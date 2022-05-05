Объемы в торговле бинарными опционами

Те трейдеры, которые сталкивались с объемами на реальных биржах, могут подумать, что применять их в торговле бинарными опционами не получится из-за специфики данного рынка и торговых платформ. Это не так. Торговать бинарными опционами можно и на валютных парах, и на акциях с криптовалютами. А как известно, на фондовых биржах и биржах криптовалют фиксируются объемы торговли, и они доступны для любого трейдера. А значит, метод можно применить и на БО.

Что такое объемы в бинарных опционах и откуда они берутся

Независимо от рынка или фазы тренда цена имеет свойство двигаться волнами, а если рассмотреть такие волны более подробно, то станет ясно, что цена просто движется от зоны к зоне. Это могут быть как простые уровни поддержки и сопротивления, так и зоны спроса и предложения. Проще говоря, если на рынке преобладает спрос, то цена растет и останавливается на уровнях предложения, а в моменты преобладающего предложения останавливаться и разворачиваться цена будет на уровнях спроса. Схематически можно изобразить уровни таким образом:

Нижний ценовой уровень является поддержкой или спросом, а верхний является сопротивлением или предложением. И при достижении ценой нижнего уровня многие трейдеры могут решить, что цена достигла самой нижней точки и начнут покупать актив, так как такая цена будет выглядеть дешевой. При достижении ценой верхнего уровня будет происходить все тоже самое, но наоборот – цена будет казаться дорогой и многие начнут продавать актив. Беря все вышесказанное во внимание и рассматривая следующий пример, уже становится понятно, что как только цена достигла верхнего уровня (сопротивления), произошло много продаж и это снизило цену.

Продажи в данном случае происходят не только по рынку, а и отложенными ордерами, поэтому не всегда будет правильным назвать такие места уровнями, так как это будут зоны (продажи происходят в диапазоне и не по одинаковой цене, а по разной).

При достижении ценой нижнего уровня большая часть трейдеров закроет свои продажи, купив актив, и также к ним присоединятся другие трейдеры, которые захотят купить по низкой цене.

Такие действия, соответственно, вызовут рост цены, и на этом росте еще больше новых трейдеров будут присоединяться к движению, что увеличит объемы торгов:

Вертикальные объемы в бинарных опционах

Если же говорить об объемах, то теперь становится понятно, почему в определенных местах они повышаются, а в других местах являются очень низкими. В моменты большой трейдерской активности объемы будут расти, а, например, во флэте, объемы почти всегда на низком уровне, так как ценовые колебания находятся в узком диапазоне. И если взять предыдущие примеры и рассмотреть их с объемами, то выглядеть разворот цены с уровня сопротивления мог бы таким образом:

Пока на рынке наблюдался флэт, объемы были низкими, но как только цена подошла к уровню, который был интересен трейдерам, количество сделок резко увеличилось, и соответственно, вырос объем. Тоже самое произошло бы и при подходе цены к нижнему уровню:

Покупки увеличиваются, и поэтому растет объем даже по движению, так как новые трейдеры присоединяются к росту.

Вертикальный объем служит подтверждением истинности свечных моделей. Например, если вы видите длинную свечу с большой тенью (пин-бар), которая сопровождается аномально высоким вертикальным столбиком объема, это усиливает сигнал в разы. Это означает, что в фитиле свечи произошло реальное сражение, и победившая сторона, скорее всего, продолжит толкать цену. Без подтверждения объемом такая свеча может оказаться рыночным "шумом".

Горизонтальные объемы в бинарных опционах

Тиковые объемы в торговле бинарными опционами применяются не только в виде классических вертикальных гистограмм, отображающих объем каждого отдельного бара на отдельной панели под графиком. Они позволяют использовать кластерный анализ в торговле бинарными опционами и на его основе строить рыночный профиль, или, как его еще называют – горизонтальный объем.

Горизонтальный объем отражает количество совершенных сделок на определенном ценовом уровне. Индикаторы по-разному могут визуализировать эту информацию, но чаще всего горизонтальный объем отражается в виде вертикальной гистограммы по левую или правую сторону графика, как это делает, например, индикатор для бинарных опционов VP6 Range:

В основе рыночного профиля лежат труды Питера Стейдлмайера, который еще в 1984 году исследовал значимость объемов в торговле по уровням и отразил их в виде горизонтальных объемов. Согласно теории Стейдлмайера рынок всегда стремится к уравновешенному распределению, что отражается в виде гистограммы рыночного профиля в форме колокола.

В зоне стоимости (центральной части колокола) продавцы и покупатели находятся в состоянии равновесия близко к справедливой цене. Именно здесь проходит около 70% сделок. Уровень с максимальным объемом за анализируемый период называется точкой контроля или POC (Point Of Control).

Уровень POC (максимальный горизонтальный объем) — это не просто линия, это "справедливая цена" за выбранный период. Если цена находится выше POC, этот уровень выступает сильнейшей поддержкой. Торговля на отскок от POC считается одной из самых консервативных и надежных тактик в бинарных опционах. Если вы видите, что цена возвращается к зоне максимального накопления после долгого отсутствия, вероятность замедления и разворота в этой точке составляет более 70%, что идеально подходит для сделок с экспирацией в 3–5 свечей.

В зонах распределения рынок находится в состоянии дисбаланса, когда преобладающие покупатели или продавцы ищут новую справедливую цену. Сильные трендовые движения происходят обычно в зоне распределения.

Считается, что находясь в дисбалансе, цена всегда стремится снова вернуться в зону стоимости или сформировать новую такую зону. Таким образом уровни VAH, VAL и POC являются своеобразными магнитами, притягивающими цену. Эти уровни служат поддержкой и сопротивлением, что лежит в основе многих систем для торговли бинарными опционами, таких как ASG GRAAL VOLUME SISTEM.

Объем в бинарных опционах и трендовые движения

Во время тренда объемы также могут быть важным показателем и давать дополнительные подсказки. При восходящем тренде не только обновления экстремумов могут сопровождаться повышенными объемами, а и коррекции, которые можно использовать в торговле бинарными опционами:

Как можно видеть, рост сопровождается повышенными объемами и во время откатов активность на рынке не спадает, так как новые трейдеры докупают актив или наоборот «сбрасывают» его. Но если говорить о самых правильных точках входа во время растущего рынка, то это, несомненно, будут коррекции, так как цена снижается и дает возможность купить дешевле.

Во время нисходящего тренда ситуация будет похожей в большинстве случаев, и для продаж также можно будет использовать откаты с повышенными объемами.

Также стоит отметить, что во время флэта на объемы стоит обращать внимание только в двух случаях:

В случае подхода цены к границе. Когда цена подходит к границе и объем начинает увеличиваться, это говорит о том, что скорее всего цена «отскочит» от данной границы. В случае пробоя флэта. Если происходит пробой флэта, то стоит обратить внимание на объем, и если он вырос, то это признак того, что цена скорее всего продолжит идти в направлении пробоя.

Где смотреть объемы для бинарных опционов

Для начала стоит сказать, что объемы бывают двух видов:

Биржевые (реальные). Тиковые.

Использовать в анализе можно оба вида объемов, но реальные объемы будут намного полезнее и информативнее в отличие от тиковых, так как тиковые строятся без учета реальных сделок.

Реальные объемы для бинарных опционов

Есть множество терминалов и торговых платформ, которые транслируют реальные объемы для разных рынков. Но сразу стоит сказать, что полностью бесплатных вариантов получения объемов для любого рынка 24/7, к сожалению, не существует. Но объемы с частичным доступом можно использовать на торговой платформе TradingView:

На платформе TradingView с бесплатным доступом можно без проблем использовать объемы на истории, а вот в реальном времени котировки идут с задержкой в 10 минут, и поэтому нельзя видеть данные, которые появляются прямо сейчас. Но это влияет только на малые тайм фреймы (М1-М15), а для часовых графиков 10 минут очень редко могут сыграть какую-то роль и поэтому можно проводить объемный анализ даже с бесплатной подпиской. При желании каждый может приобрести платную подписку и получать данные с любой мировой биржи в реальном времени для любых графиков, включая секундные.

Тиковые объемы для бинарных опционов

Также использовать можно и тиковые объемы, которые есть как на живом графике на нашем сайте, так и в каждом терминале, включая MetaTrader 4:

Индикатор объемов в MT4 позволяет видеть тиковые объемы, которые не являются реальным и строятся за счет количества тиков цены, но и их также можно использовать в торговле, если изучить все нюансы. Помимо стандартного индикатора объемов для бинарных опционов в MetaTrader 4 можно использовать и модифицированный индикатор объемов Better Volume:

Также существует и множество других индикаторов для бинарных опционов, которые могут использовать свои алгоритмы расчета тиковых объемов.

Если же сравнить реальные объемы и тиковые, то можно увидеть, что в большинстве случаев они очень похожи:

На изображении выше почти каждое повышение тикового объема незначительно отличается от реального, а именно такие «вспышки» и нужны для анализа, так как анализировать цену по каждому бару подряд не имеет смысла.

Как торговать бинарными опционами при помощи объемов

Использовать объемы в бинарных опционах можно различными способами и для изучения такого анализа потребуется немало времени, но есть и простые способы, которые уже обсуждались ранее.

Стоит отметить, что валютные пары не имеют реальных объемов, поэтому для них можно использовать валютные фьючерсы и для примеров будет использоваться фьючерс на Евро (6E).

Торговля объемами в бинарных опционах от границ

Если торговля ведется во флэте или просто от границ определенных уровней, то можно наблюдать за объемами в момент подхода цены к границе:

Как можно видеть на изображении выше, объемы резко возрастают, когда цена находится на уровне, а это значит, что появляется активность и трейдеры начинают покупать или продавать в зависимости от уровня.

Торговля объемами в бинарных опционах с паттерном «Поглощение»

Также объемы хорошо сочетаются со свечными паттернами, один из которых называется «Поглощение». Такой паттерн характерен тем, что новая свеча должна полностью перекрыть диапазон предыдущей свечи, а если это все подкрепляется объемам, то сила паттерна возрастает:

И как можно видеть, после «медвежьего поглощения» цена двигалась в направлении паттерна.

Заключение

Как теперь становится понятно, объемы в бинарных опционах могут тоже приносить прибыль, если их правильно использовать. Но стоит понимать, что прежде, чем торговать при помощи объемов, стоит обязательно изучить их, поторговав на демо-счету, как они работают, и только после этого пробовать совершать реальные сделки с их использованием.

Также не стоит забывать, что в любой стратегии обязательно надо придерживаться правил мани-менеджмента и риск-менеджмента, так как это поможет уберечь депозит от потерять даже на длинной убыточной дистанции.

Смотрите также: