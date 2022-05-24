        Свечной анализ и бинарные опционы

        Японские свечи в торговле бинарными опционами являются одним из самых популярных типов графика, так как помимо простого и понятного отображения цен, такие графики можно использовать для прибыльной торговли без использования стратегий или индикаторов для бинарных опционов.

        Такая торговля становится возможной благодаря свечным паттернами, которые без проблем может применять даже новичок в трейдинге, углубившись в изучение свечного анализа бинарных опционов.

        Что такое свечной анализ бинарных опционов?

        Свечи, как способ отображения цен, начал применяться довольно давно, но не во всем мире, и название «японские свечи» у этого способа отображения появилось не просто так. Первым применять свечной график в торговле начал японский трейдер Х. Мунэхиса, а весь остальной мир узнал о таком способе отображения только в конце 20 века. До свечного графика самым популярным являлся график баров:

        График баров

        В США свечные графики стали известны благодаря финансисту крупного американского банка «Merrill Lynch», Стиву Нисону, и его книге – «Японские свечи». На тот момент эта книга была одной из самых востребованных книг в трейдерских кругах.

        Сам свечной анализ подразумевает поиск свечных паттернов, которые обычно состоят из 2-3 последовательных свечей, но прежде, чем перейти к самим паттернам, стоит разобраться в строении свечей:

        Строение свечей в бинарных опционах

        Как можно видеть на изображении выше, каждая свеча имеет тело (от открытия до закрытия) и тени (максимумы и минимумы цены). Закрытие вверх или вниз не имеет значения, так как все свечи строятся одинаково.

        Свечи и свечные паттерны в свечном анализе бинарных опционов

        Все свечные формации в свечном анализе бинарных опционов строятся на отдельных свечах, которых существует несколько видов. Каждая свеча может быть похожей на другую, но все они различаются по смыслу.

        Также стоит отметить, что на начальном этапе новичкам будет сложно видеть правильные свечи или формации, поэтому можно использовать индикаторы японских свечей, которые находят и автоматически отмечают на графике множество видов свечей.

        Свечи в свечном анализе бинарных опционов

        Особое значение в свечном анализе бинарных опционов стоит уделять теням свечей, так как они могут говорить о возможном настроении рынка. Обращать внимание стоит на:

        • Равные по длине тени. Такие тени говорят о неопределенности на рынке и если на графике появляются такие свечи (волчки), то лучше воздержаться от сделок и посмотреть, как цена будет вести себя дальше.
        • Длинные тени с одной стороны. Если верхняя тень больше нижней или наоборот (пин-бары или молоты), то это говорит об агрессивных покупках или продажах (в зависимости от того, какая тень больше), и в такие моменты можно судить об активности на рынке и желании пойти в определенную сторону.
        • Отсутствие теней. Если свеча имеет широкое тело и очень короткие или совсем отсутствующие тени (братья Марубозу), то это говорит о наличии сильного тренда и в такие моменты стоит рассматривать покупку опционов только в сторону направления таких свечей.

        Виды свечей разного направления

        Также существует еще несколько разновидностей свечей, которые могут говорит о возможном направлении рынка, и это:

        • доджи;
        • звезда;
        • могильный камень.

        Редкие типы свечей

        Важно понимать, как выглядят такие свечи, так как на них основано немало свечных формаций, о которых будет рассказно далее.

        Свечные паттерны в свечном анализе бинарных опционов

        Свечных паттернов в свечном анализе бинарных опционов очень и очень много:

        Медвежьи и бычьи свечные формации

        Но конечно же нет смысла изучать их все, так как большая часть из них может довольно редко появляться на графике, особенно если используется крупный таймфрейм, но самые частые формации стоит обязательно  рассмотреть:

        • Поглощение (первая колонка на изображении ниже). Суть данной формации в том, что новая свеча перекрывает предыдущую своим диапазоном. Чаще всего достаточно, чтобы перекрыто было только тело свечи, но более сильным сигналом будет перекрытие тела и теней предыдущей свечи.
        • Просвет в облаках и темная завеса (вторая колонка на изображении ниже). Данная формация визуально похожа на поглощение, но суть ее в том, чтобы обновить минимум (для нисходящего движения) и обновить максимум (для восходящего), после чего закрыться в другую сторону, не перекрывая диапазон полностью.
        • Сильный верх/низ (третья колонка на изображении ниже). Такая формация чаще всего наблюдается на уровнях поддержки и сопротивления, так как максимум или минимум не обновляется, после чего цена разворачивается
        • Пинцет (четвертая колонка на изображении ниже). Данную формацию можно встретить довольно редко, но при этом она является довольно точной. Характеризуется она появлением двух максимально одинаковых свечей (могут быть как два пин-бара, так и две свечи доджи или два креста), у которых не обновляется максимум/минимум.

        Частые свечные формации

         

        Заключение

        Стоит обратить особое внимание на то, что любые свечи или формации, которые можно найти благодаря свечному анализу бинарных опционов, стоит использовать только по тренду, так как против тренда они могут оказывать или очень слабый эффект, или вообще его не оказывать.

        Если же используются разворотные паттерны, то тогда обязательным условием является подтверждение этих паттернов (движение цены в сторону сигнала).

        И главное не забывать, что любой метод стоит освоить максимально полно, после чего протестировать на демо-счету, и только потом переходить на реальную торговлю.

        Mister X
        The focus on candlestick shadows and their market indications is super insightful here. Knowing how to read shadows can make a big difference when deciding whether to enter a trade or hold back. The guide on different types of candles is also spot on!
        12 ноября 2024
        Scruffy
        Great breakdown on the role of Japanese candlesticks in binary options! Candlestick analysis is such a crucial part of understanding market movements, and this article does a fantastic job explaining each element. It’s especially helpful for beginners who might be overwhelmed by all the patterns and candle types.
        12 ноября 2024
        Руслан
        Хорошая статья. Очень интересная тема свечей и свечных паттернов, одних только Харами аж несколько видов)
        Руслан, согласен, благодаря свечам стал меньше пользоваться индикаторами))
        Option Bull, свечи конечно полезно знать и пользоваться ими, но на мой взгляд полностью отказываться от индикаторов это слишком радикальный шаг) индикаторы позволяют автоматизировать определенные процессы, которые паттерны не заменят, Лучше на мой взгляд уметь сочетать торговлю идюками и свечами))
        19 октября 2023
        Option Bull
        Хорошая статья. Очень интересная тема свечей и свечных паттернов, одних только Харами аж несколько видов)
        Руслан, согласен, благодаря свечам стал меньше пользоваться индикаторами))
        01 декабря 2022
        Руслан
        Давид
        не знал что есть столько формаций, думал из 2-3, обязательно изучу теперь, такое надо знать)
        Клементий, Да, честно говоря для меня тоже это новость, что формаций свечей так много... есть над чем задуматься и разобраться со всей этой инфой...
        10 марта 2021
        CALL
        Сколько лет прошло уже, как появился свечной анализ и прайс экшн, а он до сих пор работает и множество формаций чаще всего отрабатываются
        02 августа 2020
        Клементий
        не знал что есть столько формаций, думал из 2-3, обязательно изучу теперь, такое надо знать)
        02 августа 2020
        Макс Петровский
        Давно еще изучал, сейчас косвенно использую в торговле. иногда свечки могут подсказать что будет дальше, аж удивляешься как точно
        02 августа 2020
