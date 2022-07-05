        ТОП-8 секретов прибыльной торговли бинарными опционами

        Секреты бинарных опционов

        Очень часто новички в торговле бинарными опционами думают, что существуют некие секретные методики, техники или подходы, которые раскрывают все секреты бинарных опционов. Но на самом деле все намного проще и все секреты и тайны успешной торговли бинарными опционами уже давно известны.

        Конечно, не стоит думать, что, узнав данные секреты торговли бинарными опционами, трейдинг сразу же станет простым и любой сможет начать получать большой и стабильный доход. Правильная торговля помимо секретов от профессионалов требует знаний, опыта и максимально серьезного подхода.

        Итак, какие же секреты бинарных опционов стоит знать, чтобы это начало приносить прибыль?

        Секрет №1: Обучение торговле на бинарных опционах

        В данном случае суть секрета торговли бинарными опционами заключается не в том, что профессиональные трейдеры проходят платное обучение у «гуру» трейдинга бинарными опционами или какое-либо подобное обучение, а в том, что каждый профессионал всегда занимается самостоятельной работой над собой и повышает свой уровень знаний.

        Все знают поговорку – «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда». И в данном случае в качестве «труда» выступает процесс обучения, самосовершенствования и получения новых знаний, а в качестве «рыбки» – будущая возможная прибыль.

        Чтобы максимально быстро научиться прибыльно торговать бинарными опционами, стоит обратить внимание на:

        Азы в торговле бинарными опционами

        Новичкам на начальном этапе обязательно необходимо изучить основы торговли бинарными опционами. Подробнее узнать об азах трейдинга можно как из материалов, которые есть в свободном доступе, так и от брокеров бинарных опционов, которые предоставляют такое обучение абсолютно бесплатно.

        Книги по трейдингу

        Книги по трейдингуТем трейдерам, у которых уже есть начальные знания, стоит обратить внимание на книги по трейдингу, из которых можно получить как некоторые полезные знания, так и познакомиться с опытом самих авторов, которые не редко приводят свои истории успехов и поражений.

        Статьи о бинарных опционах

        Чтобы получить информацию о какой-то конкретной теме, можно обращаться к статьям по трейдингу бинарными опционами, из которых можно узнать много новой и полезной информации о процессе торговли и методах торговли бинарными опционами.

        Тренировка на демо-счету

        Многие считают, что демо-счет на бинарных опционах не способен дать каких-либо новых знаний и опыта и что такая торговля является лишь пустой тратой времени, но это абсолютно не так.

        Торгуя и тренируясь на демо-счету, трейдер начинает замечать различные ситуации, которые потом может видеть и во время реальной торговли, так как демо-счет всегда предоставляется на реальных котировках и отличается от настоящей торговли лишь тем, что ведется на виртуальные средства.

        Если же у трейдера есть стратегия или индикатор, то на демо-счету его можно будет не только проверить, а и понять, как стоит вести себя в определенных ситуациях на рынке (например, во время новостей, повышенной волатильности, флэтов и так далее).

        Разбор сделок по бинарным опционам

        Также очень помогает получить новые знания и улучшить торговлю бинарными опционами разбор своих собственных сделок, к которым относятся не только убыточные, а прибыльные опционы.

        Благодаря анализу каждой ситуации, в будущем можно будет сразу понимать, что может произойти, если совершить то или иное действие, и поэтому анализировать свою торговлю на начальном этапе стоит всегда.

        Секрет №2: Риски бинарных опционов

        На самом деле данный секрет бинарных опционов является одним из самых важных, и в то же время одним из самых пренебрегаемых многими трейдерами.

        Риски бинарных опционовМногие новички закрывают глаза на высокие риски, надеясь на то, что они все равно получат прибыль, а если и нет, то можно будет всегда увеличить сумму сделки и применить систему Мартингейла или АнтиМартингейла, чтобы «отбить» весь полученный убыток. Но в большинстве случаев получается совсем наоборот и за маленьким убытком следует большой убыток, что по итогу приводит к сливу депозита на бинарных опционах.

        Чтобы не терять, а зарабатывать, стоит придерживаться секрета торговли бинарными опционами о рисках и всегда следовать правилам мани-менеджмента и риск-менеджмента, которые на самом деле являются не такими и сложными для понимания. Если говорить просто, что сумма инвестиции в одну сделку никогда не должна превышать 2-5% от депозита. Также большим плюсом соблюдения рисков в торговле является то, что даже при долгой серии убыточных сделок у трейдера всегда останется возможность выйти в «плюс» при условии, что его стратегия является прибыльной.

        Секрет №3: Надежный брокер бинарных опционов

        Также важный секрет, о котором часто забывают – надежные брокеры бинарных опционов, так как именно через платформу брокера будут совершаться все сделки, а также выводиться полученная прибыль.

        Платформа для торговли бинарными опционами важна и по другим причинам, которые могут влиять на торговлю, но главное при выборе – это не попасть на мошенников, которых сейчас можно встретить огромное множество.

        Видов мошенничества на бинарных опционах существует очень много и самыми известными можно считать банальные блокировки торговых счетов с большими суммами без весомых причин, а также не выплату прибыли. Поэтому перед началом торговли важно выбрать ту компанию, которая позволит комфортно и прибыльно торговать бинарными опционами.

        Секрет №4: Грааль для бинарных опционов

        В данном случае речь идет не о безрисковых способах заработка (которых не существует) и не о «Граале» для бинарных опционов, а о том, что одним из секретов прибыльных трейдеров является понимание того, что не существует платных или бесплатных стратегий, индикаторов, роботов и любых других систем для заработка на бинарных опционах, которые будут приносить прибыль лишь после нажатия на кнопку «Call» или «Put».

        Даже если трейдер приобретает какой-то платный продукт, то всегда стоит проводить его проверку на демо-счету, а также использовать определенный подход, если конечно купленный инструмент вообще сможет приносить хоть какой-то доход.

        Тоже самое стоит сказать и о передаче средств в управление, которое в 99% случаев заканчивается убытками и потерей средств, так как управляющие ничем не рискуют и поэтому могут торговать без соблюдения рисков.

        Секрет №5: Работающая стратегия или индикатор для бинарных опционов

        Восходящий трендКак уже стало ясно, тратить время на поиски систем, приносящих прибыль в 100% случаев, не имеет смысла и лучше потратить это время на подбор эффективного индикатора для бинарных опционов, торговой стратегии или любого другого работающего метода. Поэтому секрет №5 заключается в том, что у профессионального трейдера есть такая торговая система, которую он прекрасно знает и понимает, и именно поэтому она приносит ему прибыль.

        Также важно понимать, что не получится взять чужую систему и начать ее также успешно использовать, так как у каждого трейдера свое видение рынка и ситуации. Поэтому важно проработать и разобраться в том, как работает подобранная стратегия торговли, после чего протестировать ее на демо-счету.

        При тестировании торговлю стоит вести не только на «идеальных» участках графика, а и на проблемных. Полноценное тестирование должно включать в себя торговлю на:

        1. трендовых участках цены;
        2. флэтовых участках цены;
        3. волатильных участках цены.

        Благодаря такому подходу можно будет увидеть все слабые и сильные стороны своей стратегии, после чего применять ее только тогда, когда это может принести максимальную прибыль.

        Стоит отметить, что все это может занять немало времени, но по итогу это даст как необходимый опыт в торговле бинарными опционами, так и работающий торговый метод.

        Секрет №6: Торговля только по тренду

        Какой бы прибыльной не была торговая стратегия, ее можно улучшить при помощи торговли по тренду, и этот секрет торговли бинарными опционами игнорируется еще чаще, чем торговые риски.

        Около 90% методик в торговле не приносят прибыли лишь потому, что большая часть сигналов совершается против тренда. Исключением может послужить лишь скальпинг на бинарных опционах, так как там не важно, какой сейчас тренд и сделки не длятся дольше 1-5 минут.

        В остальных же случаях даже самые популярные методики будут приносить убыток, а трейдеры, которые их использовали, будут считать, что все эти подходы не работают. Примерами таких техник, которые могут приносить прибыль при работе по тренду могут послужить:

        Для примера можно рассмотреть такой свечной паттерн, как «Пинбар», который довольно часто появляется на любом рынке и любом таймфрейме:

        Примеры пинбаров

        Как можно видеть, при торговле с экспирацией более чем в одну свечу, Пинбары против тренда чаще будут приносить убыток, а так как сложно предположить, как поведет себя цена именно на следующей свече, большинство трейдеров предпочитают торговать с экспирациями более долгими, и поэтому торговля по тренду будет является более прибыльной в долгосрочной перспективе при использовании ее вместе с другими методиками.

        Секрет №7: Психологическая подготовка

        Психология в трейдинге – очень важный секрет бинарных опционов у всех профессиональных трейдеров, так как дисциплина и правильное эмоциональное состояние напрямую связано с прибыльной торговлей.

        В торговле очень важно контролировать свои эмоции в любой ситуации, и речь не только об убытках, а и о прибылях, так как они также могут отрицательно повлиять на последующую торговлю, как бы странно это не звучало.

        В моменты получения убытка не должно возникать желания отыграться и вернуть потерянное, так как убытки в трейдинге – это нормально и их получают все. Убыток должен быть системным и должен учитываться торговой системой, так как если убытки будут бесконтрольными, то и эмоциональное состояние трейдера будет очень нестабильными, что по итогу в 100% случаев приведет к потере средств. Именно поэтому важно придерживаться установленных рисков, так как небольшой убыток вряд ли повлияет на ситуацию, и при правильном их соблюдении он не будет расти.

        Когда трейдер получает прибыль, также важно оставаться в правильном настроении и не позволять эмоциям брать вверх, так как хорошая сделка может привести к сильной эйфории, которая в свою очередь повлечет за собой совершение новых сделок уже на эмоциях, а не потому, что появился сигнал по системе. И если эти сделки принесут убыток, следующие уже могут быть совершены из-за негативных эмоций и желания отыграться, что сделает лишь хуже.

        Секрет №8: Использование объемов

        Данный секрет торговли бинарными опционами не является самым важным и его понимание не даст особых преимуществ новичкам, так как использование объемов в торговле бинарными опционами является довольно сложным для понимания на начальном этапе и включает в себя разные подходы, в которых используются как горизонтальные, так и вертикальные объемы.

        Профессиональные трейдеры используют объемную торговлю довольно успешно, и при этом подойдут как реальные объемы, так и тиковые. Индикатор вертикальных объемов есть в каждом терминале MetaTrader 4 и также на платформе TradingView, а индикаторы горизонтальных объемов можно скачать с нашего сайта:

        1. Индикатор VP V6;
        2. Индикатор VP Range V6.

        Заключение

        Теперь, зная все вышеприведенные секреты, каждый трейдер сможет вывести свою торговлю на новый уровень и начать зарабатывать на бинарных опционах. Но стоит помнить, что для этого необходимо будет приложить немало усилий и потратить достаточно много времени, так как трейдинг – это серьезный бизнес, который требует серьезного отношения и подхода. Желаем успешной торговли!

        Mister X
        Finding a legit broker is no small task. I’ve been burned before, so now I make sure to research any platform before I commit. Can't stress how important this is.
        28 октября 2024
        Serg
        Totally agree with the psychology part. Emotions have wrecked more of my trades than any bad strategy! Learning to stay level-headed in wins and losses is underrated.
        28 октября 2024
        Scruffy
        So true about risk management! Too many newbies think they can just up their trade size to recover losses, but it’s a straight shot to draining your account. Sticking to that 2-5% rule really keeps you in the game long-term.
        28 октября 2024
        Option Bull
        Какой из этих секретов бинарных опционов торговли бинарными опционами можно считать самым эффективным для Вас?. Понимаю, что не все захотят открывать свои секреты, но все таки буду благодарен за ответ.
        Tom, на мой взгляд психологический аспект трейдинга играет самую важную роль. Если трейдер не осознает, что бинарные опционы это не способ быстро заработать легкие деньги позволяющий не работать, и серьезно настроен на изучение всех азов трейдинга начиная с мани-менеджмента, риск-менеджмента и т.д. то дальнейшая торговля будет приносить только убытки и страдания.
        22 ноября 2023
        Руслан
        В статье не затронут такой важный момент как жульничество со стороны трейдеров, так как в случае нечестной торговли аккаунт трейдера блокируется.
        22 ноября 2022
        Option Bull
        И еще один секрет торговли бинарными опцтонами , как бонус ( торгуйте сначала маленькими суммами, ведь бинарные опционы это финансовая сфера и без убытков не обойтись
        Вероника, согласен, это базовые принципы мани-менеджмента и риск-менеджмента, которые должен знать каждый новичок)
        22 ноября 2022
        Алексей
        08 июля 2022
        Сергей
        08 июля 2022
        Вячеслав
        06 июля 2022
        Игорь
        Как провести психологическую подготовку к торговле бинарными опционами?. Эта проблема возникает чаще всего, если в течении нескольких дней закрываешь убыточные сделки.
        08 августа 2021
        Яков
        Так вот чтобы не было убытков, то главный секрет в том, что начинать торговлю бинарными опционами нужно на демо счете и пробовать разные методы торговли. Так и опыт появиться.
        05 августа 2021
        Вероника
        И еще один секрет торговли бинарными опцтонами , как бонус ( торгуйте сначала маленькими суммами, ведь бинарные опционы это финансовая сфера и без убытков не обойтись
        26 июля 2021
        Tom, секрет в том, что грааля для бинарных опционов просто не существует, а любой индикатор важно сначала тестировать на демо счете.
        07 июля 2021
        Tom
        17 июня 2021
        Влад
        Как начать использовать объемы в торговле бинарными опционами? и почему это один из секретов торговли бинарными опционами успешно?
        15 июня 2021
        Egor
        Max, Да, контролировать эмоции очень важно, но как и в любом деле, в торговле бинарными опционами необходимо повышение профессиональных способностей и развития, а для этого нужно обучение. На мой взгляд, это один из главных секретов прибыльной торговли бинарными опционами.
        14 июня 2021
        Egor
        Игорь Зиньчук, В принципе согласен, но если нет четкой системы торговли, то будет сложно преуспеть в трейдинге. Хотя и желание вернуть потерянные деньги слишком быстро, это не самый подходящий вариант, особенно для начинающего трейдера
        06 апреля 2021
        Max
        18 марта 2021
        Павел
        Все правильно, ты на верном пути)) Еще хотелось бы добавить что следует больше времени уделять анализу закрытых позиций, чем открытию новых.
        26 февраля 2021
        Игорь Зиньчук
        26 февраля 2021
