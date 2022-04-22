Накопление и распределение

Прибыльная торговля бинарными опционами невозможна без умения определять тренд на рынке. Кроме этого, важно понимать, в какой фазе на данный момент находится рынок и если потратить на изучение данного вопроса какое-то время, то любой трейдер сможет правильно определять фазы тренда и видеть точки для покупки опционов, которые с максимальной вероятностью принесут прибыль.

Что собой представляет восходящий и нисходящий тренд

Тренд (восходящий или нисходящий, бычий или медвежий) – это преобладающее направление цены в вверх или вниз с постоянным обновлением экстремумов. Тренд также еще могут называть тенденцией, но тенденция чаще всего бывает перед зарождением основного тренда.

На изображении ниже можно видеть валютную пару GBP/USD и два основных вида тренда (восходящий и нисходящий) на таймфрейме М5:

Соответственно, во время восходящего тренда цена растет и обновляет предыдущие максимумы цены. Восходящий тренд еще могут называть бычьим трендом или аптрендом (uptrend).

Нисходящий тренд, наоборот, полностью противоположен восходящему и во время этого тренда цена обновляет предыдущие минимумы. Нисходящий тренд еще называют медвежьим или даунтрендом (downtrend).

Есть и третий тип тренда, который называется боковым трендом (флэтом). В этом тренде цена находится в боковом коридоре и не обновляет важные максимумы или минимумы:

И как можно видеть из примера, даже если цена выходит за границы, она почти сразу возвращается обратно в диапазон и продолжает торговаться в нем. Боковой тренд еще могут называть «боковиком». И говоря о флэте, по статистике большую часть времени цена пребывает именно в данном типе тренда.

Почему важно торговать бинарными опционами по тренду

Многие трейдеры знают выражение – «тренд твой друг» («trend is your friend»). Данное выражение означает, что любому трейдеру выгоднее всего торговать бинарными опционами именно по тренду, так как такое поведение рынка проще всего предсказать. Когда рынок движется в одном направлении, остается лишь следовать за ним и пропускать противоположные для текущего тренда сигналы от стратегий или индикаторов. Поэтому, какой бы подход не использовался в торговле, всегда важно учитывать направление цены на любом таймфрейме и инструменте.

Если вам нужны трендовые стратегии для бинарных опционов, то одним из примеров трендовых стратегий может послужить известная многим торговля по «Трем экранам Элдера», а также более удобный и усовершенствованный вариант – индикатор PPA.

Фазы тренда: накопление и распределение

Фазы тренда важны в понимании для всех трейдеров, так как работают они одинаково на любом таймфрейме, начиная с минутного и заканчивая месячным. Объясняется это тем, что все рынки движутся одинаково и везде работает один и тот же принцип – спрос и предложение:

Фаз тренда существует всего две – накопление и распределение. Эти фазы являются универсальными и для восходящего тренда, и для нисходящего. Далее рассмотрим принцип работы каждой фазы по отдельности.

Накопление

Первой фазой всегда считается накопление, так как в этот момент чаще всего «крупный игрок» собирает свою огромную торговую позицию, потому что невозможно за один клик, к примеру, купить 1 000 000 акций или 50 000 фьючерсов. В 90% случаев фаза накопления происходит по флэте:

Конечно же в моменты накопления простые трейдеры, исходя из своих предположений, также совершают сделки, используя различные виды ордеров, но как известно, большая часть трейдеров будет совершать сделки как раз против предстоящего движения.

Примечание: настоящее накопление и распределение имеет отношение только к реальным биржам и не относится к Форекс-брокерам или брокерам бинарных опционов, так как у них торговля ведется внутри компании без сделок между покупателями и продавцами.

Распределение

После накопления всегда следует фаза распределения. Распределением можно назвать фазу, когда актив распределяется между участниками рынка (то есть кто-то продает большой объем множеству желающих купить и наоборот). По ошибочному мнению большинства трейдеров и интернет-ресурсов фазой распределения является такой момент:

Но на самом деле это правильно лишь от части. Все дело в том, что так называемый «крупный игрок» начинает продавать (распределять) накопленную позицию сразу же после выхода из флэта (то есть в начале тренда) и делает он это конечно же частями, потому что продать/купить огромный объем, как уже говорилось ранее, нельзя за один клик и в большинстве случаев окончательное распределение происходит до наступления нового флэта. Образование нового флэта почти всегда будет говорить о начале нового накопления. Вот как обычно выглядит настоящее распределение:

Распределение будет происходить по всему восходящему движению малыми частями, пока «крупный игрок» не найдет место скопления большой ликвидности, чтобы окончательно продать всю накопленную позицию.

Конечно, распределение может длиться и во время нового флэта, но распределяться там будут лишь остатки, так как основной объем «крупный игрок» всегда будет стараться продать/купить во время тренда.

Во время сильного тренда также распределение может быть лишь частичным и новый флэт будет выступать повторным накоплением.

Примечание: для нисходящего тренда фазы накопления и распределения работают аналогичным образом.

Как определить начало и окончание фаз тренда

Фаза накопления, как уже говорилось выше, происходит почти всегда во время флэта, поэтому определить ее начало не сложно. Для определения окончания фазы накопления достаточно найти момент, когда цена выходит из флэта. В этот же момент начинается фаза распределения:

Определить конец распределения можно без проблем даже по тиковым объемам (хотя для этого лучше использовать реальные объемы):

Как можно видеть, во время тренда и распределения объемы росли, а под конец тренда, когда все (или почти все) было распределено, объемы начали падать и в итоге на момент нового флэта снова стали низкими.

Тренд и таймфреймы в бинарных опционах

Все тренды можно разделить на:

краткосрочные; среднесрочные; долгосрочные.

Поэтому на разных таймфреймах можно наблюдать разные по силе тренды. Одно из правил торговли по тренду говорит о том, что следовать всегда нужно за глобальным трендом или движением на более высоком таймфрейме. Конечно, не имеет смысла торговать, к примеру, на М5, и смотреть при этом на тренд недельного графика, но для того же временного периода М5 будет очень важно наблюдать за трендом на M15-Н1.

Если говорить о скальпинге бинарными опционами на М1 и сделках с экспирацией в 60 секунд, то за трендом на других таймфреймах можно не наблюдать, так как такие сделки являются очень быстрыми и даже при самом сильном тренде всегда происходят короткие откаты.

Заключение

Теперь становится понятно, что торговля бинарными опционами по тренду способна приносить наибольший доход. И относится это не только к БО, а и к любому рынку, будь то Форекс, акции или криптовалюты. Поэтому каждому трейдеру, и в особенности новичку, стоит потратить время на изучение тренда и попрактиковаться в умении определять фазы тренда, так как такие знания в будущем смогут принести достойную прибыль при правильном использовании.

