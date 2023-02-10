Форекс или бинарные опционы - что выбрать новичку

Торговля на финансовых рынках набирает обороты вот уже на протяжении многих лет и перед теми, кто хочет начать получать прибыль от трейдинга, часто может возникать вопрос – что лучше, Форекс или бинарные опционы? Чтобы понять, чем отличаются бинарные опционы от Форекса и получить ответ на поставленный выше вопрос, необходимо подробно сравнить оба способа торговли.

Основной принцип одинаков и там, и там – следует правильно спрогнозировать направление движения цены. При этом на Форексе можно сколько угодно держать сделки открытыми, а срок на бинарных опционах ограничен экспирацией. Вместе с тем, бинарные опционы потенциально выгоднее, хотя и более рискованны, и поэтому сложно сказать, что лучше, так как у Forex также есть свои плюсы.

Регулирование рынка Форекс и бинарных опционов: в чем разница?

Форекс не имеет единой торговой площадки, так как этот рынок децентрализован. Хотя часто Forex путают с фьючерсной биржей, потому что на ней происходят операции с валютными торговыми активами, но фьючерсы на валюты являются производными инструментами, а не базовыми.

Форекс-брокеры в действительности не всегда выводят ордера клиентов на межбанковский валютный рынок, нередко они сами становятся контрагентами и закрывают сделки за счет встречных заявок участников торгов или же за свой счет. Трейдер в данном случае не чувствует никакой разницы, но при условии, что брокер честно выплачивает прибыль.

Рынок Форекс законодательно урегулирован, как в западных странах, так и в РФ. Стоит отметить, что работающие в России компании не торопятся лицензировать свою деятельность в Центробанке. Государственный регулятор предъявляет жесткие требования, из-за которых становится невозможным применение высокого кредитного плеча, а также ПАММ-счетов. Кроме того, придется уменьшить количество доступных для торговли инструментов.

По состоянию на 2021 год в России лицензии от Центробанка имеют только три Форекс-брокера:

Альфа-Форекс; ВТБ Форекс; Финам Форекс.

Ранее их было четыре, но действие лицензии ПСБ-Форекс прекращено регулятором 22.12.2020 на основании заявления компании.

Остальные Форекс-брокеры, действующие в России, зарегистрированы в офшорах, где и регулируется их деятельность, однако это не говорит об их ненадежности. Некоторые компании функционируют уже по 15-20 лет и давно наработали положительную репутацию благодаря тому, что добросовестно выводят прибыль всем участникам торгов. В рейтинге Форекс-брокеров можно найти не менее 4-5 компаний, заслуживающих доверия.

Форекс-брокеры могут иметь лицензии таких регуляторов:

КРОУФР (Россия);

ЦРОФР (Россия);

FCA (Великобритания);

CySEC (Кипр);

MFSA (Мальта);

LFSA (Лабуан);

BVI (Британские Виргинские острова);

VFSC (Вануату).

Ознакомиться с лицензиями от разных регуляторов можно на примере брокера Deriv, который предоставляет торговлю, как бинарными опционами, так и на рынке Форекс. У брокера имеется немало лицензий, благодаря которым он может осуществлять свою деятельность в разных странах, включая Европу и Азию:

Лицензия Мальты Лицензия Лабуана Лицензия Виргинских островов

Лицензия Вануату №1 Лицензия Вануату №2

Регулирование рынка бинарных опционов и отличия от регуляторов Forex

Доверие к бинарным опционам было сильно подорвано в начале 2010-х годов, когда рынок наводнили сотни брокеров-мошенников, позиционирующих себя реальными брокерами БО. Их способы и виды мошенничества послужили причиной, по которой к этому виду торговли сложилось негативное и подозрительное отношение. Именно поэтому некоторые до сих пор считают, что бинарные опционы – это развод.

В настоящее время деятельность бинарных опционов в России и других странах бывшего СССР не урегулирована на государственном уровне. БО не запрещены, но существуют как бы в «серой» зоне, и как скоро изменится эта ситуация – неизвестно.

Безусловно, это не означает, что все брокеры БО обманщики, и на бинарной торговле нельзя получить прибыль. Изучив рейтинг брокеров бинарных опционов, можно убедиться, что выбор есть и все компании, присутствующие в рейтинге, добросовестно выводят трейдерам заработанную прибыль.

Лучшая лицензия для брокера БО – мальтийская, это наиболее строгий надзорный орган, контролирующий работу брокерских компаний. На втором месте находится регулятор CySEC и его лицензии. Также брокеры бинарных опционов могут получать лицензии Лабуана, Виргинских островов, Вануату, но самым популярным в России является регулятор ЦРОФР, так как получить его лицензию проще всего, и поэтому большинство брокеров предпочитают работать с этой коммерческой организацией.

По итогу, если рассматривать вопрос регулирования, то в бинарных опционах и Форекс почти нет отличий в лицензиях и регуляторах, которые их выдают.

Чем отличается торговля на Форексе от бинарных опционов

Совершение сделок на этих двух видах трейдинга, это то, чем отличаются бинарные опционы от Форекса. Техническая сторона Форекс-торговли предельно проста. Для того, чтобы начать работу, трейдеру необходимо скачать и установить торговый терминал MetaTrader 4. Затем открыть новый аккаунт и авторизоваться в личном кабинете, после чего получить доступ к торговому счету. Все это займет не более 10 минут, после чего можно открывать сделки.

На Форексе возможно открытие позиций по текущей цене (рыночные ордера) и будущей цене (отложенные ордера, которые еще называются лимитными):

Market order – открывается по цене, имеющейся на рынке в момент совершения сделки. Приказ на покупку/продажу обычно исполняется мгновенно:

При высокой волатильности рынка иногда случаются проскальзывания или реквоты, но это происходит нечасто.

Limit order и Stop order – это отложенные ордера, которые срабатывают при достижении ценой определенного уровня:

Sell stop limit и Buy stop limit – новшество платформы МТ5 и доступны только в этом терминале. Нужны такие ордера только для биржевых торговых активов, и обычно профессиональные трейдеры используют их для выставления тейк-профита или стоп-лосса, так как на реальной бирже ордера работают не так, как на Форексе:

Также отличием Форекс от бинарных опционов являются такие возможности:

При торговле на Forex результат сделки фиксируется практически в любой момент, независимо от пройденного графиком расстояния;

Участник торгов может закрыть позицию несколькими способами – вручную или автоматически (установив тейк-профит, стоп-лосс или трейлинг-стоп);

Имеется спред – разница между ценой покупки Ask и ценой продажи Bid, на которой зарабатывает брокер, не зависимо от итога сделки;

При переносе открытой позиции на следующие сутки на счет начисляется, либо списывается своп (работает только на валютных парах и зависит также от валютной пары);

Трейдеру доступен контроль над ходом сделки, он может закрыть ордер частично, установить или убрать тейк-профит, стоп-лосс, а также переместить их выше или ниже ранее выбранного уровня.

На Forex участник имеет возможность снизить риски, избрав определенную тактику. Например, открывая позиции одного объема в разных направлениях («локирование»), после чего раскрывает «замок» при возвращении цены к нужным значениям.

Доступен кэрри-трейдинг – открытие позиций на долгий срок с целью получения прибыли от положительного свопа. Это гарантированный небольшой заработок, однако метод не работает при низких процентных ставках, установленных большинством Центробанков.

При торговле на Форексе перед каждой сделкой всегда необходимо рассчитывать риски, чтобы определить, куда выставить стоп-лосс, так как не известно, сколько пунктов может пройти валютная пара в будущем и в какую сторону.

Разница в торговле между бинарными опционами и Forex

Освоить работу с бинарными опционами проще, чем торговать на Forex. И именно поэтому бинарные опционы для некоторых трейдеров лучше, чем Форекс.

Важным отличием между бинарными опционами и Форекс является совершение сделок, и скорее всего никто не будет спорить, что бинарные опционы в техническом смысле будут в разы проще в понимании для новичков, чем торговля на рынке Форекс, и связано это с тем, что для совершения сделки с опционами достаточно выбрать торговый объем и экспирацию, после чего нажать на кнопку Call («Выше») или Put («Ниже»):

Величина профита определяется только размером ставки (величиной торгового объема). Важно, чтобы в момент экспирации (закрытия контракта), график (цена) располагался выше или ниже начального уровня вхождения в сделку.

Срок действия бинарного опциона ограничен. Трейдер может выбрать время экспирации от нескольких секунд, минут или тиков и до нескольких месяцев или даже лет.

Отложенные ордера на бинарных опционах также доступны. При этом на некоторых брокерских платформах присутствует возможность задать не только уровень покупки опциона, но и желаемую доходность. Сделка не открывается, если потенциальная выплата будет ниже. На данный момент отложенными ордерами позволяет торговать брокер бинарных опционов Pocket Option.

Помимо отложенных ордеров в бинарных опционах существует множество различных типов бинарных опционов, которые могут использоваться в различных стратегиях или при определенных условиях.

Еще одним отличием бинарных опционов от Форекс является то, что брокеры БО чаще всего предоставляют для торговли только онлайн-платформы. Хотя в некоторых случаях у брокера может быть и настольная версия терминала для ПК.

