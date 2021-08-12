Правильный выбор экспирации бинарных опционов чрезвычайно важен в торговле. Главный фактор, влияющий на данное действие – ваша торговая стратегия, предусматривающая определенную периодичность покупки бинарных опционов согласно появляющимся сигналам. При покупке опциона Call или Put трейдер определяет время экспирации, или временной интервал, в течение которого действует цифровой контракт. По окончании этого периода сделка автоматически закрывается. Время экспирации, это не просто обычная опция, это то, что существенно влияет на вашу потенциальную прибыль от торговли.

Именно экспирация отличает бинарные опционы от рынка Forex и поэтому очень важно понимать, как правильно выбрать время экспирации бинарного опциона.

Что такое время экспирации в бинарных опционах

Под экспирацией бинарных опционов понимают период, по окончании которого сделка закроется с определенным финансовым результатом. Например, если время экспирации установлено равным 15-ти минутам, то через этот промежуток времени сделка закроется автоматически и трейдер узнает, будет ставка в деньгах или окажется убыточной. Экспирация может быть и более долгой, и не которые брокеры позволяют торговать опционами с экспирацией от 1 дня и до нескольких месяцев. Важно понимать, что выбор времени экспирации всегда происходит перед заключением сделки.

Разные виды бинарных опционов позволяют трейдеру и инвестору выбирать наиболее подходящее время экспирации. Конкретные варианты доступны в торговой платформе вашего брокера:

Чаще трейдеры используют в торговле минутное время экспирация бинарных опционов, но существует и множество других периодов:

секундные (30 секунд);

минутные (1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 45 минут);

часовые (1, 2, 3 или 4 часа);

дневные (1 день);

недельные (1 неделя);

месячные (1 месяц);

квартальные (3 месяца).

Виды экспираций бинарных опционов

У каждого из брокеров свои торговые условия, соответственно, сроки экспирации также могут отличаться. Есть и краткосрочные сделки, и контракты, длящиеся 30 дней и даже больше. Для каждого вида предусматривается свой процент прибыльности, ведь степень риска совершенно разная.

Начинающие инвесторы обычно мало внимания уделяют фактору времени, не понимая его влияния на конечный результат. Этот вопрос начинают рассматривать более внимательно гораздо позже, когда уже получили некоторый опыт работы на финансовых рынках.

Также в зависимости от периода экспирации бинарных опционов их можно разделить на:

Турбо. Экспирации, которые не превышают 5 минут, а чаще длятся 60 секунд (1 минуту) или менее. Бинарные опционы с такой короткой экспирацией стоит использовать только опытным трейдерам, так как спрогнозировать движение цены за такой короткий срок очень тяжело.

Сверхкороткие. Действуют в течение 1-24 часов. Оптимальный срок – от 1 часа. Торговать ими стоит при выборе соответствующей стратегии, учитывающей особенности данного вида опционов. Эффективное прогнозирование затрудняется тем, что исходные данные минимальны.

Краткосрочные. Охватывают период от суток до недели. Желательно все позиции закрывать не позднее пятницы. На выходных вероятны неожиданные события, которые в значительной мере повлияют на колебания котировок.

Среднесрочные. Длятся 7-30 дней. Торговые сигналы должны фильтроваться и получить подтверждение из нескольких источников. Также при анализе берется во внимание весь комплекс действующих на цену факторов.

Долгосрочные. Направление, которым занимаются преимущественно профессиональные игроки, включая крупные финансовые организации. Период действия – от месяца до года и даже более. Условия торговли ними существенно отличаются от других видов опционов. Например, сумма минимальной ставки гораздо выше, чем для других контрактов. Моделируя будущую ситуацию на рынке, берутся во внимание все фундаментальные факторы, например, политическая ситуация, действия нефтяных компаний и тому подобное.

Экспирация бинарных опционов напрямую зависит также от его типа. Американский опцион – это более гибкий инструмент, позволяющий уменьшить срок экспирации при уже сделанной ставке. Это очень удобно, если трейдер видит, что совершил ошибку и хочет поскорее закрыть позицию. Европейские бинарные опционы не предусматривают подобной возможности.

Некоторые брокеры предлагают клиентам еще одну важную функцию – продление времени закрытия. Если инвестор уверен, что цена обязательно развернется и достигнет нужного уровня, он просто выбирает данную опцию, повышая шансы на получение прибыли.

Далее более подробно рассмотрим каждый из типов экспираций бинарных опционов.

