Для правильной и прибыльной торговли бинарными опционами необходимо использовать такие подходы, как мани-менеджмент и риск-менеджмент, а для успешного прогнозирования и совершения точных сделок не обойтись без подходящего вида анализа, одним из которых является технический анализ бинарных опционов.

Технический анализ бинарных опционов имеет множество видов и способов использования, но суть его всегда сводится к определению точек входа в сделку, а в случае торговли на рынке Форекс и точек выхода.



Основы технического анализа бинарных опционов

При торговле бинарными опционами технический анализ для начинающих трейдеров необходим, чтобы получить верный прогноз предстоящих движений цены, основываясь на закономерностях изменений котировок в прошлом при схожих обстоятельствах. А говоря проще – технический анализ бинарных опционов всегда проводится на графике с использованием прошлых цен (исторических данных), так как история очень часто повторяется.

Базируется теханализ для БО на трех основных аксиомах (они не являются единственными):

Все учтено в цене. Каждое событие, способное изменить движение котировок, сразу отражается на ценовом графике, будь то выход новостей, влияющих на мировую экономику, политический переворот или глобальная эпидемия. Освоив бинарные опционы и технический анализ для начинающих, можно обойтись без фундаментального анализа. Цена движется по тренду (вектору). Сформированный в определенный отрезок времени тренд или направление цены в большинстве случаев будет определяющим фактором в будущем. Это значит, что если сформирован восходящий тренд, к примеру, на дневном таймфрейме, то даже при глубоких откатах в обратную сторону цена почти всегда будет продолжать свое движение в сторону этого тренда. Особенно это заметно на меньших таймфреймах, таких как часовой, где цена внутри дня может падать, но это совсем не означает, что глобально тренд нисходящий. Также тренд может быть и нисходящим. Технический анализ бинарных опционов для чайников, о котором мы будем подробнее говорить далее, поможет вам понять, как определять тренд и открывать сделки в верном направлении. Прошлое повторяется в будущем. Динамика рынка во многом зависит от человеческой психологии и однотипной реакции на схожие ситуации. Это подтверждает формирование одних и тех же графических паттернов, которые давно классифицированы и повторяются на протяжении многих лет. Если фигура работала в прошлом, есть основания полагать, что она сработает и в будущем, поскольку психология людей не меняется.

Чтобы у трейдера была возможность проводить качественный теханализ для торговли БО, ему необходимо знать:

какие виды графиков подходят для проведения теханализа больше всего;

как работает тренд;

что такое волатильность.

Далее более подробно рассмотрим каждый из этих пунктов.

Виды графиков

При помощи технического анализа бинарных опционов для начинающих можно прогнозировать любые рынки (акции, фьючерсы, криптовалюты), но наибольшую пользу теханализ дает при прогнозировании цен на валютные пары. Использовать для анализа можно любые типы графиков:

Линейный. Рекомендован на коротких промежутках (несколько минут), так как на нем отмечается только цена закрытия временного периода.

Гистограмма. Используется на промежутке времени от пяти минут. Гистограмма изображает максимальную и минимальную цену, а также цену открытия и закрытия.

Японские свечи. Тип графика, в котором тело свечи обозначает цену между открытием и закрытием, а тенью обозначается максимальное и минимальное значение цены в этот период времени.

Бары. Тип графика, который устроен, как и свечи, но имеет немного другую форму.

Линейный график относится к числу самых простых и представляет собой отрезки между значениями котировок в момент закрытия, соединенные сплошной линией. Он строится по точкам ценовых уровней. Например, на дневном таймфрейме (D1) линия будет идти по ценам, существовавшим в последнюю секунду каждого торгового дня. График не показывает волатильность и не дает информации, до какого уровня поднималась или падала цена в течение конкретного дня:

Зональный график строится по точно такому же принципу, как и линейный, но обычно либо нижняя, либо верхняя часть могут быть закрашены, из-за чего график становится похожим на горы:

Самым часто используемым в применении технического анализа бинарных опционов является свечной график, так как он максимально удобно отображает значения цен используемого таймфрейма. Японские свечи дают гораздо больше информации о ситуации на рынке. Каждая свеча отображает четыре типа информации о котировке:

цену открытия; цену закрытия; цену максимума; цену минимума.

