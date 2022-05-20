В мире на данный момент существует огромное число трейдеров, которые торгуют бинарными опционами, и все они отличаются друг от друга не только опытом и знаниями, а и психотипами, которые максимально влияют на торговый подход и стиль. Именно поэтому одним нравится выбирать опционы с экспирацией в один день, неделю или месяц, тогда как другие не могут выдержать сделки дольше, чем несколько часов. Но есть и такие трейдеры, которые любят турбо-опционы, которые длятся не более пяти минут, и такой подход, рассчитанный на быструю сделку и прибыль и называется – скальпинг на бинарных опционах.

Скальпинг на бинарных опционах – что это?

Скальпинг на бинарных опционах – это такой вид трейдинга, в котором используются турбо-опционы с экспирацией не дольше пяти минут, и при этом преследуется цель получить как можно больше прибыли за очень короткое время (некоторые скальперы могут совершать от 50-ти сделок за день). Примерная торговля скальпера может выглядеть следующим образом:

Примечание: стоит обратить внимание, что в классическом скальпинге на бирже используется стакан или лента принтов, тогда как в бинарных опционах нет таких инструментов и скальпингом называется обычная быстрая торговля с короткими экспирациями.

Использовать для скальпинга на бинарных опционах можно любые стратегии и индикаторы, но некоторые из них более адаптированы под турбо-опционы, тогда как другие не всегда могут дать точную точку входа в сделку.

Если говорить о том, подойдет ли скальпинг на бинарных опционах новичкам, то сразу можно сказать – нет, так как такой торговый подход требует немалого опыта торговли, высокой стрессоустойчивости и грамотных правил мани-менеджмента и риск-менеджмента, так как при совершении большого количества сделок могут быть долгие серии убытков, выдержать которые сможет не каждый как в плане психологической подготовки трейдера, так и в плане депозита.

Таймфрейм и экспирация в скальпинге на бинарных опционах

Как уже говорилось выше, скальпинг на бинарных опционах зависит от времени и совершается только на малых таймфреймах и экспирациях. Поэтому использовать графики больше, чем М5 (пять минут) не имеет смысла, а чаще экспирации скальперских сделок не превышают 2-3 минуты.

Более опытные трейдеры используют связку таких таймфреймов:

Н1 для определения общего тренда. М5 для построения уровней и слежения за локальным трендом. М1 для поиска точек входа.

Таким образом трейдер-скальпер начинает свой день с анализа часового графика, где можно увидеть общий тренд на рынке на данный момент. Рабочее пространство может выглядеть подобным образом:

Слева расположен график Н1, где можно видеть, что тренд восходящий на данный момент, после чего вверху справа увидеть небольшой флэт на М5, а уже на нижнем графике справа покупать опцион Call при откате к Скользящим Средним, после чего произошло хорошее движением вверх, подходящее для экспирации в 1-3 минуты.

Похожим образом работает стратегия «Три экрана Элдера», где основной идеей является торговля по тренду.

Лучшее время для скальпинга на бинарных опционах

Скальпингу, как и большинству торговых подходов, требуется время, когда рынки максимально волатильны, так как в такие моменты происходят самые активные движения, способные принести хорошую прибыль.

Поэтому наилучшим временем для скальпинга на бинарных опционах будет европейская и американская торговые сессии:

В это время выходит большинство новостей, а также открываются самые крупные финансовые центры по всему миру, поэтому большую часть этого времени есть отличные возможности для совершения сделок.

Но также стоит отметить, что скальперы бинарных опционов не ждут сильных движений и им достаточно, чтобы цена прошла всего несколько пунктов, а значит при желании скальпировать можно и в ночное время, но риски в таком случае будут выше, так как нередко бывает так, что рынок почти не движется и его диапазон может быть очень узким.

Виды скальпинга на бинарных опционах

Скальпировать на бинарных опционах можно разными способами, и самые распространенные из них:

Торговля по тренду.

Торговля от уровней.

Торговля по тренду

Так как скальпинг на бинарных опционах подразумевает быстрые сделки, профессиональные трейдеры-скальперы могут игнорировать тренд, но новичкам лучше этого не делать и по началу торговать только в сторону текущего направления цены. Суть трендовой торговли состоит в том, чтобы покупать опционы в продолжение текущего движения:

Как можно видеть, на минутном графике идет нисходящий тренд, и на откатах можно покупать опционы Put с экспирацией в 3-5 минут. Экспирацию в 1 минуту лучше не использовать, так как не всегда цена так быстро продолжает идти в направлении тренда. Для получения точных сигналов, для сделок можно использовать различные индикаторы, включая Moving Average, который очень точно может показывать коррекции.

Торговля от уровней

Данный подход является самым популярным среди скальперов на бинарных опционах, так как позволяет использовать не только уровни поддержки и сопротивления, а и любые графические фигуры или паттерны, что максимально увеличивает количество сделок, а значит и возможности для получения прибыли.

Примером таких сделок может послужить торговля на пробой графической фигуры «Треугольник»:

Агрессивным входом может послужить торговля сразу на пробой, не дожидаясь закрытия свечи, экспирация при этом не должна превышать 2-х минут. Менее рискованным входом в сделку может послужить откат к пробитому треугольнику (который не всегда будет точно на уровне), экспирация при этом также не должна превышать 2-3 минуты.

Еще одним примером, может послужить классическая торговля в диапазоне, когда сделки совершаются внутрь канала:

В данном случае торговать можно и без индикаторов, так как совершаются сделки при подходе цены к границе, используя экспирацию 2-4 минуты.

Если возникают сложности с построением уровней, трендовых линий или фигур, можно использовать индикаторы, которые автоматически строят все вышеперечисленное:

Плюсы и минусы скальпинга на бинарных опционах

Если планируется вестись торговля турбо-опционами, то стоит изучить плюсы и минусы скальпинга на бинарных опционах.

К плюсам можно отнести:

Возможность получать быструю прибыль.

Сделки можно совершать даже на незначительных движениях.

Использовать можно любые активы и рынки.

Почти нет зависимости от глобального тренда.

Торговать можно даже ночью.

К минусам можно отнести:

Необходим опыт и навыки в торговле.

Рыночный шум, который присущ малым таймфреймам, может очень мешать торговле.

Высокие риски, так как совершается большое количество сделок.

Индикаторы для скальпинга на бинарных опционах

Конечно же можно использовать абсолютно любые индикаторы или стратегии, которые будут не менее эффективны, но есть индикаторы, которые адаптированы специально под турбо-опционы и быстрые сделки, и возможно они будут полезны многим начинающим скальперам.

Индикатор Scalper Dream

Данный индикатор имеет гистограмму, состоящую из двух цветов, а также панель с информацией о силе и направлении тренда. По стандартным правилам опционы покупаются, когда изменяется цвет столбика гистограммы, а сила тренда выше 70%:

Индикатор Binary Cash Comodo

Индикатор является сигнальным и отображает на графике точки для входа в виде зеленых и красных стрелочек, что по итогу можно использовать как отдельно, так и вместе с другими индикаторами:

Индикатор Ultimate MACD

Всем известный гистограммный индикатор MACD, который строится таким же образом, как и стандартный индикатор, но имеет более высокую точность.

Сделки можно совершать как при пересечении нулевого уровня, так и в моменты появления дивергенций:

Индикатор Laguerre

Laguerre является осциллятором и помогает определить рыночный шум, так как индикатор является очень чувствительным к любым движениям рынка. Использовать его лучше вместе с другими индикаторами как фильтр, так как в таком случае его эффективность повышается:

Индикатор Donchian Channel

Каналы Дончиана могут помочь как определить тренд, так и найти точку для входа, но как и предыдущий индикатор, он работает лучше всего в связке с другими индикаторами, так как может генерировать довольно много ложных сигналов:

Заключение

С уверенностью можно сказать, что скальпинг на бинарных опционах может приносить стабильную прибыль, но стоит учитывать, что такая торговля подойдет далеко не каждому трейдеру, так как требует хорошей психологической подготовки и постоянного нахождения возле терминала из-за того, что сделки совершаются очень часто и в больших количествах.

Новичкам стоит помнить, что скальпинг – это торговля с самыми высокими рисками по сравнению с остальными торговыми подходами, и поэтому прежде, чем начинать торговать турбо-опционами, необходимо потратить время на изучение скальпинга, а также протестировать все на демо-счету, и только после этого переходить на реальный счет.

Смотрите также: