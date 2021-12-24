Верификация счёта у брокера бинарных опционов

Маловероятно, что найдётся хоть один трейдер, который по настоянию брокера бинарных опционов не представлял документы с целью подтверждения своего места проживания и личности, иных персональных данных. Требования финансовой компании, стремящейся к идентификации своих клиентов, кажутся вполне резонными. Никого абсолютно не удивляет просьба о предъявления паспорта, например, при пересечении государственной границы, совершении крупных финансовых операций, при других обстоятельствах. Однако не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что, требуя проведения процедуры верификации, недобросовестный брокер получает действенный инструмент, с помощью которого появляется возможность отсрочить клиенту выплату причитающейся ему прибыли либо попросту не дать разрешения вывести денежные средства.

Механизм осуществления верификации счёта

Обычно брокерские компании, предъявляя требования по верификации, оперируют сомнительными формулировками, суть которых сводится к выполнению рекомендаций FATF и якобы стремлению обеспечить безопасность клиента.

Второй аргумент весьма серьёзен: у любой компании не должно оставаться никаких сомнений относительно личности человека, вступающего с ней в финансовые отношения. Ведь нередки случаи, когда чужим именем прикрывается мошенник, желающий совершить финансовую аферу. Второй же пункт звучит не так убедительно и вызывает массу вопросов.

FATF представляет собой межправительственную организацию, призванную бороться с отмыванием денег. Делает она это посредством разработки всевозможных стандартов, различных рекомендаций для финансовых компаний и институтов. Но тут есть один нюанс: данные рекомендации совсем необязательны для претворения в жизнь до тех пор, пока правительство конкретного государства не примет соответствующие нормативные акты.

В законодательстве Евросоюза рекомендации организации отображаются в Третьей директиве (2005/60/ЕС). В Российской Федерации некоторые стандарты FATF адаптирует принятый 7 июля 2001 Федеральный закон № 115-Ф3 (ред. от 02.11.2013), преследующий цель не допустить легализации незаконно полученных доходов и субсидирования террористической деятельности. Другими словами, данные законодательные акты создают барьер, не позволяющий мошенникам и террористам использовать механизмы финансовой системы в своих преступных целях, и понуждают финансовые институты проводить процедуру верификации клиентов. Правда, сии меры применимы исключительно к компаниям, зарегистрированным и функционирующим на территории данных государств.

Следовательно, европейские брокеры FOREX, хотят они того или нет, избавлены от необходимости выбора относительно верификации клиентов. Некоторые компании позволяют себе проводить манипуляции с доверенными им финансовыми средствами. Осуществление такого рода деятельности становится возможным при регистрации в той стране, где в законодательстве не прописаны меры по препятствованию отмыванию денег, то есть следование рекомендациям FATF необязательно, а их соблюдение на практике может оказаться лишь фикцией.

Однако не только брокер с клиентом принимают участие в операциях по снятию средств со счёта. Далеко не последнюю роль в процессе играет посредник. В данном качестве выступает банк либо платёжная система. Они щепетильно относятся к идентификации получателя платежа, зачастую предъявляя довольно жёсткие условия. В большей мере это свойственно банкам. Поэтому вывод средств на карту либо банковский счёт подразумевает то, что каждая компания, пусть незарегистрированная в оффшорной зоне, вполне может обязать к прохождению процедуры верификации. Причём такие требования будут правомерными.

Проверка документов при верификации счёта

В Российской Федерации основной документ, посредством которого удостоверяется как личность, так и место жительства – это паспорт. Ежели посредником компании на рынке оказания финансовых услуг является российский банк, то для верификации будет достаточно предъявления общегражданского паспорта и подписания соответствующих документов (обычно ограничиваются Торговым соглашением) на открытие счёта.

Если выбор сделан в пользу иностранного банка, следует приготовиться к некоторым трудностям. Связано это с тем, что зарубежные финансовые учреждения не работают с документами, набранными на кириллице. К тому же институт прописки, кроме как в России и некоторых государствах, появившихся на просторах постсоветского пространства, в других странах отсутствует. Значит, страница общегражданского паспорта со штампом о регистрации не может служить банку США или Евросоюза доказательством вашего реального места жительства.

Брокеру, сотрудничающему с иностранным финансовым учреждением, как минимум придётся требовать от клиентов предоставления заграничного паспорта либо перевода общегражданского паспорта. В качестве подтверждения места жительства подойдёт копия счёта за коммунальные услуги. Далее все копии надо заверить у нотариуса. Только после этого они приобретут статус документа. В противном случае сотрудники банка не будут иметь полной уверенности, что перед ними не искусная подделка.

Безусловно, все требования иностранных банков логичны и обоснованы. Но они не учитывают суровую российскую действительность. Ведь множество людей не имеют собственного жилья, вынуждены снимать квартиру и проживать в ней без регистрации. Где же тогда взять квитанцию об оплате коммунальных услуг? Добросовестный брокер, как правило, всегда в состоянии предложить альтернативный вариант в виде возможности предоставления другого документа, имеющего для банка значимость, в котором будет указан адрес клиента. Если же ничего подобного сделано не будет, то не помешает проанализировать ситуацию на предмет правомочности требований к верификации и надёжности самого брокера.

Важные моменты верификации

Несомненно, верификация является важным и действенным инструментом, обеспечивающим безопасность совершения финансовых операций. Но многие предприимчивые брокеры необоснованно поднимают планку требований к данной процедуре, значительно затрудняя вывод средств. Избежать неприятной ситуации поможет ориентация на следующие признаки:

на сайте компании и в её внутренних документах до открытия счёта недоступна исчерпывающая информация, касающаяся необходимых документов;

в оформлении документов для верификации брокер требует придерживаться европейских стандартов, хотя сам не пользуется услугами финансового учреждения, зарегистрированного не территории ЕС;

нежелание предоставления альтернативных вариантов замены документов, которые по законодательству не обязательны для гражданина РФ;

брокер, использующий системы, в которых идентификация максимально упрощена (вывод денег на кошелёк локальной платёжной системы, пополнение счёта мобильного телефона), настаивает на предоставлении большого количества различных документов как на русском языке, так и на английском.

Исключите верификацию из списка факторов, мешающих вам вывести ваши заработанные средства

Во избежание попадания на крючок нечистых на руку дельцов, поддавшись привлекательности приманки из красивых слов и заверений в кристальной честности, придерживайтесь следующих правил:

до открытия счёта и зачисления на него средств убедитесь в правильном понимании требований относительно верификации и определите свои возможности по предоставлению необходимых документов;

проанализируйте, насколько соответствует статус компании, страна её регистрации, банк, с которым она сотрудничает, условиям верификации (если открытый источник не дал ответы на все вопросы, свяжитесь с представителями брокера);

заблаговременно определитесь с наиболее предпочтительными способами вывода средств и убедитесь, что верификационные требования выбранных вами электронных платёжных систем идентичны запросам компании;

не начинайте торговлю опционами у брокера до того момента, пока не будет пройдена процедура верификации, дабы не допустить затруднительной ситуации при возникновении надобности в срочном выводе средств; убедитесь, что через некоторое время компания не найдёт никакого формального повода, призванного задержать платёж или отказаться от него.

Заключение

Верификация торгового счета необходима и важна, поэтому перед началом работы с каким-то брокером стоит пройти ее сразу, чтобы потом не возникло проблем с выводом прибыли. Также всегда стоит предоставлять только реальные данные и не пытатсья обмануть брокера, так как если это вскроется, то вернуть средства врядли получится.