Все эти данные на графике можно видеть благодаря тому, что свечи включают в себя «тело» и «тени». Тело отображает цены открытия и закрытия, и при этом по цвету свечи можно определить, упала или выросла цена в момент закрытия по сравнению с уровнем открытия. Тени отражают максимумы и минимумы цены, которые были достигнуты в моменте. Благодаря этому можно видеть полное движение котировок:

Бары дают ту же информацию, что и свечи, но отличаются по внешнему изображению. И обратите внимание, что открытие и закрытие бара можно определить не по телу, а по коротким горизонтальным линиям по бокам бара:

Виды тренда

Умение определять тренд является очень важным навыком в трейдинге, так как большинство стратегий и индикаторов построены на торговле по тренду, и поэтому без понимания тренда вряд ли получится совершать прибыльные сделки по бинарным опционам.

Тренд – это однонаправленное движение цены, и при этом оно может быть как сильным, так и слабым:

Также все типы трендов разделяются по продолжительности:

Краткосрочный тренд . Длится до 2-х недель.

. Длится до 2-х недель. Среднесрочный тренд . Длится от 2-х недель до 6 месяцев.

. Длится от 2-х недель до 6 месяцев. Долгосрочный тренд. Длится от 6 месяцев до нескольких лет.

Примечание: таким же образом можно разделять типы торговли и продолжительность сделок.

Прежде, чем начинать торговлю бинарными опционами, технический анализ для начинающих инвесторов должен показать, в какую именно сторону направлена цена. Движение вверх означает, что следующие максимальные и минимальные значения котировок окажутся выше предшествующих и наоборот – при падающей тенденции цены минимума и максимума снизятся.

Теханализ бинарных опционов не обходит стороной и определение флэта, так как флэт является важной частью любого рынка и по статистике большую часть времени все рынки проводят именно во флэте. Флэт можно наблюдать, когда цена не имеет четко направленного вектора движения и находится в боковом диапазоне, который и называют флэтом.

Чтобы максимально закрепить понимание того, как определять тренд, стоит разобраться также с тем, что такое бычий и медвежий тренд, а также что такое фазы тренда.

Волатильность

Волатильность – это динамика колебаний рыночных цен. Она может быть сильной или слабой в зависимости от того, насколько цена актива отклоняется от средних значений.

Степень волатильности необходимо учитывать при техническом анализе бинарных опционов и принятии решений при открытии позиций. Чем волатильнее актив, тем сложнее предугадать его движение. Но, с другой стороны, при высокой волатильности резкие импульсы могут принести трейдеру значительную выгоду. Лучше всего высоковолатильные торговые активы использовать для покупки турбо-опционов с экспирацией от 60 секунд и до 5 минут, чтобы котировки не успели вернуться к средним значениям.

Для примера можно рассмотреть дневную волатильность пары EUR/USD за период с апреля 2020 года по март 2021 года:

Как можно видеть, в течение года волатильность актива падает. Точно таким же образом можно анализировать и часовую волатильность, что более подойдет для трейдинга с короткими экспирациями.

Технический анализ бинарных опционов при помощи индикаторов

Индикаторы – это алгоритмы, разработанные на основе математических формул, которые фиксируют ценовое движение и помогают понять его направление и динамику, определяя точки входа в рынок.

Индикаторы дают возможность провести технический анализ бинарных опционов для чайников. Однако опытные трейдеры в торговле не опираются исключительно на индикаторы, а применяют их лишь в качестве вспомогательных инструментов для последующего анализа.

Индикаторы для бинарных опционов являются довольно популярным методом технического анализа рынка по ряду преимуществ, так как:

они просты и понятны в использовании;

существует множество индикаторов, которые можно использовать на любых рынках и любых таймфреймах;

все индикаторы строятся автоматически, что упрощает процесс анализа.

Индикаторы являются востребованным инструментом еще и потому, что на них строятся почти все торговые стратегии для бинарных опционов.

Также индикаторы подразделяются на разные виды:

сигнальные;

трендовые;

осцилляторы;

Самыми популярными индикаторами в техническом анализе бинарных опционов являются сигнальные, так как они указывают момент времени, когда можно купить опционы Call или Put. Выглядят такие индикаторы чаще всего в виде стрелочек, хотя вместо стрелочек могут быть точки или любые другие значки. Примером сигнального индикатора может послужить Trade Confirmed Indicator, который помимо сигналов имеет также информационную панель:

Вторыми по популярности являются трендовые индикаторы, так как они указывают на начало или конец тренда, и также могут генерировать сигналы для покупки опционов. Основная их задача – определение рыночной тенденции. Они могут размещаться непосредственно на ценовом графике или же в нижней его части. Примером такого индикатора может послужить Trend Direction Force Index, в котором показания индикатора изменяются в моменты движения рынка, тогда как во флэте индикатор находится около нулевого уровня:

Осцилляторы считаются опережающими индикаторами, которые оперативно реагируют на импульсное движение и показывают уровни перекупленности/перепроданности торгового актива. Как правило, размещаются осцилляторы в отдельном окне ниже ценового графика (в «подвале») и совершают колебания в ограниченном канале. Осцилляторы лучше работают в период бокового движения цены, но при переходе к тренду могут давать большое количество ложных сигналов, что следует учитывать при тех анализе бинарных опционов. Примером хорошего осциллятора может послужить индикатор MBFX Timing, который указывает на развороты цены в моменты перекупленности и перепроданности:

Далее рассмотрим самые популярные индикаторы технического анализа бинарных опционов для чайников и опытных трейдеров, на которых построено множество торговых стратегий. К таким индикаторам можно отнести:

Moving Average;

Ichimoku Kinko Hyo;

Parabolic SAR;

RSI;

Stochastic Oscillator;

CCI;

MACD;

Bollinger Bands.

Moving Average (Скользящая Средняя). Скользящие Средние являются базовым индикатором на любой торговой платформе для бинарных опционов и в терминале MetaTrader 4 и могут быть простыми, взвешенными, экспоненциальными. Также данный трендовый индикатор лег в основу многих более сложных инструментов. Алгоритм работы «мувингов» заключается в вычислении усреднённых котировок за определённый временной интервал:

Ichimoku Kinko Hyo. Этот индикатор комбинирует основную и конверсионную линии, а также облако, которое и называется – Ишимоку. Его алгоритм помогает определить оптимальный момент для открытия позиции, а также показывает направление тренда, импульс цен и уровни поддержки/сопротивления:

Parabolic SAR. Этот базовый индикатор помогает определить момент окончания тренда при использовании технического анализа бинарных опционов. Отображается он в виде точек над или под свечами/барами. При развороте котировок и смене направления тренда точки меняют расположение (с нижнего на верхнее или наоборот):

Relative Strength Index (RSI). RSI является опережающим осциллятором в виде тонкой ломаной линии, которая может входить в зоны перекупленности и перепроданности (чаще всего уровни «30» и «70»), а также при его помощи можно определять дивергенции:

Stochastic Oscillator. Стохастический осциллятор работает по принципу комбинирования двух линий (быстрой «%К» и медленной «%D»), показывая вероятность обновления ценой экстремума и оценивая скорость рынка. Значение выше уровня «80» означает, что котировки закрытия приближаются к верхней границе диапазона (бычий рынок), а ниже уровня «20» – к нижней границе (медвежий рынок). Пересечение линий «%K» и «%D» может говорить о ценовом развороте:

CCI. Индекс товарного канала первоначально был разработан для вычисления циклов на товарном рынке, но может использоваться для теханализа бинарных опционов. Средняя линия индикатора всегда равна нулю, а границы перекупленности и перепроданности равны «+100» и «–100». Превышение этих значений сигнализирует о возможном развороте цены:

MACD. MACD сочетает свойства трендового индикатора и осциллятора, гистограмма которого показывает, до какой степени сошлись или разошлись на графике две скользящие средние (длинная и короткая). По сути, данный индикатор представляет собой готовую стратегию, которую можно использовать в техническом анализе бинарных опционов. Эта так называемая стратегия позволяет определить не только направление, но и силу тренда:

Bollinger Bands. Полосы Боллинджера построены на использовании трех линий МА, две из которых смещены относительно центральной линии на некоторое число стандартных отклонений (обычно на два). Полосы сужаются или расширяются в зависимости от рыночной ситуации и определяют экстремумы в процессе движения цены, а также часто дают полезные сигналы для открытия позиций:

Объемы в техническом анализе бинарных опционов

Объемы – не самый популярный инструмент технического анализа торговли бинарными опционами, но некоторые опытные трейдеры все равно его используют. Благодаря объемам можно видеть, является движение на рынке истинными, или это просто ценовой шум.

Однако есть одна проблема при использовании объемов – получить их можно не для каждого актива, так как реальные данные по сделкам есть только на реальных биржах, поэтому многие трейдеры используют стандартные тиковые объемы.

Важно понимать, что тиковые объемы хоть и отличаются от реальных, но не так значительно, как может показаться:

И самым популярным индикатором тиковых объемов является индикатор Better Volume, который отмечает бары гистограммы определенными цветами, что говорит о силе, слабости, ложных прорывах и так далее:

Более подробно узнать о том, как правильно торговать бинарными опционами по объемам можно из нашей статьи – «Объемы в торговле бинарными опционами».

Теханализ бинарных опционов без индикаторов

Прибыльно торговать бинарными опционами на чистом графике без индикаторов вполне возможно, и некоторые трейдеры строят свои стратегии и системы именно на такой торговле.

Одним из методов безиндикаторной торговли можно назвать метод Price Action. Технический анализ бинарных опционов многие профессиональные спекулянты проводят на основе конфигураций японских свечей (которые меняются в зависимости от спроса и предложения), и таким путем определяют удобный момент для входа в сделку. Этот метод подразумевает торговлю по свечным паттернам, таким как «Пинбар», «Поглощение» и тому подобным. Также существует множество других свечных паттернов, некоторые из которых можно увидеть на изображении ниже:

Так как подобных свечных комбинаций существует огромное множество, проще всего отслеживать их при помощи индикатора свечных формаций.

Стоит отметить, что наилучшие результаты данный вид анализа дает при совмещении его с торговлей по объемам, а также с использованием зон спроса и предложения (поддержки/сопротивления).

Также существует и другая методика торговли по свечным паттернам, которая основана на японских свечах. Подробно данная методика описана в книге Стива Ниссона «Японские свечи».

Фигуры технического анализа в бинарных опционах

Еще одним популярным видом анализа без использования индикаторов является торговля по графическим паттернам, или графический анализ бинарных опционов. Графические паттерны представляют собой ценовые формации, которые говорят о возможном движении цены вверх или вниз. Паттерны, которые складываются на ценовой линии в процессе движения котировок, повторяются раз за разом. Графические фигуры являются точным инструментом технического анализа бинарных опционов для чайников и профи, чем помогают с большой долей вероятности понять направление цены, спрогнозировать отскок, откат или пробой линии поддержки/сопротивления.

К наиболее используемым формациям можно отнести:

треугольники (восходящие, нисходящие, расширяющиеся, сужающиеся);

двойные и тройные вершины и основания;

«голова и плечи».

Далее более подробно рассмотрим эти фигуры технического анализа в бинарных опционах.

Фигура «треугольник» формируется при постепенном сближении минимальных и максимальных значений цены и считается фигурой продолжения тренда. Существует несколько видов треугольников и каждый имеет свои особенности:

А вот один из видов треугольников на графике:

«Флаг» – это паттерн, образующийся при консолидации котировок в узком коридоре против тренда. Эта фигура считается фигурой продолжения тренда и дает возможность выгодно войти в сделку. На графике после импульсного движения возникает «древко флага», а потом формируется «полотнище» – зона коррекции, ограниченная уровнями поддержки и сопротивления.

Если эта фигура растягивается на 20 свечей/баров и более, это может быть не флаг, а разворот и старт новой тенденции. Один из моментов для покупки опционов – покупка Put от верхней границы флага и покупка Call от нижней. Однако в торговле бинарными опционами технический анализ для начинающих трейдеров будет более точным, если дождаться подтверждения движения, которым является пробой фигуры:

«Голова и плечи» – фигура разворота, формирующаяся из двух низких и одной высокой вершины в центре. Может быть обычной или перевернутой и появляется как на растущем, так и на падающем рынке.

Эта фигура технического анализа чаще всего показывает, как быки или медведи теряют силу. Формирование второго плеча говорит о завершении тенденции, поскольку цена уже не может обновить минимальные или максимальные значения. Наиболее важный элемент этой фигуры тех анализа бинарных опционов – линия шеи, так как фигура считается завершенной только тогда, когда цена пробивает эту линию и свеча закрывается ниже/выше:

«Двойная вершина» или «двойное дно» – это также фигура разворота. Включает два пика, приблизительно равных по высоте. После первого пика происходит откат цены, затем она возвращается примерно к тому же уровню и снова происходит откат. Это признак того, что котировки опустятся еще ниже. В фигуре «двойное дно» – все то же самое, но в обратном направлении:

Также для более быстрого нахождения таких графических фигур можно использовать индикатор Price Patterns.

Уровни поддержки и сопротивления

Поддержка и сопротивление – очень важные понятия в трейдинге. Это уровни на ценовом графике, от которых цена ранее отскакивала. Задача трейдера в ходе технического анализа бинарных опционов правильно определить эти области, поскольку при их достижении вероятен резкий откат котировок в противоположную сторону. Поддержка рисуется по двум минимальным экстремумам. Линия сопротивления – по двум максимальным. По мере приближения котировок к данным уровням повышается вероятность отскока. Пробой уровня может свидетельствовать о смене тренда:

Самостоятельный технический анализ бинарных опционов

Чтобы технический анализ на бинарных опционах для чайников можно было проводить проще, стоит придерживаться некоторых простых правил:

Брокеры бинарных опционов. К выбору брокера нужно отнестись очень серьезно, поскольку от программного обеспечения зависит скорость и точность исполнения ордеров, что прямым образом влияет на прибыль. Кроме того, в торговле бинарными опционами технический анализ для начинающих имеет большое значение, поэтому стоит обратить внимание на то, встроены ли в торговую платформу необходимые индикаторы и графические инструменты. Все необходимое для тех анализа бинарных опционов есть у таких брокеров, как Quotex, Pocket Option и Deriv; Настройка графика котировок. Если изначально на платформе график отображается в виде линий, лучше сменить его на японские свечи или бары, которые гораздо информативнее и позволяют провести быструю визуальную оценку движения котировок; Выбор торгового инструмента. Новичкам лучше начинать торговлю с валютных пар, которые не обладают высокой волатильностью. Один из самых оптимальных вариантов – пара EUR/USD; Определение тренда. Определение тренда очень важно при проведении тех анализа в бинарных опционах, так как все инструменты лучше всего работают именно по тренду;

Технический анализ бинарных опционов – это довольно сложное дело для начинающих трейдеров и в одной статье не получится рассказать обо всех подробностях. Для правильного понимания рыночных процессов необходим опыт и более глубокое изучение материала, в чем помогут старания, постоянные тренировки на демо-счету и книги по трейдингу для бинарных опционов.

Заключение

Технический анализ бинарных опционов может приносить много пользы во время торговли, но его обязательно стоит изучить и подобрать тот вид теханализа, который будет наиболее удобен и понятен.

Также торговля при использовании любого из видов технического анализа бинарных опционов должна вестись только по тренду, так как во флэте большинство индикаторов и паттернов могут просто не оказать ожидаемого эффекта.

И конечно же не стоит забывать про управление капиталом и рисками. Желаем удачной торговли!