Турбо (экспирация от 30 секунд до 5 минут)

Время экспирации по этим опционам составляет от 30 секунд до пяти минут. Такой временной интервал используют только опытные трейдеры, так как торговля в столь ограниченном промежутке требует серьезной моральной, психологической и профессиональной подготовки. Данный вид торговли известен как скальпинг на бинарных опционах. А трейдеров, работающих с турбо-опционами, называют скальперами.

К плюсам данного типа торговли относят возможность заключать большое количество сделок в течение одной сессии, так как завершаются такие сделки очень быстро. Турбо-опционы позволяют получать повышенный процент от операций, который платит брокер. Но такая торговля связана с большим риском. При работе в столь ограниченном временном интервале неизбежно возникают рыночные шумы, которые мешают индикаторам и другим инструментам давать правильные сигналы.

Среди трейдеров, торгующих турбо-опционами, популярен метод Мартингейла и метод АнтиМартингейла. Этот вариант помогает получать большую прибыль, но требует и более крупного депозита:

Сверхкороткие (торговля внутри дня)

При данном формате торговли работают с бинарными опционами, время экспирации которых составляет от 1 до 24 часов. Преимуществом такого трейдинга в сравнении с предыдущим является то, что в данном случае трейдеры получают больше инструментов для проведения качественного анализа благодаря тому, что могут отслеживать изменение цены на более длинном интервале времени. Благодаря этому трейдерам становится проще предугадать изменения направления цены вследствие уменьшения влияния ценового шума и возможности более точно определить тренд. Кроме того, трейдеры при внутридневной торговле могут более эффективно использовать:

Брокеры в случае внутридневной торговли устанавливают относительно высокий процент прибыли по сделке:

Краткосрочные (экспирация от 1 дня и до 1 недели)

При такой торговле трейдеры также используют обширный арсенал инструментов, описанный выше, однако в случае с такими долгими экспирациями бинарных опционов особое внимание стоит обращать уже на инструменты технического и фундаментального анализов. При учете всех параметров трейдерам удается составить достаточно точный прогноз.

Стоит отметить, что при данной форме торговли вводятся ограничения на количество совершаемых сделок в течение одной сессии, так как покупая опцион с временем экспирации в 1 день вы больше не сможете совершать сделки по данному торговому активу и потребуется дождаться ее закрытия.

Трейдинг с такими сроками экспирации бинарных опционов выбирают пользователи, которые стремятся сократить число убыточных операций. Происходит это благодаря тому, что при выборе направления цены трейдер ориентируется также на новостной фон, позволяющий определить текущее настроение рынка:

Среднесрочные (экспирация от 7 до 30 дней)

Торговля с такой экспирацией бинарных опционов отличается от предыдущей только по длине. В плане анализа тут все остается без изменений и основной упор стоит делать именно на фундаментальные факторы, которые должны подтверждаться техническим анализом и трендом. Также стоит отметить, что такие экспирации используют только опытные трейдеры:

Долгосрочные опционы (экспирация от 1 месяца до 1 года)

С такими бинарными опционами также работают только опытные трейдеры, которые понимают особенности функционирования рынка, так как экспирации в таком случае составляют от 1 месяца до 1 года. Выставлять ордера со столь продолжительным сроком экспирации можно при условии наличия большого бюджета.

К недостаткам данного способа торговли относится то, что не все брокеры позволяют использовать подобные временные интервалы:

Как правильно выбрать время экспирации бинарного опциона

Правильный выбор времени экспирации бинарного опциона – это один из самых важных шагов, которые выполняют трейдеры. Данный параметр играет тем большую роль, чем выше сумма по сделке. Это объясняется самим определением понятия. Успешность торговли бинарными опционами определяется результативностью прогноза. Так, если трейдер правильно прогнозирует направление цены, то получает прибыль. При этом необходимо, чтобы курс не менял своего движения в течение экспирации бинарного опциона. Поэтому одинаковые по характеру сделки (например, торговля опционами Call) с одним и тем же торговым активом в случае с 10-ти минутной экспирацией бинарного опциона приносят прибыль, а с экспирацией в 30 минут – убыток.

Если вы сомневаетесь, какую именно экспирацию бинарных опционов выбрать, остановитесь на более продолжительной. Небольшой промежуток (короткие экспирации) – лишь часть глобальной картины, поэтому стоит анализировать тенденции масштабно, рассматривая движения котировок на различных таймфреймах, чтобы вовремя заметить формирование нового тренда или коррекции.

Для торговли внутри дня необходимо знать особенности анализа графиков на небольших таймфреймах. Опционы с непродолжительным временем действия (от нескольких минут до часа) считаются самыми рискованными. Их любят новички за быстрый результат и высокую прибыльность, но итог часто бывает неутешительным, так как не разбираясь во всех тонкостях дела они сливают депозит. Для турбо-опционов малоэффективен классический технический анализ. Торговать исключительно на новостях также не всегда выходит, потому что некоторые брокеры перед их публикацией могут закрыть доступ к заключению краткосрочных сделок. Приходится рассчитывать только на удачу или применять иные подходы, например, использование трендовых линий. Их пробитие – четкий сигнал для входа в рынок.

Профессионалы советуют начинающим трейдерам изучить особенности долгосрочных сделок, итог которых гораздо удобнее прогнозировать, поэтому риски значительно меньше, как и доходность. На движение цены в перспективе довольно сильно влияют экономические факторы и другие внешние обстоятельства, на которых можно строить свою стратегию без учета технических данных.

Можно сделать вывод, что чем больше опыта, тем лучше трейдер разбирается в том, как правильно выбрать время экспирации бинарного опциона в той или иной ситуации.

Выбираем оптимальное время экспирации бинарного опциона

Любителям краткосрочного трейдинга необходимо выбирать соответствующее время экспирации бинарного опциона. Торговля на небольших промежутках позволяет быстрее получить опыт работы на бирже, однако не рекомендуется новичкам без какого-либо опыта.

Торговые активы и продолжительность времени экспирации можно разделить по типам торговых активов:

от 5 минут до 1 часа – валютные пары ;

от 1 часа до 1 дня – индексы, сырьевые товары;

от 1 дня до 1 месяца – криптовалюты, акции;

от 1 месяца до 1 года – любые инструменты, но обратите внимание на то, что это уже инвестирование, а не трейдинг.

Зависимость срока экспирация бинарных опционов от вида торгового актива недостаточно освещается в специализированной литературе. Начинающий трейдер изначально должен получать максимум полезной информации, которая позволит эффективно планировать свою работу. Например, цены на некоторые валютные пары относительно стабильны по сравнению с тем же золотом или нефтью внутри дня (данные торговые активы очень волатильные). Поэтому ценовое движение валют проще предугадывать, и профессионалы советуют заключать сделки на небольшой срок (от 1 часа), увеличивая их количество. Валюты конечно тоже могут демонстрировать значительную волатильность, но их резкие колебания чаще вызваны не спросом и предложением, а фундаментальными факторами, основанными на политике и других мировых процессах.

Новичкам без опыта, которые тренируются на демо-счету, опытные трейдеры советуют выставлять время экспирации бинарных опционов в размере 3-5 свечей в зависимости от выбранного таймфрейма:

Это правило можно использовать при работе с разными активами и на любых графиках. Но стоит помнить, что это имеет смысл только при тренировке. Как только трейдер набирается опыта, стоит создавать свою торговую стратегию и подбирать экспирацию бинарных опционов под нее.

От срока экспирации зависит и тип актива, на котором базируется бинарный опцион. При краткосрочной торговле, как уже говорилось ранее, рекомендуется работать с валютными парами, товарами или биржевыми индексами. Объясняется это тем, что котировки таких активов не подвержены внезапным колебаниям. Поэтому трейдерам проще прогнозировать изменение цены с короткой экспирацией бинарных опционов.

При среднесрочной и долгосрочной торговле чаще работают с криптовалютами и акциями. Курсы этих активов подвергаются колебаниям под влиянием разных факторов. Причем котировки могут несколько раз меняться в течение относительно короткого временного интервала.

Как уже говорилось ранее, при выборе времени экспирации необходимо учитывать таймфрейм. Оба показателя считаются важными инструментами, которые учитываются при разработке стратегии торговли бинарными опционами, и далее рассмотрим, как связана экспирация и таймфрейм.

Взаимосвязь стратегий и таймфреймов со временем экспирации бинарных опционов

Под таймфреймом понимается временной интервал, по завершении которого на графике закрывается свеча или бар. Экспирация бинарных опционов – это промежуток, по окончании которого автоматически закрывается сделка.

При работе с бинарными опционами трейдеры не используют такие инструменты торговли, как стоп-лосс и тейк-профит. Для извлечения прибыли пользователям достаточно определить направление движения цены за выбранное время экспирации. В зависимости от прогноза трейдер выбирает, какой тип опциона купить – Call или Put.

Как связано время экспирации бинарного опциона и таймфрейм

Большинство начинающих трейдеров не видит разницы и корреляции (взаимосвязи) между этими понятиями. По этой причине часть пользователей совершает ошибки, открывая только убыточные сделки. В частности, новички нередко неправильно подбирают таймфрейм и время экспирации. Так, устанавливая последний параметр на значении в 5 минут и работая на часовом графике, трейдер с большей вероятностью потеряет деньги, потому что данный вид торговли больше похож на игру в рулетку. То есть, в указанных условиях прибыльность и убыточность сделок определяется исключительно удачей. В связи с этим повышаются риски потери депозита. Поэтому можно сделать вывод, что время экспирации бинарного опциона напрямую зависит от выбранного таймфрейма:

Если же задан таймфрейм М5, то на формирование одной свечи на графике нужно 5 минут. После проведения соответствующего анализа можно понять, какого уровня достигнет цена по истечению, к примеру, 30-60 минут. «Умножив» оба показателя (количество свечей и таймфрейм), можно получить примерное время экспирации в бинарных опционах.

Для понимания данного правила можно привести следующий пример: на графике с таймфреймом М5 начал зарождаться бычий тренд. Эта информация позволяет сделать предположение о том, что после формирования примерно пяти свечей цена превысит текущий уровень. В подобных условиях можно покупать бинарные опционы Call со временем экспирации в 25 минут.

Во избежание убыточных сделок нельзя задавать время экспирации бинарного опциона меньше, чем используемый таймфрейм. Объясняется это тем, что за выбранный период свеча не успевает сформироваться. То есть не подтверждается направление движения цены. В связи с этим вероятность составления точного прогноза при таком коротком временном интервале крайне мала. В подобных условиях высок риск хаотичного движения курса, обусловленного краткосрочным импульсом. Такие изменения, не влияющие на направление цены в более продолжительном временном интервале, приведут к убыткам:

Связь экспирации и торговой стратегии

Период действия контракта – важное условие эффективности торговой стратегии. Если вы пользуетесь готовыми стратегиями или индикаторами, то в правилах скорее всего уже учтена определенная экспирация и предложено ее оптимальное значение. Применяя комплексную систему из интернета, не забывайте о некоторых моментах:

любая стратегия разрабатывалась под конкретное время экспирации;

для длительных экспираций используются совершенно другие подходы к анализу в сравнении с краткосрочными стратегиями. Умение видеть перспективу базируется в том числе на фундаментальных факторах;

для коротких отрезков графика приоритетным является технический анализ, базирующийся на сигналах индикаторов или других методах торговли бинарными опционами.

Новичкам придется учиться торговать, учитывая новостной фон. Для этого необходимо знать время публикации данных и их вероятное влияние на рынок. Найти такую информацию всегда можно заранее в экономическом календаре.

Один из эффективных способов поиска точек входа – изучение нескольких графиков одновременно. Первый график будет с базовым таймфреймом, второй – на два таймфрейма ниже. Например, основной ваш промежуток – D1. В таком случае рассматриваем более «младший» таймфрейм, который будет H1 (на два таймфрейма меньше), чтобы обнаружить подходящий момент для покупки опциона. Время экспирации бинарного опциона также можно устанавливать, исходя из этого правила, то есть в «двойном» размере. Например, при торговле на графике M5, срок истечения выбирают равным 30 минутам.

Заключение: как правильно выбрать время экспирации бинарного опциона

Время экспирации – важная составляющая любой стратегии, от которой в значительной мере зависит степень риска. Благодаря правильному времени экспирации трейдер может получать прибыль на любых рынках и таймфреймах.

Конкретный срок действия контракта определяют после детального анализа графика. Он также зависит от вида финансового инструмента, которым торгует трейдер. Для индексов, валютных пар, акций, криптовалют рекомендуются различные экспирации бинарных опционов.

Срок экспирации необходимо подбирать с учетом таймфрейма. То есть торговать турбо-опционами на часовом графике нельзя. Также запрещено открывать сделки на долгосрочные цифровые контракты при таймфрейме в несколько минут.

Оптимально, если срок экспирации прямо пропорционален значению таймфрейма на целостное число. Например, при торговле на графике М5 можно открывать сделки, которые исполняются через 10, 15, 20 минут и так далее.

