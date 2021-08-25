ЦРОФР – лицензия брокеров бинарных опционов

Биржевая активность, развивающаяся на территории стран СНГ, в начале своей деятельности, имела спонтанный характер и бесконтрольность. Со временем, встал вопрос об упорядочении биржевой деятельности и контроле за исполнением основных предписаний. Официального регулятора не существует и сегодня.

Однако, на территории постсоветского пространства появились организации, взявшие на себя роль надзора в данной сфере. Одной из организаций такого типа есть ЦРОФР. Организация не ставит итоговой целью получение прибыли от своей деятельности. Все деньги, полученные Центром урегулирования, идут на организационные работы по деятельности центра и некоммерческого партнерства. Благодаря данному регулятору лицензию могу получить как брокеры Форекс, так и брокеры бинарных опционов.

Задачи Центра регулирования

Основная деятельность направлена на контроль за деятельностью фьючерсных, валютных и иных рынков, а также уровнем предоставления услуг брокерами бинарных опционов и ДЦ. Важно заметить, что в состав основателей организации не входят предприниматели, родом деятельности которых есть предоставление брокерских услуг, поэтому исключена возможность оказания влияния на решение центра о предоставлении сертификата тому или иному желающему или на решение спорных моментов.

ЦРОФР принимает обязательное участие в разрешении споров, возникающих между трейдерами и брокерами, а также стремится обеспечить трейдерам большой процент безопасности сделок на рынках любого типа. Все решения и предписания, принимаемые центром, должны соблюдаться компаниями-лицензиатами в обязательном порядке. Наличие сертификата говорит о высоком профессионализме и соответствии всем требованиям, выдвигаемым ЦРОФР.

Каждый соискатель проходит глубокую проверку на полное соблюдение всех нормативных соответствий. Сюда входит анализ документации, техническое оснащение, методы осуществления деятельности, отзывы о работе субъекта.

Основная деятельность центра проходит по нескольким направлениям:

Надзор за работой компаний, которым был выдан документ ЦРОФР, принимающих участие на международных финансовых рынков.

Принятие мер, предупреждающих повышенный риск для участников.

Разработка опросных систем, согласно которым можно, в будущем, оценивать работу компаний соискателей на получение документа о соответствии.

Формирование компенсационного фонда для выплаты различных сумм клиентам, пострадавшим, после вложения денег в компанию, имеющую сертификат ЦРОФP.

Если Центр, после рассмотрения жалобы пострадавшего трейдера, принимает решение о виновности компании-партнера, истец получает сумму, размер которой соответствует утраченной. Деятельность ЦРОФР направлена на обеспечение прозрачности биржевой игры, безопасности инвесторов от несанкционированных действий, доступность для любого участника рынка.

Организации, подконтрольные Центру урегулирования

Основные субъекты, которые подлежат контролю ЦРОФР, это Дилинговые центры и Брокерские компании. Предоставляемые услуги могут охватывать сферу бинарных опционов или рынок Forex. Особого значения это не имеет и на выдачу сертификата не влияет.

Правила получения сертификата включают в себя:

Создание заявки установленного образца.

Заключение договора на проведение сертификации.

Пакет сопроводительных документов, в который входят общие свидетельства, сертификаты.

Образец договора, согласно которому заключаются сделки на момент подачи заявления.

Образец договора, согласно которому будут осуществляться сделки после получения сертификата.

Квитанции об оплате всех издержек, связанных с проверкой и получением документа.

Рассмотрение заявки занимает не более одной рабочей недели, после чего отправляется ответ соискателю о порядке выполнения шагов для получения документа. Центр собирает досье, делает анализ документации, проводит все мероприятия, связанные с оценкой деятельности компании. После этого, принимается окончательное решение. Положительный ответ гарантирует, что на момент проверки, компания-соискатель полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым центром. После регистрации сертификата, компания получает документальное подтверждение соответствия своей деятельности на руки.

Требования, которые предъявляются к соискателям:

Компания должна иметь более пяти тысяч зарегистрированных клиентов.

Список действующих торговых счетов должен состоять из 2500 единиц.

Наличие пакета документов, которые предупреждают и разъясняют о степени риска для клиентов компании, а также торгового регламента.

Отчет о проведении эффективных мероприятий, направленных на борьбу с отмыванием денег.

Стаж работы компании в сфере рынка должен составлять не менее двух лет.

Регистрация представительств в других городах РФ и нескольких странах ближнего и дальнего зарубежья.

Наличие систем эффективной защиты информации о клиентах, в т.ч. банковских данных.

Возможное, но необязательное подтверждение о регистрации у других регуляторов.

Сертификат, выданный ЦРОФР, говорит о профессионализме компании, высоком уровне компетенции и конкурентоспособности. Для подробного ознакомления со всеми положениями работы ЦРОФР, можно перейдя на официальный сайт.

Процесс получения сертификата в сфере информации

Чтобы получить сертификат такого рода, требуется наличие достоверной новостной информации, предоставленной в широком, всеохватывающем объеме. Кроме этого, обязательно, чтобы информация была актуальной и интересной для широкого круга читателей. При публикации информационных статей, обязательное соблюдение авторских прав и норм допуска, принятых на территории России.

Прохождение сертификации требует у инвестиционной компании наличие регламентирующих условий, в которых отражены взаимоотношения между потребителем и поставщиком данного вида услуг. Обязательным условием есть параграф, в котором затронут вопрос о величине и возможности потенциальных рисков, а также прозрачность предоставляемой информации о проекте инвестирования. Все производимые расчеты должны быть легальны, соответствовать правилам и нормам работ такого типа на территории РФ.

Правила, регулирующие процесс деятельности организаций, получивших сертификат соответствия

Получение сертификата означает, что деятельность компании соразмерна всем требованиям, которые должны соблюдаться и дальше, столь же неукоснительно. При грубых и постоянных нарушениях, Центр в праве отозвать лицензию. Основные правила работы заключаются в следующем перечне:

Выполнение всех распоряжений Центра.

Содействие Центру в разбирательстве поступивших жалоб.

Своевременная уплата взносов.

Давать согласие на проведение внеплановых проверок по инициативе Центра, но не чаще одного раза в квартал. При поведении внеплановых проверок, оказывать полное содействие в предоставлении запрашиваемой информации.

Выполнять свою практику в соответствии с Уставом Центра и не допускать никаких действий, влекущих за собой нанесение ущерба ЦРОФР.

Не допускать случаев злоупотребления принадлежностью к Центру, оказывая тем самым отрицательное действие на репутацию ЦРОФР.

Регулярные нарушения Устава и Правил, совершение действий, наносящих вред деятельности и репутации ЦРОФР, брокерская компания, после прохождения проверки, может быть лишена полученного сертификата, а также права на повторное прохождение проверки для получения нового сертификата соответствия. Компания вносится в «черный список».

Что дает сертификат соответствия

Брокерские компании, которые прошли все ступени сертификации и получили документ соответствия, получают гарантированные возможности:

Ссылаться на Центр во время решения конфликтов при юридическом рассмотрении дела.

Если компания пострадала в результате несанкционированных действий, она может рассчитывать на компенсацию.

Гарантия предоставления Центром всех услуг, поддержание имиджа компании, обеспечение роста целевой аудитории.

PR ход, позволяющий еще раз заявить о компании с точки зрения повышения имиджа.

Документальное подтверждение высокого профессионального уровня.

Несомненно, членство ЦРОФР дает выгодные перспективы, открывающий перед компанией имидж солидной организации.

Нюансы работы с трейдерами

Трейдеры, или инвесторы, заключая договор с компанией, принятой в семью ЦРОФР, получает ряд преимуществ.

Заключение договора на получение заведомо качественных услуг высокого уровня.

Непредвзятое отношение к инвестору при решении конфликтных ситуаций между трейдером и компанией-лицензиатом по предоставлению брокерских услуг. При положительном решении вопроса в пользу инвестора, сумма убытков возмещается выплатой из компенсационного фонда.

Гарантия выплата средств инвестору, размещенных на депозите, если компания-брокер признана банкротом, имея на тот момент сертификат ЦРОФР.

При любых форс-мажорных обстоятельствах или банкротстве брокерской фирмы, трейдер, для получения компенсации, должен иметь доказательства о наличии своих денежных средств на счету. Центр предлагает, для ознакомления всем желающим, список недобросовестных компаний, которые, в разное время, недобросовестно оказывали брокерские услуги. Этот информационный список находится в свободном доступе для любого желающего. Поэтому, прежде, чем принять решение и заключить договор, стоит просмотреть список на наличие в нем выбранной компании.

Подать жалобу на брокера в ЦРОФР

Если брокер, имеющий лицензию ЦРОФР, совершил, по отношению к трейдеру противоправные действия, последний имеет право обратиться в Центр для решения вопроса. Составить претензию не сложно. Процесс разделен на несколько простых шагов, которые соблюдаются при составлении обращений и решении любых проблем и конфликтных ситуаций. Для начала нужно отразить основную информацию о заявителе, с указанием счета. После этого, в краткой форме, изложить причину обращения. Жалоба должна быть направлена регулятору не позднее месяца, со дня события, в противном случае, она не будет рассмотрена.

Для разрешения конфликта нужно предоставить доказательства о противоправных действиях, в отношении заявителя. Срок рассмотрения заявления – один месяц. По истечении месяца, Центр примет решение и сообщит о результатах проверки. Если будет доказан факт совершения мошенничества, компенсация будет выплачена из амортизационного фонда. По отношению к брокеру, обычно принимается решение об отзыве лицензии и все его данные перемещаются в «черный список».

Подведение итогов

Регулятор ЦРОФР, деятельность которого была описана в данной статье, выполняет ответственно свою работу и выступает гарантом для своих участников, предоставляя юридическую защиту. Он обеспечивает трейдерам максимальную безопасность работы на валютных рынках, путем сертификации брокеров.

ЦРОФР – это:

Беспристрастный регулятор; Независимый оценщик деятельности брокерских компаний; Орган, выполняющий процесс сертификации различных видов деятельности; Свободный доступ к правовой информации; Оперативное реагирование и разрешение спорных ситуаций.

Однако, рассматривая ситуацию более детально, можно отметить, что большинство инвесторов предпочитают других регуляторов: CySec или BaFin. Считается, что Евросоюз разработал более жесткую систему требований. Поэтому, компании, с лицензией от Евросоюза, считаются более достойными доверия. Несомненно, это право инвесторов, какой брокерской компании отдать предпочтение. Некоторые крупные фирмы, решают вопрос получения сертификата более радикально. Они проходят процедуру и получают сертификат соответствия одновременно у нескольких регуляторов.

Смотрите также:

Таблица брокеров бинарных опционов

Как выбрать брокера бинарных опционов?

Самый надежный брокер бинарных опционов