Словарь трейдера простыми словами

В сфере профессионального интернет-трейдинга существует множество специфических определений, без понимания которых зачастую очень тяжело разобраться в той или иной информации. А ведь всякий трейдер бинарными опционами, который планирует стабильно зарабатывать торговлей, много учится, и для того, чтобы облегчить его путь и избавить от путаницы и недопонимания, мы подготовили специальный словарь трейдера бинарных опционов с самыми популярными терминами.

В этой статье вы сможете найти основные определения, касающиеся торговли бинарными опционами и трейдинга в общем. Материал станет полезен не только для новичков, но для тех трейдеров, которые желают пополнить свой багаж знаний и словарный запас в этой профессиональной сфере. Некоторые слова и фразы вы возможно уже слышали, но некоторые точно будут для вас новыми.

Словарь трейдера бинарных опционов простыми словами

В трейдинге бинарными опционами и в торговле в целом существует огромное множество слов, словосочетаний, понятий и фраз, которые известны даже далеко не всем профессионалам. И стоит отметить, что большую часть из таких слов нет необходимости знать, так как они просто не используются в повседневной торговле бинарными опционами. Поэтому далее мы разберем только популярные слова и фразы, которые можно услышать при общении со среднестатистическими трейдерами на форумах и в различных пабликах.

Бинарные опционы и их виды

Бинарный опцион – это термин, который обозначает цифровой контракт, который покупатель приобретает у продавца с правом купить базовый актив по установленной цене в любое время до его экспирации (американский вид бинарных опционов) или же по ее наступлении (европейский тип бинарных опционов).

Опцион Call («Выше») – это бинарный опцион, который дает его собственнику право на получение определенной прибыли в случае превышения ценой основного инструмента начальной стоимости по истечении времени экспирации.

Опцион Put («Ниже») – это бинарный опцион, который дает его собственнику право на получение определенной прибыли в случае, если курс базового инструмента окажется ниже начальной цены по истечении времени экспирации.

Американские бинарные опционы – виды опционов, покупатель которых обладает правом их исполнения до экспирации. Говоря проще, такие виды бинарных опционов можно закрыть досрочно. Минус таких опционов в том, что брокер возвращает за досрочное закрытие намного меньшую сумму, чем было инвестировано в сделку. Также не у всех брокеров доступны американские бинарные опционы для торговли, но и встречаются они не редко.

Европейские бинарные опционы – виды опционов, которые закрываются только во время своей экспирации. Этот вид опционов является базовым и есть абсолютно у каждого брокера.

Опционы «Все или ничего» – это общее название стандартного бинарного опциона, который либо принесет фиксированную прибыль, либо сгорит по истечении срока своего действия. Таким образом, покупателю данного контракта требуется предугадать направление движения актива ко времени экспирации опциона.

Опционы «Выше/Ниже» – цифровой контракт, при покупке которого необходимо заранее определить, будет цена расти или падать. Такие виды опционов есть абсолютно у всех брокеров.

Опционы «Повышение/Понижение» – цифровой контракт, при покупке которого также, как и в опционах «Выше/Ниже», необходимо правильно предугадать, в какую сторону пойдет цена, но при этом еще существует уровень, выше или ниже которого цена должна быть на момент экспирации.

Опционы «Касание» – данный тип опциона основан на прогнозе трейдера о том, что цена достигнет определенного уровня до срока истечения самого контракта. При покупке опциона Call типа «Касание» трейдер ожидает, что актив вырастет до конкретного уровня в течение срока действия контракта. При покупке опциона Put такого типа трейдер ожидает, что актив упадет до конкретного уровня в течение срока действия контракта.

Опционы «Нет касания» – бинарный опцион, при покупке которого необходимо, чтобы цена не коснулась определенного уровня до момента экспирации.

Опционы «Диапазон» – тип контрактов, который базируется на прогнозе движения цен базового актива в рамках заданного коридора. Если трейдер покупает диапазонный опцион, то для успешной сделки ему необходимо, чтобы цена базового актива при опционе Call выросла выше начальной, но не далее, чем за определенную границу. При покупке опциона Put цена базового актива упала ниже начальной, но не далее, чем за определенную границу.

