    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Полезные статьи о бинарных опционах
        /
        Технический анализ в торговле бинарными опционами

        Технический анализ бинарных опционов

        Для правильной и прибыльной торговли бинарными опционами необходимо использовать такие подходы, как мани-менеджмент и риск-менеджмент, а для успешного прогнозирования и совершения точных сделок не обойтись без подходящего вида анализа, одним из которых является технический анализ бинарных опционов.

        Технический анализ бинарных опционов имеет множество видов и способов использования, но суть его всегда сводится к определению точек входа в сделку, а в случае торговли на рынке Форекс и точек выхода.

        PO

        Основы технического анализа бинарных опционов

        При торговле бинарными опционами технический анализ для начинающих трейдеров необходим, чтобы получить верный прогноз предстоящих движений цены, основываясь на закономерностях изменений котировок в прошлом при схожих обстоятельствах. А говоря проще – технический анализ бинарных опционов всегда проводится на графике с использованием прошлых цен (исторических данных), так как история очень часто повторяется.

        Базируется теханализ для БО на трех основных аксиомах (они не являются единственными):

        1. Все учтено в цене. Каждое событие, способное изменить движение котировок, сразу отражается на ценовом графике, будь то выход новостей, влияющих на мировую экономику, политический переворот или глобальная эпидемия. Освоив бинарные опционы и технический анализ для начинающих, можно обойтись без фундаментального анализа.
        2. Цена движется по тренду (вектору). Сформированный в определенный отрезок времени тренд или направление цены в большинстве случаев будет определяющим фактором в будущем. Это значит, что если сформирован восходящий тренд, к примеру, на дневном таймфрейме, то даже при глубоких откатах в обратную сторону цена почти всегда будет продолжать свое движение в сторону этого тренда. Особенно это заметно на меньших таймфреймах, таких как часовой, где цена внутри дня может падать, но это совсем не означает, что глобально тренд нисходящий. Также тренд может быть и нисходящим. Технический анализ бинарных опционов для чайников, о котором мы будем подробнее говорить далее, поможет вам понять, как определять тренд и открывать сделки в верном направлении.
        3. Прошлое повторяется в будущем. Динамика рынка во многом зависит от человеческой психологии и однотипной реакции на схожие ситуации. Это подтверждает формирование одних и тех же графических паттернов, которые давно классифицированы и повторяются на протяжении многих лет. Если фигура работала в прошлом, есть основания полагать, что она сработает и в будущем, поскольку психология людей не меняется.

        Чтобы у трейдера была возможность проводить качественный теханализ для торговли БО, ему необходимо знать:

        • какие виды графиков подходят для проведения теханализа больше всего;
        • как работает тренд;
        • что такое волатильность.

        Далее более подробно рассмотрим каждый из этих пунктов.

        Виды графиков

        При помощи технического анализа бинарных опционов для начинающих можно прогнозировать любые рынки (акции, фьючерсы, криптовалюты), но наибольшую пользу теханализ дает при прогнозировании цен на валютные пары. Использовать для анализа можно любые типы графиков:

        • Линейный. Рекомендован на коротких промежутках (несколько минут), так как на нем отмечается только цена закрытия временного периода.
        • Гистограмма. Используется на промежутке времени от пяти минут. Гистограмма изображает максимальную и минимальную цену, а также цену открытия и закрытия.
        • Японские свечи. Тип графика, в котором тело свечи обозначает цену между открытием и закрытием, а тенью обозначается максимальное и минимальное значение цены в этот период времени.
        • Бары. Тип графика, который устроен, как и свечи, но имеет немного другую форму.

        Линейный график относится к числу самых простых и представляет собой отрезки между значениями котировок в момент закрытия, соединенные сплошной линией. Он строится по точкам ценовых уровней. Например, на дневном таймфрейме (D1) линия будет идти по ценам, существовавшим в последнюю секунду каждого торгового дня. График не показывает волатильность и не дает информации, до какого уровня поднималась или падала цена в течение конкретного дня:

        линейный график бинарных опционов

        Зональный график строится по точно такому же принципу, как и линейный, но обычно либо нижняя, либо верхняя часть могут быть закрашены, из-за чего график становится похожим на горы:

        зональный график

        Самым часто используемым в применении технического анализа бинарных опционов является свечной график, так как он максимально удобно отображает значения цен используемого таймфрейма. Японские свечи дают гораздо больше информации о ситуации на рынке. Каждая свеча отображает четыре типа информации о котировке:

        1. цену открытия;
        2. цену закрытия;
        3. цену максимума;
        4. цену минимума.

        Все эти данные на графике можно видеть благодаря тому, что свечи включают в себя «тело» и «тени». Тело отображает цены открытия и закрытия, и при этом по цвету свечи можно определить, упала или выросла цена в момент закрытия по сравнению с уровнем открытия. Тени отражают максимумы и минимумы цены, которые были достигнуты в моменте. Благодаря этому можно видеть полное движение котировок:

        свечной график в трейдинге

        Бары дают ту же информацию, что и свечи, но отличаются по внешнему изображению. И обратите внимание, что открытие и закрытие бара можно определить не по телу, а по коротким горизонтальным линиям по бокам бара:

        баровый график

        Виды тренда

        Умение определять тренд является очень важным навыком в трейдинге, так как большинство стратегий и индикаторов построены на торговле по тренду, и поэтому без понимания тренда вряд ли получится совершать прибыльные сделки по бинарным опционам.

        Тренд – это однонаправленное движение цены, и при этом оно может быть как сильным, так и слабым:

        тренд в бинарных опционах

        Также все типы трендов разделяются по продолжительности:

        • Краткосрочный тренд. Длится до 2-х недель.
        • Среднесрочный тренд. Длится от 2-х недель до 6 месяцев.
        • Долгосрочный тренд. Длится от 6 месяцев до нескольких лет.

        Примечание: таким же образом можно разделять типы торговли и продолжительность сделок.

        Прежде, чем начинать торговлю бинарными опционами, технический анализ для начинающих инвесторов должен показать, в какую именно сторону направлена цена. Движение вверх означает, что следующие максимальные и минимальные значения котировок окажутся выше предшествующих и наоборот – при падающей тенденции цены минимума и максимума снизятся.

        Теханализ бинарных опционов не обходит стороной и определение флэта, так как флэт является важной частью любого рынка и по статистике большую часть времени все рынки проводят именно во флэте. Флэт можно наблюдать, когда цена не имеет четко направленного вектора движения и находится в боковом диапазоне, который и называют флэтом.

        Чтобы максимально закрепить понимание того, как определять тренд, стоит разобраться также с тем, что такое бычий и медвежий тренд, а также что такое фазы тренда.

        Волатильность

        Волатильность – это динамика колебаний рыночных цен. Она может быть сильной или слабой в зависимости от того, насколько цена актива отклоняется от средних значений.

        Степень волатильности необходимо учитывать при техническом анализе бинарных опционов и принятии решений при открытии позиций. Чем волатильнее актив, тем сложнее предугадать его движение. Но, с другой стороны, при высокой волатильности резкие импульсы могут принести трейдеру значительную выгоду. Лучше всего высоковолатильные торговые активы использовать для покупки турбо-опционов с экспирацией от 60 секунд и до 5 минут, чтобы котировки не успели вернуться к средним значениям.

        Для примера можно рассмотреть дневную волатильность пары EUR/USD за период с апреля 2020 года по март 2021 года:

        волатильность евро доллара

        Как можно видеть, в течение года волатильность актива падает. Точно таким же образом можно анализировать и часовую волатильность, что более подойдет для трейдинга с короткими экспирациями.

        Технический анализ бинарных опционов при помощи индикаторов

        Индикаторы – это алгоритмы, разработанные на основе математических формул, которые фиксируют ценовое движение и помогают понять его направление и динамику, определяя точки входа в рынок.

        Индикаторы дают возможность провести технический анализ бинарных опционов для чайников. Однако опытные трейдеры в торговле не опираются исключительно на индикаторы, а применяют их лишь в качестве вспомогательных инструментов для последующего анализа.

        Индикаторы для бинарных опционов являются довольно популярным методом технического анализа рынка по ряду преимуществ, так как:

        • они просты и понятны в использовании;
        • существует множество индикаторов, которые можно использовать на любых рынках и любых таймфреймах;
        • все индикаторы строятся автоматически, что упрощает процесс анализа.

        Индикаторы являются востребованным инструментом еще и потому, что на них строятся почти все торговые стратегии для бинарных опционов.

        Также индикаторы подразделяются на разные виды:

        • сигнальные;
        • трендовые;
        • осцилляторы;

        Самыми популярными индикаторами в техническом анализе бинарных опционов являются сигнальные, так как они указывают момент времени, когда можно купить опционы Call или Put. Выглядят такие индикаторы чаще всего в виде стрелочек, хотя вместо стрелочек могут быть точки или любые другие значки. Примером сигнального индикатора может послужить Trade Confirmed Indicator, который помимо сигналов имеет также информационную панель:

        Trade Confirmed Indicator

        Вторыми по популярности являются трендовые индикаторы, так как они указывают на начало или конец тренда, и также могут генерировать сигналы для покупки опционов. Основная их задача – определение рыночной тенденции. Они могут размещаться непосредственно на ценовом графике или же в нижней его части. Примером такого индикатора может послужить Trend Direction Force Index, в котором показания индикатора изменяются в моменты движения рынка, тогда как во флэте индикатор находится около нулевого уровня:

        Trend Direction Force Index

        Осцилляторы считаются опережающими индикаторами, которые оперативно реагируют на импульсное движение и показывают уровни перекупленности/перепроданности торгового актива. Как правило, размещаются осцилляторы в отдельном окне ниже ценового графика (в «подвале») и совершают колебания в ограниченном канале. Осцилляторы лучше работают в период бокового движения цены, но при переходе к тренду могут давать большое количество ложных сигналов, что следует учитывать при тех анализе бинарных опционов. Примером хорошего осциллятора может послужить индикатор MBFX Timing, который указывает на развороты цены в моменты перекупленности и перепроданности:

        индикатор MBFX Timing

        Далее рассмотрим самые популярные индикаторы технического анализа бинарных опционов для чайников и опытных трейдеров, на которых построено множество торговых стратегий. К таким индикаторам можно отнести:

        • Moving Average;
        • Ichimoku Kinko Hyo;
        • Parabolic SAR;
        • RSI;
        • Stochastic Oscillator;
        • CCI;
        • MACD;
        • Bollinger Bands.

        Moving Average (Скользящая Средняя). Скользящие Средние являются базовым индикатором на любой торговой платформе для бинарных опционов и в терминале MetaTrader 4 и могут быть простыми, взвешенными, экспоненциальными. Также данный трендовый индикатор лег в основу многих более сложных инструментов. Алгоритм работы «мувингов» заключается в вычислении усреднённых котировок за определённый временной интервал:

        Moving Average (Скользящая Средняя) в БО

        Ichimoku Kinko Hyo. Этот индикатор комбинирует основную и конверсионную линии, а также облако, которое и называется – Ишимоку. Его алгоритм помогает определить оптимальный момент для открытия позиции, а также показывает направление тренда, импульс цен и уровни поддержки/сопротивления:

        индикатор ишимоку

        Parabolic SAR. Этот базовый индикатор помогает определить момент окончания тренда при использовании технического анализа бинарных опционов. Отображается он в виде точек над или под свечами/барами. При развороте котировок и смене направления тренда точки меняют расположение (с нижнего на верхнее или наоборот):

        индикатор Parabolic SAR

        Relative Strength Index (RSI). RSI является опережающим осциллятором в виде тонкой ломаной линии, которая может входить в зоны перекупленности и перепроданности (чаще всего уровни «30» и «70»), а также при его помощи можно определять дивергенции:

        индикатор RSI

        Stochastic Oscillator. Стохастический осциллятор работает по принципу комбинирования двух линий (быстрой «%К» и медленной «%D»), показывая вероятность обновления ценой экстремума и оценивая скорость рынка. Значение выше уровня «80» означает, что котировки закрытия приближаются к верхней границе диапазона (бычий рынок), а ниже уровня «20» – к нижней границе (медвежий рынок). Пересечение линий «%K» и «%D» может говорить о ценовом развороте:

        Stochastic Oscillator

        CCI. Индекс товарного канала первоначально был разработан для вычисления циклов на товарном рынке, но может использоваться для теханализа бинарных опционов. Средняя линия индикатора всегда равна нулю, а границы перекупленности и перепроданности равны «+100» и «–100». Превышение этих значений сигнализирует о возможном развороте цены:

        индикатор CCI

        MACD. MACD сочетает свойства трендового индикатора и осциллятора, гистограмма которого показывает, до какой степени сошлись или разошлись на графике две скользящие средние (длинная и короткая). По сути, данный индикатор представляет собой готовую стратегию, которую можно использовать в техническом анализе бинарных опционов. Эта так называемая стратегия позволяет определить не только направление, но и силу тренда:

        MACD индикатор

        Bollinger Bands. Полосы Боллинджера построены на использовании трех линий МА, две из которых смещены относительно центральной линии на некоторое число стандартных отклонений (обычно на два). Полосы сужаются или расширяются в зависимости от рыночной ситуации и определяют экстремумы в процессе движения цены, а также часто дают полезные сигналы для открытия позиций:

        Bollinger Bands индикатор

        Объемы в техническом анализе бинарных опционов

        Объемы – не самый популярный инструмент технического анализа торговли бинарными опционами, но некоторые опытные трейдеры все равно его используют. Благодаря объемам можно видеть, является движение на рынке истинными, или это просто ценовой шум.

        Однако есть одна проблема при использовании объемов – получить их можно не для каждого актива, так как реальные данные по сделкам есть только на реальных биржах, поэтому многие трейдеры используют стандартные тиковые объемы.

        Важно понимать, что тиковые объемы хоть и отличаются от реальных, но не так значительно, как может показаться:

        объемы в бинарных опционах

        И самым популярным индикатором тиковых объемов является индикатор Better Volume, который отмечает бары гистограммы определенными цветами, что говорит о силе, слабости, ложных прорывах и так далее:

        индикатор Better Volume

        Более подробно узнать о том, как правильно торговать бинарными опционами по объемам можно из нашей статьи – «Объемы в торговле бинарными опционами».

        Теханализ бинарных опционов без индикаторов

        Прибыльно торговать бинарными опционами на чистом графике без индикаторов вполне возможно, и некоторые трейдеры строят свои стратегии и системы именно на такой торговле.

        Одним из методов безиндикаторной торговли можно назвать метод Price Action. Технический анализ бинарных опционов многие профессиональные спекулянты проводят на основе конфигураций японских свечей (которые меняются в зависимости от спроса и предложения), и таким путем определяют удобный момент для входа в сделку. Этот метод подразумевает торговлю по свечным паттернам, таким как «Пинбар», «Поглощение» и тому подобным. Также существует множество других свечных паттернов, некоторые из которых можно увидеть на изображении ниже:

        свечные формации price action

        Так как подобных свечных комбинаций существует огромное множество, проще всего отслеживать их при помощи индикатора свечных формаций

        Стоит отметить, что наилучшие результаты данный вид анализа дает при совмещении его с торговлей по объемам, а также с использованием зон спроса и предложения (поддержки/сопротивления).

        Также существует и другая методика торговли по свечным паттернам, которая основана на японских свечах. Подробно данная методика описана в книге Стива Ниссона «Японские свечи».

