15 ноября 2022
        Ответить
        Арсен
        блокнут ваши бинарки галимые и будете плакать ахахахахах
        04 января 2022
        Ответить
        вон что quotex, что покет, что бинариум пытаются закрыть, блочат домены, а они новые делают, вот и все что они могут сделать. закрыть не закроют никак.
        04 января 2022
        Ответить
        Клим
        кстати да, quotex снова домен менял думал скам а нет просто заблочили. но как видно дальше этого ничего не делается, а значит будет торговать и дальше)
        04 января 2022
        Ответить
        Степан
        Ну если бинарные опционы в России закроют в 2021 году то можно пробовать торговать в другой стране. Хотя сейчас в России нет закона по которому запрещают торговлю бинарными опционами, ведь это инвестиционная деятельность, а не азартная игра, как считают некоторые не очень успешные трейдеры.
        08 августа 2021
        Ответить
        Яков
        Сомневаюсь я, что трейдеры смогут как то повлиять на то, закроют ли бинарные опционы в России в 2021 году. Мой вопрос в другом. В какой стране мира торговать бинарными опционами выгоднее всего?
        Можно попробовать торговать бинарными опционами в Украине, Хотя процесс и требует урегулирования. И не всегда сразу поймешь, как решить спорные моменты.
        05 августа 2021
        Ответить
        Олег
        А что делать если трейдер торговал с брокером бинарных опционов Binomo, а теперь брокер ушел из российского рынка?, это значит, что деньги, которые были на счету трейдера пропали?
        Можно пробовать подавать жалобу к регулятору, так слазу и не вспомню, российский ли или европейский регулятор у брокера бинарных опцонов Биномо.
        04 августа 2021
        Ответить
        Константин
        03 августа 2021
        Ответить
        Рэм Абдуланиев
        02 августа 2021
        Ответить
        Вероника
        Закроют ли бинарные опционы в России в 2021 году, это на мой взгляд, только повод, чтобы отвлечь внимание российских граждан от чего то более важного, например от падения рейтингов правящей партии перед выборами в Гос думу, которые будут уже в следущем месяце
        Рэм Абдуланиев, Думаю вы правы и закроют ли бинарные опционы в России в 2021 году это хороший отвлекающий маневр, ведь если торгуешь бинарными опционами, то не всегда есть время следить за политическими новостями, а тем более их обсуждать.
        26 июля 2021
        Ответить
        Рэм Абдуланиев
        26 июля 2021
        Ответить
        Egor
        А почему у государственных властей России возникает желание запретить бинарные опционы в 2021 году?
        Дмитрий, Ну российские власти вроде сделали исключение и теперь не нужно подавать декларацию тем лицам, чей годовой доход меньше, чем 100 тысяч рублей, а тем временем ищут предлоги, чтобы вызвать панику среди трейдеров по поводу того, закроют ли бинарные опционы в России в 2021 году.
        19 июля 2021
        Ответить
        Дмитрий
        17 июля 2021
        Ответить
        Игорь Зиньчук
        Закроют ли бинарные опционы в России в 2021 году, в некоторой степени зависит от позиции самих трейдеров, так как если они будут пассивны, то российские власти смогут сделать все что угодно, а если бы трейдеры писали какие то коллективные жалобы или прошения, то возможно ситуацию удалось бы изменить к лучшему.
        Если ЦБ России закрыл брокера бинарных опционов Альпари с формулировкой не выполнения предписания, то с остальными брокерами они могут сдедать все, что угодно и закроют ли бинарные опционы в России в 2021 году, это вопрос времени, на мой взгляд.
        15 июля 2021
        Ответить
        13 июля 2021
        Ответить
        Artur
        Чем российские власти мотивируют свое решение закрыть и запретить торговлю бинарными опционами в России в 2021 году?
        Max, Да ничем особо и не мотивируют, сделали все это специально, чтобы держать под контролем прибыль российских граждан и в очередной раз заглянуть в карманы трейдеров, угрозами о том, закроют ли бинарные опционы в России в 2021 году или нет.
        12 июля 2021
        Ответить
        Константин
        Max, Мотивацию всегда можно найти: то с документами проблемы, то кто то жалобу написал на деятельность брокера. Если захотят, то найдут почему и как закроют бинарные опционы в России в 2021 году.
        09 июля 2021
        Ответить
        Max
        Чем российские власти мотивируют свое решение закрыть и запретить торговлю бинарными опционами в России в 2021 году?
        08 июля 2021
        Ответить
        Корней
        я из Украины, поэтому, мне не столь важно закроют или нет бинарные опционы в России в 2021 году и где же торговать трейдерам из России. Могу сказать одно, если человек чего то действительно очень хочет, то всегда будет стараться найти новые возможности.
        Игорь Зиньчук, Да уж, с этим трудно не согласиться, если чего то очень сильно хочешь, то найдешь возможности, чтобы этого достигать любой ценой. Здесь главное, чтобы слова соответствовали делам, а то так часто бывает - на словах трейдер хоть куда, а на практике - полный отстой: Без знаний, опыта и желания учиться.Вот поэтому, трейдеры из Росии найдут где торговать, если будет желание.
        07 июля 2021
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!