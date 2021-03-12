Демо счет в бинарных опционах онлайн. Лучшие брокеры с демо счетом

Совершенно любой начинающий трейдер хоть раз связывался с торговлей бинарными опционами на демо-счете. Подобным счетом пользуются до той поры, пока не превратятся в профессионала в своем занятии. Эта статья поможет вам понять, когда же следует оставить демо-счет на бинарных опционах и начать зарабатывать настоящие деньги, выбрав лучшего брокера для торговли как надемо, так и на реальном счета.

Зачем демо-счет необходим? Потому что благодаря нему вы получаете начальные навыки, изучаете технику работы на рынке. Узнаете, как выставить и поменять ордер, понимаете принципы отработки, учитесь регулировать объем сделки и как грамотно работать с ней, изучаете основы мани-менеджмента и риск-менеджмента. Кроме того, вы учитесь работать с историей сделок и статистикой. Эти знания необходимы для любого начинающего трейдера, потому что каждая из этих функций понадобится в настоящей торговле.

Когда проходит время и азы уже изучены, вам начинает хотеться перенести в настоящую торговлю все приобретенные и отработанные навыки. Можно сказать, что вы «выросли из детской одежды» и настало время примерить нечто новое, попробовать себя в более рискованном деле. Но как же понять, что уже настало подходящее время, чтобы заняться торговлей на реальном счету?

Демо счет бинарные опционы: что дает и зачем нужен

Даже виртуальный демо-счет имеет полнофункциональный график, отражающий цены. При работе на нем вы торгуете на живом онлайн-графике бинарных опционов. Достоинство демо-счета заключается в том, что он позволяет накопить ценный опыт, исследовать подходящие торговые стратегии, индикаторы и приемы, и рассмотреть то, как работает сам брокер бинарных опционов, а также проанализировать возникающие ошибки новичка. Демо-счет можно открыть в кратчайшие сроки и бесплатно, после чего вы будете им пользоваться без ограничений.

После того, как первый опыт накоплен, можно начинать торговать с настоящими деньгами. Однако забывать про демо-счет бинарных опционов онлайн не стоит, поскольку этот тренажер в любое время позволит безопасно и без рисков отработать свои методы торговли бинарными опционами и техники. После того как стратегия доказала свою эффективность, и вы будете чувствовать себя с ней уверенно, можно использовать ее для настоящего заработка.

Работать с демо-счетом легко. Потребуется только найти надежного брокера, который предлагает для клиентов бинарные опционы с демо счетом.

По статистике, торговля бинарными опционами – несложная процедура. В прошлом многие брокеры предполагали, что в этой сфере обучение необязательно. Однако действительность доказала обратное, что и пришлось принять в учет всем брокерам. В настоящий момент более 350 разных брокерских компаний предлагают торговлю бинарными опционами с демо-счетом без регистрации онлайн. Подобная высококонкурентная среда не позволяет компаниям оставлять своих клиентов без тренировочного счета.

Демо-счет бинарных опционов онлайн позволяет без затруднений наблюдать за определенным активом или одновременно за несколькими из них. Можно изучать текущую ситуацию на рынке, следить, к примеру, за валютными парами, анализировать правила и основы, по которым он функционирует, через счет, и мониторить ответную реакцию активов на любые изменения, происходящие на рынке.

Бинарные опционы онлайн с демо счетами позволят увеличить свой доход, получая стабильный заработок круглосуточно. Но не стоит забывать, что это возможно только при должном подходе и достаточном опыте и знаниям.

Демо счет для бинарных опционов без регистрации

Главное отличие между бинарными опционами демо и реальным счетом имеет психологическую природу. С демо-счетом можно проводить любые операции, поскольку на нем невозможно потерять собственные сбережения. Безопасный режим позволяет делать с демо-счетом все – увеличивать ставки в 2-3 раза, пользоваться системой «Мартингейла» или «АнтиМартингейла», «переворачивать» позиции без каких-либо ограничений в безопасном режиме.

В действительности же можно и нужно относиться к виртуальному счету как к настоящему. Разумеется, только работа с настоящими деньгами позволяет понять, что такое настоящая торговля. Однако при изначальном серьезном настрое можно выработать у себя рациональное поведение и взять азарт под контроль. А ведь именно азарт завладевает умами многих людей, использующих демо-счет бинарных опционов онлайн.

Бинарные опционы демо – возможность для инвесторов обеспечить себя достойным доходом в условиях многофункциональности и комфорта сервиса. Так, демо-счет позволяет попробовать свои силы в трейдинге, не вкладывая собственные средства с риском их лишиться. Это избавляет от неуверенности и страха, что позволяет быстро начать приобретать должный опыт и отрабатывать стратегии.

Плюсы и минусы онлайн демо счета для бинарных опционов

К преимуществам бинарных опционов онлайн демо относится следующие:

Подробное изучение функциональности торговой брокерской платформы перед непосредственным инвестированием в нее;

Получение первого опыта в торговле бинарными опционами с демо-счетом без регистрации, без вложений собственных средств;

Тестирование виртуального счета для выбора оптимальной торговой системы;

Возможность понять, действительно ли трейдинг – ваша сфера, или лучше вложить свое время в изучение чего-то другого;

Возможность ознакомиться со спецификой работы брокера на бинарных опционах демо, понять, что делать непосредственно после выхода сильных новостей, какая тактика торговли оптимальна, после чего применять полученные знания на практике, увеличивая прибыль на настоящем счете.

Основное преимущество бинарных опционов демо заключается в том, что они позволяют получить практику. Без нее продвинуться в торговле на финансовом рынке нельзя – даже книги то трейдингу в этом ему уступают.

Возможный недостаток бинарных опционов с демо-счетом состоит в особенностях человеческой психологии и психологии торговли. Когда трейдер использует демо-счет, его виртуальный депозит не приносит ему никакого дискомфорта. Он знает, что ничем не рискует. А при выходе на настоящий счет он может начать нервничать, совершать досадные ошибки, допускать убыточные сделки. Риск собственными деньгами приводит к тому, что трейдер старается выходить на рынок точнее, из-за чего определенные сделки проводятся не по стратегии, с замедлениями. Торговля значительно усложняется, поскольку трейдер боится «слить» депозит.

Таким образом, не следует заигрываться на бинарных опционах с демо-счетом. Лучше использовать его на начальных этапах, чтобы попробовать свои силы и проверить выбранные стратегии, после чего переходить на реальные счета с минимальным депозитом, совершая небольшие ставки. После этого вы привыкнете к риску и будете смелее и активнее заниматься торговлей.

Советы новичкам при торговле бинарными опционами на онлайн демо счете

Следуя нижеперечисленным рекомендациям, вы сможете быстро и успешно начать торговлю:

При заключении сделок не нужно торопиться – следует оставаться спокойным и рассудительным;

Проанализировать торговую ситуацию поможет живой график бинарных опционов с демо-счетом без регистрации онлайн;

Торговать необходимо по сигналам своей торговой системы – в противном случае риски лишиться депозита возрастают многократно;

На бинарных опционах с демо-счетом без регистрации онлайн вы получите фиксированную прибыль вне зависимости от того, с одним или несколькими пунктами разницы закроется сделка. Основной момент – это определиться с верным направлением;

Иногда можно встретить предложение от брокеров о бинарных опционах с реальным счетом без вложений. Вы совершаете ряд сделок, и если они окажутся убыточными, то брокер перечислит вам потерянные деньги;

В первую очередь необходимо потренироваться на бинарных опционах с демо-счетом, а затем переходить к реальным счетам.

Бинарные опционы и брокеры без демо счета: причины

Сегодня у каждого уважающего себя брокера должен быть демо-счет бинарных опционов онлайн – полнофункциональный и бесплатный. Демо-счет позволяет оценить функционирование той или иной платформы, рассчитать свои силы и провести полноценную тренировку перед реальными торгами. Также благодаря бинарным опционам демо можно разобраться в функциях торговой платформы для БО и возможностях брокерской компании. При этом некоторые брокеры пытаются отговорить пользователей от использования демо-счетов. Рассмотрим самые распространенные отговорки и то, почему им не стоит верить:

Наш менеджер полностью возьмет под контроль ведение торгов. Заработок бинарного брокера складывается со средств убыточных торговых сделок. Менеджеры будут стараться оставлять клиентов в минусе. Рекомендуется присматриваться к тем брокерам бинарных опционов с демо-счетом, у которых или нет менеджеров, или взаимодействие с ними минимальное, без звонков. Также не следует пользоваться услугами брокерских компаний, которые начинают знакомство с навязыванием разговора с менеджером. Наверняка он будет пытаться продать вам бонусы, сигналы и другие услуги, без которых можно обойтись. Если брокер настоятельно требует ваш контактный номер телефона, стоит поискать другую компанию; Наши трейдеры не пользуются бинарными опционами онлайн-демо. Ни один крупный и надежный брокер не решает за клиентов то, что им на самом деле необходимо; Вложите свои деньги, и мы откроем для вас доступ к демо-счету. Это явное и грубое стремление привязать пользователя к своей платформе, что говорит не в пользу компании; Начинайте торговать настоящими деньгами прямо сейчас. Перед тем как вкладывать свои деньги в платформу, нужно оценить ее возможности, после чего допускается без опасений инвестировать. К тому же на демо-счетах часто действуют ограничения. Брокер должен предоставлять демо счет бинарных опционов без лимитов; У нас отсутствует демо счет для бинарных опционов онлайн, зато есть выгодный депозит, начинающийся от $100. Отдавать брокерам реальные деньги, даже небольшими суммами, нецелесообразно – сначала нужно протестировать их платформу; Бинарные опционы онлайн демо счет без регистрации отрицательно сказывается на функционировании нашего сервиса. Если даже демо-счет дестабилизирует платформу, то это говорит не в пользу ее функционирования. Однако в плюс такого брокера – то, что он сразу об этом сообщил. Также брокер может сказать, что онлайн демо счета для бинарных опционов нагружают его сервера. В этом случае ему стоит посоветовать только одно – купить работоспособный сервер. Если даже на это у компании нет средств, ее стоит обойти стороной; Вы можете проводить «торги на бумаге». В таком случае необходимость в брокере отпадает. Демо счет с бинарными опционами без регистрации должен быть доступен каждому; У нас не предусмотрены бинарные опционы онлайн демо без регистрации. Присматриваться следует только к тем брокерским компаниям, у которых представлен демо-счет бинарных опционов онлайн без малейших ограничений.

Брокеры бинарных опционов с демо счетом без регистрации

Так, демо-счета предлагает брокер Альпари. Для открытия счета достаточно зайти на официальный сайт компании, выбрать в верхнем меню раздел «Обучение», после чего перейти по ссылке «Демо-счет»:Для использования бинарных опционов с демо-счетом у большинства брокеров не нужно открывать реальный счет или регистрироваться.

После этого в открывшемся окне ввести свои данные и нажать на кнопку «Продолжить».

Если у вас уже есть аккаунт и вы хотите зарегистрировать демо счет Альпари, то сделать это можно в личном кабинете. Для этого необходимо нажать на большую кнопку «Открыть счет»:

Обратите внимание, что данный брокер предоставляет торговлю как на рынке Форекс, так и бинарными опционами. Альпари онлайн демо счет для Forex можно открыть любого из этих видов:

Standart; ECN для MT4; ECN для MT5; Pro ECN для MT4; Standart для MT5.

Валюту счета при этом можно выбрать также любую (из трех вариантов), как и на реальном счету:

При открытии Альпари демо счета форекс главное не забыть нажать на кнопку «Учебный».

Единственным минусом на данный момент является то, что для Альпари Форекс демо счет на МТ4 можно открыть любого типа, но для бинарных опционов (Alpari Fix-Contracts) существуют только реальные счета:

Если вы хотите просто изучить движение валютных пар, индексов или металлов, то Альпари онлайн демо счет вам подойдет, так как сумму счета вы указываете самостоятельно, после чего можно вести полноценную торговлю или наблюдение за котировками торговых активов.

Если же вы хотите тренировать навыки в торговле бинарными опционами, совершая сделки с различными типами опционов, то следует использовать другого брокера с демо счетом онлайн без регистрации, и помимо брокера Alpari стоит выделить трех брокеров бинарных опционов, два их которых позволяют получить демо-счет без регистрации, а счет у третьего брокера можно открыть за несколько минут.

Одним из таких брокеров бинарных опционов с онлайн демо счетом без регистрации является Pocket Option. Для получения демо без регистрации достаточно перейти на официальный сайт брокера и на главной странице нажать на кнопку «Бесплатное демо» или «Начать торговлю в один клик»:

После этого откроется торговая платформа брокера с полным функционалом и с виртуальными $10 000.

Демо счет является бессрочным и при желании вы можете в любой момент зарегистрировать новый торговый счет в PocketOption.