        Фигуры технического анализа в бинарных опционах

        Еще одним популярным видом анализа без использования индикаторов является торговля по графическим паттернам, или графический анализ бинарных опционов. Графические паттерны представляют собой ценовые формации, которые говорят о возможном движении цены вверх или вниз. Паттерны, которые складываются на ценовой линии в процессе движения котировок, повторяются раз за разом. Графические фигуры являются точным инструментом технического анализа бинарных опционов для чайников и профи, чем помогают с большой долей вероятности понять направление цены, спрогнозировать отскок, откат или пробой линии поддержки/сопротивления.

         К наиболее используемым формациям можно отнести:

        • треугольники (восходящие, нисходящие, расширяющиеся, сужающиеся);
        • двойные и тройные вершины и основания;
        • «голова и плечи».

        Далее более подробно рассмотрим эти фигуры технического анализа в бинарных опционах.

        Фигура «треугольник» формируется при постепенном сближении минимальных и максимальных значений цены и считается фигурой продолжения тренда. Существует несколько видов треугольников и каждый имеет свои особенности:

        виды треугольников в техническом анализе

        А вот один из видов треугольников на графике:

        треугольник на графике

        «Флаг» – это паттерн, образующийся при консолидации котировок в узком коридоре против тренда. Эта фигура считается фигурой продолжения тренда и дает возможность выгодно войти в сделку. На графике после импульсного движения возникает «древко флага», а потом формируется «полотнище» – зона коррекции, ограниченная уровнями поддержки и сопротивления.

        Если эта фигура растягивается на 20 свечей/баров и более, это может быть не флаг, а разворот и старт новой тенденции. Один из моментов для покупки опционов – покупка Put от верхней границы флага и покупка Call от нижней. Однако в торговле бинарными опционами технический анализ для начинающих трейдеров будет более точным, если дождаться подтверждения движения, которым является пробой фигуры:

        флаг в тех анализе бинарных опционов

        «Голова и плечи» – фигура разворота, формирующаяся из двух низких и одной высокой вершины в центре. Может быть обычной или перевернутой и появляется как на растущем, так и на падающем рынке.

        Эта фигура технического анализа чаще всего показывает, как быки или медведи теряют силу. Формирование второго плеча говорит о завершении тенденции, поскольку цена уже не может обновить минимальные или максимальные значения. Наиболее важный элемент этой фигуры тех анализа бинарных опционов – линия шеи, так как фигура считается завершенной только тогда, когда цена пробивает эту линию и свеча закрывается ниже/выше:

        голова с плечами на графике

        «Двойная вершина» или «двойное дно» – это также фигура разворота. Включает два пика, приблизительно равных по высоте. После первого пика происходит откат цены, затем она возвращается примерно к тому же уровню и снова происходит откат. Это признак того, что котировки опустятся еще ниже. В фигуре «двойное дно» – все то же самое, но в обратном направлении:

        двойная вершина и двойное дно

        Также для более быстрого нахождения таких графических фигур можно использовать индикатор Price Patterns.

        Уровни поддержки и сопротивления

        Поддержка и сопротивление – очень важные понятия в трейдинге. Это уровни на ценовом графике, от которых цена ранее отскакивала. Задача трейдера в ходе технического анализа бинарных опционов правильно определить эти области, поскольку при их достижении вероятен резкий откат котировок в противоположную сторону. Поддержка рисуется по двум минимальным экстремумам. Линия сопротивления – по двум максимальным. По мере приближения котировок к данным уровням повышается вероятность отскока. Пробой уровня может свидетельствовать о смене тренда:

        уровни поддержки и сопротивления

        Самостоятельный технический анализ бинарных опционов

        Чтобы технический анализ на бинарных опционах для чайников можно было проводить проще, стоит придерживаться некоторых простых правил:

        1. Брокеры бинарных опционов. К выбору брокера нужно отнестись очень серьезно, поскольку от программного обеспечения зависит скорость и точность исполнения ордеров, что прямым образом влияет на прибыль. Кроме того, в торговле бинарными опционами технический анализ для начинающих имеет большое значение, поэтому стоит обратить внимание на то, встроены ли в торговую платформу необходимые индикаторы и графические инструменты. Все необходимое для тех анализа бинарных опционов есть у таких брокеров, как QuotexPocket Option и Deriv;
        2. Настройка графика котировок. Если изначально на платформе график отображается в виде линий, лучше сменить его на японские свечи или бары, которые гораздо информативнее и позволяют провести быструю визуальную оценку движения котировок;
        3. Выбор торгового инструмента. Новичкам лучше начинать торговлю с валютных пар, которые не обладают высокой волатильностью. Один из самых оптимальных вариантов – пара EUR/USD;
        4. Определение тренда. Определение тренда очень важно при проведении тех анализа в бинарных опционах, так как все инструменты лучше всего работают именно по тренду;

        Технический анализ бинарных опционов – это довольно сложное дело для начинающих трейдеров и в одной статье не получится рассказать обо всех подробностях.  Для правильного понимания рыночных процессов необходим опыт и более глубокое изучение материала, в чем помогут старания, постоянные тренировки на демо-счету и книги по трейдингу для бинарных опционов.

        Заключение

        Технический анализ бинарных опционов может приносить много пользы во время торговли, но его обязательно стоит изучить и подобрать тот вид теханализа, который будет наиболее удобен и понятен.

        Также торговля при использовании любого из видов технического анализа бинарных опционов должна вестись только по тренду, так как во флэте большинство индикаторов и паттернов могут просто не оказать ожидаемого эффекта.

        И конечно же не стоит забывать про управление капиталом и рисками. Желаем удачной торговли!

        PO

        Смотрите также:

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Option Bull
        В статье написано, что объемы это самый популярный инструмент технического анализа, но в реальности это не совсем так, по крайней мере по моим наблюдениям уж точно. Свечные или графические паттерны как-то более популярные имхо. Хотя лично я не против использования тиковых объемов для подтверждения ценовых импульсов.
        21 января 2025
        Ответить
        Scruffy
        I used to be the 'gut-feeling' trader, no lie. I’d be like, 'this feels like a good time to buy'. Then, I found out about MACD. That signal line crossover? Pure gold. Like, back in September, I was watching Apple stock, and when I saw that MACD crossover on the daily chart, I jumped in for a call option. That trade was smooth sailing. I don’t know why I wasn’t using indicators from day one!
        24 октября 2024
        Ответить
        Serg
        I remember when I first started trading, I was just throwing money at the screen hoping for the best. Then I started learning about technical analysis, specifically candlestick patterns, and everything changed. I used to jump into trades just because a price moved fast. But now, when I see a solid bullish engulfing pattern, I know it's time to get in. This one pattern saved me from so many bad trades!
        24 октября 2024
        Ответить
        Mister X
        Man, support and resistance levels are the bread and butter of any trader. If you ain’t watching those, you’re flying blind.
        19 сентября 2024
        Ответить
        Scruffy
        Been using RSI for years, but tbh, sometimes it can be misleading if you don’t pair it with volume or trend analysis. Always need that extra layer of confirmation.
        19 сентября 2024
        Ответить
        WinOption Admin
        Их основной плюс – они не давят на вас эмоционально, так как это делают свечи своими большими телами свечей в ту или иную сторону, иногда заставляя совершать необдуманные сделки. На графике баров лучше и четче видны уровни поддержки и сопротивления, чем на свечном.
        WinOption Admin, ой) прямо в десятку - дествительно!!! свечи реально сча понял грузят.... буду пробовать на барах торговать... а есть патерны на барах?
        ЗАНУДА я, конечно же есть. Внутренний бар: состоит из двух или более баров, где первый бар (формирующий) полностью охватывает ценовые диапазоны всех последующих (внутренних) баров. Внешний бар: состоит из двух баров, где второй бар (внешний) полностью охватывает ценовые диапазоны первого (формирующего) бара. Пин бар: состоит из двух баров. Первый бар (с длинной тенью) имеет максимум/минимум, значительно превышающий максимум/минимум второго бара. И т.д.
        17 июня 2024
        Ответить
        ЗАНУДА я
        17 июня 2024
        Ответить
        Костя
        Также EURUSD – техничный инструмент, хорошо отрабатывающий уровни поддержки и сопротивления. Выбирайте инструмент не по признаку волатильности, а по % выплат и % прибыльных сделок вашей торговой стратегии на этом инструменте. Не забывайте, что на бинарных опционах важна не сама волатильность (можно получить выплату в полном объеме даже если ваш опцион закроется в плюс один пипс), а % выплат и винрейт.
        WinOption Admin, Благодарю, за развёрнутый ответ, который скорее, как отличное продолжение или дополнение к статье. Взял на заметку! Админу РЕСПЕКТ!
        17 июня 2024
        Ответить
        Тимофей
        Насчет баров и свечей – разница между ними не велика. На барах также видны тени: расстояние от максимума/минимума до открытия/закрытия. Все тоже самое, что и на свечах. Их основной плюс – они не давят на вас эмоционально, так как это делают свечи своими большими телами свечей в ту или иную сторону, иногда заставляя совершать необдуманные сделки. На графике баров лучше и четче видны уровни поддержки и сопротивления, чем на свечном.
        WinOption Admin, ой как интересно Вы описали разницу, супер! спасибо!
        17 июня 2024
        Ответить
        WinOption Admin
        Делюсь своим опытом ))) я на первом этапе торговли бо использовал только линейный грфик ) всё видно верх или вниз история как и что куда движется)) мой первый брокер Бинариум и кстати удобно но это гадание анализа тут мало))) но тоже можно заорабатывать .... но тут больше на удачу_)) это ФАКТ.. а когда начал погружаться в знания и использовать индикаторы с этго сайта то понял что круче свечей нет ничего ... даже бары нервно курять в сторонке... в свечах ест тень верхняя и нижняя... тело видно а сколько паттернов свечей )) это же круто и они все работают...я был очень удивлен и благожарен за знания, особенно паттерны свечей и прайс экшн ...это сразу виднона графке если когнечно знаешь как они выглядят и что могут предвещать)))
        ЗАНУДА я, проблема линейного графика не в «гадании», а трудности оценить вероятность получения прибыли в рамках конкретного периода экспирации. Направление он показывает, да, но это только половина уравнения, т.к. нам надо не только верно определить направление, но и за какой временной отрезок цена пройдет в этом направлении. Поэтому линейный график – плохой выбор. Насчет баров и свечей – разница между ними не велика. На барах также видны тени: расстояние от максимума/минимума до открытия/закрытия. Все тоже самое, что и на свечах. Их основной плюс – они не давят на вас эмоционально, так как это делают свечи своими большими телами свечей в ту или иную сторону, иногда заставляя совершать необдуманные сделки. На графике баров лучше и четче видны уровни поддержки и сопротивления, чем на свечном.
        17 июня 2024
        Ответить
        WinOption Admin
        Странно, а почему новичкам лучше начинать торговлю с валютных пар, которые не обладают высокой волатильностью?? я думал наоборот именно высокая волатильность и движение актива дадут понимание по этому поводу, как например, в какой-то статье и не в одной винопшнкрипто советует пользоваться парой евро австралийский доллар, как высоковолатильной... в этом случае есть ритм и динамика на графике и хорошо всё видно. А что можно увидеть на низковолатильной валютной паре евро доллар??? Интересно было услышать мнение специалистов или сотрудников компании
        Костя, во-первых, волатильность – это не стационарная величина. Она постоянно изменяется во времени, что видно на графике в статье. Поэтому все разговоры про «высокую» и «низкую» волатильность – относительны. В контексте этой статьи «волатильность» следует понимать, как степень прогнозируемости будущего ценового движения. Чем более хаотично движется актив, тем сложнее предсказать его поведение в будущем. Вместе с тем, есть ряд инструментов, о которых вы говорите (EURAUD), курс которых не только существенно отклоняется в течение торговой сессии в ту или иную сторону, но при этом он движется по тренду, его движение подчиненно тенденции. Соответственно легче понять в какую сторону следует торговать. Пара EURUSD – хороший инструмент для новичков не из-за того, что она «низковолатильная», а из-за того, что это очень ликвидный инструмент, котировками которого невозможно манипулировать, в том числе брокеру бинарных опционов. Также EURUSD – техничный инструмент, хорошо отрабатывающий уровни поддержки и сопротивления. Выбирайте инструмент не по признаку волатильности, а по % выплат и % прибыльных сделок вашей торговой стратегии на этом инструменте. Не забывайте, что на бинарных опционах важна не сама волатильность (можно получить выплату в полном объеме даже если ваш опцион закроется в плюс один пипс), а % выплат и винрейт.
        17 июня 2024
        Ответить
        ЗАНУДА я
        Делюсь своим опытом ))) я на первом этапе торговли бо использовал только линейный грфик ) всё видно верх или вниз история как и что куда движется)) мой первый брокер Бинариум и кстати удобно но это гадание анализа тут мало))) но тоже можно заорабатывать .... но тут больше на удачу_)) это ФАКТ.. а когда начал погружаться в знания и использовать индикаторы с этго сайта то понял что круче свечей нет ничего ... даже бары нервно курять в сторонке... в свечах ест тень верхняя и нижняя... тело видно а сколько паттернов свечей )) это же круто и они все работают...я был очень удивлен и благожарен за знания, особенно паттерны свечей и прайс экшн ...это сразу виднона графке если когнечно знаешь как они выглядят и что могут предвещать)))
        17 июня 2024
        Ответить
        Костя
        Странно, а почему новичкам лучше начинать торговлю с валютных пар, которые не обладают высокой волатильностью?? я думал наоборот именно высокая волатильность и движение актива дадут понимание по этому поводу, как например, в какой-то статье и не в одной винопшнкрипто советует пользоваться парой евро австралийский доллар, как высоковолатильной... в этом случае есть ритм и динамика на графике и хорошо всё видно. А что можно увидеть на низковолатильной валютной паре евро доллар??? Интересно было услышать мнение специалистов или сотрудников компании
        17 июня 2024
        Ответить
        Руслан
        Роман, полностью с вами солидарен. Даже в безиндикаторной торговле важно уметь разбираться в графических паттернах и свечных формациях, периодически возникающих на графике. Без этих знаний в принципе невозможно начать торговать на любом финансовом рынке.
        06 декабря 2023
        Ответить
        Мирослава
        Тренд – наиболее важный элемент технического анализа, являющийся фактической основой торговых стратегий. Тренд - твой друг, как говорят!
        09 ноября 2022
        Ответить
        Роман
        Технический анализ можно назвать основной составляющей прибыльной торговли на финансовых рынках. Правильная трактовка ключевых фигур технического анализа позволит не просто сохранить депозит, но и неплохо заработать на ценовых импульсах.
        09 ноября 2022
        Ответить
        Option Bull
        Как создавать пользовательские графики?
        27 октября 2022
        Ответить
        Руслан
        Почему индикаторы такой популярный инструмент для технического анализа бинарных опционов?.
        Корней, напрмиер потому, что позволяют знать, в какой момент времени лучше всего совершать сделку
        26 октября 2022
        Ответить
        Вячеслав
        Спасибо за статью. Сейчас на форуме - https://binaryforum.ru вступил в полемику и сослался на неё, что читал её несколько раз, и вспомнил, что сам даже комментарий не оставил )) Сорри) Статья очень толковая и мне очень помогла в понимании торговля бинарными опционами.
        30 мая 2022
        Ответить
        Олег
        Технический анализ без индикаторов, он сложнее или проще и как его правильно провести?
        Это кому как выходит и для каждого трейдера суто индивидуальный вопрос. Мне с индикатором проще и привычнее, важно, чтобы без перересовки был.
        04 августа 2021
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!