Опционы «Вне диапазона» – цифровой контракт, при покупке которого цена должна выйти за пределы определенного диапазона до конца экспирации.

Опционы «Турбо» (турбо-опционы) – вид бинарного опциона, который открывается с очень коротким временем экспирации. Диапазон экспирации при торговле такими опционами можно начинаться от нескольких тиков, но чаще это 60 секунд. Максимальная экспирация для турбо-опционов может быть 5 минут.

Опционы «Спред» – вид опциона, при торговле которым необходимо как правильно предугадать сторону движения цена, и также спрогнозировать то, на сколько пунктов цена уйдет от цены покупки опциона.

Опционы «Экспресс» (экспресс-опционы) – вид бинарных опционов, при торговле которыми одновременно совершается сделка сразу по 3 или более сделкам. К примеру, в одном экспресс-опционе может быть опцион Call по валютной паре EUR/USD, опцион Put по золоту и опцион Call по акциями компании Apple.

Трейдинг бинарными опционами

Торговый актив (основа, база) – этот термин означает общее название в торговле бинарными опционами, под которым подразумеваются валютные пары, акции, криптовалюты или фондовые индексы, которые используются в качестве основы при расчете стоимости производных инструментов – бинарных опционов. В то время, как вторичные бумаги полностью зависят от своей базы, на стоимость основного актива могут влиять многие реальные факторы, будь то цены ресурсов, новости, политическая и экономическая ситуации и другие.

Курс (цена) – стоимость базового актива в настоящее время. В момент, когда покупается бинарный опцион, данная величина устанавливается в качестве начальной цены.

Начальная цена – стоимость, которую имел основной актив на момент покупки опциона. Положение актива относительно данной величины во время экспирации опциона определяет, будет ли получена прибыль.

Цена экспирации – тот уровень цены актива, который был получен в момент окончания срока действия его опциона. От этого показателя зависит, окажется ли опцион прибыльным.

Время экспирации – заданное время, до наступления которого опцион будет являться действующим. По наступлению этого момента он считается исполненным. От правильно подобранного срока экспирации будет зависеть и прибыль трейдера, ведь именно в этот момент по положению базового актива и определяется, выиграет опцион или сгорит.

Стратегия торговли – свод правил и принципов, которыми руководствуется трейдер при совершении сделок. От качества и типа стратегии зависят такие показатели, как доходность, количество успешных сделок и риски.

Величина риска – по сути сумма затраченных на контракт средств, которая может быть потеряна в случае его неисполнения. Увеличивая или уменьшая вложение в опционы, трейдер пропорционально изменяет риски для капитала.

Величина прибыли – фиксированная величина прибыли, которую получит трейдер в том случае, если его опцион окажется «в деньгах», т.е. будет иметь положительную стоимость. Данный показатель определяется до открытия позиции. Вне зависимости от того, насколько далеко уйдет цена основного актива от начальной в случае исполнения прогноза трейдера, его процент прибыли останется неизменным.

ITM («в деньгах») – тот опцион, который принес прибыль трейдеру на момент своего исполнения. Иначе говоря, реальная цена основы оказалась в выгодном для трейдера положении. Например, call-опционом «в деньгах» будет являться контракт, который исполнился в момент, когда стоимость базового актива превысила начальную цену.

OTM («вне денег») – сгоревший на момент своего истечения опцион, не оправдавший прогноза трейдера. В данном случае цена основы оказалась в невыгодном для трейдера положении. Например, call-опционом «вне денег» будет считаться контракт, истекший в момент, когда стоимость базового актива оказалась ниже начальной цены.

ATM («у денег») – это термин, который обозначает опцион, оказавшийся на момент своего исполнения в ситуации, когда стоимость базового инструмента оказалась равна начальной цене.

Робот (советник) для бинарных опционов – сторонний плагин или программа для торговли бинарными опционами по заданным стратегиям или по определенному алгоритму, «вшитому» в робота.