Вторым брокером с демо без регистрации является Quotex. Принцип получения демо счета точно такой же, и на главной официальной странице брокера Квотекс нужно нажать на кнопку «Открыть Демо-счет», после чего сразу откроется платформа с 10 000 виртуальных средств:

Как и в случае с предыдущим брокером, в любой момент можно перейти на реальный счет из демо счета, пополнив его, или же зарегистрировать новый счет в Quotex.

Третий брокер бинарных опционов с демо счетом онлайн – Binarium. Данный брокер не предоставляет тренировочный счет без регистрации, но данный процесс максимально прост и занимает несколько минут. Для этого на главное странице сайта компании необходимо нажать на кнопку «Регистрация», после чего указать свои данные, выбрать валюту счета и после этого нажать на кнопку «Открыть счет бесплатно»:

В статье – «Как правильно открыть новый счет в компании Binarium» можно более подробно узнать о процессе регистрации нового счета.

Когда уходить с онлайн демо счета для бинарных опционов

Распространенный страх среди новичков-торговцев бинарными опционами – это слишком долго сидеть на демо-счете, из-за чего можно потерять много времени. А упущенное время автоматически равняется упущенным возможностям, которые могли бы принести больший успех. Однако, другие новички бояться покинуть демо-счет слишком рано, потому что таким образом можно потерять накопленные упорными стараниями финансы. Оба этих варианта звучат не радостно, поэтому очень важно в определенный момент переступить психологический барьер и подавить страх, чтобы заняться подвигами.

Существует несколько вещей, на которые стоит ориентироваться при переходе от демо-торговли к настоящей:

Важно ваше умение контролировать себя. Если эмоциональный контроль Вам подвластен, и Вы можете сохранять спокойствие в непредвиденных ситуациях, то психологическая подготовка к переходу завершена.

Необходимо понять, нравятся ли Вам имеющиеся показатели торговой системы. Просадка, прибыль, способность продержаться на долгосрочном периоде.

Просадка, прибыль, способность продержаться на долгосрочном периоде. Управление капиталом. Насколько Вы приспособлены вести позицию, максимально уменьшать риск на сделку, применять после ее статистический анализ.

Если все эти три параметра соблюдены, то Вы абсолютно готовы к тому, чтобы перейти с демо-счета на настоящую торговлю.

Депозит и сделки после ухода с демо счета бинарных опционов онлайн

В самом начале еще рано полностью переходить на стандартные размеры сделок, поэтому рекомендуется в начале пользоваться услугами брокеров с минимальными депозитами. По сути, это уже настоящие деньги, только Вы получаете гораздо меньше психологического давления при возможных просадках. Зато в будущем, когда рука в торговле будет уже достаточно набита, можно с чистой совестью переходить на стандартные торговые объемы.

Не стоит забывать, что любой трейдер бинарными опционами индивидуален. Поэтому при переходе очень важно учитывать особенности собственного характера. Существуют люди, которым хватает трех процентов в месяц на демо-счете для перехода на новый уровень, а есть и те, кому нужны пятнадцать процентов и более.

Кроме этого, нужно учесть тот факт, что на настоящем рынке существуют свои дополнительные особенности, способные усложнить процесс. Некоторые из них могут весьма критично отразиться на той торговой системе, которая отлично работала на вашем демо-счете.

В случае, если интуиция подсказывает Вам развиваться неторопливо, но с полной уверенностью, либо спешно, но с конкретным результатом - не бойтесь рисковать, но помните, что нельзя прыгнуть выше головы. Излишняя торопливость на финансовых рынках обычно заканчиваются плохо, об этом не стоит забывать, прежде чем делать рисковый шаг. Однако, большинство неприятных моментов можно свести к минимуму, если заниматься с опытными преподавателями. В таком случае, переход с демо-счета на настоящий пройдет более безболезненно, и сразу появится возможность получить свою первую настоящую прибыль.

Заключение

Бинарные опционы онлайн демо без регистрации – отличная возможность для неопытных новичков попробовать свои силы в торговле бинарными опционами, не подвергая риску личные деньги. Он позволит потренироваться, заключить несколько сделок, проверить предположения, а также избавиться от психологического страха потерять депозит.

Любая крупная брокерская компания должна предоставлять неограниченный и бесплатный доступ к бинарным опционам онлайн демо. Если брокер начинает уговаривать сразу вкладывать реальные деньги, так как демо-счет у него не предусмотрен или «не нужен», то его рекомендуется обходить стороной.

