Минимальный депозит в бинарных опционах

Новичкам всегда было сложнее сразу приступать к торговле бинарными опционами на крупные суммы. Во многом это связано с опасением быстро «слить» депозит. Поэтому среди начинающих спекулянтов пользуются спросом бинарные опционы с минимальным депозитом, не превышающем пять-десять долларов.

Такая сумма позволяет комфортно торговать даже новичкам, так как риск в этом случае минимален. При этом низкий порог вхождения в трейдинг позволяет новичку освоить азы трейдинга и приобрести опыт, который позволит в будущем перейти на более крупные депозиты.

Плюсы и минусы минимального депозита в бинарных опционах

У минимального депозита есть как плюсы, так и минусы, которые оказывают влияние на трейдера и потенциальные сделки. К плюсам относятся:

маленькое психологическое напряжение;

минимальные риски;

доступность.

Первый плюс заключается в том, что психологически трейдер находится в большем равновесии по сравнению с тем, когда счет равняется тысячам долларов. Страх потерять большую сумму намного сильнее страха потерять минимальный депозит.

Говоря о рисках, вряд ли для кого-то потеря пяти или даже двадцати пяти долларов будет являться трагедией, так как эти деньги нельзя назвать большими.

И третий плюс заключается в том, что минимальный депозит может позволить себе любой начинающий трейдер, так как пять-десять долларов является доступной суммой для любого человека.

К минусам минимального депозита можно отнести:

маленькие прибыли;

отсутствие развития;

отсутствие возможностей.

Чем меньше депозит, тем меньшей суммой вы можете входить в позицию, а значит и прибыли будут незначительными, однако и убытки в таком случае будут меньше (что относится к плюсам).

Говоря о развитии, с маленькой суммой вы не сможете набраться достаточного опыта, так как для улучшения навыков практика подходит больше всего, а с маленьким депозитом ее будет очень мало.

Возможности также являются незначительными, так как вы не можете использовать некоторые стратегии и методы торговли бинарными опционами (к примеру, систему Мартингейла или АнтиМартингейла).

Несмотря на плюсы и минусы минимального депозита, все равно стоит начинать с него, чтобы понять механику бинарных опционов и принцип торговли. Как только этот этап будет пройден, можно увеличивать депозит.

Оптимальный размер минимального депозита в бинарных опционах

Определение размера минимального депозита является индивидуальным для каждого трейдера. Для кого-то потерять даже десять долларов будет уже очень неприятным событием, тогда как для других трейдеров и сто долларов не является чем-то значительным. Поэтому в этом вопросе исходить стоит из собственных убеждений.

Но есть и общие факторы, которые помогают подобрать сумму депозита. Для примера возьмем ситуацию, когда новичок решает пополнить счет всего на пять долларов. Почему эта сумма является крайне маленькой для начала торговли? Ответить на этот вопрос можно, рассмотрев некоторые факторы, которые стоит учитывать при выборе суммы минимального депозита для бинарных опционов:

Минимальная сумма сделки . Почти все брокеры бинарных опционов с минимальным депозитом позволяют покупать опционы, начиная с суммы в один доллар. Исключением является брокер Deriv, минимальная инвестиция в сделку у которого составляет тридцать пять центов. Но мы в качестве примера возьмем ставку в один доллар. С такой суммой нет смысла пополнять счет на пять долларов в надежде научиться торговать бинарными опционами, так как если все ваши сделки будут убыточными, то у вас будет возможность открыть всего пять таких сделок. А если вы будете использовать минутные экспирации, то произойти это может чуть быстрее, чем за пять минут.

Прибыльность опционов . Средняя прибыльность опционов составляет около 70% и может достигать 92%, но бывают торговые активы, которые приносят всего 25-35% прибыли. Поэтому если вы будете торговать активами, прибыльность которых будет менее 70%, это не позволит вам зарабатывать достаточно и при серии убыточных сделок вы быстро потеряете свои пять долларов.

Турбо-экспирации. Брокер Pocket Option позволяет открывать сделки с экспирацией в пять секунд. Если вы по незнанию или ошибке начнете торговать с такой экспирацией, то можете потерять пять долларов менее чем за полминуты, даже не поняв, что произошло.

Какой же минимальный депозит в бинарных опционах является оптимальным для новичка? Начинать стоит с двадцати пяти долларов. Эта сумма позволит вам совершить как минимум двадцать пять сделок и позволит понять, как работает этот вид трейдинга. Если же вы сможете совершить прибыльные сделки, то с такой суммой можно будет получить хоть и маленькую, но прибыль, которую вы сможете успешно вывести.

Также стоит отметить такой важный момент – пополняйте депозит только теми средствами, которые вам не жаль потерять и которые являются свободными. Не стоит торговать на чужие, заемные или кредитные деньги, так как это может привести к печальным последствиям. Причиной этого является увеличенная психологическая нагрузка трейдера, которая влечет за собой желание отыграться и совершение других грубых ошибок.

Как правильно использовать минимальный депозит в бинарных опционах

Использование минимального депозита выглядит привлекательным предложением. Трейдеры таким образом сокращают риски, связанные с ошибками, и несут небольшие потери из-за неправильно составленного прогноза. Но эффективность определенной стратегии зависит от сочетания ряда факторов. В частности, сегодня выбранный подход может приносить доход, когда как через неделю аналогичная методика становится убыточной. Причины, почему так происходит, бывают разные. Поэтому нельзя использовать бездумно одну стратегию, не обращая внимание на факторы, провоцирующие изменения на рынке.

Прежде чем открывать первую сделку, необходимо выяснить, какой на рынке тренд и как работает стратегия, индикатор или методика, которую вы планируете использовать. Для этих целей надежные брокеры бинарных опционов предлагают использовать демо-счет, работа с которыми ведется на реальном графике, но на виртуальные деньги.

Кроме этого, перед покупкой контракта важно выяснить особенности поведения конкретного актива на выбранном таймфрейме. Например, если ранее выбранный метод показывал положительный результат при торговле валютной парой EUR/USD, то под влиянием фундаментальных факторов (изменение ключевой ставки ФРС США, публикация данных о безработице и других) котировки могут быть скорректированы и, как следствие, стратегия перестанет быть эффективной.

Перед покупкой каждого контракта рекомендуется обращать внимание на состояние актива. Это обстоятельство определяет тип торговой стратегии, которая будет эффективна в конкретный временной промежуток. В частности, если активы демонстрируют высокую волатильность (курс быстро меняется), рекомендован скальпинг, который не отличается результативностью на спокойном рынке.

Минимальный депозит в бинарных опционах: лучшее время экспирации

Инвестируя в сделки небольшие суммы, трейдеры ожидают быстрое получение прибыли. Поэтому срок экспирации по подобным контрактам не может составлять день или неделю. При таких условиях выгоднее торговать опционами, операции по которым совершаются быстро (1-5 минут). То есть при незначительных инвестициях выгодным может быть стратегия скальпинга и турбо-опционами. Используя такой подход, трейдер при правильном прогнозе может в течение некоторого периода «разогнать» депозит.

Однако данный метод несет в себе большие риски. При быстрых экспирациях велика вероятность войти в азарт. То есть трейдер, видя, как легко и быстро приходят деньги, начинает бездумно совершать сделки, думая, что сможет заработать еще больше. Из-за азарта люди могут забывать основные правила работы с бинарными опционами. К числу последних относится мани-менеджмент. Суть данного правила заключается в том, что инвестировать в одну сделку можно не более 10% от депозита (новичкам рекомендуется 5%). Такой подход позволяет уменьшить вероятность потери всех средств из-за убыточных операций.

Даже в случаях, когда спекулянт получает 100-процентные сигналы, указывающие направление движения рынка, инвестировать половину или все деньги, которые хранятся на депозите, запрещено. Теоретически такая ситуация позволяет получить большую прибыль. Но влияние внешних факторов исключать нельзя. Вне зависимости от срока действия контракта вероятность того, что направление тренда может резко измениться, постоянно сохраняется. В результате, инвестируя все средства, трейдер может «слить» депозит.

Торговля бинарными опционами прибыльна при условии, если пользователь готов работать над собственным доходом, а не полагаться на удачу, поэтому важно помнить, что вкладывать все деньги в один ордер нельзя и увеличивать ставки стоит только по мере роста депозита.

Заключение

Даже если у вас есть большая сумма, которую вы готовы инвестировать в трейдинг, лучше все равно ограничиться минимальным депозитом для бинарных опционов. Первым делом вам нужно разобраться с принципом торговли и технической частью, а также попрактиковаться в торговле. Как только вы сможете получать стабильную прибыль на маленьком счете, можно будет постепенно начать переходить на большой счет.

Не забудьте обратить внимание на проверенных и честных брокеров, которые предлагают минимальный депозит всего от одного доллара:

