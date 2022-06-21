На каких валютных парах лучше всего торговать бинарными опционами

На рынке Форекс и бинарных опционах наиболее востребованными торговыми активами считаются валютные пары. Благодаря этому начинающим трейдерам открываются новые возможности для заработка. Дело в том, что за многолетнюю торговлю опытные инвесторы определили перечень лучших пар для бинарных опционов, сделки с которыми приносят как стабильную, так и высокую прибыль.

Далее рассмотрим лучшие валютные пары для бинарных опционов и на какие именно валюты обратить внимание новичкам.

Бинарные опционы: валютные пары

Под валютными парами понимаются денежные единицы отдельных государств. Трейдер, приобретая одну такую единицу, одновременно с этим выставляет на продажу вторую (автоматически).

Многие эксперты рынка советуют начинающим трейдерам работать именно с валютными парами на бинарных опционах, так как движение данного актива легче спрогнозировать как при торговле по тренду, так и при торговле во флэте. Эта особенность ярко проявляется в сравнении с торговлей фондовыми индексами, акциями, криптовалютами и другими востребованными активами. Также популярности трейдинга валютами в бинарных опционах способствует высокая волатильность таких активов, работать с которыми можно в течение суток (Форекс открыт круглосуточно). Более подробно ознакомиться с парами можно на живом графике бинарных опционов.

Расшифровка валютных пар в бинарных опционах

Упрощенно под валютной парой в бинарных опционах понимается выражение стоимости одной денежной единицы по отношению к другой. Впервые данный актив появился на рынке Форекс. Для понимания особенности этого торгового инструмента можно рассмотреть самую популярную пару EUR/USD, которая показывает, какое количество долларов в текущий момент времени можно приобрести за один евро. Трейдеры называют первую валюту в подобных парах базовой (то есть той, которую участник биржи покупает), вторую – котируемой (то есть та, за которую покупают базовую валюту).

Типы валютных пар в бинарных опционах

Прежде чем приступать к торговле бинарными опционами и валютами, начинающему трейдеру следует разобраться в принятой на рынке классификации подобных активов. Большая часть брокеров бинарных опционов и Форекс-брокеров предлагает своим клиентам на выбор три популярные группы. Однако перечень активов в подобных группах может существенно различаться.

Мажорные валютные пары (основные)

К мажорным валютным парам в бинарных опционах относятся наиболее популярные среди трейдеров валюты, на которые приходится до 80% сделок от общего объема совершаемых операций.

Популярность таких торговых инструментов обусловлена их высокой ликвидностью. То есть спрос на эти пары вне зависимости от характера поведения рынка в текущий момент и других условий остается всегда высоким. В связи с этим большая часть применяемых трейдерами торговых стратегий для бинарных опционов рассчитана именно на данные валютные пары.

Минорные валютные пары (кросс-курсы)

Минорные валютные пары в бинарных опционах содержат активы, цена которых определяется через стоимость третьей. То есть в этом торговом инструменте отсутствует доллар. Ряд опытных игроков настаивает на том, что парами для новичков на бинарных опционах как раз-таки являются именно минорные пары, так как с этим торговым инструментом проще работать.

Экзотические валютные пары

Эти торговые инструменты не отличаются той ликвидностью, которая характерна для мажорных валютных пар. Поэтому трейдерам, которые работают с подобными активами, сложнее составить прогноз движения курса. Однако с помощью достаточно эффективной тактики торговли экзотические валюты могут принести высокую прибыль.

Бинарные опционы: какие валютные пары являются самыми популярными?

В связи с тем, что в мире существует множество стран, в каждой из которой обращается собственная валюта, трейдеры бинарными опционами для упрощения торговли используют только высоколиквидные валютные пары, к числу которых относятся следующие:

EUR/USD. Наиболее популярный актив на валютном рынке, демонстрирующий максимальную ликвидность вне зависимости от ситуации в мире. Согласно подсчетам, порядка 30% всех сделок приходится именно на данную пару. Но эта особенность усложняет торговлю, так как этот актив иногда отличается высокой волатильностью. Поэтому трейдеры при работе с EUR/USD в основном используют стратегии, связанные с движением тренда. Такой подход считается наиболее прибыльным при совершении операций с валютными парами в бинарных опционах. USD/JPY. Эта пара в бинарных опционах по популярности уступает только первой. Однако, приступая к торговле данным активом, необходимо учитывать несколько важных нюансов. Эта валюта, по мнению трейдеров, считается одной из наиболее опасных ввиду того, что ее курс может резко измениться, что может принести как существенную прибыль, так и существенные потери. Поэтому в первое время начинающим игрокам рекомендуется избегать этого актива. Но по мере накопления опыта трейдерам стоит присмотреться к USD/JPY, так как данная валютная пара при качественной стратегии способна принести высокий доход. GBP/USD. Вторая популярная валютная пара, которую используют трейдеры, предпочитающие агрессивную торговлю бинарными опционами. Причиной тому служит мощная реакция фунта стерлингов на новости из экономического календаря, которые непосредственно касаются финансовой и политической стороны жизни Великобритании. По мнению трейдеров, оптимальным видом торговли GBP/USD считаются операции с турбо-опционами с временем экспирации в 30 или 60 секунд. Правильный анализ новостей, касающихся указанных факторов, позволяет предсказать направление изменения курса и, как следствие, извлечь высокую прибыль. USD/CHF. Данная валютная пара, по мнению трейдеров, не подходит для торговли с использованием стратегии, которая основана на методах технического анализа. При этом в большинстве случаев движение курсов USD/CHF и EUR/USD идет в противоположных направлениях. Однако на рынке нередко возникает и другая ситуация, когда обе пары одновременно растут или падают. Причем в подобных случаях часто не наблюдается резких скачков курсов, а их направление не меняется в течение продолжительного отрезка времени. AUD/USD. Эта валютная пара в бинарных опционах характеризуется средней волатильностью курса, благодаря чему данный актив хорошо поддается прогнозированию. Но только порядка 6% трейдеров используют AUD/USD в торговле. AUD/USD – лучшая валютная пара для новичков на бинарных опционах и также она считается одной из самых оптимальных пар, так как позволяет на практике проверить эффективность выбранных трендовых стратегий. NZD/USD. По характеру изменения курса данная пара напоминает AUD/USD. В обоих случаях отмечается хорошее трендовое движение и средняя волатильность. Несмотря на то, что данный актив начал набирать популярность только в последние несколько лет, пара NZD/USD остается одной из самых привлекательных для начинающих трейдеров. В среднем на операции с этим торговым инструментом приходится около 6% от общего объема совершаемых сделок. USD/CAD. Данная пара в бинарных опционах также не пользуется высокой популярностью среди трейдеров: только 5% участников рынка выбирает этот торговый инструмент. Однако курс USD/CAD напрямую зависит от текущих цен на нефть. Причем в данном случае наблюдается обратная корреляция: когда стоимость «черного золота» падает, указанная пара начинает расти, и наоборот. В связи с этим при торговле USD/CAD необходимо учитывать характер поведения нефтяного рынка и применять методы фундаментального анализа. EUR/JPY. Один из самых сложных активов среди популярных торговых инструментов, так как направление движения курса данной пары сложно предсказать. EUR/JPY становится наиболее популярным в периоды экономических кризисов. В остальное время данной парой торгуют только 3% трейдеров. EUR/JPY – довольно сложная валютная пара для новичков на бинарных опционах. EUR/GBP. С недавнего времени опытные трейдеры не рекомендуют новичкам торговать этой парой, так как курс фунта стерлингов подвержен значительным и непрогнозируемым колебаниям. Последнее во многом обусловлено тем, что выход Великобритании из состава ЕС мешает долговременному анализу экономического развития данной страны. Поэтому сегодня только 3% трейдеров работает с парой EUR/GBP.

Также можно ознакомиться с общей статистикой самых торгуемых валютных пар в мире:

Несмотря на популярность приведенных выше пар для бинарных опционов, применять единую стратегию торговли в отношении указанных активов нельзя. На начальном этапе трейдерам рекомендуют взять только один инструмент, не обращая внимание на другие. Такой подход позволит понять характер поведения активов на валютном рынке и подобрать оптимальные стратегии поведения, которые подходят для конкретной пары. Также благодаря этому можно точнее настроить индикаторы, чтобы те давали результативные сигналы.

Какую валютную пару в бинарных опционах выбрать новичку

Данный вопрос считается наиболее актуальным для трейдеров, которые только приступают к торговле валютными парам в бинарных опционах. Чаще начинающие игроки работают с популярными активами типа AUD/USD или NZD/USD, курс которых проще поддается прогнозу. Однако прибыль могут принести и менее распространенные торговые инструменты наподобие USD/CAD, которые обычно не подвержены заметным колебаниям. В связи с этим точно ответить на приведенный вопрос нельзя, так как для этого нужно глубже разобраться с поставленной задачей.

Выбор валютной пары в бинарных опционах для новичков в основном определяется индивидуальными предпочтениями конкретного трейдера. Причем достаточно часто окончательное решение, каким активом лучше торговать, участник рынка принимает со временем, по мере накопления опыта. Динамика изменения курса каждой валюты обычно усиливается в строго определенные временные промежутки. Точнее, подобные движения наблюдаются в период, когда работает центральный банк страны, в которой выбранная денежная единица является национальной. Например, пары с USD рекомендуется использовать в торговле, когда открывается американская торговая сессия рынка, с JPY – азиатская и так далее.

Заниматься трейдингом с одной валютой, когда курс второй из выбранной пары в текущий момент резко колеблется, нецелесообразно. Также убыточной станет торговля в период, когда сессия закрыта. Например, не стоит открывать позиции по паре EUR/USD во время работы азиатской сессии, так как в этот период движение курса данного актива становится непредсказуемым, вследствие чего индикаторы часто дают ложные сигналы.

При выборе подходящего торгового инструмента рекомендуется учитывать волатильность. Под этим понимается интенсивность (скорость) изменения курса вверх или вниз. Относительно слабой волатильностью характеризуются пары USD/JPY, EUR/USD и USD/CHF при условии, если отсутствует влияние фундаментальных факторов (ослабление мировой экономики, решения Центробанка отдельной страны и так далее).

Торговля бинарными опционами, в основе которых лежат пары евро с канадским или австралийским долларами, считается более рискованной, так как курс этих активов изменятся резко и достаточно существенно. При этом, если трейдеры планируют заняться высокорискованными сделками, которые при правильно подобранной стратегии могут в действительности принести ощутимую прибыль, рекомендуется открывать сделки с GPB/USD.

Опытные участники рынка отметили, что курс отдельных валютных пар коррелирует между собой. То есть стоимость одного актива обычно повышается или снижается одновременно с ростом или падением цены другого. Однако на практике такая закономерность не всегда прослеживается. Поэтому нельзя постоянно покупать опцион на один из связанных активов в том же направлении (или противоположном, если выявлена обратная корреляция), когда курс второго начинает меняться. Чтобы следить за корреляцией валют более эффективно, можно использовать индикаторы корреляции для бинарных опционов.

Выбирать для работы только одну валютную в бинарных опционах также не следует, так как участникам рынка доступны несколько торговых инструментов, каждый из которых можно использовать одновременно для извлечения прибыли. Особенно важно начинающим трейдерам экспериментировать с разными активами. Объясняется это тем, что одна пара в определенный момент при использовании конкретной торговой стратегии может оказаться убыточной либо сложной в прогнозировании, когда как вторая – принести прибыль.

Лучшее время для торговли валютами в бинарных опционах

Одной из важных составляющих, которые определяют размер прибыли, получаемой при работе с бинарными опционами, считается временной интервал. То есть точный период, в течение которого нужно заключать сделки. Именно правильно выбранное время во многом предопределяет размер дохода, получаемого от торговли.

При этом нужно отметить, что не только данный фактор оказывает влияние на прибыльность трейдинга. Немалую роль играют сопутствующие события, от которых зависит направление тренда и колебания курсов. Особенно важно в данном ключе учитывать факторы, влияющие на базовые активы в валютной паре.

Однако правильно подобранный временной интервал помогает как нивелировать характер воздействия указанных событий, так и извлечь дополнительную прибыль при возникновении подобных ситуаций. Более того, торговая стратегия, в которой учтены только курс и волатильность валютной пары, не принесет существенного дохода в долговременной перспективе. Графики колебания цен всегда выстраиваются в строгом хронологическом порядке и показывают, как колеблется стоимость выбранного актива в течение одной минуты, часа, недели и другого промежутка времени.

В связи с этим успешность торговли валютными парами в бинарных опционах напрямую зависит от периода заключения сделок. Поэтому опытные трейдеры всегда держат перед собой расписание открытия и закрытия биржевых площадок в разных странах (время торговых сессий). Дело в том, что каждый рынок оказывает определенное влияние на рынок. Выше было отмечено, что курс USD/CAD зависит от текущих цен на нефть. Аналогичным образом на стоимость валют влияют и другие факторы, которые нередко становятся известными после открытия соответствующих площадок.

В ходе работы на финансовых рынках следует учитывать еще и часовой пояс, в котором проживает трейдер, а также смену времени при переходе на летний или зимний период.

Замечено, что курсы резко колеблются в момент открытия площадки, так как трейдеры после запуска торговли активнее включаются в процесс, проводя максимальное количество сделок за день. Из-за этого наблюдаются заметные изменения цен разных активов. Несмотря на то, что данный временной отрезок может принести существенную прибыль, торговать после открытия сессии не рекомендуется, так как в этот момент возможно резкое изменение направления тренда, что приведет к существенным финансовым потерям.

Второй опасный период для открытия сделки считается временной отрезок незадолго до закрытия биржи. В этот момент многие трейдеры, придерживающиеся стратегий внутридневной торговли, завершают операции, что провоцирует ценовые колебания. Поэтому открывать сделки незадолго до закрытия сессии также не рекомендуется.

Вне зависимости от выбранной пары в бинарных опционах и других факторов оптимальными для торговли считаются вторник, среда и четверг, когда активность трейдеров постепенно нормализуется. В эти дни многие эксперты используют методы технического анализа, учитывающие поведение тренда. Такой подход позволяет сделать более точный прогноз по движению цен, выявить устойчивые направления и увеличить доходность операций.

Непредсказуемые колебания отмечаются в период выхода значимых новостей. Поэтому в этот момент нельзя открывать сделки при условии, если трейдер не применяет методы фундаментального анализа при прогнозировании курса. Эксперты придерживаются аналогичных рекомендаций при торговле в праздничные дни, когда цены на валютном рынке могут резко измениться по непрогнозируемым причинам. В такой период следует отказываться от торговли несмотря на то, что на рынке работает немало брокеров, позволяющих открывать сделки с бинарными опционами в выходные (OTC-котировки).

Цены валютных пар в бинарных опционах

Характер изменения цены и волатильность отдельной валютной пары зависит от влияния нескольких факторов:

Политические решения . Это могут быть события, касающиеся отдельной страны, региональные или международные происшествия, которые могут изменить ожидание трейдеров в отношении как конкретной валюты, так и в целом от рынка. Например, приход определенной политической силы к власти может ослабить или укрепить денежную единицу. Причем часть событий, происходящих внутри страны, способна оказать влияние на пограничные государства. Допустим, решение ЕС о резком сокращении объемов закупаемой нефти в России негативно скажется на курсе рубля.

. Это могут быть события, касающиеся отдельной страны, региональные или международные происшествия, которые могут изменить ожидание трейдеров в отношении как конкретной валюты, так и в целом от рынка. Например, приход определенной политической силы к власти может ослабить или укрепить денежную единицу. Причем часть событий, происходящих внутри страны, способна оказать влияние на пограничные государства. Допустим, решение ЕС о резком сокращении объемов закупаемой нефти в России негативно скажется на курсе рубля. Психология рынка . Под этим понимается восприятие инвесторов отдельных событий, на основании чего те предпринимают определенные действия, которые могут повлиять на курс. Например, публикация новостей о снижении валового национального дохода, повышения безработицы, увеличения дефицита и других подобных событий может в краткосрочный период снизить стоимость валюты отдельной страны. Но инвесторы постоянно анализируют курсовые колебания в прошлом, чтобы составить прогноз на ближайшее будущее. Эти ожидания также могут привести к росту или снижению цены.

. Под этим понимается восприятие инвесторов отдельных событий, на основании чего те предпринимают определенные действия, которые могут повлиять на курс. Например, публикация новостей о снижении валового национального дохода, повышения безработицы, увеличения дефицита и других подобных событий может в краткосрочный период снизить стоимость валюты отдельной страны. Но инвесторы постоянно анализируют курсовые колебания в прошлом, чтобы составить прогноз на ближайшее будущее. Эти ожидания также могут привести к росту или снижению цены. Ожидание события. Это также можно отнести к понятию психологии рынка. Инвесторы реагируют определенным образом на новости, которые позволяют составить прогноз по поводу конкретных событий, что могут наступить в будущем. Если ожидания впоследствии не оправдались либо, наоборот, ситуация оказалась более серьезной, то в подобных ситуациях наблюдается резкий скачок курса.

В период экономических кризисов или политической напряженности трейдеры обычно покупают те валюты, курс которых, по мнению участников рынка, не будет заметно колебаться. В подобных обстоятельствах часто растут цены на денежные единицы стран, традиционно являющихся островками стабильности (например, швейцарский франк). Это, в свою очередь, приводит к увеличению курса данной валюты.

Прогноз цен валютных пар в бинарных опционах

К настоящему моменту создано множество сравнительно эффективных методов, которые позволяют с высокой точностью спрогнозировать изменение валютных курсов в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. Но в независимости от выбранного анализа (свечного, технического, графического, волнового и так далее) или метода торговли бинарными опционами, нужно учитывать несколько важных нюансов:

Первое – анализируя графики, нужно двигаться от больших временных интервалов (таймфреймов бинарных опционов) к малым (от D1 к M15). Например, выбирая четырехчасовой таймфрейм трейдер видит, что ценовой график пробил локальный уровень сопротивления. Такая ситуация сигнализирует о необходимости открытия сделки на покупку актива. Однако, если обратиться к недельному графику, становится понятно, что курс в настоящий момент находится возле линии поддержки и регулярно пробивает его вниз. Те трейдеры, которые не учитывают подобные ситуации, нередко теряют деньги.

Второе – необходимы запасные варианты поведения. Составить точный прогноз на валютном рынке, который со 100-процентной вероятностью принесет прибыль, не способен ни один трейдер, вне зависимости от уровня его подготовленности. Поэтому, совершая сделки с валютными парами и бинарными опционами, нужно быть готовым в любой момент применить одну или несколько различных торговых стратегий. При таком подходе, если выбранный сценарий не принес результатов, можно сразу воспользоваться другим, который может оказаться более эффективным либо удержит убытки на приемлемом уровне.

И третье – анализировать ранее совершенные ошибки. Если текущая стратегия начинает приносить убытки, размер которых превышает полученную прибыль, торговлю нужно приостановить и выяснить, что привело к такой ситуации. В этом случае может помочь мани-менеджмент и риск-менеджмент.

Заключение

Приведенная выше информация показывает, что успешность торговли бинарными опционами на валютных парах зависит от правильности выбора актива и времени для открытия сделки. Последний фактор играет нередко определяющую роль, так как благодаря ему повышается предсказуемость операции. При работе на валютном рынке трейдер должен иметь постоянный доступ к расписанию торговых сессий и новостным каналам. Без выполнения этих требований бинарные опционы в долгосрочной перспективе принесут убытки вне зависимости от того, насколько верной оказалась используемая стратегия.