Сигналы для бинарных опционов – это торговые рекомендации, в которых указывается, какой опцион, когда и с какой экспирацией покупать. Сигналы может предоставлять как брокер, так и отдельный трейдер. Также сигналы могут быть бесплатными и платными.

Виды торговых активов

Валютные пары – вид торгового актива, в котором составляющими являются две валюты. При этом покупая одну валюту, вы сразу автоматически продаете вторую. К примеру, при покупке валютной пары EUR/USD вы покупаете евро и продаете доллар.

Криптовалюты – вид торгового актива, основанный на цифровых деньгах (валютах), которые работают на блокчейне и могут состоять из монет или токенов. Примерами таких цифровых валют могут послужить Bitcoin или Ethereum.

Акции – это ценные бумаги, которые выпускаются компанией-эмитентом в целях увеличения капитализации компании. Примерами компаний, акции которых торгуются на мировых биржах могут послужить Apple, Microsoft, Coca-Cola и другие.

Сырьевые товары – это торговые активы, которые основаны на сырье (нефть, золото, серебро, газ и подобные)

CFD – это договор между продавцом и покупателем о передаче разницы между текущей стоимостью актива (открытия позиции) и его значением в конце действия договора (закрытия позиции).

ETF – это фонд, который торгуется на бирже. Говоря проще, если вы покупаете какой-либо ETF, то вы покупаете не какой-то один актив, а полноценный портфель активов, основанный на определенной отрасли. К примеру, это может быть ETF, состоящий из компаний нефтяной отрасли или основанный на компаниях, которые занимаются добычей драгоценных металлов.

Индекс – некая расчетная величина, отражающая изменения в совокупной стоимости всех заложенных в нее активов.

Фондовый индекс – величина, отражающая общие ценовые изменения в группе акций, взятых за его основу. К таким индексам можно отнести Dow Jones, S&P, Nikkei и подобные.

Анализ и построение прогноза

Технический анализ – совокупность методов анализа поведения цен базового актива, использующих технические средства, будь то математические расчеты или графики. К таковым можно отнести всевозможные индикаторы и графические методики, которые помогают оценить перспективы ценовых движений с помощью расчетов и визуализации. Ярким примером метода технического анализа может служить скользящая средняя, которая помогает увидеть усредненное движение цен и спрогнозировать развитие тенденции.

Фундаментальный анализ – совокупность нетехнических методов анализа факторов, способных повлиять на поведение цены базового актива. К таковым могут относиться события в экономике и политике, изменения цен на ресурсы и валюту, внутренние факторы (например, отчетность компании может повлиять на курс ее акций) и другие. Трейдеры, практикующие данный вид анализа обычно изучают новостной фон на предмет появления значимых факторов, способных повлиять на ход торгов на бирже.

Тренд или тенденция – направленное движение цен актива в некотором отрезке времени. Такие движения обычно формируются в результате устойчивых покупок или продаж. Вовремя определив наличие тренда, трейдер может сделать более уверенный прогноз при покупке бинарного опциона. По этой причине, умение распознавать ценовые тенденции на рынке является крайне важным.

Бычий тренд («быки») – это восходящий тренд, при котором цена в большинстве времени растет.

Медвежий тренд («медведи») – это нисходящий тренд, при котором цена в большинстве времени падает.

Флэт (боковой тренд, «боковик», консолидация) – это тренд, при котором цена в большинстве времени находится в некотором диапазоне (коридоре).

Поддержка и сопротивление – это термин, обозначающий ценовые уровни, на которые реагирует цена и при подходе к этим уровням отталкивается от них.

Все, что касается брокеров бинарных опционов

Брокеры бинарных опционов – компании, которые предоставляют возможность всем желающим торговать на бирже. Это могут быть брокеры бинарных опционов, Форекс-брокеры, криптовалютные биржи и так далее.

Реальный счет – это счет, на который вносятся реальные деньги для торговли бинарными опционами или другими торговыми инструментами.