Некоторые из брокеров предоставляют возможность использования для операций с БО терминал MetaTrader 4. Происходит это при помощи плагинов, которые также предоставляются брокером. Торговать опционами через MT4 можно у брокера Grand Capital и брокера World Forex:

В бинарных опционах не существует спреда, и брокеры не могут взимать плату за разницу между ценой покупки и продажи. На графике показана единая цена, как среднее арифметическое между Bid и Ask. Свопы при долгосрочных сделках не списываются и не начисляются.

Также еще можно отметить некоторые отличия бинарных опционов от Форекс:

При торговле бинарными опционами недоступны локирование, трейлинг-стоп и керри-трейдинг;

Невозможно контролировать операцию. После открытия позиции трейдеру доступно только наблюдение за изменениями цены, из-за чего не получится повлиять на результат контракта и закрыть сделку до момента экспирации полностью или частично. Правда, брокеры предлагают ряд решений (увеличение объема и срока действия ордера, закрытие до наступления определенного момента), однако это все равно очень отличается от торговых условий и возможностей рынка Форекс;

Нельзя установить тейк-профит или стоп-лосс. По сути, бинарный опцион – это ставка на повышение или понижение цены актива. Трейдер либо получает профит в размере 80-90% от суммы сделки, либо теряет все. Процент доходности/убытков смещен в пользу брокера, поэтому для того, чтобы получать выгоду от торговли бинарными опционами, трейдер должен иметь не менее 60% успешных сделок.

Чем отличается доходность Форекса от доходности бинарных опционов

Основным отличием бинарных опционов от Форекс является значительная доходность по одной успешной операции. Так, один опцион за 30 или 60 секунд способен дать прибыль в размере 80-90% от суммы сделки:

Рассуждая о прибыльности торговли на Форексе, сложно назвать точные цифры. Отличным результатом считается доходность свыше 10% на долговременной дистанции. За год консервативной торговли можно удвоить депозит, то есть получить профит как минимум в 100% при 2-3% риска на каждую сделку. Если прибыль не выводить, а пускать в оборот, сумма на счете будет увеличиваться в геометрической прогрессии благодаря сложным процентам.

В отношении бинарных опционов значительная доходность с одной операции не дает в перспективе гарантии бурного роста депозита. Для примера можно рассмотреть ситуацию, где депозит трейдера равен $1 000, а риск – 2% на опцион. При совершении одной сделки трейдер может допустить потерю в $20, что из расчета на $1 000 х 0.02 = $20. Именно такую сумму стоит использовать при покупке опционов.

Из 100 сделок в месяц, к примеру, прибыльных может быть – 60, а убыточных – 40. Процент доходности по выигранным позициям – 82%. Таким образом, с одной прибыльной сделки трейдер получает $ 16.4 ($20 х 82%). За месяц профит составит $984 ($16.4 х 60 сделок). Убыток от 40-ка неудачных операций – $800 ($20 х 40 сделок). Итоговый результат месячной торговли составит +$184 ($984 – $800), что дает 18.4% от депозита и является весьма неплохим заработком.

В целом, если выбирать, что лучше – Форекс или бинарные опционы, то по доходности выигрывают опционы, хотя перевес не слишком значительный. В случае примерно одинакового управления капиталом и количества совершаемых операций трейдинг на Форексе принесет меньшую прибыль. Но сумма на счете при торговле на БО не будет увеличиваться в разы быстрее, чем на Форексе.

Отличия между торговыми активами в бинарных опционах и Форекс

На данный момент, как брокеры бинарных опционов, так и брокеры Forex предоставляют возможность торговать не только валютными парами, а и множеством других торговых активов, включая акции, металлы, криптовалюты, сырьевые товары и многое другое. У брокеров бинарных опционов можно встретить такие торговые активы:

Валютные пары в бинарных опционах Индексы в бинарных опционах Сырье и криптовалюты в бинарных опционах

У брокеров Forex торговые активы могут выглядеть иначе, но суть не меняется:

Валютные пары на Forex Индексы и криптовалюты на Forex Акции на Forex

Поэтому в плане выбора торговых инструментов отличий между бинарными опционами и Форекс почти не наблюдается.

Исключением могут быть лишь банковские Форекс-брокеры, которые специализируются именно на торговле валютами и металлами, поэтому у них не будет других торговых инструментов.

Отличия в комиссиях между бинарными опционами и Forex

В бинарных опционах трейдер не платит никаких комиссий или сборов, а брокеры зарабатывают на убыточных сделках своих клиентов, а в случае положительного исхода выплачивают прибыль.

На рынке Форекс существует несколько видов комиссий, к которым относится спред или комиссия за сделку, а также своп.

Спред – это разница между ценой Ask и Bid, которая присутствует вне зависимости от брокера, так как на мировых площадках никто не продает и не покупает актив по одной и той же цене. Но при торговле через брокера спред является расширенным, и эту разницу себе забирает брокер в качестве оплаты за возможность совершать сделки:

Также вместо спреда на некоторых активах может присутствовать комиссия, которая по величие не будет сильно отличаться от спреда, но в некоторых случаях является более удобным вариантом в торговле:

И еще одним вариантом комиссий является своп, который взимается только в случае переноса позиций через ночь, но и стоит отметить, что своп может быть положительным и в таком случае комиссия вместо списания с торгового счета будет начислена, как прибыль от сделок. Посмотреть своп для любой валютной пары можно в терминале MT4, нажав правой кнопкой мыши по активу и выбрав «Спецификация»:

Чем различаются риски в бинарных опционах и Forex

Если речь идет об общих убытках от торговли на финансовых рынках, то можно не сравнивать бинарные опционы и Форекс, так как возможность «слить» депозит присутствует и там, и там, и никто кроме самого трейдера не сможет защитить капитал.

Но если сравнивать именно риски при торговле бинарными опционами и Forex, то стоит учитывать некоторые факторы, и для примера при совершении сделки по одной и той же цене в случае с опционами не будет иметь значения, на сколько вырастет или упадет цена, так как убыток и прибыль всегда имеют фиксированное значение. И если был куплен опцион Call («Выше»), но цена начала резко падать и по итогу снизилась на 200-400 пунктов, это никак не отразится на депозите, тогда как при сделке на Форекс без стоп-лосса такая ситуация может привести к получению убытка намного большего, чем по опционам (даже если использовался маленький торговый объем).

Говоря о потенциальной прибыли, на рынке Форекс можно получать намного больше денег от вложенных средств в сравнении с бинарными опционами, но для этого необходимо правильно рассчитывать стоп-лосс и тейк-профит, что является не самым простым процессом. При покупке опционов все эти показатели (прибыль и убыток) известны заранее, что позволяет более грамотно управлять рисками и капиталом.

Также важно всегда помнить о правилах мани-менеджмента и риск-менеджмента, так как независимо от вида трейдинга они помогают уберечь депозит от крупных потерь, а иногда и «разогнать» торговый счет.

Анализ и прогнозы в бинарных опционах и Форекс

Процесс проведения анализа одинаков в обоих случаях и подразумевает использование:

Технический анализ также можно разделить на:

Проведение анализа может быть сложным на Форекс или бинарных опционах, но в случае с опционами достаточно понять тренд и куда дальше пойдет цена, тогда как с валютами на Форекс нужно понимать, сколько пунктов пройдет актив, так как от этого зависит возможная прибыль.

Если говорить о сделках более конкретно, то в случае с трендовыми движениями большую пользу может принести торговля на Форекс, так как если после проведения анализа становится понятно, что цена, к примеру, двинется вверх, а сейчас она находится во флэте, то сделка по опционам может завершится до того, как цена уйдет из канала, тогда как сделка на Форексе не зависит от времени и можно будет дождаться сильного движения, будучи уже в рынке.

А в случае с флэтовыми движениями с ценовым диапазоном, к примеру, в 15 пунктов, больше пользы принесут именно опционы, так как совершая короткие сделки во флэте можно получить намного больше прибыли, чем от сделок с валютами на Форекс.

Бинарные опционы и Форекс: в чем разница?

Более наглядно то, о чем говорилось выше, можно увидеть в следующей таблице:

Критерии Бинарные опционы Форекс Круглосуточный трейдинг + + Фиксированная доходность + – Обширный выбор торговых активов + + Комиссии (спреды, свопы и так далее) – + Кредитное плечо – + Быстрое заключение сделок + + Доступный минимальный депозит + + Применение стратегий + + Применение индикаторов + + Доверительное управление у брокера – + Копирование сделок + + Ручное закрытие сделок – + Автоматическая торговля – + Отложенные ордера + + Турниры по трейдингу + + Бонусы и подарки + + Партнерская программа + +

Перечисленные критерии не говорят о том, что бинарные опционы или рынок Форекс хуже или лучше. Очень неплохо зарабатывать можно и там, и там, но необходимо понять суть трейдинга и обязательно практиковаться на демо-счете.

Заключение

Торговать бинарными опционами могут и начинающие трейдеры, и профессионалы. Прежде, чем начать работу, следует разобраться в специфике бинарных опционов и твердо уяснить, что высокая прибыль от одного контракта не гарантирует быстрое увеличение суммы на счете. При грамотном мани-менеджменте вы сможете заработать за месяц 10-30% от депозита, и не стоит надеяться на более высокие доходы на начальном уровне, так как это неминуемо приведет к потере всего депозита.

Также работа с бинарными опционами приносит большую доходность, чем торговля на Форекс, но все усложняется тем, что трейдеру придется верно спрогнозировать не только направление движения цены, а еще и время, в течение которого его предположение должно реализоваться.

Смотрите также: