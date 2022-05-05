        Как использовать объемы в торговле бинарными опционами

        Объемы в торговле бинарными опционами

        Те трейдеры, которые сталкивались с объемами на реальных биржах, могут подумать, что применять их в торговле бинарными опционами не получится из-за специфики данного рынка и торговых платформ. Это не так. Торговать бинарными опционами можно и на валютных парах, и на акциях с криптовалютами. А как известно, на фондовых биржах и биржах криптовалют фиксируются объемы торговли, и они доступны для любого трейдера. А значит, метод можно применить и на БО. 

        Содержание:

        Что такое объемы в бинарных опционах и откуда они берутся

        Независимо от рынка или фазы тренда цена имеет свойство двигаться волнами, а если рассмотреть такие волны более подробно, то станет ясно, что цена просто движется от зоны к зоне. Это могут быть как простые уровни поддержки и сопротивления, так и зоны спроса и предложения. Проще говоря, если на рынке преобладает спрос, то цена растет и останавливается на уровнях предложения, а в моменты преобладающего предложения останавливаться и разворачиваться цена будет на уровнях спроса. Схематически можно изобразить уровни таким образом:

        Опцион Put от объемных уровней в бинарных опционах

        Нижний ценовой уровень является поддержкой или спросом, а верхний является сопротивлением или предложением. И при достижении ценой нижнего уровня многие трейдеры могут решить, что цена достигла самой нижней точки и начнут покупать актив, так как такая цена будет выглядеть дешевой. При достижении ценой верхнего уровня будет происходить все тоже самое, но наоборот – цена будет казаться дорогой и многие начнут продавать актив. Беря все вышесказанное во внимание и рассматривая следующий пример, уже становится понятно, что как только цена достигла верхнего уровня (сопротивления), произошло много продаж и это снизило цену.

        Продажи в данном случае происходят не только по рынку, а и отложенными ордерами, поэтому не всегда будет правильным назвать такие места уровнями, так как это будут зоны (продажи происходят в диапазоне и не по одинаковой цене, а по разной).

        При достижении ценой нижнего уровня большая часть трейдеров закроет свои продажи, купив актив, и также к ним присоединятся другие трейдеры, которые захотят купить по низкой цене.

        Такие действия, соответственно, вызовут рост цены, и на этом росте еще больше новых трейдеров будут присоединяться к движению, что увеличит объемы торгов:

        график увеличения объёмов торгов

        Вертикальные объемы в бинарных опционах

        Если же говорить об объемах, то теперь становится понятно, почему в определенных местах они повышаются, а в других местах являются очень низкими. В моменты большой трейдерской активности объемы будут расти, а, например, во флэте, объемы почти всегда на низком уровне, так как ценовые колебания находятся в узком диапазоне. И если взять предыдущие примеры и рассмотреть их с объемами, то выглядеть разворот цены с уровня сопротивления мог бы таким образом:

        Объемы в бинарных опционах и Put

        Пока на рынке наблюдался флэт, объемы были низкими, но как только цена подошла к уровню, который был интересен трейдерам, количество сделок резко увеличилось, и соответственно, вырос объем. Тоже самое произошло бы и при подходе цены к нижнему уровню:

        Объемы в бинарных опционах и Call

        Покупки увеличиваются, и поэтому растет объем даже по движению, так как новые трейдеры присоединяются к росту.

        Вертикальный объем служит подтверждением истинности свечных моделей. Например, если вы видите длинную свечу с большой тенью (пин-бар), которая сопровождается аномально высоким вертикальным столбиком объема, это усиливает сигнал в разы. Это означает, что в фитиле свечи произошло реальное сражение, и победившая сторона, скорее всего, продолжит толкать цену. Без подтверждения объемом такая свеча может оказаться рыночным "шумом".

        Горизонтальные объемы в бинарных опционах

        Тиковые объемы в торговле бинарными опционами применяются не только в виде классических вертикальных гистограмм, отображающих объем каждого отдельного бара на отдельной панели под графиком. Они позволяют использовать кластерный анализ в торговле бинарными опционами и на его основе строить рыночный профиль, или, как его еще называют – горизонтальный объем.

        Горизонтальный объем отражает количество совершенных сделок на определенном ценовом уровне. Индикаторы по-разному могут визуализировать эту информацию, но чаще всего горизонтальный объем отражается в виде вертикальной гистограммы по левую или правую сторону графика, как это делает, например, индикатор для бинарных опционов VP6 Range:

        отображение горизонтальных объёмов в VP6 Range

        В основе рыночного профиля лежат труды Питера Стейдлмайера, который еще в 1984 году исследовал значимость объемов в торговле по уровням и отразил их в виде горизонтальных объемов. Согласно теории Стейдлмайера рынок всегда стремится к уравновешенному распределению, что отражается в виде гистограммы рыночного профиля в форме колокола.

        гистограмма объёмов в виде колокола

        В зоне стоимости (центральной части колокола) продавцы и покупатели находятся в состоянии равновесия близко к справедливой цене. Именно здесь проходит около 70% сделок. Уровень с максимальным объемом за анализируемый период называется точкой контроля или POC (Point Of Control).

        Уровень POC (максимальный горизонтальный объем) — это не просто линия, это "справедливая цена" за выбранный период. Если цена находится выше POC, этот уровень выступает сильнейшей поддержкой. Торговля на отскок от POC считается одной из самых консервативных и надежных тактик в бинарных опционах. Если вы видите, что цена возвращается к зоне максимального накопления после долгого отсутствия, вероятность замедления и разворота в этой точке составляет более 70%, что идеально подходит для сделок с экспирацией в 3–5 свечей.

        В зонах распределения рынок находится в состоянии дисбаланса, когда преобладающие покупатели или продавцы ищут новую справедливую цену. Сильные трендовые движения происходят обычно в зоне распределения.

        Считается, что находясь в дисбалансе, цена всегда стремится снова вернуться в зону стоимости или сформировать новую такую зону. Таким образом уровни VAH, VAL и POC являются своеобразными магнитами, притягивающими цену. Эти уровни служат поддержкой и сопротивлением, что лежит в основе многих систем для торговли бинарными опционами, таких как ASG GRAAL VOLUME SISTEM.

        Объем в бинарных опционах и трендовые движения

        Во время тренда объемы также могут быть важным показателем и давать дополнительные подсказки. При восходящем тренде не только обновления экстремумов могут сопровождаться повышенными объемами, а и коррекции, которые можно использовать в торговле бинарными опционами:

        Тренд и объемы в бинарных опционах

        Как можно видеть, рост сопровождается повышенными объемами и во время откатов активность на рынке не спадает, так как новые трейдеры докупают актив или наоборот «сбрасывают» его. Но если говорить о самых правильных точках входа во время растущего рынка, то это, несомненно, будут коррекции, так как цена снижается и дает возможность купить дешевле.

        Во время нисходящего тренда ситуация будет похожей в большинстве случаев, и для продаж также можно будет использовать откаты с повышенными объемами.

        Также стоит отметить, что во время флэта на объемы стоит обращать внимание только в двух случаях:

        1. В случае подхода цены к границе. Когда цена подходит к границе и объем начинает увеличиваться, это говорит о том, что скорее всего цена «отскочит» от данной границы.
        2. В случае пробоя флэта. Если происходит пробой флэта, то стоит обратить внимание на объем, и если он вырос, то это признак того, что цена скорее всего продолжит идти в направлении пробоя.

        Где смотреть объемы для бинарных опционов

        Для начала стоит сказать, что объемы бывают двух видов:

        1. Биржевые (реальные).
        2. Тиковые.

        Использовать в анализе можно оба вида объемов, но реальные объемы будут намного полезнее и информативнее в отличие от тиковых, так как тиковые строятся без учета реальных сделок.

        Реальные объемы для бинарных опционов

        Есть множество терминалов и торговых платформ, которые транслируют реальные объемы для разных рынков. Но сразу стоит сказать, что полностью бесплатных вариантов получения объемов для любого рынка 24/7, к сожалению, не существует. Но объемы с частичным доступом можно использовать на торговой платформе TradingView:

        Объемы на торговой платформе TradingView

        На платформе TradingView с бесплатным доступом можно без проблем использовать объемы на истории, а вот в реальном времени котировки идут с задержкой в 10 минут, и поэтому нельзя видеть данные, которые появляются прямо сейчас. Но это влияет только на малые тайм фреймы (М1-М15), а для часовых графиков 10 минут очень редко могут сыграть какую-то роль и поэтому можно проводить объемный анализ даже с бесплатной подпиской. При желании каждый может приобрести платную подписку и получать данные с любой мировой биржи в реальном времени для любых графиков, включая секундные.

        Тиковые объемы для бинарных опционов

        Также использовать можно и тиковые объемы, которые есть как на живом графике на нашем сайте, так и в каждом терминале, включая MetaTrader 4:

        Тиковые объемы для бинарных опционов в MT4

        Индикатор объемов в MT4 позволяет видеть тиковые объемы, которые не являются реальным и строятся за счет количества тиков цены, но и их также можно использовать в торговле, если изучить все нюансы. Помимо стандартного индикатора объемов для бинарных опционов в MetaTrader 4 можно использовать и модифицированный индикатор объемов Better Volume:

        Индикатор объемов Better Volume

        Также существует и множество других индикаторов для бинарных опционов, которые могут использовать свои алгоритмы расчета тиковых объемов.

        Если же сравнить реальные объемы и тиковые, то можно увидеть, что в большинстве случаев они очень похожи:

        Реальные и тиковые объемы для бинарных опционов

        На изображении выше почти каждое повышение тикового объема незначительно отличается от реального, а именно такие «вспышки» и нужны для анализа, так как анализировать цену по каждому бару подряд не имеет смысла.

        Как торговать бинарными опционами при помощи объемов

        Использовать объемы в бинарных опционах можно различными способами и для изучения такого анализа потребуется немало времени, но есть и простые способы, которые уже обсуждались ранее.

        Стоит отметить, что валютные пары не имеют реальных объемов, поэтому для них можно использовать валютные фьючерсы и для примеров будет использоваться фьючерс на Евро (6E).

        Торговля объемами в бинарных опционах от границ

        Если торговля ведется во флэте или просто от границ определенных уровней, то можно наблюдать за объемами в момент подхода цены к границе:

        Примеры торговли с объемами в бинарных опционах

        Как можно видеть на изображении выше, объемы резко возрастают, когда цена находится на уровне, а это значит, что появляется активность и трейдеры начинают покупать или продавать в зависимости от уровня.

        Торговля объемами в бинарных опционах с паттерном «Поглощение»

        Также объемы хорошо сочетаются со свечными паттернами, один из которых называется «Поглощение». Такой паттерн характерен тем, что новая свеча должна полностью перекрыть диапазон предыдущей свечи, а если это все подкрепляется объемам, то сила паттерна возрастает:

        Поглощение и объемы в бинарных опционах

        И как можно видеть, после «медвежьего поглощения» цена двигалась в направлении паттерна.

        Заключение

        Как теперь становится понятно, объемы в бинарных опционах могут тоже приносить прибыль, если их правильно использовать. Но стоит понимать, что прежде, чем торговать при помощи объемов, стоит обязательно изучить их, поторговав на демо-счету, как они работают, и только после этого пробовать совершать реальные сделки с их использованием.

        Также не стоит забывать, что в любой стратегии обязательно надо придерживаться правил мани-менеджмента и риск-менеджмента, так как это поможет уберечь депозит от потерять даже на длинной убыточной дистанции.

        Комментарии

        Руслан
        Мне особенно понравилось в статье объяснение разницы между обычными и значительными объемами. Часто люди видят только направление цены, но забывают про силу, с которой она проходит уровень. Если объемы растут на откате после пробоя, то это лучшая точка для входа.
        04 марта 2026
        Руслан
        Объемы это не магия, а реальный индикатор участия рынка. Когда видишь, что цена пробивает уровень с большим объемом, это уже не просто движение, а мнение большинства участников. Лично я всегда сначала смотрю на объемы, а уже потом добавляю фильтры по тренду или свечным паттернам, что снижает количество ложных входов.
        04 марта 2026
        Ryan Carter
        I can’t stress enough how important it is to pay attention to volume in any market, including binary options. It’s one of the most reliable indicators of market strength. I’ve had some success using absorption patterns in the past, but adding volume into the mix makes it much more powerful. The way this article explains volume spikes at key levels is spot on. If you’re trading without looking at volume, you’re essentially flying blind. I’d recommend anyone new to this concept to backtest it thoroughly before going live.
        28 ноября 2024
        Oliver Bennett
        Volume and candlestick patterns together? This combo is a hidden gem. The ‘absorption’ pattern with high volume has given me some great entries lately. Totally underrated strategy!
        28 ноября 2024
        Scruffy
        The concept of horizontal volumes was new to me, but it’s eye-opening. I’ve been tracking them alongside price action, and they do act like magnets for reversals. Definitely worth exploring more!
        28 ноября 2024
        Option Bull
        Option Bull
        Объемы в моей практике встречались лишь тогда, когда в новостях объявляли линии, на которых стоят ордера в верх, или низ. И в зависимости от новости они либо пролетались со свистом, либо цена отражалась от них.
        Трейдер БО, а еще с помощью объемов очень удобно отслеживать и подтверждать развороты тренда. Иногда это бывает полезнее любых осцилляторов.
        24 июня 2024
        Alexey
        Объемы в трейдинге играют важную роль, но к сожалению на отс объемы проследить невозможно(
        17 ноября 2023
        Богдан
        Большое спасибо за информативную статью!
        14 апреля 2023
        tirant
        На всех инструментах можно торговать на объемах. Тут нет никакого эксклюзива. Везде присутствует определённое количество ордеров на определённых уровнях.
        14 апреля 2023
        Трейдер БО
        Объемы в моей практике встречались лишь тогда, когда в новостях объявляли линии, на которых стоят ордера в верх, или низ. И в зависимости от новости они либо пролетались со свистом, либо цена отражалась от них.
        14 апреля 2023
        Руслан
        Я думаю, что использование объемов может быть полезным в торговле бинарными опционами. Но как правильно их использовать?
        Option Bull, да, объемы могут помочь нам определить вероятность успеха сделки. Я обычно использую объемы для подтверждения сигналов своих торговых стратегий.
        13 апреля 2023
        13 апреля 2023
        13 апреля 2023
        CALL
        интересно, не думал даже об объемах никогда. но мне кажется что они для бинарных опционов тяжелые для понимания
        21 июля 2020
        Объемы - хорошая штука, но их надо изучать чтобы понимать когда стоит торговать, а когда нет...
        21 июля 2020
        Генчик
        спасибо, вдохновился теперь поизучать объемы, почитаю на днях статьи и посмотрю вебинары, может научусь тоже)
        21 июля 2020