Демо-счет – это виртуальный счет, который не нужно пополнять, и при этом можно вести точно такую же торговлю, как и на реальном счете, но без возможности вывести полученную прибыль.

Депозит – это сумма, которую трейдер вносит на свой реальный счет для совершения сделок.

Верификация – процесс, благодаря которому вы подтверждаете свою личность после открытия торгового счета. Эта процедура необходима для того, чтобы пресечь возможность отмывания денег, а также потому, что этого требуют регуляторы.

Турниры по трейдингу – это соревнования, которые проводятся брокерами бинарных опционов для своих трейдеров. Благодаря таким турнирам каждый может выиграть как реальные деньги, так и другие бонусы и подарки.

Регулятор – это компания, которая выступает в роли надзорного органа для исключения мошенничества среди брокеров. Примером такой компании может послужить ЦРОФР (Россия) или CySEС (Кипр).

Все, что относится к бонусам и акциям

Бонусы (подарки) – это поощрения от брокера бинарных опционов, которые могут выражаться в деньгах или подарках в виде безрисковых сделок и других бонусах.

Промокоды – это набор цифр и букв, благодаря которому при пополнении счета или просто в личном кабинете вашего брокера можно активировать бонус к депозиту, безрисковые сделки, кшебэк и другие бонусы.

Безрисковая сделка (отмена убыточной сделки) – это сделка, которую можно отметить в случае получения убытка. К примеру, если вы купили опцион Call, и он оказался убыточными, вы можете применить безрисковую сделку и все потерянные средства вернуться на ваш торговый счет.

Бонус к депозиту – это бонус в виде денег, которые вы получаете при пополнении своего торгового счета. Такой бонус может быть как реальными деньгами, так и бонусными.

Бездепозитный бонус – это вид бонуса, при котором после регистрации у брокера бинарных опционов вам не нужно вносить свои средства, чтобы приступить к торговле. Такие бонусы могут получить трейдеры после регистрации, но главным условием является то, что у вас не должно быть других открытых счетов у данного брокера. Также стоит отметить, что это довольно редкий вид бонусов и обычно он не превышает $5.

Кешбэк (cashback) – вид бонуса, который позволяет получать кешбэк за ваши убыточные сделки. К примеру, вы совершили сделку с опционом Put и получили убыток $100. Брокер предоставил вам кешбэк в размере 5%, что значит, что вы получите $5 обратно на свой счет.

Терминалы и торговые платформы

Торговая платформа (терминал) – приложение, посредством которого осуществляется удаленная торговля на бирже. Также такие программные средства очень часто оснащают индикаторами и системами технического анализа.

MetaTrader 4 (MT4) – один из самых популярных терминалов для торговли, в который можно устанавливать авторские индикаторы и проводить комплексный анализ рынков.

График – это инструмент, благодаря которому можно отслеживать ценовое движение, проводить технический анализ, следить за ценами и трендами. График может быть свечным, баровым, линейным и также может быть представлен различными таймфреймами.

Свечной график (свечи) – график, состоящий из свечей, которые в свою очередь имеют тело свечи и тени свечи. Тело свечи показывает, в каком диапазоне двигалась цена в течении определенного промежутка времени от открытия до закрытия, а тени показывают общий диапазон движения цены.

График баров (бары) – точно такой же график, как и свечной, но выражен он в виде баров, которые также имеют метки открытия и закрытия бара, и его тени.

Линейный график – график в виде линии, на котором можно видеть только цена открытия и закрытия.

Таймфреймы – это периоды, по которым строится график. Теоретически таймфрейм может быть абсолютно любой величины, но стандартными являются 1, 5, 15, 30 минут; 1 и 4 часа; 1 день, 1 неделя и 1 месяц.

Индикаторы – это торговые алгоритмы, написанные при помощи кода (программирование) и выполняющие функцию анализа ценового движения для получения торговых сигналов.

Общие понятия в бинарных опционах

Трейдер – человек, который совершает сделки на бирже.

История торговли – термин, который означает историю всех сделок трейдера за определенный период.

OTC – это котировки, которые работают не только в будние дни, а и в выходные и праздники. Обычные котировки не работают в субботу и воскресенье, а также в некоторые праздники, так как это банковские выходные.

Скам – это мошенничество, или проще говоря брокеры, которые обманывают трейдеров и не выводят деньги.

«Слив» депозита – это ситуация, когда трейдер теряет весь депозит без возможности совершения сделок до того момента, пока снова не пополнит счет.

«Разгон» депозита – это ситуация, когда трейдер увеличивает свой депозит путем трейдинга в несколько раз. К примеру, если вы пополнили свой счет на $100 и через месяц на вашем счету уже находится $1 000, то вы разогнали депозит в 10 раз или увеличили его на 1 000%.

Волатильность – это величина движения торгового актива. К примеру, перед новостями волатильность валютных пар может возрастать в разы из-за того, что большое количество трейдеров в одно и тоже время покупают и продают валюты. Из-за этого цена может расти или падать на сотни пунктов за считанные минуты.

«Грааль» – это название для торговых систем, индикаторов или методов, которые в 100% случаев дают только прибыльные сигналы. Но конечно же таких систем не существует и это важно понимать.

Мартингейл (мартин) – один из методов управления капиталом, при котором при получении убытка сумма каждой последующей сделки увеличивается в 2 раза. Проще говоря, получается такая линия сделок: $1-$2-$4-$8-$16-$32 и так далее.

АнтиМартингейл – это метод, который работает противоположно Мартингейлу. И в данном случае сумма сделки увеличивается при получении прибыли, а не убытка.

Цена спроса – уровень актива в котировках на бирже, на котором стоят лучшие заявки на покупку.

Цена предложения – уровень актива в котировках на бирже, на котором стоят лучшие заявки на продажу.

Возвратная стоимость (% защиты) – под ней подразумевается некий процент от начального вложения в опцион, который будет возвращен трейдеру в случае неудачной сделки. Допустим, перед покупкой опциона в 100 долларов, была установлена защита в 15%. В таком случае трейдер получит 15 долларов обратно в том случае, когда опцион не оправдает прогноз и сгорит. Устанавливается величина такого возврата до открытия позиции, также, как и размер выплаты при положительной сделке.

Время торговой сессии – время, в которое можно осуществлять торговлю опционами. Торги по опционам могут ограничиваться не только временными рамками, но даже определенными днями недели или конкретными датами.

Конец торгового дня – окончание сессии торгов.

Оборот – количество единиц базового актива (например, акций), которые были куплены или проданы в заданный временной промежуток. Например, если за час в базовом активе произошло всего две сделки на 100 и 250 единиц, то общий оборот за 60 минут составит 350 единиц.

Мани-менеджмент – это управление капиталом, благодаря которому можно увеличить свои доходы или уменьшить убытки. Говоря проще, это контроль максимальных сумм при совершении сделок.

Риск-менеджмент – это управление рисками, благодаря которому можно увеличить свои доходы или уменьшить убытки. Говоря проще, это контроль рисков при совершении сделок.

Дневник трейдера – это таблица, в которую трейдер вносит все свои сделки и проводит их анализ для поиска и исправления своих ошибок во время торговли. К примеру, благодаря дневнику можно увидеть, что вы либо сильно рискуете после получения убытка, либо наоборот недобираете прибыль.

Психология торговли – это методики и практические упражнения, которые позволяют трейдеру развить свои психологические качества, помогающие заработать и наоборот, уменьшить влияние тех качеств характера, которые мешают прибыльно торговать.

Корреляция – это связь между определенными торговыми активами, которые движутся почти одинаково и также одинаково могут реагировать на новости и другие фундаментальные факторы.

Инвестиции (investment) – величина денежного вложения при открытии позиции.

Straddle – это комбинация из колл и пут опционов с одинаковым временем исполнения, при которой начальная цена колла будет ниже таковой у пута. Такой тип сделок позволяет снизить общие риски.

Читайте также: