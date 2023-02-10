        Минимальный депозит в бинарных опционах

        Новичкам всегда было сложнее сразу приступать к торговле бинарными опционами на крупные суммы. Во многом это связано с опасением быстро «слить» депозит. Поэтому среди начинающих спекулянтов пользуются спросом бинарные опционы с минимальным депозитом, не превышающем пять-десять долларов.

        Такая сумма позволяет комфортно торговать даже новичкам, так как риск в этом случае минимален. При этом низкий порог вхождения в трейдинг позволяет новичку освоить азы трейдинга и приобрести опыт, который позволит в будущем перейти на более крупные депозиты.

        Содержание:

        Плюсы и минусы минимального депозита в бинарных опционах

        У минимального депозита есть как плюсы, так и минусы, которые оказывают влияние на трейдера и потенциальные сделки. К плюсам относятся:

        • маленькое психологическое напряжение;
        • минимальные риски;
        • доступность.

        Первый плюс заключается в том, что психологически трейдер находится в большем равновесии по сравнению с тем, когда счет равняется тысячам долларов. Страх потерять большую сумму намного сильнее страха потерять минимальный депозит.

        Говоря о рисках, вряд ли для кого-то потеря пяти или даже двадцати пяти долларов будет являться трагедией, так как эти деньги нельзя назвать большими.

        И третий плюс заключается в том, что минимальный депозит может позволить себе любой начинающий трейдер, так как пять-десять долларов является доступной суммой для любого человека.

        К минусам минимального депозита можно отнести:

        • маленькие прибыли;
        • отсутствие развития;
        • отсутствие возможностей.

        Чем меньше депозит, тем меньшей суммой вы можете входить в позицию, а значит и прибыли будут незначительными, однако и убытки в таком случае будут меньше (что относится к плюсам).

        Говоря о развитии, с маленькой суммой вы не сможете набраться достаточного опыта, так как для улучшения навыков практика подходит больше всего, а с маленьким депозитом ее будет очень мало.

        Возможности также являются незначительными, так как вы не можете использовать некоторые стратегии и методы торговли бинарными опционами (к примеру, систему Мартингейла или АнтиМартингейла).

        Несмотря на плюсы и минусы минимального депозита, все равно стоит начинать с него, чтобы понять механику бинарных опционов и принцип торговли. Как только этот этап будет пройден, можно увеличивать депозит.

        Оптимальный размер минимального депозита в бинарных опционах

        график монетыОпределение размера минимального депозита является индивидуальным для каждого трейдера. Для кого-то потерять даже десять долларов будет уже очень неприятным событием, тогда как для других трейдеров и сто долларов не является чем-то значительным. Поэтому в этом вопросе исходить стоит из собственных убеждений.

        Но есть и общие факторы, которые помогают подобрать сумму депозита. Для примера возьмем ситуацию, когда новичок решает пополнить счет всего на пять долларов. Почему эта сумма является крайне маленькой для начала торговли? Ответить на этот вопрос можно, рассмотрев некоторые факторы, которые стоит учитывать при выборе суммы минимального депозита для бинарных опционов:

        • Минимальная сумма сделки. Почти все брокеры бинарных опционов с минимальным депозитом позволяют покупать опционы, начиная с суммы в один доллар. Исключением является брокер Deriv, минимальная инвестиция в сделку у которого составляет тридцать пять центов. Но мы в качестве примера возьмем ставку в один доллар. С такой суммой нет смысла пополнять счет на пять долларов в надежде научиться торговать бинарными опционами, так как если все ваши сделки будут убыточными, то у вас будет возможность открыть всего пять таких сделок. А если вы будете использовать минутные экспирации, то произойти это может чуть быстрее, чем за пять минут.
        • Прибыльность опционов. Средняя прибыльность опционов составляет около 70% и может достигать 92%, но бывают торговые активы, которые приносят всего 25-35% прибыли. Поэтому если вы будете торговать активами, прибыльность которых будет менее 70%, это не позволит вам зарабатывать достаточно и при серии убыточных сделок вы быстро потеряете свои пять долларов.
        • Турбо-экспирации. Брокер Pocket Option позволяет открывать сделки с экспирацией в пять секунд. Если вы по незнанию или ошибке начнете торговать с такой экспирацией, то можете потерять пять долларов менее чем за полминуты, даже не поняв, что произошло.

        Какой же минимальный депозит в бинарных опционах является оптимальным для новичка? Начинать стоит с двадцати пяти долларов. Эта сумма позволит вам совершить как минимум двадцать пять сделок и позволит понять, как работает этот вид трейдинга. Если же вы сможете совершить прибыльные сделки, то с такой суммой можно будет получить хоть и маленькую, но прибыль, которую вы сможете успешно вывести.

        Также стоит отметить такой важный момент – пополняйте депозит только теми средствами, которые вам не жаль потерять и которые являются свободными. Не стоит торговать на чужие, заемные или кредитные деньги, так как это может привести к печальным последствиям. Причиной этого является увеличенная психологическая нагрузка трейдера, которая влечет за собой желание отыграться и совершение других грубых ошибок.

        Как правильно использовать минимальный депозит в бинарных опционах

        Использование минимального депозита выглядит привлекательным предложением. Трейдеры таким образом сокращают риски, связанные с ошибками, и несут небольшие потери из-за неправильно составленного прогноза. Но эффективность определенной стратегии зависит от сочетания ряда факторов. В частности, сегодня выбранный подход может приносить доход, когда как через неделю аналогичная методика становится убыточной. Причины, почему так происходит, бывают разные. Поэтому нельзя использовать бездумно одну стратегию, не обращая внимание на факторы, провоцирующие изменения на рынке.

        Прежде чем открывать первую сделку, необходимо выяснить, какой на рынке тренд и как работает стратегия, индикатор или методика, которую вы планируете использовать. Для этих целей надежные брокеры бинарных опционов предлагают использовать демо-счет, работа с которыми ведется на реальном графике, но на виртуальные деньги.

        Кроме этого, перед покупкой контракта важно выяснить особенности поведения конкретного актива на выбранном таймфрейме. Например, если ранее выбранный метод показывал положительный результат при торговле валютной парой EUR/USD, то под влиянием фундаментальных факторов (изменение ключевой ставки ФРС США, публикация данных о безработице и других) котировки могут быть скорректированы и, как следствие, стратегия перестанет быть эффективной.

        Перед покупкой каждого контракта рекомендуется обращать внимание на состояние актива. Это обстоятельство определяет тип торговой стратегии, которая будет эффективна в конкретный временной промежуток. В частности, если активы демонстрируют высокую волатильность (курс быстро меняется), рекомендован скальпинг, который не отличается результативностью на спокойном рынке.

        Минимальный депозит в бинарных опционах: лучшее время экспирации

        рост денегИнвестируя в сделки небольшие суммы, трейдеры ожидают быстрое получение прибыли. Поэтому срок экспирации по подобным контрактам не может составлять день или неделю. При таких условиях выгоднее торговать опционами, операции по которым совершаются быстро (1-5 минут). То есть при незначительных инвестициях выгодным может быть стратегия скальпинга и турбо-опционами. Используя такой подход, трейдер при правильном прогнозе может в течение некоторого периода «разогнать» депозит.

        Однако данный метод несет в себе большие риски. При быстрых экспирациях велика вероятность войти в азарт. То есть трейдер, видя, как легко и быстро приходят деньги, начинает бездумно совершать сделки, думая, что сможет заработать еще больше. Из-за азарта люди могут забывать основные правила работы с бинарными опционами. К числу последних относится мани-менеджмент. Суть данного правила заключается в том, что инвестировать в одну сделку можно не более 10% от депозита (новичкам рекомендуется 5%). Такой подход позволяет уменьшить вероятность потери всех средств из-за убыточных операций.

        Даже в случаях, когда спекулянт получает 100-процентные сигналы, указывающие направление движения рынка, инвестировать половину или все деньги, которые хранятся на депозите, запрещено. Теоретически такая ситуация позволяет получить большую прибыль. Но влияние внешних факторов исключать нельзя. Вне зависимости от срока действия контракта вероятность того, что направление тренда может резко измениться, постоянно сохраняется. В результате, инвестируя все средства, трейдер может «слить» депозит.

        Торговля бинарными опционами прибыльна при условии, если пользователь готов работать над собственным доходом, а не полагаться на удачу, поэтому важно помнить, что вкладывать все деньги в один ордер нельзя и увеличивать ставки стоит только по мере роста депозита.

        Заключение

        Даже если у вас есть большая сумма, которую вы готовы инвестировать в трейдинг, лучше все равно ограничиться минимальным депозитом для бинарных опционов. Первым делом вам нужно разобраться с принципом торговли и технической частью, а также попрактиковаться в торговле. Как только вы сможете получать стабильную прибыль на маленьком счете, можно будет постепенно начать переходить на большой счет.

        Не забудьте обратить внимание на проверенных и честных брокеров, которые предлагают минимальный депозит всего от одного доллара:

        Брокер Мин. депозит Мин. сумма сделки Сайт брокера
        Pocket Option $10 $1 Открыть счет в Pocket Option
        Quotex $10 $1 Открыть счет в Quotex
        Binarium $10 $1 Открыть счет в Binarium
        Deriv $5 $0.35 Открыть счет в Deriv
        Binary.com $5 $0.35 Открыть счет в Binary.com
        Alpari $1 $1 Открыть счет в Alpari

         

        Комментарии

        Руслан
        Ребята,а что вы постоянно рекламируете покетопшен?Он уже давно обосрался!Не пора ли перейти на более надёжные платформы???
        Сергей, Pocket Option является одной из самых популярных платформ для торговли бинарными опционами, и у нее есть свои поклонники, которые ценят ее функциональность и условия торговли.
        12 июня 2023
        Option Bull
        Каждый трейдер имеет свои собственные предпочтения и решения в отношении размера своего депозита. Главное - быть готовым к управлению рисками и иметь основу знаний, чтобы принимать обоснованные торговые решения.
        12 июня 2023
        Option Bull
        зачем вообще начинать торговлю даже вс 25 баксами, когда можно отточить все навыки, стратегии и так далее на демке без каких либо рисков и проблем? а потом уже пополняй хоть на миллион
        Арсен, вы правильно подмечаете, что начинать торговлю с небольшим депозитом имеет свои риски. Однако, даже с небольшой суммой можно получить опыт и понять основы торговли бинарными опционами.
        12 июня 2023
        Вячеслав
        Сергей, а чем pocketoption тебе не угодил? и на какого брокера например?
        Сергей, а чем pocketoption тебе не угодил? и на какого брокера например?
        30 апреля 2022
        Сергей
        Ребята,а что вы постоянно рекламируете покетопшен?Он уже давно обосрался!Не пора ли перейти на более надёжные платформы???
        30 апреля 2022
        Игорь
        зачем вообще начинать торговлю даже вс 25 баксами, когда можно отточить все навыки, стратегии и так далее на демке без каких либо рисков и проблем? а потом уже пополняй хоть на миллион
        потому что когда торгуешь на реальные деньги, совсем другое отношение. а демо можно слить 100 раз и пополнить столько же и снова слить и ничего не почувствуешь
        я бы поспорил, потому что и к демо деньгам можно относиться серьезно, если поставить себе такую цель. а если изначально относиться как к фантикам, то тогда конечно не будет толку от него
        21 апреля 2022
        Анатолий
        потому что когда торгуешь на реальные деньги, совсем другое отношение. а демо можно слить 100 раз и пополнить столько же и снова слить и ничего не почувствуешь
        потому что когда торгуешь на реальные деньги, совсем другое отношение. а демо можно слить 100 раз и пополнить столько же и снова слить и ничего не почувствуешь
        19 марта 2022
        Арсен
        зачем вообще начинать торговлю даже вс 25 баксами, когда можно отточить все навыки, стратегии и так далее на демке без каких либо рисков и проблем? а потом уже пополняй хоть на миллион
        15 февраля 2022
        Мирон
        Как выбрать минимальный депозит для торговли бинарными опционами?
        Главное не занимайте для торговли деньги в банках и инвестируйте небольшие суммы денег, потеряв которые, вы не будете чувствовать краха вашей жизни. Инвестируйте только посильные для суммы. Универсального подхода к расчету минимального депозита нет. Для каждого трейдера это индивидуальный вопрос.
        Рэм Абдуланиев, Мое мнение точно такое же в этом вопросе. Просто если вкладывать, то только ту сумму денег, которую можно безболезненно потерять. Ну и начинать торговлю на демо счете, а не воображать из себя специалиста и с первых дней торговать на реальные деньги.
        08 апреля 2021
        Рэм Абдуланиев
        Как выбрать минимальный депозит для торговли бинарными опционами?
        Главное не занимайте для торговли деньги в банках и инвестируйте небольшие суммы денег, потеряв которые, вы не будете чувствовать краха вашей жизни. Инвестируйте только посильные для суммы. Универсального подхода к расчету минимального депозита нет. Для каждого трейдера это индивидуальный вопрос.
        06 апреля 2021
        Как выбрать минимальный депозит для торговли бинарными опционами?
        06 апреля 2021
        Геннадий Александрович
        Согласен с майором, размер счета, это субъективный вопрос и для всех минимум будет разгным, я считаю что меньше 500 нет смысла заливать, чтобы заработок хоть как-то чувствовался, но для начала надо потратить месяцы на работе с демо счетами, а уже потом хоть что-то закидывать
        20 января 2020
        Майор
        я начинал со 100 баксов и в итоге слив, потом я слил еще не один счет, и были и большие суммы, так что всем советую для начала отточить все навыки на демо, потому что если будет спешить, поверьте, вы не заработаете
        14 декабря 2019
        Кикер
        чтобы понять что к чему, есть демо-счет) а для реала надо ориентироваться на заработок, как я считаю, и для меня лично это не менее 1000 баксов
        14 ноября 2019
        Ангелина
        Считаю, что не меньше 100 долларов надо, чтобы хотя бы понять ч ток чем. Но правда скорее всего будет слив, так что если для вас 100 долларов очень большие деньги, то и 20 хватит)
        23 октября 2019
        Михаил Петров
        Минимум может быть любой, все зависит от того, сколько зарабатывать хочется
        07 сентября 2019
        я начал с 50 баксов, и в тот же день большую часть депозита слил, пришлось садиться и учить стратегии и рынок, потом дело нормально пошло
        09 мая 2018
        Иван
        я начинал с десяти долларов, но правда до этого долго на учебном счете тренировался
        09 мая 2018
        В любом бизнесе так,чем больше вложение-тем больше прибыль и бинары не исключение
        08 ноября 2017
        Чем больше счет - тем лучше,но все нужно делать с умом
        10 октября 2017
