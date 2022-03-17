        Как установить MetaTrader 4 на Mac OS

        Еще совсем недавно, чтобы установить MetaTrader 4 на ПК с Mac OS, требовалось использовать каике-либо эмуляторы или приложение Wine. Но к началу 2022 года компания MetaQuotes Ltd, которая создала платформу MT4, наконец-то выпустила долгожданное приложение для Apple, которое можно устанавливать без каких-либо дополнительных программ. Теперь все пользователи МТ4 на MAC смогут использовать терминал без каких-либо проблем и получать постоянные обновления.

        Далее рассмотрим два варианта установки терминала на продукты Apple.

        Вариант 1: установка терминала MetaTrader 4 на MAC OS

        Самый легкий вариант установки терминала – скачать установочный файл с официального сайта. Установка производится стандартно, как и любое другое приложение для Mac OS. Просто перетащите скачанный файл в Applications и дождитесь окончания:

        установка metatrader 4 на mac

        Терминал МетаТрейдер 4 для Apple поддерживает чип M1, благодаря чему эффективно работает на всех системных версиях, включая Big Sur.

        Файл платформы собран при помощи технологии CrossOver, которая в свою очередь основана на Wine, который ранее необходимо было использовать для установки. CrossOver отличается от эмуляторов и дополнительных программ тем, что является коммерческим проектом. Из-за этого его разработка происходит намного быстрее и все большее количество продуктов для Windows становится доступными пользователям продукции Apple. Еще одним плюсом коммерческих проектов является то, что все ошибки и баги исправляются довольно быстро. Так как CrossOver отличается от подобных приложений еще и узкой направленностью, он более нацелен на офисные программы и приложения Виндовс. Все продукты детально тестируются перед выпуском, из-за чего их работа более стабильна, и примером может послужить сам торговый терминал.

        Обратите внимание, что вам не нужен CrossOver на вашем ноутбуке для установки DMG-пакета. Поэтому использовать терминал вы можете полностью бесплатно. Также не потребуется скачивать какие-либо дополнительные плагины и утилиты. После установки вы сразу же сможете запустить терминал и использовать весь его функционал.

        Вариант 2: установка терминала при помощи приложения PlayOnMac

        PlayOnMac – эмулятор, с помощью которого можно устанавливать любые приложения, построенные на ОС Windows. Сразу хотим заметить, что на версию Mac OS Catalina установка терминала MT4 невозможна.

        Скачать приложение PlayOnMac можно с официального сайта. Файл можно найти в разделе Downloads:

        Скачивание PlayOmMac

        После скачивания запустите данный файл. Найти его можно в разделе Downloads:

        Запуск PlayOmMac

        Запустите скачанный дистрибутив, чтобы установить нужные компоненты:

        Установка PlayOmMac

        XQuartz – одно из важных приложений для работы. Этот компонент позволит работать программам с оконной системой Windows на Mac OS:

        Установка XQuartz

        В сулчае, если вы устанавливали XQuartz ранее, выберите – "Don't install XQuartz for the moment".

        Если приложения у вас нет, то пройдите снова все пункты стандартной установки приложений по порядку:

        Лицензия XQuartz

        Нужно будет ввести пароль, который запросит система безопасности Mac OS:

        Система безопасности Mac OS

        Когда приложение установится, потребуется перезагрузка компьютера:

        Завершение установки

        Теперь можно начать установку PlayOnMac. Это приложение требуется для получения шрифтов MS Windows. Без них сторонние приложения, такие как MetaTrader 4, не смогут правильно корректно:

        PlayOnMac шрифты

        Снова стандартная установка, после завершения которой PlayOnMac можно будет использовать. Должно будет открыться главное окно приложения:

        PlayOnMac запущен

        Обновление приложения Wine

        Wine – это бесплатная программа, позволяющая пользоваться любыми приложениями Windows на таких ОС, как Mac. Wine – это не эмулятор Windows, как думают многие, а альтернативная реализация Windows.

        Приложение можно обновить его до стабильной версии 4.0.3, или до последней бета-версии. Советуем всегда устанавливать самую новую версию.

        Для обновления Wine выберите вкладку Tools => Manage Wine Versions:

        Обновление Wine

        В открывшемся окне выберите самую новую версию:

        Версия Wine

        С помощью стрелочки переместите нужную версию в правое окно. Установка должна начаться автоматически:

        Установка обновлений Wine

        После обновления новая версия Wine будет находится в окне PlayOnMac wine versions manager слева.

        Если все шаги, описанные выше, проделаны, можно начать установку MetaTrader 4.

        Установка MetaTrader 4 на PlayOnMac

        Скачайте файл "mt4setup.exe" на сайте вашего брокера или на сайте – metatrader4.com. Ранее вы бы не смогли запустить этот файл, но теперь это возможно благодаря установленным приложениям. Запустите скачанный файл, и он автоматически откроется с помощью PlayOnMac:

        Установка MetaTrader 4

        Установка также будет стандартной, как и в предыдущих случаях:

        Завершение установки MetaTrader 4

        В конце установки создайте нужные вам ярлыки:

        Ярлыки MetaTrader 4

        Чтобы запустить MetaTrader 4, кликните дважды по иконке Client terminal:

        Запуск MetaTrader 4

        Возможные проблемы при работе с MetaTrader 4

        Если приложение Wine будет работать нестабильно, то вы можете столкнуться всего с одной известной на данный момент проблемой – не будет работать Маркет. Других проблем замечено не было.

        Каталог данных MetaTrader 4

        Директория установленного терминала:

        LibraryPlayOnMacWinePrefixClient_Terminal_Drive CProgram FilesClient Terminal

        Заключение

        Надеемся, что после прочтения данной статьи у вас не осталось вопросов на счет того, каким образом можно установить торговый терминал MetaTrader 4 на  Mac OS. Но если вопросы есть, задавайте их в комментриях ниже или предлагайте свои варианты возможной установки.

        Комментарии

        Option Bull
        Option Bull
        Очень интересный материал.
        Руслан, конечно, особенно учитывая, что устройства от яблока обычно несправедливо лишены внимания в сфере бинарок.
        20 декабря 2022
        Руслан
        Руслан
        Очень интересный материал.
        19 декабря 2022
        Геннадий
        Геннадий
        ну наконец то можно устанавливать простым образом metatrader4 на mac блин они бы еще через 10 лет сделали эту возможность. чего сразу было не сделать вот так
        согласен, крупная контора, давно работают, почему не были ориентированы на apple не ясно но слава богу сдвинулось с места
        все просто. потому что на винде большая часть людей сидит, поэтому не развивали это.
        14 января 2022
        Becks
        Becks
        конечно большинство пользуются виндой, но все равно статья полезная, спасибо!
        08 января 2020
        ferby
        я как только не пытался его установить когда-то давно, так и не получилось, жаль тогда на такую статью не наткнулся
        04 декабря 2019
        Кирилл
        я так понимаю, мораль такова - пользуйтесь виндой)))
        04 декабря 2019
        макадамс
        макадамс
        Спасибо, информативно для такой маленькой статьи, нужные ответы получил)
        04 декабря 2019
